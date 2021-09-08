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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Эвертон
 
Позже

Стадион:
Бёрнли

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калверт-Льюин Доминик 3 (2) 1
2. Грэй Демарай 2 0.67
3. Дукуре Абдулай 1 0.33
4. Ришарлисон 1 0.33
5. Таунсенд Андрос 0 0
6. Аллан Маркес 0 0
7. Айуоби Алекс 0 0
Бёрнли
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вуд Крис 1 0.33
2. Тарковски Джеймс 1 0.33
3. Вествуд Эшли 0 0
4. Лоутон Мэттью 0 0

Карточки

Эвертон
# Игрок      
1. Дукуре Абдулай 2 0
2. Ришарлисон 2 0
3. Коулмэн Шеймус 1 0
4. Динь Люка 1 0
5. Пикфорд Джордан 1 0
6. Мина Йерри 1 0
Бёрнли
# Игрок      
1. Леннон Аарон 1 0
2. Барнс Эшли 1 0
3. Гудмундссон Йоханн 1 0
4. Ми Бен 1 0
5. Тарковски Джеймс 1 0
6. Браунхилл Джош 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эвертон 0 14.29% (1) 14.29% (1) 42.86% (3) 0 28.57% (2)
 Бёрнли 50% (1) 0 0 0 50% (1) 0

Предыдущие игры

Эвертон Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Брайтон 0:2 Эвертон Хаддерсфилд Таун 1:2 Эвертон Лидс 2:2 Эвертон Эвертон 3:1 Саутгемптон
Манчестер Юнайтед 4:0 Эвертон Пумас-УНАМ 0:1 Эвертон Эвертон 1:1 Мильонариос Манчестер Сити 5:0 Эвертон Эвертон 1:0 Вулверхэмптон Эвертон 0:1 Шеффилд Юнайтед Астон Вилла 0:0 Эвертон Вест Хэм 0:1 Эвертон Эвертон 1:2 Астон Вилла Арсенал 0:1 Эвертон Эвертон 2:2 Тоттенхэм Брайтон 0:0 Эвертон Эвертон 1:1 Кристал Пэлас Эвертон 0:2 Манчестер Сити Эвертон 1:2 Бёрнли Челси 2:0 Эвертон
Бёрнли Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Бёрнли 1:1 Лидс Ньюкасл 0:0 Бёрнли Ливерпуль 2:0 Бёрнли Бёрнли 1:2 Брайтон
Бёрнли 0:2 Кадис Транмир 1:2 Бёрнли Блэкпул 0:1 Бёрнли Олдхэм Атлетик 0:2 Бёрнли Шеффилд Юнайтед 1:0 Бёрнли Бёрнли 0:3 Ливерпуль Бёрнли 0:4 Лидс Фулхэм 0:2 Бёрнли Бёрнли 1:2 Вест Хэм Вулверхэмптон 0:4 Бёрнли Манчестер Юнайтед 3:1 Бёрнли Бёрнли 1:2 Ньюкасл Саутгемптон 3:2 Бёрнли Эвертон 1:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Арсенал Бёрнли 1:1 Лестер

Последние игры между собой

Эвертон: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 6
Бёрнли: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 7
Эвертон 1:2 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:0 Эвертон Премьер-лига
Эвертон 2:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:5 Эвертон Премьер-лига Бёрнли 2:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:1 Бёрнли Премьер-лига Эвертон 3:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 2:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:3 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:0 Эвертон Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 3 3 0 0 3 - 0 9
2. Челси Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
4. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
5. Вест Хэм Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
6. Эвертон Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
7. Манчестер Сити Заявка 3 2 0 1 10 - 1 6
8. Брайтон Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
9. Лестер Заявка 3 2 0 1 4 - 5 6
10. Брентфорд Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
11. Астон Вилла Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
12. Уотфорд Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Саутгемптон Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
14. Кристал Пэлас Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
15. Лидс Заявка 3 0 2 1 4 - 8 2
16. Бёрнли Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
17. Ньюкасл Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
18. Вулверхэмптон Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0
19. Норвич Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
20. Арсенал Заявка 3 0 0 3 0 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Манчестер Сити Заявка 2 2 0 0 10 - 0 6
3. Вест Хэм Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
4. Ливерпуль Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Астон Вилла Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
6. Манчестер Юнайтед Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
7. Челси Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
8. Брентфорд Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9. Эвертон Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
10. Уотфорд Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
11. Лестер Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
12. Брайтон Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Лидс Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Кристал Пэлас Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Саутгемптон Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Бёрнли Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Ньюкасл Заявка 2 0 1 1 4 - 6 1
18. Арсенал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Вулверхэмптон Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
20. Норвич Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
2. Челси Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Ливерпуль Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Вест Хэм Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
6. Тоттенхэм Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Брайтон Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Лестер Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
9. Брентфорд Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Саутгемптон Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
11. Кристал Пэлас Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
12. Лидс Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
13. Манчестер Сити Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Уотфорд Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
15. Астон Вилла Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Вулверхэмптон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Ньюкасл Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Бёрнли Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Норвич Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
20. Арсенал Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вест Хэм Антонио Майкл 4 0 3
2. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 3 0 0
3. Манчестер Юнайтед Гринвуд Мэйсон 3 0 0
4. Эвертон Калверт-Льюин Доминик 3 2 0
5. Вест Хэм Бенрахма Саид 2 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 2 0
2. Лидс Купер Лиам 2 0
3. Тоттенхэм Кейн Гарри 2 0
4. Эвертон Дукуре Абдулай 2 0
5. Манчестер Юнайтед Погба Поль 2 0
Весь список
  • После матча
  • Видеоповтор
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эвертон - Бёрнли от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 сентября 2021, осталось 2 дня 19 часов 49 минут.

    Главный судья: Марринер Андре

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 59
Эвертон 96.6% (57)
X 3.4% (2)
Бёрнли 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Эвертон
Ничья
Бёрнли
1.79
3.81
5.55
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Эвертон - Бёрнли онлайн


Прогнозы на матч Эвертон - Бёрнли

Исход игры
Эвертон
96.6% (57)
Ничья
3.4% (2)
Бёрнли
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
35.59% (21)
Меньше
64.41% (38)
Обе команды забьют
Да
37.29% (22)
Нет
62.71% (37)
Популярный счёт
2:0 Эвертон
39% (23)
2:1 Эвертон
30.5% (18)
1:0 Эвертон
23.7% (14)
3:1 Эвертон
3.4% (2)
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