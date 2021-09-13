Ну что же, теперь уже и Шону Дайчу пора подумать о заменах, чтобы его команда окончательно не развалилась.

Дукуре с правой половины поля выполнил передачу на ход Грэю, Тарковски прочитал момент и перехватил мяч.

Из центра поля последовал заброс в центр штрафной площади "Эвертона", Пикфорд грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Таунсенд сместился к радиусу штрафной площади и сильно пробил в правый угол ворот, Поуп в прыжке вытянул непростой мяч.

Начинается второй тайм. Посмотрим, что придумает "Эвертон", чтобы добавить активности впереди и соответственно уже больше нагружать Поупа. "Бёрнли" конечно же сильно ничего менять не будет, пока у команды Шона Дайча всё складывается неплохо, где-то она даже смотрится интереснее "ирисок".

Кин из глубины поля выполнил длинную передачу к штрафной площади "Бёрнли", Ришарлисон и Таунсенд не смогли зацепиться за мяч.

Полузащитник "Бёрнли" Джош Браунхилл получил жёлтую карточку за фол у радиуса своей штрафной площади против Таунсенда.

Динь со стандарта пробил в левый угол ворот, мяч попал в "стенку" из игроков "Бёрнли", которую грамотно выстроил Поуп, а затем ушёл на угловой.

Тарковски на левом фланге у своей штрафной площади вынес мяч в аут из-под ног Ришарлисона, можно сказать, что Джеймс играл "с мясом", но Мартин Аткинсон свистка не дал.

Динь со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Ришарлисон в борьбе с Браунхиллом не смог головой пробить по воротам.

Динь из глубины поля выполнил передачу на ход Грэю по центру, Демарай не смог зацепиться за мяч.

Полузащитник "Эвертона" Андрос Таунсенд получил жёлтую карточку за срыв атаки. На левом фланге Таунсенд нарушил правила против Тэйлора.

Г-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Ми!!! Гудмундссон с правого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Ми выиграл позиционную борьбу за мяч и головой отправил его в левый угол ворот.

Угловой у ворот "Бёрнли". Динь и Дукуре неудачно разыграли корнер между собой, ничего интересного на правом фланге они далее не смогли придумать.

Тяжело сегодня играет "Эвертон", как мы и говорили, тут уже и ничья за счастье будет для команды Рафаэля Бенитеса.

Игроки "Эвертона" перехватили контроль над мячом, но дальше центра поля "ириски" пока проходят с большим трудом.

Очень медленно играет "Эвертон" в этот вечер, но Рафаэль Бенитес уже готовит замены.

"Бёрнли" после забитого мяча конечно же совсем закрылся, но ничего другого от команды Шона Дайча ждать и не нужно.

Угловой у ворот "Бёрнли". Динь покатил мяч к левому углу штрафной площади, Грэй пробил по воротам, мяч попал в Лоутона.

Г-О-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Кин!!! Коулмэн выполнил передачу на ход Таунсенду по правому флангу, Андрос ушёл от Тэйлора и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Кин удачно выпрыгнул и головой пробил в правый угол ворот, Поуп был бессилен.

Достаточно быстро отыгрался "Эвертон", но при этом пока не особо понятно, смогут ли "ириски" развить этот успех.

Вуд попытался пройти вперёд по левому флангу, Мина грамотно сыграл в подкате и выбил мяч в аут.

Лоутон из центра поля выполнил заброс на ход Гудмундссону к правому углу штрафной площади, мяч полетел слишком сильно, Кин его перехватил.

Г-О-О-О-О-Л! 2:1!!! Таунсенд!!! Дукуре из центрального круга выполнил передачу на ход Таунсенду по центру, Андрос ушёл от Тэйлора и затем с дальней дистанции полузащитник "Эвертона" шикарно пробил в левую девятку, Поуп ничего не смог поделать.

Г-О-О-О-О-Л! 3:1!!! Грэй!!! "Эвертон" провёл отличную контратаку и забил ещё. Дукуре прошёл к центру поля по левому флангу, а затем выполнил передачу на хож Грэю по центру, Демарай убежал в штрафную площадь и затем уверенно отправил мяч в правый угол ворот под опорную ногу Поупу.

И всё же удалось "Эвертону" перевернуть ход матча, а прошло всего несколько минут.

Коулмэн вошёл в штрафную площадь с правого фланга и затем выполнил передачу в центр штрафной площади, Дукуре в касание пробил по воротам и вновь отправил мяч в сетку. На этот раз гол "Эвертона" был отменён из-за офсайда.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Эвертон" и "Бёрнли" показали нам не самый весёлый футбол и соответственно команды пока не порадовали нас забитыми голами. Будем надеяться, что во второй половине матча команда Рафаэля Бенитеса прибавит в атаке, а иначе такими темпами сегодня "Эвертон" в лучшем случае лишь сыграет вничью против скромного "Бёрнли" при своих болельщиках.

45' Грэй слишком активно вёл борьбу за левом фланге у штрафной площади "Бёрнли", правила были нарушены против Лоутона.

45' Одну минуту добавил Мартин Аткинсон к основному времени первого тайма.

44' Тэйлор прошёл вперёд по левому флангу, а затем выполнил подачу в центр к линии вратарской, Пикфорд грамотно сыграл на выходе и намертво поймал мяч.

43' Заканчивается у нас постепенно первый тайм, видимо на перерыв команды уйдут при нулях на табло.

42' Макнил попытался пройти вперёд по левому флангу, Мина накрыл Дуайта и выбил мяч в аут.

41' Угловой у ворот "Бёрнли". Ришарлисон выполнил подачу в центр штрафной площади, Годфри в борьбе с соперниками не смог точно пробить в левый угол ворот.

40' Коулмэн при вводе мяча из аута на правом фланге отыгрался с Ришарлисоном, могла у "Эвертона" пройти голевая атака, но Шеймус при ответной передаче забрался в офсайд.

39' В Ливерпуле пошёл небольшой дождь, быть может это заставит футболистов чаще бить по воротам из-за пределов штрафной площади.

38' Барнс перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Эвертона", правила были нарушены против Мины.

37' Вуд с правого фланга выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Макнил не смог сразу подстроиться под мяч и потерял момент для обострения атаки.

36' Таунсенд прошёл вперёд по правому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Тарковски за счёт грамотной позиции выбил мяч подальше от своих ворот.

35' Ми досталось в борьбе за верховой мяч с Ришарлисоном, сразу же вышли на поле врачи "Бёрнли", но капитан гостей быстро показал, что с ним всё нормально.

34' Динь решил разыграть корнер с Грэйем, но затем ничего особо интересного на левом фланге футболисты "Эвертона" придумать не смогли.

33' Динь с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Гудмундссона и ушёл на угловой.

32' Пикфорд из своей штрафной площади сильно выбил мяч к правому углу штрафной площади "Бёрнли", Ми выиграл верховую борьбу за мяч у Ришарлисона и выбил его в аут.

31' Вуд перестарался в борьбе за мяч на левом фланге у штрафной площади "Эвертона", правила были нарушены против Аллана.

30' Таунсенд с правого фланга выполнил передачу к правому углу вратарской, Дукуре в касание пробил под левый угол ворот, Поуп успел среагировать и спасти свою команду.

29' Тарковски из центра поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади, оттуда Вуд выполнил передачу в центр штрафной на Барнса, Эшли в свою очередь сбросил мяч к линии штрафной площади на Браунхилла, а Джош уже пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Пикфорду.

28' Макнил прошёл вперёд по левой половине поля и затем Дуайт пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч задел защитника "Эвертона", а затем его спокойно выловил Пикфорд.

27' Аллан с левой половины поля выполнил неосмотрительный заброс к левому углу вратарской, там никого из партнёров по команде не было.

26' Динь попытался что-то придумать на левом фланге, но в борьбе с Лоутоном Люка достаточно быстро упустил мяч в аут.

25' Вествуд со стандарта выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Тарковски в борьбе с Миной за верховой мяч подыграл себе рукой, Мартин Аткинсон всё видел и дал свисток в пользу "Эвертона".

24' Дукуре в центре поля огрел по ногам Вествуда. "Бёрнли" тщательно готовится к стандарту.

23' Из центра поля Тарковски выполнил заброс на ход Барнсу к левому углу штрафной площади, Годфри неплохо сыграл в обороне и выбил мяч в аут.

22' Вествуд при попытке выполнить передачу вперёд, мяч попал в Аткинсона, Мартин дал свисток и затем уже "Бёрнли" статично продолжил готовить атаку.

21' Вествуд с углового выполнил подачу практически в центр вратарской, Ми в борьбе с Годфри не смог головой пробить точно в правый угол ворот, но момент у ворот "Эвертона" вновь был создан крайне опасный.

20' Лоутон после рывка вперёд по правому флангу выполнил прострел в центр штрафной площади, Барнс пропустил мяч на Вуда, Крис в касание пробил по воротам, мяч задел Мину и ушёл на угловой.

19' Тэйлор прошёл вперёд по левому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Вуд в борьбе с соперниками не смог как следует головой пробить по воротам, мяч слабо полетел точно в руки Пикфорду.

18' Всё нормально с Вудом, полежал форвард "Бёрнли" немного на газоне, но затем поднялся. Мартин Аткинсон в итоге не зафиксировал нарушения правил.

17' Вуду досталось от Кина в борьбе за верховой мяч. Майкл уже после игры по мячу при приземлении рукой попал по лицу сопернику.

16' Ришарлисон отправился прессинговать Поупа в штрафную площадь "Бёрнли", Ник сыграл без ошибок и спокойно выбил мяч в центр поля.

15' Гудмундссон с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Годфри выиграл верховую борьбу за мяч у Вуда и выбил его на левый фланг.

14' Теперь уже Вествуд с углового выполнил подачу на правый угол вратарской, Годфри неплохо выпрыгнул и головой выбил мяч на правый фланг.

13' Угловой у ворот "Эвертона". Вествуд выполнил подачу на левый угол вратарской, Таунсен не стал рисковать и выбил мяч на повторный корнер.

12' Грэй разогнал атаку по центру и затем выполнил передачу к центру штрафной площади на Ришарлисона, бразилец неудачно подработал мяч, в итоге он отскочил в руки Поупу.

11' Гудмундссон попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, в борьбе с Алланом и Динем Йоханн ожидаемо потерял мяч.

10' Из центра поля последовал слишком сильный заброс на ход Вуду в центр штрафной площади "Эвертона", Пикфорд вовремя вышел из ворот и спокойно перехватил мяч.

9' Грэй немного сместился в центр с левой половины поля, а затем пробил по воротам с дальней дистанции, мяч ушёл в сторону от левого угла.

8' Игроки "Бёрнли" пока перехватили контроль над мячом и держат его в центре поля, а вот "Эвертон" никак не может найти свою игру.

7' Макнил с левой половины поля выполнил подачу в центр к линии вратарской, Вуд головой пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

6' Ми из центра поля выполнил слишком сильную передачу на ход Лоутону по правому флангу, Мэттью в борьбе с Динем не смог зацепиться за мяч.

5' Дукуре выполнил передачу на правый угол штрафной площади на ход Таунсенду, Тэйлор грамотно поставил корпус и дал мячу уйти за лицевую линию поля.

4' Поднялся Ришарлисон после паузы, показал форвард "Эвертона", что он готов продолжать матч.

3' Ришарлисон получил небольшое повреждение по итогам прошлого эпизода, вышли на поле врачи "Эвертона", пауза в игре.

2' Браунхилл в центре поля грубовато сыграл против Ришарлисона. Мартин Аткинсон решил обойтись без жёлтой карточки.