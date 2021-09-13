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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Эвертон
3:1
Второй тайм: 73'

Стадион:
Бёрнли
0'
47' Желтая карточка
Браунхилл Джош
53' Желтая карточка
Таунсенд Андрос
0:1
54' Гол
Ми Бен
1:1
60' Гол
Кин Майкл
2:1
65' Гол
Таунсенд Андрос
3:1
67' Гол
Грэй Демарай
73'
1
Пикфорд
Джордан
13
Мина
Йерри
22
Годфри
Бен
5
Кин
Майкл
23
Коулмэн
Шеймус
6
Аллан
Маркес
16
Дукуре
Абдулай
12
Динь
Люка
14
Таунсенд
Андрос
7
Ришарлисон
11
Грэй
Демарай
1
Поуп
Ник
2
Лоутон
Мэттью
5
Тарковски
Джеймс
6
Ми
Бен
3
Тэйлор
Чарли
7
Гудмундссон
Йоханн
8
Браунхилл
Джош
18
Вествуд
Эшли
11
Макнил
Дуайт
9
Вуд
Крис
10
Барнс
Эшли
Эвертон
3-4-3
Бёрнли
4-4-2

Ход матча

47'
 
Браунхилл Джош
53'
Таунсенд Андрос
 
54'
0:1
Ми Бен
(Гудмундссон Йоханн)
60'
Кин Майкл
(Таунсенд Андрос)
1:1
61'
Гомеш Андре
Годфри Бен
 
65'
Таунсенд Андрос
(Дукуре Абдулай)
2:1
67'
Грэй Демарай
(Дукуре Абдулай)
3:1

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калверт-Льюин Доминик 3 (2) 0.75
2. Грэй Демарай 2 0.5
3. Дукуре Абдулай 1 0.25
4. Ришарлисон 1 0.25
5. Кин Майкл 1 0.25
6. Таунсенд Андрос 0 0
7. Аллан Маркес 0 0
8. Айуоби Алекс 0 0
Бёрнли
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вуд Крис 1 0.25
2. Ми Бен 1 0.25
3. Тарковски Джеймс 1 0.25
4. Вествуд Эшли 0 0
5. Гудмундссон Йоханн 0 0
6. Лоутон Мэттью 0 0

Карточки

Эвертон
# Игрок      
1. Дукуре Абдулай 2 0
2. Ришарлисон 2 0
3. Коулмэн Шеймус 1 0
4. Таунсенд Андрос 1 0
5. Динь Люка 1 0
6. Пикфорд Джордан 1 0
7. Мина Йерри 1 0
Бёрнли
# Игрок      
1. Браунхилл Джош 2 0
2. Леннон Аарон 1 0
3. Барнс Эшли 1 0
4. Гудмундссон Йоханн 1 0
5. Ми Бен 1 0
6. Тарковски Джеймс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эвертон 0 14.29% (1) 14.29% (1) 42.86% (3) 0 28.57% (2)
 Бёрнли 50% (1) 0 0 0 50% (1) 0

Предыдущие игры

Эвертон Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Брайтон 0:2 Эвертон Хаддерсфилд Таун 1:2 Эвертон Лидс 2:2 Эвертон Эвертон 3:1 Саутгемптон
Манчестер Юнайтед 4:0 Эвертон Пумас-УНАМ 0:1 Эвертон Эвертон 1:1 Мильонариос Манчестер Сити 5:0 Эвертон Эвертон 1:0 Вулверхэмптон Эвертон 0:1 Шеффилд Юнайтед Астон Вилла 0:0 Эвертон Вест Хэм 0:1 Эвертон Эвертон 1:2 Астон Вилла Арсенал 0:1 Эвертон Эвертон 2:2 Тоттенхэм Брайтон 0:0 Эвертон Эвертон 1:1 Кристал Пэлас Эвертон 0:2 Манчестер Сити Эвертон 1:2 Бёрнли Челси 2:0 Эвертон
Бёрнли Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Бёрнли 1:1 Лидс Ньюкасл 0:0 Бёрнли Ливерпуль 2:0 Бёрнли Бёрнли 1:2 Брайтон
Бёрнли 0:2 Кадис Транмир 1:2 Бёрнли Блэкпул 0:1 Бёрнли Олдхэм Атлетик 0:2 Бёрнли Шеффилд Юнайтед 1:0 Бёрнли Бёрнли 0:3 Ливерпуль Бёрнли 0:4 Лидс Фулхэм 0:2 Бёрнли Бёрнли 1:2 Вест Хэм Вулверхэмптон 0:4 Бёрнли Манчестер Юнайтед 3:1 Бёрнли Бёрнли 1:2 Ньюкасл Саутгемптон 3:2 Бёрнли Эвертон 1:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Арсенал Бёрнли 1:1 Лестер

Последние игры между собой

Эвертон: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 6
Бёрнли: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 7
Эвертон 1:2 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:0 Эвертон Премьер-лига
Эвертон 2:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:5 Эвертон Премьер-лига Бёрнли 2:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:1 Бёрнли Премьер-лига Эвертон 3:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 2:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:3 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:0 Эвертон Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
2. Манчестер Юнайтед Заявка 4 3 1 0 11 - 3 10
3. Челси Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
4. Эвертон 3:1 Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
5. Брайтон Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
6. Тоттенхэм Заявка 4 3 0 1 3 - 3 9
7. Манчестер Сити Заявка 4 3 0 1 11 - 1 9
8. Вест Хэм Заявка 4 2 2 0 10 - 5 8
9. Лестер Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
10. Брентфорд Заявка 4 1 2 1 3 - 2 5
11. Кристал Пэлас Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
12. Астон Вилла Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13. Вулверхэмптон Заявка 4 1 0 3 2 - 3 3
14. Уотфорд Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
15. Арсенал Заявка 4 1 0 3 1 - 9 3
16. Саутгемптон Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
17. Лидс Заявка 4 0 2 2 4 - 11 2
18. Бёрнли 1:3 Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
19. Ньюкасл Заявка 4 0 1 3 5 - 12 1
20. Норвич Заявка 4 0 0 4 1 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Эвертон 3:1 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Тоттенхэм Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Манчестер Сити Заявка 2 2 0 0 10 - 0 6
5. Манчестер Юнайтед Заявка 2 2 0 0 9 - 2 6
6. Кристал Пэлас Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
7. Вест Хэм Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
8. Астон Вилла Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9. Ливерпуль Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
10. Брентфорд Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
11. Лестер Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Брайтон Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Уотфорд Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
14. Арсенал Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
15. Саутгемптон Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
16. Лидс Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
17. Бёрнли 1:3 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Ньюкасл Заявка 2 0 1 1 4 - 6 1
19. Вулверхэмптон Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
20. Норвич Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Брайтон Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Челси Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Эвертон 3:1 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Вест Хэм Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
6. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Тоттенхэм Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
8. Манчестер Сити Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
9. Лестер Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
10. Вулверхэмптон Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
11. Брентфорд Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Саутгемптон Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
13. Кристал Пэлас Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
14. Лидс Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
15. Уотфорд Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
16. Бёрнли 1:3 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
17. Астон Вилла Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
18. Ньюкасл Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
19. Арсенал Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
20. Норвич Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вест Хэм Антонио Майкл 4 0 3
2. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 4 0 0
3. Ливерпуль Салах Мохамед 3 1 2
4. Челси Лукаку Ромелу 3 0 0
5. Манчестер Юнайтед Гринвуд Мэйсон 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Тоттенхэм Танганга Джафет 2 1
2. Лидс Купер Лиам 3 0
3. Манчестер Юнайтед Погба Поль 3 0
4. Уотфорд Этебо Огенекаро 3 0
5. Вест Хэм Антонио Майкл 1 1
Весь список
  • После матча
  • Видеоповтор
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  • Второй тайм
  • Опасный момент
    74'
    Таунсенд сместился к радиусу штрафной площади и сильно пробил в правый угол ворот, Поуп в прыжке вытянул непростой мяч. 
  • 73'
    Из центра поля последовал заброс в центр штрафной площади "Эвертона", Пикфорд грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.
  • 72'
    Дукуре с правой половины поля выполнил передачу на ход Грэю, Тарковски прочитал момент и перехватил мяч. 
  • 71'
    Ну что же, теперь уже и Шону Дайчу пора подумать о заменах, чтобы его команда окончательно не развалилась. 
  • Офсайд
    70'
    Коулмэн вошёл в штрафную площадь с правого фланга и затем выполнил передачу в центр штрафной площади, Дукуре в касание пробил по воротам и вновь отправил мяч в сетку. На этот раз гол "Эвертона" был отменён из-за офсайда. 
  • 69'
    И всё же удалось "Эвертону" перевернуть ход матча, а прошло всего несколько минут. 
  • Описание гола
    68'
    Г-О-О-О-О-Л! 3:1!!! Грэй!!! "Эвертон" провёл отличную контратаку и забил ещё. Дукуре прошёл к центру поля по левому флангу, а затем выполнил передачу на хож Грэю по центру, Демарай убежал в штрафную площадь и затем уверенно отправил мяч в правый угол ворот под опорную ногу Поупу. 
  • Описание гола
    67'
    Г-О-О-О-О-Л! 2:1!!! Таунсенд!!! Дукуре из центрального круга выполнил передачу на ход Таунсенду по центру, Андрос ушёл от Тэйлора и затем с дальней дистанции полузащитник "Эвертона" шикарно пробил в левую девятку, Поуп ничего не смог поделать. 
  • 66'
    Лоутон из центра поля выполнил заброс на ход Гудмундссону к правому углу штрафной площади, мяч полетел слишком сильно, Кин его перехватил. 
  • 65'
    Вуд попытался пройти вперёд по левому флангу, Мина грамотно сыграл в подкате и выбил мяч в аут. 
  • 64'
    Достаточно быстро отыгрался "Эвертон", но при этом пока не особо понятно, смогут ли "ириски" развить этот успех. 
  • Замена
    63'
    В составе "Эвертона" произошла замена. Вместо Бена Годфри на поле вышел Андре Гомеш. 
  • Описание гола
    62'
    Г-О-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Кин!!! Коулмэн выполнил передачу на ход Таунсенду по правому флангу, Андрос ушёл от Тэйлора и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Кин удачно выпрыгнул и головой пробил в правый угол ворот, Поуп был бессилен. 
  • Угловой
    61'
    Угловой у ворот "Бёрнли". Динь покатил мяч к левому углу штрафной площади, Грэй пробил по воротам, мяч попал в Лоутона. 
  • 60'
    "Бёрнли" после забитого мяча конечно же совсем закрылся, но ничего другого от команды Шона Дайча ждать и не нужно. 
  • 59'
    Очень медленно играет "Эвертон" в этот вечер, но Рафаэль Бенитес уже готовит замены. 
  • 58'
    Игроки "Эвертона" перехватили контроль над мячом, но дальше центра поля "ириски" пока проходят с большим трудом. 
  • 57'
    Тяжело сегодня играет "Эвертон", как мы и говорили, тут уже и ничья за счастье будет для команды Рафаэля Бенитеса. 
  • Угловой
    56'
    Угловой у ворот "Бёрнли". Динь и Дукуре неудачно разыграли корнер между собой, ничего интересного на правом фланге они далее не смогли придумать. 
  • Описание гола
    55'
    Г-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Ми!!! Гудмундссон с правого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Ми выиграл позиционную борьбу за мяч и головой отправил его в левый угол ворот. 
  • Желтая карточка
    54'
    Полузащитник "Эвертона" Андрос Таунсенд получил жёлтую карточку за срыв атаки. На левом фланге Таунсенд нарушил правила против Тэйлора. 
  • 53'
    Динь из глубины поля выполнил передачу на ход Грэю по центру, Демарай не смог зацепиться за мяч. 
  • 52'
    Динь со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Ришарлисон в борьбе с Браунхиллом не смог головой пробить по воротам. 
  • Фол, нарушение
    51'
    Барнс на левом фланге нарушил правила. "Эвертон" тщательно готовится к стандарту. 
  • Судья
    50'
    Тарковски на левом фланге у своей штрафной площади вынес мяч в аут из-под ног Ришарлисона, можно сказать, что Джеймс играл "с мясом", но Мартин Аткинсон свистка не дал. 
  • 49'
    Динь со стандарта пробил в левый угол ворот, мяч попал в "стенку" из игроков "Бёрнли", которую грамотно выстроил Поуп, а затем ушёл на угловой. 
  • Желтая карточка
    48'
    Полузащитник "Бёрнли" Джош Браунхилл получил жёлтую карточку за фол у радиуса своей штрафной площади против Таунсенда. 
  • 47'
    Кин из глубины поля выполнил длинную передачу к штрафной площади "Бёрнли", Ришарлисон и Таунсенд не смогли зацепиться за мяч. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, что придумает "Эвертон", чтобы добавить активности впереди и соответственно уже больше нагружать Поупа. "Бёрнли" конечно же сильно ничего менять не будет, пока у команды Шона Дайча всё складывается неплохо, где-то она даже смотрится интереснее "ирисок". 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Эвертон" и "Бёрнли" показали нам не самый весёлый футбол и соответственно команды пока не порадовали нас забитыми голами. Будем надеяться, что во второй половине матча команда Рафаэля Бенитеса прибавит в атаке, а иначе такими темпами сегодня "Эвертон" в лучшем случае лишь сыграет вничью против скромного "Бёрнли" при своих болельщиках. 
  • Фол, нарушение
    45'
    Грэй слишком активно вёл борьбу за левом фланге у штрафной площади "Бёрнли", правила были нарушены против Лоутона. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил Мартин Аткинсон к основному времени первого тайма. 
  • 44'
    Тэйлор прошёл вперёд по левому флангу, а затем выполнил подачу в центр к линии вратарской, Пикфорд грамотно сыграл на выходе и намертво поймал мяч. 
  • 43'
    Заканчивается у нас постепенно первый тайм, видимо на перерыв команды уйдут при нулях на табло. 
  • 42'
    Макнил попытался пройти вперёд по левому флангу, Мина накрыл Дуайта и выбил мяч в аут. 
  • Угловой
    41'
    Угловой у ворот "Бёрнли". Ришарлисон выполнил подачу в центр штрафной площади, Годфри в борьбе с соперниками не смог точно пробить в левый угол ворот. 
  • Офсайд
    40'
    Коулмэн при вводе мяча из аута на правом фланге отыгрался с Ришарлисоном, могла у "Эвертона" пройти голевая атака, но Шеймус при ответной передаче забрался в офсайд. 
  • Дождь
    39'
    В Ливерпуле пошёл небольшой дождь, быть может это заставит футболистов чаще бить по воротам из-за пределов штрафной площади. 
  • Фол, нарушение
    38'
    Барнс перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Эвертона", правила были нарушены против Мины. 
  • 37'
    Вуд с правого фланга выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Макнил не смог сразу подстроиться под мяч и потерял момент для обострения атаки. 
  • 36'
    Таунсенд прошёл вперёд по правому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Тарковски за счёт грамотной позиции выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • Травма, повреждение
    35'
    Ми досталось в борьбе за верховой мяч с Ришарлисоном, сразу же вышли на поле врачи "Бёрнли", но капитан гостей быстро показал, что с ним всё нормально. 
  • Угловой
    34'
    Динь решил разыграть корнер с Грэйем, но затем ничего особо интересного на левом фланге футболисты "Эвертона" придумать не смогли. 
  • 33'
    Динь с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Гудмундссона и ушёл на угловой. 
  • 32'
    Пикфорд из своей штрафной площади сильно выбил мяч к правому углу штрафной площади "Бёрнли", Ми выиграл верховую борьбу за мяч у Ришарлисона и выбил его в аут. 
  • Фол, нарушение
    31'
    Вуд перестарался в борьбе за мяч на левом фланге у штрафной площади "Эвертона", правила были нарушены против Аллана. 
  • Опасный момент
    30'
    Таунсенд с правого фланга выполнил передачу к правому углу вратарской, Дукуре в касание пробил под левый угол ворот, Поуп успел среагировать и спасти свою команду. 
  • 29'
    Тарковски из центра поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади, оттуда Вуд выполнил передачу в центр штрафной на Барнса, Эшли в свою очередь сбросил мяч к линии штрафной площади на Браунхилла, а Джош уже пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Пикфорду. 
  • 28'
    Макнил прошёл вперёд по левой половине поля и затем Дуайт пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч задел защитника "Эвертона", а затем его спокойно выловил Пикфорд. 
  • 27'
    Аллан с левой половины поля выполнил неосмотрительный заброс к левому углу вратарской, там никого из партнёров по команде не было. 
  • 26'
    Динь попытался что-то придумать на левом фланге, но в борьбе с Лоутоном Люка достаточно быстро упустил мяч в аут. 
  • Фол, нарушение
    25'
    Вествуд со стандарта выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Тарковски в борьбе с Миной за верховой мяч подыграл себе рукой, Мартин Аткинсон всё видел и дал свисток в пользу "Эвертона". 
  • Фол, нарушение
    24'
    Дукуре в центре поля огрел по ногам Вествуда. "Бёрнли" тщательно готовится к стандарту. 
  • 23'
    Из центра поля Тарковски выполнил заброс на ход Барнсу к левому углу штрафной площади, Годфри неплохо сыграл в обороне и выбил мяч в аут. 
  • Судья
    22'
    Вествуд при попытке выполнить передачу вперёд, мяч попал в Аткинсона, Мартин дал свисток и затем уже "Бёрнли" статично продолжил готовить атаку. 
  • Угловой
    21'
    Вествуд с углового выполнил подачу практически в центр вратарской, Ми в борьбе с Годфри не смог головой пробить точно в правый угол ворот, но момент у ворот "Эвертона" вновь был создан крайне опасный. 
  • 20'
    Лоутон после рывка вперёд по правому флангу выполнил прострел в центр штрафной площади, Барнс пропустил мяч на Вуда, Крис в касание пробил по воротам, мяч задел Мину и ушёл на угловой. 
  • 19'
    Тэйлор прошёл вперёд по левому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Вуд в борьбе с соперниками не смог как следует головой пробить по воротам, мяч слабо полетел точно в руки Пикфорду. 
  • Судья
    18'
    Всё нормально с Вудом, полежал форвард "Бёрнли" немного на газоне, но затем поднялся. Мартин Аткинсон в итоге не зафиксировал нарушения правил. 
  • 17'
    Вуду досталось от Кина в борьбе за верховой мяч. Майкл уже после игры по мячу при приземлении рукой попал по лицу сопернику. 
  • 16'
    Ришарлисон отправился прессинговать Поупа в штрафную площадь "Бёрнли", Ник сыграл без ошибок и спокойно выбил мяч в центр поля. 
  • 15'
    Гудмундссон с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Годфри выиграл верховую борьбу за мяч у Вуда и выбил его на левый фланг. 
  • Угловой
    14'
    Теперь уже Вествуд с углового выполнил подачу на правый угол вратарской, Годфри неплохо выпрыгнул и головой выбил мяч на правый фланг. 
  • Угловой
    13'
    Угловой у ворот "Эвертона". Вествуд выполнил подачу на левый угол вратарской, Таунсен не стал рисковать и выбил мяч на повторный корнер. 
  • 12'
    Грэй разогнал атаку по центру и затем выполнил передачу к центру штрафной площади на Ришарлисона, бразилец неудачно подработал мяч, в итоге он отскочил в руки Поупу. 
  • 11'
    Гудмундссон попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, в борьбе с Алланом и Динем Йоханн ожидаемо потерял мяч. 
  • 10'
    Из центра поля последовал слишком сильный заброс на ход Вуду в центр штрафной площади "Эвертона", Пикфорд вовремя вышел из ворот и спокойно перехватил мяч. 
  • 9'
    Грэй немного сместился в центр с левой половины поля, а затем пробил по воротам с дальней дистанции, мяч ушёл в сторону от левого угла. 
  • 8'
    Игроки "Бёрнли" пока перехватили контроль над мячом и держат его в центре поля, а вот "Эвертон" никак не может найти свою игру. 
  • Опасный момент
    7'
    Макнил с левой половины поля выполнил подачу в центр к линии вратарской, Вуд головой пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 6'
    Ми из центра поля выполнил слишком сильную передачу на ход Лоутону по правому флангу, Мэттью в борьбе с Динем не смог зацепиться за мяч. 
  • 5'
    Дукуре выполнил передачу на правый угол штрафной площади на ход Таунсенду, Тэйлор грамотно поставил корпус и дал мячу уйти за лицевую линию поля. 
  • 4'
    Поднялся Ришарлисон после паузы, показал форвард "Эвертона", что он готов продолжать матч. 
  • Травма, повреждение
    3'
    Ришарлисон получил небольшое повреждение по итогам прошлого эпизода, вышли на поле врачи "Эвертона", пауза в игре. 
  • Фол, нарушение
    2'
    Браунхилл в центре поля грубовато сыграл против Ришарлисона. Мартин Аткинсон решил обойтись без жёлтой карточки. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересный бой между "Эвертоном", который хорошо стартовал под руководством Рафаэля Бенитеса в новом сезоне, а также крепким "Бёрнли". Пусть пока команда Шона Дайча набрала всего одно очко, но с ней конечно же любому сопернику бывает непросто. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Эвертон 3:1 Бёрнли онлайн


Прогнозы на матч Эвертон 3:1 Бёрнли

Исход игры
Эвертон
94.6% (140)
Ничья
4.1% (6)
Бёрнли
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
39.73% (58)
Меньше
60.27% (88)
Обе команды забьют
Да
41.78% (61)
Нет
58.22% (85)
Популярный счёт
2:0 Эвертон
35.1% (52)
2:1 Эвертон
33.1% (49)
1:0 Эвертон
20.9% (31)
3:1 Эвертон
3.4% (5)
1:1 Ничья
2.7% (4)
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