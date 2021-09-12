Италия: Серия A 2021-2022
Кальяри
2:3
Конец матча
Стадион: Unipol Domus
Дженоа
11' Желтая карточкаБираски Давиде
15' Желтая карточкаСабелли Стефано
1:0
16' ПенальтиПедро Жоао
35' Желтая карточкаЧеппители Лука
2:0
56' ГолЧеппители Лука
58' Желтая карточкаКаллон Яя
2:1
59' ГолДестро Маттиа
62' Желтая карточкаПедро Жоао
2:2
69' ГолФарес Мохамед
2:3
78' ГолФарес Мохамед
10
Педро
Жоао
19
Пандев
Горан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Педро ЖоаоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Фариас ДиегоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Семпличи Леонардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Пандев ГоранНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Васкес ХоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Экубан КалебНападающий
- Нападающий
-
91 Каллон ЯяНападающий
-
Главный тренер: Баллардини Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
11'
15'
16'
1:0
35'
56'
2:0
58'
59'
2:1
62'
69'
2:2
78'
2:3
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
4 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 3
-
2 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Педро Жоао
|3 (2)
|1
|2.
|Чеппители Лука
|1
|0.33
|3.
|Дейола Алессандро
|1
|0.33
|4.
|Марин Рэзван
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фарес Мохамед
|2
|0.67
|2.
|Камбьясо Андреа
|1
|0.33
|3.
|Дестро Маттиа
|1
|0.33
|4.
|Гильоне Паоло
|0
|0
|5.
|Ровелла Николо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Стротман Кевин
|2
|0
|2.
|Годин Диего
|1
|0
|3.
|Педро Жоао
|1
|0
|4.
|Чеппители Лука
|1
|0
|5.
|Дейола Алессандро
|1
|0
|6.
|Нандес Найтан
|1
|0
|7.
|Далберт Эстеван
|1
|0
|8.
|Дзаппа Габриэле
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кришито Доменико
|2
|0
|2.
|Стураро Стефано
|1
|0
|3.
|Сабелли Стефано
|1
|0
|4.
|Экубан Калеб
|1
|0
|5.
|Бираски Давиде
|1
|0
|6.
|Каллон Яя
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кальяри
|20% (1)
|20% (1)
|0
|20% (1)
|40% (2)
|0
|Дженоа
|0
|0
|0
|25% (1)
|50% (2)
|25% (1)
Предыдущие игры
Кальяри Последние 20 матчей: +8 =4 -8Милан 4:1 Кальяри Кальяри 2:2 Специя Кальяри 3:1 Пиза Мальорка 1:0 Кальяри
Кальяри 3:0 Ольбия Аугсбург 3:1 Кальяри Виченца Виртус 0:3 Кальяри Кальяри 16:1 Реал Виченца Кальяри 0:1 Дженоа Милан 0:0 Кальяри Кальяри 0:0 Фиорентина Беневенто 1:3 Кальяри Наполи 1:1 Кальяри Кальяри 3:2 Рома Удинезе 0:1 Кальяри Кальяри 4:3 Парма Интер Милан 1:0 Кальяри Кальяри 0:2 Верона Специя 2:1 Кальяри Кальяри 1:3 Ювентус
Дженоа Последние 20 матчей: +7 =3 -10Алессандрия 3:2 Дженоа Дженоа 1:2 Наполи Интер Милан 4:0 Дженоа Дженоа 3:2 Перуджа
Майнц 3:2 Дженоа Ваккер-2 Инсбрук 1:4 Дженоа Раппрезентатива-Вал-Стубай 0:5 Дженоа Кальяри 0:1 Дженоа Дженоа 3:4 Аталанта Болонья 0:2 Дженоа Дженоа 1:2 Сассуоло Лацио 4:3 Дженоа Дженоа 2:0 Специя Дженоа 2:2 Беневенто Милан 2:1 Дженоа Ювентус 3:1 Дженоа Дженоа 1:1 Фиорентина Парма 1:2 Дженоа Дженоа 1:1 Удинезе Рома 1:0 Дженоа
Последние игры между собой
Кальяри: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Дженоа: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Дженоа 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:3 Дженоа Серия A Кальяри 4:1 Дженоа Серия A Дженоа 3:1 Кальяри Серия A Дженоа 2:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:2 Кальяри Серия A Кальяри 2:1 Дженоа Серия A Кальяри 2:1 Дженоа Серия A Дженоа 2:0 Кальяри Серия A Дженоа 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 3:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:1 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Дженоа Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|3.
|Удинезе
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|Лацио
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 2
|6
|5.
|Рома
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|6.
|Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|8.
|Болонья
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|Аталанта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Торино
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 4
|3
|12.
|Венеция
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|13.
|Эмполи
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Дженоа
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|15.
|Сампдория
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Ювентус
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|17.
|Специя
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|18.
|Кальяри
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 9
|1
|19.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|20.
|Салернитана
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|3.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|5.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|6.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Болонья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|Торино
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Аталанта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Кальяри
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|14.
|Венеция
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Дженоа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Эмполи
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|17.
|Ювентус
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Специя
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|20.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|2.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Эмполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Удинезе
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Дженоа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|12.
|Венеция
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|13.
|Сампдория
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Болонья
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Ювентус
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|16.
|Специя
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 8
|1
|17.
|Верона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Торино
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Кальяри
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|20.
|Салернитана
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|4
|1
|0
|2.
|Рома
|Верету Жордан
|3
|0
|1
|3.
|Кальяри
|Педро Жоао
|3
|2
|1
|4.
|Фиорентина
|Влахович Душан
|3
|2
|0
|5.
|Болонья
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фиорентина
|Бонавентура Джакомо
|3
|0
|2.
|Сампдория
|Берешиньски Бартош
|3
|0
|3.
|Эмполи
|Исмайли Ардиан
|3
|0
|4.
|Венеция
|Хейманс Дан
|3
|0
|5.
|Верона
|Велозу Мигель
|1
|1
Прогнозы на матч Кальяри 2:3 Дженоа
Исход игры
Кальяри
60.9% (81)
Ничья
27.1% (36)
Дженоа
12% (16)
Тотал 2.5
Больше
51.13% (68)
Меньше
48.87% (65)
Обе команды забьют
Да
72.93% (97)
Нет
27.07% (36)
Популярный счёт
2:1 Кальяри
38.3% (51)
1:1 Ничья
21.8% (29)
1:0 Кальяри
20.3% (27)
1:2 Дженоа
7.5% (10)
0:1 Дженоа
3.8% (5)
2:2 Ничья
3.8% (5)
2:0 Кальяри
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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