Италия: Серия A 2021-2022
Специя
0:1
Конец матча
Стадион: Orogel Stadium-Dino Manuzzi
Удинезе
13' Undefined phrase: football_event_Зут Йерун
13' Желтая карточкаПуссетто Игнасио
14' Желтая карточкаАрслан Толгай-Али
14' Желтая карточкаНиколау Димитрис
39' Желтая карточкаМотта Тьяго
0:1
89' ГолСамарджич Лазар
22
Антист
Жанис
19
Колли
Эбрима
17
Нюйтинк
Брэм
11
Уолас
Соуза
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Антист ЖанисНападающий
- Нападающий
-
19 Колли ЭбримаНападающий
- Запасные игроки
-
40 Зовко ПетарВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Thiago Motta
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
13'
13'
14'
39'
89'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
8 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 5
-
4 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Верде Даниэле
|1
|0.33
|2.
|Гьяси Эммануэль
|1
|0.33
|3.
|Бастони Симоне
|1
|0.33
|4.
|Амьен-Аду Кельвен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Делофеу Херард
|2
|0.67
|2.
|Молина Науэль
|1
|0.33
|3.
|Пуссетто Игнасио
|1
|0.33
|4.
|Самарджич Лазар
|1
|0.33
|5.
|Перейра Роберто
|1 (1)
|0.33
|6.
|Окака Стефано
|0
|0
|7.
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|0
|0
|8.
|Макенго Жан-Виктор
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гьяси Эммануэль
|2
|0
|2.
|Николау Димитрис
|2
|0
|3.
|Амьен-Аду Кельвен
|0
|1
|4.
|Мотта Тьяго
|1
|0
|5.
|Бастони Симоне
|1
|0
|6.
|Эрлич Мартин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Окака Стефано
|1
|0
|2.
|Самир Каэтано
|1
|0
|3.
|Арслан Толгай-Али
|1
|0
|4.
|Уолас Соуза
|1
|0
|5.
|Пуссетто Игнасио
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Специя
|66.67% (2)
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|Удинезе
|0
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|50% (3)
Предыдущие игры
Специя Последние 20 матчей: +5 =7 -8Лацио 6:1 Специя Кальяри 2:2 Специя Порденоне 1:3 Специя Специя 2:2 Рома
Специя 4:1 Торино Сампдория 2:2 Специя Специя 1:4 Наполи Верона 1:1 Специя Дженоа 2:0 Специя Специя 1:1 Интер Милан Болонья 4:1 Специя Специя 3:2 Кротоне Лацио 2:1 Специя Специя 2:1 Кальяри Аталанта 3:1 Специя Специя 1:1 Беневенто Ювентус 3:0 Специя Специя 2:2 Парма Фиорентина 3:0 Специя Специя 2:0 Милан
Удинезе Последние 20 матчей: +7 =3 -10Удинезе 4:1 Беллуно Удинезе 3:0 Венеция Удинезе 2:2 Ювентус Удинезе 3:1 Асколи
Удинезе 1:0 Эмполи Ланс 4:1 Удинезе Удинезе 2:3 Штурм Удинезе 4:1 Билье Интер Милан 5:1 Удинезе Удинезе 0:1 Сампдория Наполи 5:1 Удинезе Удинезе 1:1 Болонья Удинезе 1:2 Ювентус Беневенто 2:4 Удинезе Удинезе 0:1 Кальяри Кротоне 1:2 Удинезе Удинезе 0:1 Торино Аталанта 3:2 Удинезе Удинезе 0:1 Лацио Дженоа 1:1 Удинезе
Последние игры между собой
Специя: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Удинезе: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|3.
|Удинезе
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|Лацио
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 2
|6
|5.
|Рома
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|6.
|Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|8.
|Болонья
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|Аталанта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Торино
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 4
|3
|12.
|Венеция
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|13.
|Эмполи
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Дженоа
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|15.
|Сампдория
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Ювентус
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|17.
|Специя
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|18.
|Кальяри
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 9
|1
|19.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|20.
|Салернитана
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|3.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|5.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|6.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Болонья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|Торино
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Аталанта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Кальяри
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|14.
|Венеция
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Дженоа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Эмполи
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|17.
|Ювентус
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Специя
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|20.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|2.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Эмполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Удинезе
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Дженоа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|12.
|Венеция
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|13.
|Сампдория
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Болонья
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Ювентус
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|16.
|Специя
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 8
|1
|17.
|Верона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Торино
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Кальяри
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|20.
|Салернитана
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|4
|1
|0
|2.
|Рома
|Верету Жордан
|3
|0
|1
|3.
|Кальяри
|Педро Жоао
|3
|2
|1
|4.
|Фиорентина
|Влахович Душан
|3
|2
|0
|5.
|Болонья
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фиорентина
|Бонавентура Джакомо
|3
|0
|2.
|Сампдория
|Берешиньски Бартош
|3
|0
|3.
|Эмполи
|Исмайли Ардиан
|3
|0
|4.
|Венеция
|Хейманс Дан
|3
|0
|5.
|Верона
|Велозу Мигель
|1
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Специя 0:1 Удинезе
Исход игры
Специя
11.2% (15)
Ничья
35.1% (47)
Удинезе
53.7% (72)
Тотал 2.5
Больше
43.28% (58)
Меньше
56.72% (76)
Обе команды забьют
Да
75.37% (101)
Нет
24.63% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.1% (43)
1:2 Удинезе
30.6% (41)
0:1 Удинезе
16.4% (22)
2:1 Специя
6.7% (9)
1:0 Специя
3.7% (5)
0:2 Удинезе
3% (4)
2:3 Удинезе
2.2% (3)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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