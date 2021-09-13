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Бразилия: Серия A 2021

2021
Спорт Ресифи
0:1
Первый тайм: 21'
Интернасьонал Порту Алегре
0'
0:1
4' Гол
Patrick I
21'
1
Mailson2
2
Hayner
15
Рафаэл
Тьере
35
Sabino2
44
Чико
Флорес
56
Sander
14
Jose
Welison
77
Marcao
VI
97
Henrique
Souza
Ewerthon
III
90
Андре
Филипе
99
Mikael
42
Daniel
Fusato1
26
Саравия
Ренсо
22
Мендес
Бруно
II
15
Куэста
Виктор
20
Moises
VII
8
Эденилсон
дос
Сантос
19
Rodrigo
I
47
Кайо
Ранхел
27
José
Maurisio3
88
Patrick
I
11
Yuri
Alberto
Спорт Ресифи
5-3-2
Интернасьонал Порту Алегре
4-2-3-1

Ход матча

4'
0:1
Patrick I

Бомбардиры внутри турнира

Спорт Ресифи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андре Филипе 2 (1) 0.1
2. Паулиньо Жозе 1 0.05
3. Santiago Trellez Viveros 1 0.05
4. Marcao VI 1 0.05
5. Sander 1 0.05
6. Mikael 1 0.05
7. Тиаго Невес 1 (1) 0.05
8. Густаво Луис 0 0
9. Patric II 0 0
10. Hayner 0 0
Интернасьонал Порту Алегре
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эденилсон дос Сантос 8 (6) 0.42
2. Yuri Alberto 6 0.32
3. Patrick I 1 0.05
4. Дурадо Родриго 1 0.05
5. Герреро Паоло 1 0.05
6. Кайо Ранхел 1 0.05
7. Тайсон Фреда 1 0.05
8. Тьяго Гальярдо 1 0.05
9. Меркадо Габриэль 1 0.05
10. Rodrigo I 1 0.05
11. Bruno Praxedes 1 0.05
12. Куэста Виктор 0 0
13. Moises VII 0 0
14. Паласиос Карлос 0 0
15. Heitor Rodrigues da Fonseca 0 0
16. José Maurisio3 0 0

Карточки

Спорт Ресифи
# Игрок      
1. Паулиньо Жозе 6 0
2. Густаво Луис 4 0
3. Андре Филипе 3 0
4. Santiago Trellez Viveros 3 0
5. Marcao VI 3 0
6. Эрнанес Лима 1 1
7. Тиаго Невес 1 1
8. Рафаэл Тьере 2 0
9. Jose Welison 2 0
10. Iago Maidana 2 0
11. Mailson2 2 0
12. Emaxwell 0 1
13. Everaldo 1 0
14. Да Силва Лусиано 1 0
15. Неилтон Мейра 1 0
16. Ricardinho IV 1 0
17. Luan Polli 1 0
18. Ronaldo II 1 0
19. Жуниор Таварес 1 0
20. Thiago Xavier II 1 0
21. Hayner 1 0
22. Betinho2 1 0
23. Marquinhos2 1 0
24. Sabino2 1 0
25. Mikael 1 0
26. Victor Gabriel 1 0
Интернасьонал Порту Алегре
# Игрок      
1. Кайо Ранхел 4 1
2. Moises VII 3 1
3. Рибейро Лукас 3 1
4. Эденилсон дос Сантос 4 0
5. Куэста Виктор 4 0
6. Yuri Alberto 4 0
7. Тьяго Гальярдо 3 0
8. Дурадо Родриго 3 0
9. Паласиос Карлос 3 0
10. Rodrigo I 3 0
11. Энрике Педро 1 1
12. Danilo XVI 1 1
13. Леонардо Родригес 2 0
14. Паулиньо Виктор 2 0
15. Уго Витор 0 1
16. Тайсон Фреда 1 0
17. Меркадо Габриэль 1 0
18. Бошилья Габриэл 1 0
19. Мендес Бруно II 1 0
20. Jose Gabriel 1 0
21. Heitor Rodrigues da Fonseca 1 0
22. José Maurisio3 1 0
23. Bruno Praxedes 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Спорт Ресифи 0 0 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1) 50% (4)
 Интернасьонал Порту Алегре 18.18% (4) 9.09% (2) 22.73% (5) 13.64% (3) 18.18% (4) 18.18% (4)

Предыдущие игры

Спорт Ресифи Последние 20 матчей: +3 =8 -9
Атлетико Паранаэнсе 0:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 0:0 Шапекоэнсе Спорт Ресифи 0:1 Сан-Паулу Фламенго 2:0 Спорт Ресифи
Спорт Ресифи 0:0 Брагантино Байя 0:1 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 0:0 Сеара Америка Минейро 0:1 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 1:2 Флуминенсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 0:1 Палмейрас Сан-Паулу Сантос 0:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 0:0 Куяба Коринтианс 2:1 Спорт Ресифи Жувентуде 1:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 1:0 Гремио Форталеза 1:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 0:1 Атлетико Минейро Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Спорт Ресифи Наутико 1:1 Спорт Ресифи
Интернасьонал Порту Алегре Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Атлетико Гойяненсе 0:0 Интернасьонал Порту Алегре Сантос 2:2 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 4:2 Флуминенсе Фламенго 0:4 Интернасьонал Порту Алегре
Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Куяба Атлетико Паранаэнсе 2:1 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Олимпия Асунсьон Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Жувентуде Олимпия Асунсьон 0:0 Интернасьонал Порту Алегре Гремио 0:0 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Сан-Паулу Коринтианс 1:1 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Палмейрас Сан-Паулу Америка Минейро 1:1 Интернасьонал Порту Алегре Шапекоэнсе 1:2 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сеара Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Атлетико Минейро Байя 0:1 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Витория Форталеза 5:1 Интернасьонал Порту Алегре

Последние игры между собой

Спорт Ресифи: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Интернасьонал Порту Алегре: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Спорт Ресифи Серия A Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 3:5 Интернасьонал Порту Алегре Серия A Спорт Ресифи 2:1 Интернасьонал Порту Алегре Серия A
Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 1:1 Интернасьонал Порту Алегре Серия A Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Спорт Ресифи Серия A Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 3:0 Интернасьонал Порту Алегре Серия A Спорт Ресифи 0:0 Интернасьонал Порту Алегре Бразилейро Серия А Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Спорт Ресифи Бразилейро Серия А Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Спорт Ресифи Серия A Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 1:2 Интернасьонал Порту Алегре Серия A Интернасьонал Порту Алегре 3:0 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 1:0 Интернасьонал Порту Алегре Серия A Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 3:1 Интернасьонал Порту Алегре Кубок Бразилии Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Спорт Ресифи Кубок Бразилии Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Спорт Ресифи Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 19 13 3 3 29 - 13 42
2. Палмейрас Сан-Паулу 19 11 2 6 30 - 23 35
3. Фламенго 17 11 1 5 35 - 17 34
4. Форталеза 20 9 6 5 29 - 22 33
5. Брагантино 19 8 8 3 30 - 21 32
6. Коринтианс 20 7 8 5 19 - 17 29
7. Флуминенсе 20 7 7 6 20 - 21 28
8. Куяба 20 6 9 5 21 - 20 27
9. Интернасьонал Порту Алегре 1:0 19 6 8 5 23 - 22 26
10. Атлетико Гойяненсе 19 6 8 5 16 - 18 26
11. Сеара 19 5 9 5 19 - 21 24
12. Атлетико Паранаэнсе 19 7 3 9 23 - 23 24
13. Сантос 20 5 8 7 20 - 25 23
14. Жувентуде 20 5 8 7 17 - 23 23
15. Сан-Паулу 19 5 7 7 16 - 22 22
16. Байя 20 6 4 10 24 - 32 22
17. Америка Минейро 19 5 6 8 17 - 22 21
18. Гремио 18 5 4 9 14 - 18 19
19. Спорт Ресифи 0:1 20 3 8 9 8 - 15 17
20. Шапекоэнсе 20 1 7 12 17 - 32 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 11 7 1 3 20 - 16 22
2. Форталеза 10 6 3 1 17 - 7 21
3. Атлетико Минейро 8 6 1 1 16 - 5 19
4. Фламенго 9 6 0 3 16 - 11 18
5. Сеара 9 5 3 1 14 - 8 18
6. Сантос 11 4 5 2 11 - 9 17
7. Флуминенсе 10 4 4 2 10 - 9 16
8. Жувентуде 11 4 3 4 10 - 13 15
9. Америка Минейро 11 4 3 4 9 - 7 15
10. Атлетико Паранаэнсе 9 4 3 2 12 - 10 15
11. Гремио 10 3 4 3 9 - 7 13
12. Байя 10 4 1 5 14 - 16 13
13. Куяба 10 3 3 4 11 - 13 12
14. Брагантино 10 2 6 2 15 - 14 12
15. Атлетико Гойяненсе 10 2 6 2 7 - 8 12
16. Сан-Паулу 8 2 4 2 7 - 7 10
17. Интернасьонал Порту Алегре 1:0 8 2 3 3 9 - 10 9
18. Коринтианс 9 2 3 4 10 - 12 9
19. Спорт Ресифи 0:1 10 1 4 5 2 - 6 7
20. Шапекоэнсе 9 0 2 7 5 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 11 7 2 2 13 - 8 23
2. Брагантино 9 6 2 1 15 - 7 20
3. Коринтианс 11 5 5 1 9 - 5 20
4. Интернасьонал Порту Алегре 1:0 11 4 5 2 14 - 12 17
5. Фламенго 8 5 1 2 19 - 6 16
6. Куяба 10 3 6 1 10 - 7 15
7. Атлетико Гойяненсе 9 4 2 3 9 - 10 14
8. Палмейрас Сан-Паулу 8 4 1 3 10 - 7 13
9. Флуминенсе 10 3 3 4 10 - 12 12
10. Форталеза 10 3 3 4 12 - 15 12
11. Сан-Паулу 11 3 3 5 9 - 15 12
12. Спорт Ресифи 0:1 10 2 4 4 6 - 9 10
13. Байя 10 2 3 5 10 - 16 9
14. Атлетико Паранаэнсе 10 3 0 7 11 - 13 9
15. Жувентуде 9 1 5 3 7 - 10 8
16. Шапекоэнсе 11 1 5 5 12 - 17 8
17. Америка Минейро 8 1 3 4 8 - 15 6
18. Сантос 9 1 3 5 9 - 16 6
19. Гремио 8 2 0 6 5 - 11 6
20. Сеара 10 0 6 4 5 - 13 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сеара Габриэл Барбоза 9 2 3
2. Интернасьонал Порту Алегре Эденилсон дос Сантос 8 6 5
3. Фламенго Энрике Бруно 8 0 1
4. Байя Gilberto IV 8 1 1
5. Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 2 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Форталеза Фелипе 7 1
2. Жувентуде Guilherme Castilho 5 2
3. Куяба Clayson 6 1
4. Сеара Габриэл Барбоза 6 1
5. Байя Росси 7 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Патрик бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Спорт Ресифи
Ничья
Интернасьонал Порту Алегре
3.57
3.13
2.28
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Спорт Ресифи 0:1 Интернасьонал Порту Алегре онлайн




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