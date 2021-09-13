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Лига чемпионов АФК 2021

2021
Эстеглал
0:0
Первый тайм: 16'
Аль-Хиляль Эр-Рияд
0' 16'
1
Seyed
Hosseini1
19
Aref
Aghasi
4
Яздани
Сиаваш
3
Mohammad
Moradmand
21
Гафури
Вурия
79
Sobhan
Khaghani
88
Arash
Rezavand
14
Zobeir
Niknafs
17
Сальмани
Джафар
89
Amin
Ghaseminejad
72
Amir
Arsalan
Motahari
1
Аль-Маюф
Абдулла
2
Аль-Бурайк
Мохаммед
20
Хёнсу
Чан
5
Абдулайи
Али
16
Аль-Давсари
Нассер
7
Аль-Фаридж
Сальман
12
Аль-Шахрани
Яссер
17
Марега
Мусса
15
Перейра
Матеус
29
Аль-Доссари
Салем
18
Гомис
Бафетимби
Эстеглал
3-5-2
Аль-Хиляль Эр-Рияд
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Эстеглал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Диабате Шейк 5 (3) 0.71
2. Farshid Esmaeili 3 0.43
3. Гайеди Мехди 3 0.43
4. Надери Мохаммад 2 0.29
5. Amir Arsalan Motahari 1 0.14
Аль-Хиляль Эр-Рияд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гомис Бафетимби 3 0.43
2. Вьетто Лусиано 2 0.29
3. Бахебри Хаттан 2 0.29
4. Каррильо Андре 1 0.14
5. Аль-Шахрани Яссер 1 0.14
6. Абдулайи Али 1 0.14

Карточки

Эстеглал
# Игрок      
1. Диабате Шейк 1 0
2. Mohammad Moradmand 1 0
3. Шоджэян Дарьюш 1 0
4. Гайеди Мехди 1 0
5. Sobhan Khaghani 1 0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
# Игрок      
1. Канно Мохамед 2 0
2. Аль-Маюф Абдулла 1 0
3. Бахебри Хаттан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эстеглал 21.43% (3) 7.14% (1) 14.29% (2) 14.29% (2) 28.57% (4) 14.29% (2)
 Аль-Хиляль Эр-Рияд 10% (1) 20% (2) 30% (3) 30% (3) 10% (1) 0

Предыдущие игры

Эстеглал Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Эстеглал 0:0 Фулад Хузестан Эстеглал 2:1 Гохар Эстеглал 1:2 Сепахан Нассаджи Мазендеран 1:3 Эстеглал
Эстеглал 1:0 Нафт Масджид-Солейман Персеполис 0:0 Эстеглал Сайпа 0:2 Эстеглал Эстеглал 2:1 Тракторсази Алюминиум 0:0 Эстеглал Эстеглал 2:0 Гохар Эстеглал 2:0 Шахр Ходро Санат Нафт 0:1 Эстеглал Эстеглал 2:1 Зоб Ахан Персеполис 1:0 Эстеглал Эстеглал 0:2 Зоб Ахан Эстеглал 1:0 Аль-Шорта III Аль-Ахли Джидда 0:0 Эстеглал Эстеглал 2:2 Аль-Духайл Аль-Духайл 4:3 Эстеглал Аль-Шорта III 0:3 Эстеглал
Аль-Хиляль Эр-Рияд Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:0 Аль-Батин Аль-Тавун Бурайда 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0 Аль-Таи Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:2 Аль-Фейсали Амман
Аль-Тавун Бурайда 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 5:1 Аль-Ахли Джидда Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Батин Аль-Шабаб Дубай 1:5 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Shabab Al-Ahli Dubai FC АГМК 0:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Istiqlol2 4:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:1 Istiqlol2 Shabab Al-Ahli Dubai FC 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:2 АГМК Аль-Иттихад II 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0 Аль-Кадисия Аль-Вахда III 2:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:1 Аль-Раед Бурайда Аль-Фатех 2:5 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд

Последние игры между собой

Эстеглал: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Аль-Хиляль Эр-Рияд: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0 Эстеглал Лига чемпионов АФК Эстеглал 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Лига чемпионов АФК Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Эстеглал Лига чемпионов АФК Эстеглал 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд Лига чемпионов АФК

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Istiqlol2 6 3 1 2 10 - 8 10
2. Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:0 6 3 1 2 11 - 9 10
3. Shabab Al-Ahli Dubai FC 6 2 1 3 6 - 6 7
4. АГМК 6 2 1 3 9 - 13 7

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Шарджа 6 3 2 1 9 - 6 11
2. Тракторсази 6 2 4 0 6 - 3 10
3. Пахтакор 6 1 4 1 6 - 8 7
4. Аль-Кува Аль-Джавия 6 0 2 4 2 - 6 2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстеглал 0:0 6 3 2 1 14 - 8 11
2. Аль-Духайл 6 2 3 1 11 - 9 9
3. Аль-Ахли Джидда 6 2 3 1 9 - 8 9
4. Аль-Шорта III 6 1 0 5 3 - 12 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Наср Эр-Рияд 6 3 2 1 9 - 5 11
2. Аль-Садд 6 3 1 2 9 - 7 10
3. Аль-Вехдат 6 2 1 3 4 - 7 7
4. Фулад Хузестан 6 1 2 3 3 - 6 5

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Персеполис 6 5 0 1 14 - 5 15
2. Al Wahda3 6 4 1 1 7 - 3 13
3. Гоа 6 0 3 3 2 - 9 3
4. Аль-Райян 6 0 2 4 6 - 12 2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ульсан Хёндэ 6 6 0 0 13 - 1 18
2. Бангкок Гласс 6 4 0 2 10 - 6 12
3. Вьеттел 6 2 0 4 7 - 9 6
4. Кайя 6 0 0 6 2 - 16 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нагоя Грампус 6 5 1 0 14 - 2 16
2. Похан Стилерс 6 3 2 1 9 - 5 11
3. Джохор Дарул Такзим 6 1 1 4 3 - 9 4
4. Ратчабури 6 0 2 4 0 - 10 2
5. Цзянсу Сунин 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Чонбук Хендай Моторс 6 5 1 0 22 - 5 16
2. Гамба Осака 6 2 3 1 15 - 7 9
3. Чианграй Юнайтед 6 2 2 2 8 - 7 8
4. Сидней 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Тампинс Роверс 6 0 0 6 1 - 27 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кавасаки Фронтале 6 6 0 0 27 - 3 18
2. Тэгу 6 4 0 2 22 - 6 12
3. Керес-Негрос 6 1 1 4 4 - 24 4
4. Бэйцзин Гоань 6 0 1 5 3 - 23 1
5. Гуанчжоу Эвергранд 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Серезо Осака 6 4 2 0 13 - 2 14
2. Китчи 6 3 2 1 6 - 3 11
3. Порт 6 2 2 2 10 - 8 8
4. Шаньдун Лунэн 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Гуанчжоу Эвергранд 6 0 0 6 1 - 17 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Istiqlol2 3 1 1 1 5 - 3 4
2. Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:0 3 1 1 1 5 - 5 4
3. Shabab Al-Ahli Dubai FC 3 1 0 2 3 - 4 3
4. АГМК 3 1 0 2 4 - 7 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Шарджа 3 2 0 1 5 - 3 6
2. Тракторсази 3 1 2 0 1 - 0 5
3. Пахтакор 3 1 2 0 5 - 4 5
4. Аль-Кува Аль-Джавия 3 0 2 1 2 - 3 2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Духайл 3 2 1 0 7 - 4 7
2. Эстеглал 0:0 3 2 1 0 8 - 4 7
3. Аль-Ахли Джидда 3 1 2 0 3 - 2 5
4. Аль-Шорта III 3 1 0 2 2 - 7 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Наср Эр-Рияд 3 2 0 1 6 - 3 6
2. Аль-Садд 3 1 1 1 5 - 4 4
3. Фулад Хузестан 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Аль-Вехдат 3 1 1 1 1 - 2 4

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Персеполис 3 3 0 0 7 - 3 9
2. Al Wahda3 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Гоа 3 0 1 2 0 - 6 1
4. Аль-Райян 3 0 1 2 2 - 5 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ульсан Хёндэ 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Бангкок Гласс 3 2 0 1 6 - 3 6
3. Вьеттел 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Кайя 3 0 0 3 0 - 9 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нагоя Грампус 3 3 0 0 8 - 1 9
2. Похан Стилерс 3 2 1 0 7 - 2 7
3. Джохор Дарул Такзим 3 0 1 2 0 - 3 1
4. Ратчабури 3 0 1 2 0 - 5 1
5. Цзянсу Сунин 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Чонбук Хендай Моторс 3 3 0 0 13 - 2 9
2. Гамба Осака 3 1 2 0 11 - 4 5
3. Чианграй Юнайтед 3 1 1 1 3 - 4 4
4. Сидней 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Тампинс Роверс 3 0 0 3 0 - 9 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кавасаки Фронтале 3 3 0 0 15 - 2 9
2. Тэгу 3 2 0 1 13 - 3 6
3. Керес-Негрос 3 0 1 2 1 - 7 1
4. Гуанчжоу Эвергранд 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Бэйцзин Гоань 3 0 0 3 2 - 13 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Серезо Осака 3 2 1 0 8 - 2 7
2. Китчи 3 2 1 0 3 - 0 7
3. Порт 3 1 1 1 4 - 4 4
4. Шаньдун Лунэн 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Гуанчжоу Эвергранд 3 0 0 3 1 - 8 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Istiqlol2 3 2 0 1 5 - 5 6
2. Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:0 3 2 0 1 6 - 4 6
3. Shabab Al-Ahli Dubai FC 3 1 1 1 3 - 2 4
4. АГМК 3 1 1 1 5 - 6 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тракторсази 3 1 2 0 5 - 3 5
2. Аль-Шарджа 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Пахтакор 3 0 2 1 1 - 4 2
4. Аль-Кува Аль-Джавия 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстеглал 0:0 3 1 1 1 6 - 4 4
2. Аль-Ахли Джидда 3 1 1 1 6 - 6 4
3. Аль-Духайл 3 0 2 1 4 - 5 2
4. Аль-Шорта III 3 0 0 3 1 - 5 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Садд 3 2 0 1 4 - 3 6
2. Аль-Наср Эр-Рияд 3 1 2 0 3 - 2 5
3. Аль-Вехдат 3 1 0 2 3 - 5 3
4. Фулад Хузестан 3 0 1 2 1 - 4 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Персеполис 3 2 0 1 7 - 2 6
2. Al Wahda3 3 2 0 1 3 - 1 6
3. Гоа 3 0 2 1 2 - 3 2
4. Аль-Райян 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ульсан Хёндэ 3 3 0 0 6 - 0 9
2. Бангкок Гласс 3 2 0 1 4 - 3 6
3. Вьеттел 3 1 0 2 5 - 5 3
4. Кайя 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нагоя Грампус 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Похан Стилерс 3 1 1 1 2 - 3 4
3. Джохор Дарул Такзим 3 1 0 2 3 - 6 3
4. Ратчабури 3 0 1 2 0 - 5 1
5. Цзянсу Сунин 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Чонбук Хендай Моторс 3 2 1 0 9 - 3 7
2. Чианграй Юнайтед 3 1 1 1 5 - 3 4
3. Гамба Осака 3 1 1 1 4 - 3 4
4. Сидней 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Тампинс Роверс 3 0 0 3 1 - 18 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кавасаки Фронтале 3 3 0 0 12 - 1 9
2. Тэгу 3 2 0 1 9 - 3 6
3. Керес-Негрос 3 1 0 2 3 - 17 3
4. Бэйцзин Гоань 3 0 1 2 1 - 10 1
5. Гуанчжоу Эвергранд 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Серезо Осака 3 2 1 0 5 - 0 7
2. Китчи 3 1 1 1 3 - 3 4
3. Порт 3 1 1 1 6 - 4 4
4. Шаньдун Лунэн 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Гуанчжоу Эвергранд 3 0 0 3 0 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аль-Духайл Олунга Майкл 8 1 0
2. Чонбук Хендай Моторс Gustavo Souza III 7 3 0
3. Чонбук Хендай Моторс Бэрроу Моду 6 0 0
4. Кавасаки Фронтале Дамиан Леандро 6 0 0
5. Гамба Осака Патрик I 6 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Аль-Райян Ком Франк 3 1
2. Кайя Рота Симоне 1 2
3. Тампинс Роверс Ханапи Ясир 2 1
4. Аль-Вехдат Аль-Араб Язан 2 1
5. Аль-Наср Эр-Рияд Амрабат Нордин 3 0
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    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Эстеглал
Ничья
Аль-Хиляль Эр-Рияд
4.50
3.60
1.83
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Где смотреть матч Эстеглал 0:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд онлайн




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