Второй тайм

97' Команда Удинезе не смогла убедить нас и болельщиков, что сыграла лучше сегодня, но все-таки с победой они уходят с поля.

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Яяло Мато выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Специя выполняет удар от ворот.

94' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Игра находится в периоде относительного бездействия: обе команды не могут создать ничего интересного.

91' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

89' Г О О О О Л - Самарджич Лазар забивает с правой ноги!

89' Отличные скиллы показывает Самарджич Лазар , обводя своих соперников

89' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Брэндон Соппи из команды Удинезе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

88' Вратарь парирует удар, который нанес Верде Даниэле , и мяч снова в игре

88' Янис Антисте из команды Специя делает пас партнеру.

87' Удар от ворот произведет Удинезе

87' Тактическая замена. Молина Науэль уходит с поля и его заменяет Брэндон Соппи

86' Верде Даниэле не смог попасть в створ ударом издали

85' Верде Даниэле завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

85' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Нюйтинк Брэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Специя выполняет удар от ворот.

83' Как он промахнулся? Гомеш Бету имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

82' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Зут Йерун взял и забрал мяч на выходе

80' Делофеу Херард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

78' Удинезе выполняет удар от ворот.

75' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Игрок Янис Антисте из команды Специя неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

74' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Матч возобновлен

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Бекао Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Янис Антисте из команды Специя подал угловой справа.

72' Матч возобновлен

71' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

70' Должен был быть гол! Верде Даниэле имел отличный шанс, но Марко Сильвестри не дал голу состоятся!

69' Верде Даниэле пробует нанести удар издали, но Марко Сильвестри держит все под контролем

68' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Янис Антисте имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

68' Нюйтинк Брэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Маджоре Джулио из команды Специя делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

66' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Удинезе выполняет удар от ворот.

62' Тактическая замена. Эбрима Колли уходит с поля и его заменяет Верде Даниэле

61' Эбрима Колли пробует нанести удар издали, но Марко Сильвестри держит все под контролем

61' Эбрима Колли нанес удар, но тот был заблокирован.

61' Эбрима Колли из команды Специя идет с мячом вперед на обострение...

60' Сала Джакопо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Эбрима Колли возвращается на поле.

60' Должен был быть гол! Делофеу Херард имел отличный шанс, но Йерун Зут не дал голу состоятся!

60' Отличные скиллы показывает Делофеу Херард , обводя своих соперников

59' Ох, нехорошо это выглядит. Эбрима Колли получил травму и медбригада забирает его с поля.

59' Удинезе выполняет удар от ворот.

58' Маджоре Джулио не смог попасть в створ ударом издали

57' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Матч возобновлен

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Игрок Делофеу Херард из команды Удинезе неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

56' Отличные скиллы показывает Делофеу Херард , обводя своих соперников

55' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

54' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Пуссетто Игнасио из команды Удинезе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

52' Удинезе выполняет удар от ворот.

51' Игрок Янис Антисте из команды Специя неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

51' Эбрима Колли из команды Специя делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

50' Удар от ворот произведет Специя

50' Янис Антисте возвращается на поле.

49' Матч возобновлен

49' Ох, нехорошо это выглядит. Янис Антисте получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' Янис Антисте на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Сильвестри Марко взял и забрал мяч на выходе

48' Янис Антисте из команды Специя идет с мячом вперед на обострение...

48' Эбрима Колли из команды Специя сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

47' Бастони Симоне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Зут Йерун взял и забрал мяч на выходе