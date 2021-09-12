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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Специя
0:1
Конец матча

Стадион:
Удинезе
0'
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Зут Йерун
13' Желтая карточка
Пуссетто Игнасио
14' Желтая карточка
Арслан Толгай-Али
14' Желтая карточка
Николау Димитрис
39' Желтая карточка
Мотта Тьяго
0:1
89' Гол
Самарджич Лазар
90'+7
1
Зут
Йерун
21
Феррер
Сальвадор
43
Николау
Димитрис
15
Христов
Петко
7
Сала
Джакопо
20
Бастони
Симоне
8
Коваленко
Виктор
25
Маджоре
Джулио
22
Антист
Жанис
11
Гьяси
Эммануэль
19
Колли
Эбрима
1
Сильвестри
Марко
50
Бекао
Родриго
17
Нюйтинк
Брэм
3
Самир
Каэтано
16
Молина
Науэль
5
Арслан
Толгай-Али
11
Уолас
Соуза
37
Перейра
Роберто
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
23
Пуссетто
Игнасио
10
Делофеу
Херард
Специя
4-3-3
Удинезе
3-5-2

Ход матча

13'
Зут Йерун
 
13'
 
Пуссетто Игнасио
14'
 
Арслан Толгай-Али
14'
Николау Димитрис
 
39'
Мотта Тьяго
 
62'
Агудело Кевин
Коваленко Виктор
 
62'
Верде Даниэле
Колли Эбрима
 
63'
 
Гомеш Бету
Пуссетто Игнасио
63'
 
Макенго Жан-Виктор
Уолас Соуза
70'
Бурабия Мехди
Сала Джакопо
 
81'
 
Самарджич Лазар
Делофеу Херард
86'
Сальседо Эдди
Гьяси Эммануэль
 
86'
Реца Аркадиуш
Бастони Симоне
 
87'
 
Соппи Брэндон
Молина Науэль
87'
 
Яяло Мато
Арслан Толгай-Али
89'
0:1
Самарджич Лазар
(Макенго Жан-Виктор)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Специя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Верде Даниэле 1 0.33
2. Гьяси Эммануэль 1 0.33
3. Бастони Симоне 1 0.33
4. Амьен-Аду Кельвен 0 0
Удинезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Делофеу Херард 2 0.67
2. Молина Науэль 1 0.33
3. Пуссетто Игнасио 1 0.33
4. Самарджич Лазар 1 0.33
5. Перейра Роберто 1 (1) 0.33
6. Окака Стефано 0 0
7. Стрюгер-Ларсен Йенс 0 0
8. Макенго Жан-Виктор 0 0

Карточки

Специя
# Игрок      
1. Гьяси Эммануэль 2 0
2. Николау Димитрис 2 0
3. Амьен-Аду Кельвен 0 1
4. Мотта Тьяго 1 0
5. Бастони Симоне 1 0
6. Эрлич Мартин 1 0
Удинезе
# Игрок      
1. Окака Стефано 1 0
2. Самир Каэтано 1 0
3. Арслан Толгай-Али 1 0
4. Уолас Соуза 1 0
5. Пуссетто Игнасио 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Специя 66.67% (2) 0 0 33.33% (1) 0 0
 Удинезе 0 16.67% (1) 0 16.67% (1) 16.67% (1) 50% (3)

Предыдущие игры

Специя Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Лацио 6:1 Специя Кальяри 2:2 Специя Порденоне 1:3 Специя Специя 2:2 Рома
Специя 4:1 Торино Сампдория 2:2 Специя Специя 1:4 Наполи Верона 1:1 Специя Дженоа 2:0 Специя Специя 1:1 Интер Милан Болонья 4:1 Специя Специя 3:2 Кротоне Лацио 2:1 Специя Специя 2:1 Кальяри Аталанта 3:1 Специя Специя 1:1 Беневенто Ювентус 3:0 Специя Специя 2:2 Парма Фиорентина 3:0 Специя Специя 2:0 Милан
Удинезе Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Удинезе 4:1 Беллуно Удинезе 3:0 Венеция Удинезе 2:2 Ювентус Удинезе 3:1 Асколи
Удинезе 1:0 Эмполи Ланс 4:1 Удинезе Удинезе 2:3 Штурм Удинезе 4:1 Билье Интер Милан 5:1 Удинезе Удинезе 0:1 Сампдория Наполи 5:1 Удинезе Удинезе 1:1 Болонья Удинезе 1:2 Ювентус Беневенто 2:4 Удинезе Удинезе 0:1 Кальяри Кротоне 1:2 Удинезе Удинезе 0:1 Торино Аталанта 3:2 Удинезе Удинезе 0:1 Лацио Дженоа 1:1 Удинезе

Последние игры между собой

Специя: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Удинезе: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Специя 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:2 Специя Серия A Удинезе 2:3 Специя Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
3. Удинезе Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
4. Лацио Заявка 2 2 0 0 9 - 2 6
5. Рома Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
6. Милан Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
7. Фиорентина Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
8. Болонья Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Сассуоло Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
10. Аталанта Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Торино Заявка 3 1 0 2 6 - 4 3
12. Венеция Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
13. Эмполи Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
14. Дженоа Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
15. Сампдория Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16. Ювентус Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
17. Специя Заявка 3 0 1 2 3 - 9 1
18. Кальяри Заявка 3 0 1 2 5 - 9 1
19. Верона Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
20. Салернитана Заявка 3 0 0 3 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Удинезе Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
3. Лацио Заявка 1 1 0 0 6 - 1 3
4. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
5. Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
6. Рома Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Болонья Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
9. Торино Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
10. Сассуоло Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Аталанта Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Сампдория Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Кальяри Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
14. Венеция Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Дженоа Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Эмполи Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
17. Ювентус Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Специя Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Салернитана Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
20. Верона Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
2. Рома Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Лацио Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Милан Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Сассуоло Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Эмполи Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Наполи Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Удинезе Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Фиорентина Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Дженоа Заявка 2 1 0 1 3 - 6 3
12. Венеция Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
13. Сампдория Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Болонья Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Ювентус Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
16. Специя Заявка 2 0 1 1 3 - 8 1
17. Верона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Торино Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Кальяри Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20. Салернитана Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 4 1 0
2. Рома Верету Жордан 3 0 1
3. Кальяри Педро Жоао 3 2 1
4. Фиорентина Влахович Душан 3 2 0
5. Болонья Де Сильвестри Лоренцо 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фиорентина Бонавентура Джакомо 3 0
2. Сампдория Берешиньски Бартош 3 0
3. Эмполи Исмайли Ардиан 3 0
4. Венеция Хейманс Дан 3 0
5. Верона Велозу Мигель 1 1
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Orogel Stadium-Dino Manuzzi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Специя 11.2% (15)
X 35.1% (47)
Удинезе 53.7% (72)
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Где смотреть матч Специя 0:1 Удинезе онлайн


Прогнозы на матч Специя 0:1 Удинезе

Исход игры
Специя
11.2% (15)
Ничья
35.1% (47)
Удинезе
53.7% (72)
Тотал 2.5
Больше
43.28% (58)
Меньше
56.72% (76)
Обе команды забьют
Да
75.37% (101)
Нет
24.63% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.1% (43)
1:2 Удинезе
30.6% (41)
0:1 Удинезе
16.4% (22)
2:1 Специя
6.7% (9)
1:0 Специя
3.7% (5)
0:2 Удинезе
3% (4)
2:3 Удинезе
2.2% (3)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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