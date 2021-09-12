Второй тайм

97' После классного второго тайма Дженоа совершает камбэк и уходит с поля победителем!

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Жуан Педро наказан за толчок Сиригу Сальваторе

95' Кальяри выполняет удар от ворот.

95' Каллон Яя не смог попасть в створ ударом издали

94' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Удар от ворот произведет Дженоа

93' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Удар от ворот произведет Дженоа

93' Фариас Диего не смог попасть в створ ударом издали

93' Как он промахнулся? Жуан Педро имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

92' Матч возобновлен

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

90' Дженоа выполняет удар от ворот.

89' Марин Рэзван не смог попасть в створ ударом издали

89' Жуан Педро нанес удар, но тот был заблокирован.

89' Кальяри выполняет удар от ворот.

89' Как он промахнулся? Каллон Яя имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

89' ШАНС! Каллон Яя вышел один на один с голкипером...

89' Дженоа идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Максимович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Ванхесден Зиньо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Марин Рэзван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

86' Далберт Эстеван из команды Кальяри делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

83' Матч возобновлен

82' Дестро Маттиа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Тактическая замена. Андреа Карбони уходит с поля и его заменяет Перейро Гастон

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Нандес Найтан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Жуан Педро наказан за толчок Туре Абдулайе

77' Удар от ворот произведет Кальяри

76' Андреа Карбони предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

76' Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Матч возобновлен

72' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

70' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Фарес Мохамед из команды Дженоа навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

67' Камбьясо Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Максимович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Судья свистит. Ванхесден Зиньо атаковал сзади соперника. Это Жуан Педро заработал своей команде штрафной

62' Жуан Педро получил желтую карточку от судьи

62' Безумный фол. Жуан Педро грубо играет против соперника. Пострадал Туре Абдулайе

61' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Каллон Яя получил желтую карточку от судьи

58' Кейта Бальде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе

52' Жуан Педро наказан за толчок Камбьясо Андреа

51' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Дженоа идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Жуан Педро из команды Кальяри делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

50' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Кальяри выполняет удар от ворот.

48' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля