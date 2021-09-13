Лига чемпионов АФК 2021
Эстеглал
0:0
Первый тайм: 16'
Аль-Хиляль Эр-Рияд
19
Aref
Aghasi
21
Гафури
Вурия
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Aref AghasiЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Гафури ВурияПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
22 Babak Moradi
-
-
66 Saeid Mehri
-
-
-
-
Главный тренер: Farhad Majidi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Хёнсу ЧанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Марега МуссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Жардим Леонарду
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Диабате Шейк
|5 (3)
|0.71
|2.
|Farshid Esmaeili
|3
|0.43
|3.
|Гайеди Мехди
|3
|0.43
|4.
|Надери Мохаммад
|2
|0.29
|5.
|Amir Arsalan Motahari
|1
|0.14
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гомис Бафетимби
|3
|0.43
|2.
|Вьетто Лусиано
|2
|0.29
|3.
|Бахебри Хаттан
|2
|0.29
|4.
|Каррильо Андре
|1
|0.14
|5.
|Аль-Шахрани Яссер
|1
|0.14
|6.
|Абдулайи Али
|1
|0.14
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Диабате Шейк
|1
|0
|2.
|Mohammad Moradmand
|1
|0
|3.
|Шоджэян Дарьюш
|1
|0
|4.
|Гайеди Мехди
|1
|0
|5.
|Sobhan Khaghani
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Канно Мохамед
|2
|0
|2.
|Аль-Маюф Абдулла
|1
|0
|3.
|Бахебри Хаттан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эстеглал
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|14.29% (2)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|10% (1)
|20% (2)
|30% (3)
|30% (3)
|10% (1)
|0
Предыдущие игры
Эстеглал Последние 20 матчей: +12 =3 -5Эстеглал 0:0 Фулад Хузестан Эстеглал 2:1 Гохар Эстеглал 1:2 Сепахан Нассаджи Мазендеран 1:3 Эстеглал
Эстеглал 1:0 Нафт Масджид-Солейман Персеполис 0:0 Эстеглал Сайпа 0:2 Эстеглал Эстеглал 2:1 Тракторсази Алюминиум 0:0 Эстеглал Эстеглал 2:0 Гохар Эстеглал 2:0 Шахр Ходро Санат Нафт 0:1 Эстеглал Эстеглал 2:1 Зоб Ахан Персеполис 1:0 Эстеглал Эстеглал 0:2 Зоб Ахан Эстеглал 1:0 Аль-Шорта III Аль-Ахли Джидда 0:0 Эстеглал Эстеглал 2:2 Аль-Духайл Аль-Духайл 4:3 Эстеглал Аль-Шорта III 0:3 Эстеглал
Аль-Хиляль Эр-Рияд Последние 20 матчей: +13 =3 -4Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:0 Аль-Батин Аль-Тавун Бурайда 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0 Аль-Таи Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:2 Аль-Фейсали Амман
Аль-Тавун Бурайда 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 5:1 Аль-Ахли Джидда Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Батин Аль-Шабаб Дубай 1:5 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Shabab Al-Ahli Dubai FC АГМК 0:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Istiqlol2 4:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:1 Istiqlol2 Shabab Al-Ahli Dubai FC 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:2 АГМК Аль-Иттихад II 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0 Аль-Кадисия Аль-Вахда III 2:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:1 Аль-Раед Бурайда Аль-Фатех 2:5 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд
Последние игры между собой
Эстеглал: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Аль-Хиляль Эр-Рияд: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Istiqlol2
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|2.
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|0:0
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|3.
|Shabab Al-Ahli Dubai FC
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|4.
|АГМК
|6
|2
|1
|3
|9 - 13
|7
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Шарджа
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|2.
|Тракторсази
|6
|2
|4
|0
|6 - 3
|10
|3.
|Пахтакор
|6
|1
|4
|1
|6 - 8
|7
|4.
|Аль-Кува Аль-Джавия
|6
|0
|2
|4
|2 - 6
|2
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстеглал
|0:0
|6
|3
|2
|1
|14 - 8
|11
|2.
|Аль-Духайл
|6
|2
|3
|1
|11 - 9
|9
|3.
|Аль-Ахли Джидда
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|4.
|Аль-Шорта III
|6
|1
|0
|5
|3 - 12
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Наср Эр-Рияд
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|2.
|Аль-Садд
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|3.
|Аль-Вехдат
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|4.
|Фулад Хузестан
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Персеполис
|6
|5
|0
|1
|14 - 5
|15
|2.
|Al Wahda3
|6
|4
|1
|1
|7 - 3
|13
|3.
|Гоа
|6
|0
|3
|3
|2 - 9
|3
|4.
|Аль-Райян
|6
|0
|2
|4
|6 - 12
|2
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ульсан Хёндэ
|6
|6
|0
|0
|13 - 1
|18
|2.
|Бангкок Гласс
|6
|4
|0
|2
|10 - 6
|12
|3.
|Вьеттел
|6
|2
|0
|4
|7 - 9
|6
|4.
|Кайя
|6
|0
|0
|6
|2 - 16
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нагоя Грампус
|6
|5
|1
|0
|14 - 2
|16
|2.
|Похан Стилерс
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|3.
|Джохор Дарул Такзим
|6
|1
|1
|4
|3 - 9
|4
|4.
|Ратчабури
|6
|0
|2
|4
|0 - 10
|2
|5.
|Цзянсу Сунин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Чонбук Хендай Моторс
|6
|5
|1
|0
|22 - 5
|16
|2.
|Гамба Осака
|6
|2
|3
|1
|15 - 7
|9
|3.
|Чианграй Юнайтед
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|4.
|Сидней
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Тампинс Роверс
|6
|0
|0
|6
|1 - 27
|0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кавасаки Фронтале
|6
|6
|0
|0
|27 - 3
|18
|2.
|Тэгу
|6
|4
|0
|2
|22 - 6
|12
|3.
|Керес-Негрос
|6
|1
|1
|4
|4 - 24
|4
|4.
|Бэйцзин Гоань
|6
|0
|1
|5
|3 - 23
|1
|5.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Серезо Осака
|6
|4
|2
|0
|13 - 2
|14
|2.
|Китчи
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|3.
|Порт
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|4.
|Шаньдун Лунэн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Гуанчжоу Эвергранд
|6
|0
|0
|6
|1 - 17
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Istiqlol2
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|2.
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|0:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|3.
|Shabab Al-Ahli Dubai FC
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|4.
|АГМК
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Шарджа
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|2.
|Тракторсази
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|3.
|Пахтакор
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|4.
|Аль-Кува Аль-Джавия
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Духайл
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|2.
|Эстеглал
|0:0
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|3.
|Аль-Ахли Джидда
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|4.
|Аль-Шорта III
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Наср Эр-Рияд
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|2.
|Аль-Садд
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|3.
|Фулад Хузестан
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Аль-Вехдат
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Персеполис
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|2.
|Al Wahda3
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Гоа
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|4.
|Аль-Райян
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ульсан Хёндэ
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Бангкок Гласс
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|3.
|Вьеттел
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Кайя
|3
|0
|0
|3
|0 - 9
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нагоя Грампус
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Похан Стилерс
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|3.
|Джохор Дарул Такзим
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|4.
|Ратчабури
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|5.
|Цзянсу Сунин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Чонбук Хендай Моторс
|3
|3
|0
|0
|13 - 2
|9
|2.
|Гамба Осака
|3
|1
|2
|0
|11 - 4
|5
|3.
|Чианграй Юнайтед
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|4.
|Сидней
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Тампинс Роверс
|3
|0
|0
|3
|0 - 9
|0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кавасаки Фронтале
|3
|3
|0
|0
|15 - 2
|9
|2.
|Тэгу
|3
|2
|0
|1
|13 - 3
|6
|3.
|Керес-Негрос
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|4.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Бэйцзин Гоань
|3
|0
|0
|3
|2 - 13
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Серезо Осака
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|2.
|Китчи
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|3.
|Порт
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|4.
|Шаньдун Лунэн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Гуанчжоу Эвергранд
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Istiqlol2
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|2.
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|0:0
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|3.
|Shabab Al-Ahli Dubai FC
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|4.
|АГМК
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тракторсази
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|2.
|Аль-Шарджа
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Пахтакор
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|4.
|Аль-Кува Аль-Джавия
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстеглал
|0:0
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|2.
|Аль-Ахли Джидда
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|3.
|Аль-Духайл
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|4.
|Аль-Шорта III
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Садд
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|2.
|Аль-Наср Эр-Рияд
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|3.
|Аль-Вехдат
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|4.
|Фулад Хузестан
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Персеполис
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|2.
|Al Wahda3
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|3.
|Гоа
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|4.
|Аль-Райян
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ульсан Хёндэ
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|Бангкок Гласс
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|3.
|Вьеттел
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|4.
|Кайя
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нагоя Грампус
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Похан Стилерс
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|3.
|Джохор Дарул Такзим
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|4.
|Ратчабури
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|5.
|Цзянсу Сунин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Чонбук Хендай Моторс
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|2.
|Чианграй Юнайтед
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|3.
|Гамба Осака
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|4.
|Сидней
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Тампинс Роверс
|3
|0
|0
|3
|1 - 18
|0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кавасаки Фронтале
|3
|3
|0
|0
|12 - 1
|9
|2.
|Тэгу
|3
|2
|0
|1
|9 - 3
|6
|3.
|Керес-Негрос
|3
|1
|0
|2
|3 - 17
|3
|4.
|Бэйцзин Гоань
|3
|0
|1
|2
|1 - 10
|1
|5.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Серезо Осака
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|2.
|Китчи
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|3.
|Порт
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|4.
|Шаньдун Лунэн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Гуанчжоу Эвергранд
|3
|0
|0
|3
|0 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аль-Духайл
|Олунга Майкл
|8
|1
|0
|2.
|Чонбук Хендай Моторс
|Gustavo Souza III
|7
|3
|0
|3.
|Чонбук Хендай Моторс
|Бэрроу Моду
|6
|0
|0
|4.
|Кавасаки Фронтале
|Дамиан Леандро
|6
|0
|0
|5.
|Гамба Осака
|Патрик I
|6
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Аль-Райян
|Ком Франк
|3
|1
|2.
|Кайя
|Рота Симоне
|1
|2
|3.
|Тампинс Роверс
|Ханапи Ясир
|2
|1
|4.
|Аль-Вехдат
|Аль-Араб Язан
|2
|1
|5.
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Амрабат Нордин
|3
|0