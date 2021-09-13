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Лига чемпионов АФК 2021

2021
Эстеглал
0:2
Конец матча
Аль-Хиляль Эр-Рияд
0'
0:1
39' Гол
Гомис Бафетимби
42' Желтая карточка
Аль-Давсари Нассер
0:2
56' Гол
Аль-Доссари Салем
79' Желтая карточка
Mohammad Moradmand
90'+6
1
Seyed
Hosseini1
19
Aref
Aghasi
4
Яздани
Сиаваш
3
Mohammad
Moradmand
21
Гафури
Вурия
79
Sobhan
Khaghani
88
Arash
Rezavand
14
Zobeir
Niknafs
17
Сальмани
Джафар
99
Amirhossein
Hosseinzadeh
72
Amir
Arsalan
Motahari
1
Аль-Маюф
Абдулла
2
Аль-Бурайк
Мохаммед
20
Хёнсу
Чан
5
Абдулайи
Али
12
Аль-Шахрани
Яссер
7
Аль-Фаридж
Сальман
16
Аль-Давсари
Нассер
17
Марега
Мусса
15
Перейра
Матеус
29
Аль-Доссари
Салем
18
Гомис
Бафетимби
Эстеглал
3-5-2
Аль-Хиляль Эр-Рияд
4-2-3-1

Ход матча

39'
0:1
Гомис Бафетимби
(Перейра Матеус)
42'
 
Аль-Давсари Нассер
46'
Amin Ghaseminejad
Sobhan Khaghani
 
56'
0:2
Аль-Доссари Салем
(Марега Мусса)
59'
Arman Ramezani
Amir Arsalan Motahari
 
59'
Mehdi Mehdipour
Zobeir Niknafs
 
62'
Babak Moradi
Сальмани Джафар
 
76'
 
Аль Шехри Салех
Гомис Бафетимби
79'
Mohammad Moradmand
 
79'
Matin Karimzadeh
Aref Aghasi
 
81'
 
Джахфали Мохаммед
Аль-Доссари Салем
81'
 
Hamad Al Yami
Аль-Фаридж Сальман
90'
 
Аль-Хамдан Абдулла
Марега Мусса
90'
 
Musab Aljuwayr
Перейра Матеус

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Эстеглал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Диабате Шейк 5 (3) 0.71
2. Farshid Esmaeili 3 0.43
3. Гайеди Мехди 3 0.43
4. Надери Мохаммад 2 0.29
5. Amir Arsalan Motahari 1 0.14
Аль-Хиляль Эр-Рияд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гомис Бафетимби 4 0.57
2. Вьетто Лусиано 2 0.29
3. Бахебри Хаттан 2 0.29
4. Каррильо Андре 1 0.14
5. Аль-Шахрани Яссер 1 0.14
6. Аль-Доссари Салем 1 0.14
7. Абдулайи Али 1 0.14
8. Марега Мусса 0 0
9. Перейра Матеус 0 0

Карточки

Эстеглал
# Игрок      
1. Mohammad Moradmand 2 0
2. Диабате Шейк 1 0
3. Шоджэян Дарьюш 1 0
4. Гайеди Мехди 1 0
5. Sobhan Khaghani 1 0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
# Игрок      
1. Канно Мохамед 2 0
2. Аль-Маюф Абдулла 1 0
3. Бахебри Хаттан 1 0
4. Аль-Давсари Нассер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эстеглал 21.43% (3) 7.14% (1) 14.29% (2) 14.29% (2) 28.57% (4) 14.29% (2)
 Аль-Хиляль Эр-Рияд 8.33% (1) 16.67% (2) 33.33% (4) 33.33% (4) 8.33% (1) 0

Предыдущие игры

Эстеглал Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Эстеглал 0:0 Фулад Хузестан Эстеглал 2:1 Гохар Эстеглал 1:2 Сепахан Нассаджи Мазендеран 1:3 Эстеглал
Эстеглал 1:0 Нафт Масджид-Солейман Персеполис 0:0 Эстеглал Сайпа 0:2 Эстеглал Эстеглал 2:1 Тракторсази Алюминиум 0:0 Эстеглал Эстеглал 2:0 Гохар Эстеглал 2:0 Шахр Ходро Санат Нафт 0:1 Эстеглал Эстеглал 2:1 Зоб Ахан Персеполис 1:0 Эстеглал Эстеглал 0:2 Зоб Ахан Эстеглал 1:0 Аль-Шорта III Аль-Ахли Джидда 0:0 Эстеглал Эстеглал 2:2 Аль-Духайл Аль-Духайл 4:3 Эстеглал Аль-Шорта III 0:3 Эстеглал
Аль-Хиляль Эр-Рияд Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:0 Аль-Батин Аль-Тавун Бурайда 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0 Аль-Таи Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:2 Аль-Фейсали Амман
Аль-Тавун Бурайда 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 5:1 Аль-Ахли Джидда Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Батин Аль-Шабаб Дубай 1:5 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Shabab Al-Ahli Dubai FC АГМК 0:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Istiqlol2 4:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:1 Istiqlol2 Shabab Al-Ahli Dubai FC 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:2 АГМК Аль-Иттихад II 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0 Аль-Кадисия Аль-Вахда III 2:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:1 Аль-Раед Бурайда Аль-Фатех 2:5 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд

Последние игры между собой

Эстеглал: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Аль-Хиляль Эр-Рияд: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0 Эстеглал Лига чемпионов АФК Эстеглал 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Лига чемпионов АФК Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Эстеглал Лига чемпионов АФК Эстеглал 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд Лига чемпионов АФК

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Istiqlol2 6 3 1 2 10 - 8 10
2. Аль-Хиляль Эр-Рияд 6 3 1 2 11 - 9 10
3. Shabab Al-Ahli Dubai FC 6 2 1 3 6 - 6 7
4. АГМК 6 2 1 3 9 - 13 7

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Шарджа 6 3 2 1 9 - 6 11
2. Тракторсази 6 2 4 0 6 - 3 10
3. Пахтакор 6 1 4 1 6 - 8 7
4. Аль-Кува Аль-Джавия 6 0 2 4 2 - 6 2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстеглал 6 3 2 1 14 - 8 11
2. Аль-Духайл 6 2 3 1 11 - 9 9
3. Аль-Ахли Джидда 6 2 3 1 9 - 8 9
4. Аль-Шорта III 6 1 0 5 3 - 12 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Наср Эр-Рияд 6 3 2 1 9 - 5 11
2. Аль-Садд 6 3 1 2 9 - 7 10
3. Аль-Вехдат 6 2 1 3 4 - 7 7
4. Фулад Хузестан 6 1 2 3 3 - 6 5

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Персеполис 6 5 0 1 14 - 5 15
2. Al Wahda3 6 4 1 1 7 - 3 13
3. Гоа 6 0 3 3 2 - 9 3
4. Аль-Райян 6 0 2 4 6 - 12 2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ульсан Хёндэ 6 6 0 0 13 - 1 18
2. Бангкок Гласс 6 4 0 2 10 - 6 12
3. Вьеттел 6 2 0 4 7 - 9 6
4. Кайя 6 0 0 6 2 - 16 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нагоя Грампус 6 5 1 0 14 - 2 16
2. Похан Стилерс 6 3 2 1 9 - 5 11
3. Джохор Дарул Такзим 6 1 1 4 3 - 9 4
4. Ратчабури 6 0 2 4 0 - 10 2
5. Цзянсу Сунин 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Чонбук Хендай Моторс 6 5 1 0 22 - 5 16
2. Гамба Осака 6 2 3 1 15 - 7 9
3. Чианграй Юнайтед 6 2 2 2 8 - 7 8
4. Сидней 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Тампинс Роверс 6 0 0 6 1 - 27 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кавасаки Фронтале 6 6 0 0 27 - 3 18
2. Тэгу 6 4 0 2 22 - 6 12
3. Керес-Негрос 6 1 1 4 4 - 24 4
4. Бэйцзин Гоань 6 0 1 5 3 - 23 1
5. Гуанчжоу Эвергранд 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Серезо Осака 6 4 2 0 13 - 2 14
2. Китчи 6 3 2 1 6 - 3 11
3. Порт 6 2 2 2 10 - 8 8
4. Шаньдун Лунэн 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Гуанчжоу Эвергранд 6 0 0 6 1 - 17 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Istiqlol2 3 1 1 1 5 - 3 4
2. Аль-Хиляль Эр-Рияд 3 1 1 1 5 - 5 4
3. Shabab Al-Ahli Dubai FC 3 1 0 2 3 - 4 3
4. АГМК 3 1 0 2 4 - 7 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Шарджа 3 2 0 1 5 - 3 6
2. Тракторсази 3 1 2 0 1 - 0 5
3. Пахтакор 3 1 2 0 5 - 4 5
4. Аль-Кува Аль-Джавия 3 0 2 1 2 - 3 2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Духайл 3 2 1 0 7 - 4 7
2. Эстеглал 3 2 1 0 8 - 4 7
3. Аль-Ахли Джидда 3 1 2 0 3 - 2 5
4. Аль-Шорта III 3 1 0 2 2 - 7 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Наср Эр-Рияд 3 2 0 1 6 - 3 6
2. Аль-Садд 3 1 1 1 5 - 4 4
3. Фулад Хузестан 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Аль-Вехдат 3 1 1 1 1 - 2 4

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Персеполис 3 3 0 0 7 - 3 9
2. Al Wahda3 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Гоа 3 0 1 2 0 - 6 1
4. Аль-Райян 3 0 1 2 2 - 5 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ульсан Хёндэ 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Бангкок Гласс 3 2 0 1 6 - 3 6
3. Вьеттел 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Кайя 3 0 0 3 0 - 9 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нагоя Грампус 3 3 0 0 8 - 1 9
2. Похан Стилерс 3 2 1 0 7 - 2 7
3. Джохор Дарул Такзим 3 0 1 2 0 - 3 1
4. Ратчабури 3 0 1 2 0 - 5 1
5. Цзянсу Сунин 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Чонбук Хендай Моторс 3 3 0 0 13 - 2 9
2. Гамба Осака 3 1 2 0 11 - 4 5
3. Чианграй Юнайтед 3 1 1 1 3 - 4 4
4. Сидней 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Тампинс Роверс 3 0 0 3 0 - 9 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кавасаки Фронтале 3 3 0 0 15 - 2 9
2. Тэгу 3 2 0 1 13 - 3 6
3. Керес-Негрос 3 0 1 2 1 - 7 1
4. Гуанчжоу Эвергранд 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Бэйцзин Гоань 3 0 0 3 2 - 13 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Серезо Осака 3 2 1 0 8 - 2 7
2. Китчи 3 2 1 0 3 - 0 7
3. Порт 3 1 1 1 4 - 4 4
4. Шаньдун Лунэн 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Гуанчжоу Эвергранд 3 0 0 3 1 - 8 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Istiqlol2 3 2 0 1 5 - 5 6
2. Аль-Хиляль Эр-Рияд 3 2 0 1 6 - 4 6
3. Shabab Al-Ahli Dubai FC 3 1 1 1 3 - 2 4
4. АГМК 3 1 1 1 5 - 6 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тракторсази 3 1 2 0 5 - 3 5
2. Аль-Шарджа 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Пахтакор 3 0 2 1 1 - 4 2
4. Аль-Кува Аль-Джавия 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстеглал 3 1 1 1 6 - 4 4
2. Аль-Ахли Джидда 3 1 1 1 6 - 6 4
3. Аль-Духайл 3 0 2 1 4 - 5 2
4. Аль-Шорта III 3 0 0 3 1 - 5 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Садд 3 2 0 1 4 - 3 6
2. Аль-Наср Эр-Рияд 3 1 2 0 3 - 2 5
3. Аль-Вехдат 3 1 0 2 3 - 5 3
4. Фулад Хузестан 3 0 1 2 1 - 4 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Персеполис 3 2 0 1 7 - 2 6
2. Al Wahda3 3 2 0 1 3 - 1 6
3. Гоа 3 0 2 1 2 - 3 2
4. Аль-Райян 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ульсан Хёндэ 3 3 0 0 6 - 0 9
2. Бангкок Гласс 3 2 0 1 4 - 3 6
3. Вьеттел 3 1 0 2 5 - 5 3
4. Кайя 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нагоя Грампус 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Похан Стилерс 3 1 1 1 2 - 3 4
3. Джохор Дарул Такзим 3 1 0 2 3 - 6 3
4. Ратчабури 3 0 1 2 0 - 5 1
5. Цзянсу Сунин 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Чонбук Хендай Моторс 3 2 1 0 9 - 3 7
2. Чианграй Юнайтед 3 1 1 1 5 - 3 4
3. Гамба Осака 3 1 1 1 4 - 3 4
4. Сидней 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Тампинс Роверс 3 0 0 3 1 - 18 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кавасаки Фронтале 3 3 0 0 12 - 1 9
2. Тэгу 3 2 0 1 9 - 3 6
3. Керес-Негрос 3 1 0 2 3 - 17 3
4. Бэйцзин Гоань 3 0 1 2 1 - 10 1
5. Гуанчжоу Эвергранд 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Серезо Осака 3 2 1 0 5 - 0 7
2. Китчи 3 1 1 1 3 - 3 4
3. Порт 3 1 1 1 6 - 4 4
4. Шаньдун Лунэн 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Гуанчжоу Эвергранд 3 0 0 3 0 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аль-Духайл Олунга Майкл 8 1 0
2. Чонбук Хендай Моторс Gustavo Souza III 7 3 0
3. Чонбук Хендай Моторс Бэрроу Моду 6 0 0
4. Кавасаки Фронтале Дамиан Леандро 6 0 0
5. Гамба Осака Патрик I 6 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Аль-Райян Ком Франк 3 1
2. Кайя Рота Симоне 1 2
3. Тампинс Роверс Ханапи Ясир 2 1
4. Аль-Вехдат Аль-Араб Язан 2 1
5. Аль-Наср Эр-Рияд Амрабат Нордин 3 0
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