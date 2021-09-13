Англия: Премьер-лига 2021-2022
Эвертон
3:1
Второй тайм: 73'
Стадион: Гудисон Парк
Бёрнли
47' Желтая карточкаБраунхилл Джош
53' Желтая карточкаТаунсенд Андрос
0:1
54' ГолМи Бен
1:1
60' ГолКин Майкл
2:1
65' ГолТаунсенд Андрос
3:1
67' ГолГрэй Демарай
13
Мина
Йерри
22
Годфри
Бен
12
Динь
Люка
11
Грэй
Демарай
1
Поуп
Ник
6
Ми
Бен
18
Вествуд
Эшли
11
Макнил
Дуайт
9
Вуд
Крис
10
Барнс
Эшли
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Мина ЙерриЗащитник
-
22 Годфри БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Динь ЛюкаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Грэй ДемарайНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Айуоби АлексПолузащитник
-
21 Гомеш АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Дэвис ТомПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бенитес Рафаэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Поуп НикВратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 Ми БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Вествуд ЭшлиПолузащитник
-
11 Макнил ДуайтПолузащитник
-
9 Вуд КрисНападающий
-
10 Барнс ЭшлиНападающий
- Запасные игроки
-
13 Хенесси УэйнВратарь
- Защитник
-
37 Томас БоббиЗащитник
-
23 Питерс ЭрикЗащитник
- Защитник
-
17 Леннон АаронПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Выдра МатейНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
47'
53'
54'
0:1
60'
1:1
65'
67'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
2 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 3
-
4 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калверт-Льюин Доминик
|3 (2)
|0.75
|2.
|Грэй Демарай
|2
|0.5
|3.
|Дукуре Абдулай
|1
|0.25
|4.
|Ришарлисон
|1
|0.25
|5.
|Кин Майкл
|1
|0.25
|6.
|Таунсенд Андрос
|0
|0
|7.
|Аллан Маркес
|0
|0
|8.
|Айуоби Алекс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вуд Крис
|1
|0.25
|2.
|Ми Бен
|1
|0.25
|3.
|Тарковски Джеймс
|1
|0.25
|4.
|Вествуд Эшли
|0
|0
|5.
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|6.
|Лоутон Мэттью
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дукуре Абдулай
|2
|0
|2.
|Ришарлисон
|2
|0
|3.
|Коулмэн Шеймус
|1
|0
|4.
|Таунсенд Андрос
|1
|0
|5.
|Динь Люка
|1
|0
|6.
|Пикфорд Джордан
|1
|0
|7.
|Мина Йерри
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Браунхилл Джош
|2
|0
|2.
|Леннон Аарон
|1
|0
|3.
|Барнс Эшли
|1
|0
|4.
|Гудмундссон Йоханн
|1
|0
|5.
|Ми Бен
|1
|0
|6.
|Тарковски Джеймс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эвертон
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|0
|28.57% (2)
|Бёрнли
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
Эвертон Последние 20 матчей: +8 =5 -7Брайтон 0:2 Эвертон Хаддерсфилд Таун 1:2 Эвертон Лидс 2:2 Эвертон Эвертон 3:1 Саутгемптон
Манчестер Юнайтед 4:0 Эвертон Пумас-УНАМ 0:1 Эвертон Эвертон 1:1 Мильонариос Манчестер Сити 5:0 Эвертон Эвертон 1:0 Вулверхэмптон Эвертон 0:1 Шеффилд Юнайтед Астон Вилла 0:0 Эвертон Вест Хэм 0:1 Эвертон Эвертон 1:2 Астон Вилла Арсенал 0:1 Эвертон Эвертон 2:2 Тоттенхэм Брайтон 0:0 Эвертон Эвертон 1:1 Кристал Пэлас Эвертон 0:2 Манчестер Сити Эвертон 1:2 Бёрнли Челси 2:0 Эвертон
Бёрнли Последние 20 матчей: +7 =3 -10Бёрнли 1:1 Лидс Ньюкасл 0:0 Бёрнли Ливерпуль 2:0 Бёрнли Бёрнли 1:2 Брайтон
Бёрнли 0:2 Кадис Транмир 1:2 Бёрнли Блэкпул 0:1 Бёрнли Олдхэм Атлетик 0:2 Бёрнли Шеффилд Юнайтед 1:0 Бёрнли Бёрнли 0:3 Ливерпуль Бёрнли 0:4 Лидс Фулхэм 0:2 Бёрнли Бёрнли 1:2 Вест Хэм Вулверхэмптон 0:4 Бёрнли Манчестер Юнайтед 3:1 Бёрнли Бёрнли 1:2 Ньюкасл Саутгемптон 3:2 Бёрнли Эвертон 1:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Арсенал Бёрнли 1:1 Лестер
Последние игры между собой
Эвертон: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 6
Бёрнли: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 7
Эвертон 2:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:5 Эвертон Премьер-лига Бёрнли 2:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:1 Бёрнли Премьер-лига Эвертон 3:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 2:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:3 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:0 Эвертон Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 3
|10
|3.
|Челси
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|4.
|Эвертон
|3:1 Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|5.
|Брайтон
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|3 - 3
|9
|7.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 1
|9
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|9.
|Лестер
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 3
|3
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|15.
|Арсенал
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 9
|3
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|17.
|Лидс
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 11
|2
|18.
|Бёрнли
|1:3 Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 12
|1
|20.
|Норвич
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Эвертон
|3:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 0
|6
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 2
|6
|6.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|11.
|Лестер
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Брайтон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|14.
|Арсенал
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|16.
|Лидс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|17.
|Бёрнли
|1:3 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Брайтон
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Челси
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Эвертон
|3:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|8.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|Лестер
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|14.
|Лидс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|16.
|Бёрнли
|1:3 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|19.
|Арсенал
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|4
|0
|3
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|4
|0
|0
|3.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|3
|1
|2
|4.
|Челси
|Лукаку Ромелу
|3
|0
|0
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Гринвуд Мэйсон
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Тоттенхэм
|Танганга Джафет
|2
|1
|2.
|Лидс
|Купер Лиам
|3
|0
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Погба Поль
|3
|0
|4.
|Уотфорд
|Этебо Огенекаро
|3
|0
|5.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|1
|1
Прогнозы на матч Эвертон 3:1 Бёрнли
Исход игры
Эвертон
94.6% (140)
Ничья
4.1% (6)
Бёрнли
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
39.73% (58)
Меньше
60.27% (88)
Обе команды забьют
Да
41.78% (61)
Нет
58.22% (85)
Популярный счёт
2:0 Эвертон
35.1% (52)
2:1 Эвертон
33.1% (49)
1:0 Эвертон
20.9% (31)
3:1 Эвертон
3.4% (5)
1:1 Ничья
2.7% (4)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!