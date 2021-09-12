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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Кальяри
2:3
Конец матча

Стадион:
Дженоа
0'
11' Желтая карточка
Бираски Давиде
15' Желтая карточка
Сабелли Стефано
1:0
16' Пенальти
Педро Жоао
35' Желтая карточка
Чеппители Лука
2:0
56' Гол
Чеппители Лука
58' Желтая карточка
Каллон Яя
2:1
59' Гол
Дестро Маттиа
62' Желтая карточка
Педро Жоао
2:2
69' Гол
Фарес Мохамед
2:3
78' Гол
Фарес Мохамед
90'+7
28
Краньо
Алессио
40
Валюкевич
Себастьян
23
Чеппители
Лука
44
Карбони
Андреа
25
Дзаппа
Габриэле
27
Грасси
Альберто
14
Дейола
Алессандро
8
Марин
Рэзван
29
Далберт
Эстеван
9
Кейта
Бальде
10
Педро
Жоао
57
Сиригу
Сальваторе
14
Бираски
Давиде
52
Максимович
Никола
4
Кришито
Доменико
2
Сабелли
Стефано
94
Туре
Абдулайе
65
Ровелла
Николо
27
Стураро
Стефано
50
Камбьясо
Андреа
23
Дестро
Маттиа
19
Пандев
Горан
Кальяри
3-5-2
Дженоа
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педро Жоао 3 (2) 1
2. Чеппители Лука 1 0.33
3. Дейола Алессандро 1 0.33
4. Марин Рэзван 0 0
Дженоа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фарес Мохамед 2 0.67
2. Камбьясо Андреа 1 0.33
3. Дестро Маттиа 1 0.33
4. Гильоне Паоло 0 0
5. Ровелла Николо 0 0

Карточки

Кальяри
# Игрок      
1. Стротман Кевин 2 0
2. Годин Диего 1 0
3. Педро Жоао 1 0
4. Чеппители Лука 1 0
5. Дейола Алессандро 1 0
6. Нандес Найтан 1 0
7. Далберт Эстеван 1 0
8. Дзаппа Габриэле 1 0
Дженоа
# Игрок      
1. Кришито Доменико 2 0
2. Стураро Стефано 1 0
3. Сабелли Стефано 1 0
4. Экубан Калеб 1 0
5. Бираски Давиде 1 0
6. Каллон Яя 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кальяри 20% (1) 20% (1) 0 20% (1) 40% (2) 0
 Дженоа 0 0 0 25% (1) 50% (2) 25% (1)

Предыдущие игры

Кальяри Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Милан 4:1 Кальяри Кальяри 2:2 Специя Кальяри 3:1 Пиза Мальорка 1:0 Кальяри
Кальяри 3:0 Ольбия Аугсбург 3:1 Кальяри Виченца Виртус 0:3 Кальяри Кальяри 16:1 Реал Виченца Кальяри 0:1 Дженоа Милан 0:0 Кальяри Кальяри 0:0 Фиорентина Беневенто 1:3 Кальяри Наполи 1:1 Кальяри Кальяри 3:2 Рома Удинезе 0:1 Кальяри Кальяри 4:3 Парма Интер Милан 1:0 Кальяри Кальяри 0:2 Верона Специя 2:1 Кальяри Кальяри 1:3 Ювентус
Дженоа Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Алессандрия 3:2 Дженоа Дженоа 1:2 Наполи Интер Милан 4:0 Дженоа Дженоа 3:2 Перуджа
Майнц 3:2 Дженоа Ваккер-2 Инсбрук 1:4 Дженоа Раппрезентатива-Вал-Стубай 0:5 Дженоа Кальяри 0:1 Дженоа Дженоа 3:4 Аталанта Болонья 0:2 Дженоа Дженоа 1:2 Сассуоло Лацио 4:3 Дженоа Дженоа 2:0 Специя Дженоа 2:2 Беневенто Милан 2:1 Дженоа Ювентус 3:1 Дженоа Дженоа 1:1 Фиорентина Парма 1:2 Дженоа Дженоа 1:1 Удинезе Рома 1:0 Дженоа

Последние игры между собой

Кальяри: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Дженоа: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Кальяри 0:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Кальяри Серия A Дженоа 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 3:1 Дженоа Серия A
Дженоа 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:3 Дженоа Серия A Кальяри 4:1 Дженоа Серия A Дженоа 3:1 Кальяри Серия A Дженоа 2:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:2 Кальяри Серия A Кальяри 2:1 Дженоа Серия A Кальяри 2:1 Дженоа Серия A Дженоа 2:0 Кальяри Серия A Дженоа 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 3:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:1 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Дженоа Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
3. Удинезе Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
4. Лацио Заявка 2 2 0 0 9 - 2 6
5. Рома Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
6. Милан Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
7. Фиорентина Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
8. Болонья Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Сассуоло Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
10. Аталанта Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Торино Заявка 3 1 0 2 6 - 4 3
12. Венеция Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
13. Эмполи Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
14. Дженоа Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
15. Сампдория Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16. Ювентус Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
17. Специя Заявка 3 0 1 2 3 - 9 1
18. Кальяри Заявка 3 0 1 2 5 - 9 1
19. Верона Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
20. Салернитана Заявка 3 0 0 3 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Удинезе Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
3. Лацио Заявка 1 1 0 0 6 - 1 3
4. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
5. Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
6. Рома Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Болонья Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
9. Торино Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
10. Сассуоло Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Аталанта Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Сампдория Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Кальяри Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
14. Венеция Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Дженоа Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Эмполи Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
17. Ювентус Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Специя Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Салернитана Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
20. Верона Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
2. Рома Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Лацио Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Милан Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Сассуоло Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Эмполи Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Наполи Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Удинезе Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Фиорентина Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Дженоа Заявка 2 1 0 1 3 - 6 3
12. Венеция Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
13. Сампдория Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Болонья Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Ювентус Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
16. Специя Заявка 2 0 1 1 3 - 8 1
17. Верона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Торино Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Кальяри Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20. Салернитана Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 4 1 0
2. Рома Верету Жордан 3 0 1
3. Кальяри Педро Жоао 3 2 1
4. Фиорентина Влахович Душан 3 2 0
5. Болонья Де Сильвестри Лоренцо 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фиорентина Бонавентура Джакомо 3 0
2. Сампдория Берешиньски Бартош 3 0
3. Эмполи Исмайли Ардиан 3 0
4. Венеция Хейманс Дан 3 0
5. Верона Велозу Мигель 1 1
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Unipol Domus. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 133
Кальяри 60.9% (81)
X 27.1% (36)
Дженоа 12% (16)
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Прогнозы на матч Кальяри 2:3 Дженоа

Исход игры
Кальяри
60.9% (81)
Ничья
27.1% (36)
Дженоа
12% (16)
Тотал 2.5
Больше
51.13% (68)
Меньше
48.87% (65)
Обе команды забьют
Да
72.93% (97)
Нет
27.07% (36)
Популярный счёт
2:1 Кальяри
38.3% (51)
1:1 Ничья
21.8% (29)
1:0 Кальяри
20.3% (27)
1:2 Дженоа
7.5% (10)
0:1 Дженоа
3.8% (5)
2:2 Ничья
3.8% (5)
2:0 Кальяри
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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