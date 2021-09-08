Англия: Премьер-лига 2021-2022
Эвертон
Позже
Стадион: Гудисон Парк
Бёрнли
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калверт-Льюин Доминик
|3 (2)
|1
|2.
|Грэй Демарай
|2
|0.67
|3.
|Дукуре Абдулай
|1
|0.33
|4.
|Ришарлисон
|1
|0.33
|5.
|Таунсенд Андрос
|0
|0
|6.
|Аллан Маркес
|0
|0
|7.
|Айуоби Алекс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вуд Крис
|1
|0.33
|2.
|Тарковски Джеймс
|1
|0.33
|3.
|Вествуд Эшли
|0
|0
|4.
|Лоутон Мэттью
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дукуре Абдулай
|2
|0
|2.
|Ришарлисон
|2
|0
|3.
|Коулмэн Шеймус
|1
|0
|4.
|Динь Люка
|1
|0
|5.
|Пикфорд Джордан
|1
|0
|6.
|Мина Йерри
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Леннон Аарон
|1
|0
|2.
|Барнс Эшли
|1
|0
|3.
|Гудмундссон Йоханн
|1
|0
|4.
|Ми Бен
|1
|0
|5.
|Тарковски Джеймс
|1
|0
|6.
|Браунхилл Джош
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эвертон
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|0
|28.57% (2)
|Бёрнли
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
Эвертон Последние 20 матчей: +8 =5 -7Брайтон 0:2 Эвертон Хаддерсфилд Таун 1:2 Эвертон Лидс 2:2 Эвертон Эвертон 3:1 Саутгемптон
Манчестер Юнайтед 4:0 Эвертон Пумас-УНАМ 0:1 Эвертон Эвертон 1:1 Мильонариос Манчестер Сити 5:0 Эвертон Эвертон 1:0 Вулверхэмптон Эвертон 0:1 Шеффилд Юнайтед Астон Вилла 0:0 Эвертон Вест Хэм 0:1 Эвертон Эвертон 1:2 Астон Вилла Арсенал 0:1 Эвертон Эвертон 2:2 Тоттенхэм Брайтон 0:0 Эвертон Эвертон 1:1 Кристал Пэлас Эвертон 0:2 Манчестер Сити Эвертон 1:2 Бёрнли Челси 2:0 Эвертон
Бёрнли Последние 20 матчей: +7 =3 -10Бёрнли 1:1 Лидс Ньюкасл 0:0 Бёрнли Ливерпуль 2:0 Бёрнли Бёрнли 1:2 Брайтон
Бёрнли 0:2 Кадис Транмир 1:2 Бёрнли Блэкпул 0:1 Бёрнли Олдхэм Атлетик 0:2 Бёрнли Шеффилд Юнайтед 1:0 Бёрнли Бёрнли 0:3 Ливерпуль Бёрнли 0:4 Лидс Фулхэм 0:2 Бёрнли Бёрнли 1:2 Вест Хэм Вулверхэмптон 0:4 Бёрнли Манчестер Юнайтед 3:1 Бёрнли Бёрнли 1:2 Ньюкасл Саутгемптон 3:2 Бёрнли Эвертон 1:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Арсенал Бёрнли 1:1 Лестер
Последние игры между собой
Эвертон: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 6
Бёрнли: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 7
Эвертон 2:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:5 Эвертон Премьер-лига Бёрнли 2:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:1 Бёрнли Премьер-лига Эвертон 3:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 2:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:3 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:0 Эвертон Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|3 - 0
|9
|2.
|Челси
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 5
|7
|6.
|Эвертон
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|7.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|10 - 1
|6
|8.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Лестер
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 5
|6
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|15.
|Лидс
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 8
|2
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
|19.
|Норвич
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
|20.
|Арсенал
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 0
|6
|3.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|7.
|Челси
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|Эвертон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|11.
|Лестер
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|Брайтон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Лидс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|18.
|Арсенал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эвертон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|2.
|Челси
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Брайтон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Лестер
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|9.
|Брентфорд
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|12.
|Лидс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|13.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Норвич
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|20.
|Арсенал
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|4
|0
|3
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|3
|0
|0
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Гринвуд Мэйсон
|3
|0
|0
|4.
|Эвертон
|Калверт-Льюин Доминик
|3
|2
|0
|5.
|Вест Хэм
|Бенрахма Саид
|2
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|2
|0
|2.
|Лидс
|Купер Лиам
|2
|0
|3.
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|2
|0
|4.
|Эвертон
|Дукуре Абдулай
|2
|0
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Погба Поль
|2
|0
Прогнозы на матч Эвертон - Бёрнли
Исход игры
Эвертон
96.6% (57)
Ничья
3.4% (2)
Бёрнли
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
35.59% (21)
Меньше
64.41% (38)
Обе команды забьют
Да
37.29% (22)
Нет
62.71% (37)
Популярный счёт
2:0 Эвертон
39% (23)
2:1 Эвертон
30.5% (18)
1:0 Эвертон
23.7% (14)
3:1 Эвертон
3.4% (2)
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