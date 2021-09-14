Бразилия: Серия A 2021
Спорт Ресифи
0:1
Конец матча
Интернасьонал Порту Алегре
0:1
4' ГолPatrick I
29' Желтая карточкаSander
58' Желтая карточкаHayner
60' Желтая карточкаАндре Филипе
61' Желтая карточкаYuri Alberto
85' Желтая карточкаMarcao VI
1
Mailson2
2
Hayner
15
Рафаэл
Тьере
35
Sabino2
44
Чико
Флорес
56
Sander
14
Jose
Welison
77
Marcao
VI
90
Андре
Филипе
99
Mikael
20
Moises
VII
19
Rodrigo
I
47
Кайо
Ранхел
88
Patrick
I
11
Yuri
Alberto
- Основной состав
-
1 Mailson2Вратарь
-
2 HaynerЗащитник
-
15 Рафаэл ТьереЗащитник
-
35 Sabino2Защитник
-
44 Чико ФлоресЗащитник
-
56 SanderЗащитник
-
14 Jose WelisonПолузащитник
-
77 Marcao VIПолузащитник
- Полузащитник
-
90 Андре ФилипеНападающий
-
99 MikaelНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Тиаго НевесПолузащитник
-
10 Густаво ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
37 EveraldoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
43 Marcelo Ajul
-
-
18 Betinho2
-
53 Pedrao
-
Главный тренер: Umberto Louzer
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мендес БруноЗащитник
- Защитник
-
20 Moises VIIЗащитник
- Полузащитник
-
19 Rodrigo IПолузащитник
-
47 Кайо РанхелПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Patrick IПолузащитник
-
11 Yuri AlbertoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 ПаулиньоЗащитник
- Защитник
-
30 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Матеус ЛейтеНападающий
-
-
35 Jose Gabriel
-
49 Juan Cuesta
-
-
Главный тренер: Diego Aguirre
Ход матча
4'
0:1
29'
46'
58'
60'
61'
63'
85'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Андре Филипе
|2 (1)
|0.1
|2.
|Паулиньо Жозе
|1
|0.05
|3.
|Santiago Trellez Viveros
|1
|0.05
|4.
|Marcao VI
|1
|0.05
|5.
|Sander
|1
|0.05
|6.
|Mikael
|1
|0.05
|7.
|Тиаго Невес
|1 (1)
|0.05
|8.
|Густаво Луис
|0
|0
|9.
|Patric II
|0
|0
|10.
|Hayner
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эденилсон дос Сантос
|8 (6)
|0.42
|2.
|Yuri Alberto
|6
|0.32
|3.
|Patrick I
|1
|0.05
|4.
|Дурадо Родриго
|1
|0.05
|5.
|Герреро Паоло
|1
|0.05
|6.
|Кайо Ранхел
|1
|0.05
|7.
|Тайсон Фреда
|1
|0.05
|8.
|Тьяго Гальярдо
|1
|0.05
|9.
|Меркадо Габриэль
|1
|0.05
|10.
|Rodrigo I
|1
|0.05
|11.
|Bruno Praxedes
|1
|0.05
|12.
|Куэста Виктор
|0
|0
|13.
|Moises VII
|0
|0
|14.
|Паласиос Карлос
|0
|0
|15.
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|0
|0
|16.
|José Maurisio3
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Паулиньо Жозе
|6
|0
|2.
|Густаво Луис
|4
|0
|3.
|Андре Филипе
|4
|0
|4.
|Marcao VI
|4
|0
|5.
|Santiago Trellez Viveros
|3
|0
|6.
|Эрнанес Лима
|1
|1
|7.
|Тиаго Невес
|1
|1
|8.
|Рафаэл Тьере
|2
|0
|9.
|Jose Welison
|2
|0
|10.
|Iago Maidana
|2
|0
|11.
|Hayner
|2
|0
|12.
|Mailson2
|2
|0
|13.
|Emaxwell
|0
|1
|14.
|Everaldo
|1
|0
|15.
|Да Силва Лусиано
|1
|0
|16.
|Неилтон Мейра
|1
|0
|17.
|Ricardinho IV
|1
|0
|18.
|Luan Polli
|1
|0
|19.
|Ronaldo II
|1
|0
|20.
|Жуниор Таварес
|1
|0
|21.
|Thiago Xavier II
|1
|0
|22.
|Sander
|1
|0
|23.
|Betinho2
|1
|0
|24.
|Marquinhos2
|1
|0
|25.
|Sabino2
|1
|0
|26.
|Mikael
|1
|0
|27.
|Victor Gabriel
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кайо Ранхел
|4
|1
|2.
|Yuri Alberto
|5
|0
|3.
|Moises VII
|3
|1
|4.
|Рибейро Лукас
|3
|1
|5.
|Эденилсон дос Сантос
|4
|0
|6.
|Куэста Виктор
|4
|0
|7.
|Тьяго Гальярдо
|3
|0
|8.
|Дурадо Родриго
|3
|0
|9.
|Паласиос Карлос
|3
|0
|10.
|Rodrigo I
|3
|0
|11.
|Энрике Педро
|1
|1
|12.
|Danilo XVI
|1
|1
|13.
|Леонардо Родригес
|2
|0
|14.
|Паулиньо Виктор
|2
|0
|15.
|Уго Витор
|0
|1
|16.
|Тайсон Фреда
|1
|0
|17.
|Меркадо Габриэль
|1
|0
|18.
|Бошилья Габриэл
|1
|0
|19.
|Мендес Бруно II
|1
|0
|20.
|Jose Gabriel
|1
|0
|21.
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|1
|0
|22.
|José Maurisio3
|1
|0
|23.
|Bruno Praxedes
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Спорт Ресифи
|0
|0
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|50% (4)
|Интернасьонал Порту Алегре
|21.74% (5)
|8.7% (2)
|21.74% (5)
|13.04% (3)
|17.39% (4)
|17.39% (4)
Предыдущие игры
Спорт Ресифи Последние 20 матчей: +3 =8 -9Атлетико Паранаэнсе 0:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 0:0 Шапекоэнсе Спорт Ресифи 0:1 Сан-Паулу Фламенго 2:0 Спорт Ресифи
Спорт Ресифи 0:0 Брагантино Байя 0:1 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 0:0 Сеара Америка Минейро 0:1 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 1:2 Флуминенсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 0:1 Палмейрас Сан-Паулу Сантос 0:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 0:0 Куяба Коринтианс 2:1 Спорт Ресифи Жувентуде 1:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 1:0 Гремио Форталеза 1:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 0:1 Атлетико Минейро Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Спорт Ресифи Наутико 1:1 Спорт Ресифи
Интернасьонал Порту Алегре Последние 20 матчей: +5 =8 -7Атлетико Гойяненсе 0:0 Интернасьонал Порту Алегре Сантос 2:2 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 4:2 Флуминенсе Фламенго 0:4 Интернасьонал Порту Алегре
Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Куяба Атлетико Паранаэнсе 2:1 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Олимпия Асунсьон Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Жувентуде Олимпия Асунсьон 0:0 Интернасьонал Порту Алегре Гремио 0:0 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Сан-Паулу Коринтианс 1:1 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Палмейрас Сан-Паулу Америка Минейро 1:1 Интернасьонал Порту Алегре Шапекоэнсе 1:2 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сеара Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Атлетико Минейро Байя 0:1 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Витория Форталеза 5:1 Интернасьонал Порту Алегре
Последние игры между собой
Спорт Ресифи: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Интернасьонал Порту Алегре: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 1:1 Интернасьонал Порту Алегре Серия A Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Спорт Ресифи Серия A Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 3:0 Интернасьонал Порту Алегре Серия A Спорт Ресифи 0:0 Интернасьонал Порту Алегре Бразилейро Серия А Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Спорт Ресифи Бразилейро Серия А Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Спорт Ресифи Серия A Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 1:2 Интернасьонал Порту Алегре Серия A Интернасьонал Порту Алегре 3:0 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 1:0 Интернасьонал Порту Алегре Серия A Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 3:1 Интернасьонал Порту Алегре Кубок Бразилии Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Спорт Ресифи Кубок Бразилии Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Спорт Ресифи Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|19
|13
|3
|3
|29 - 13
|42
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|19
|11
|2
|6
|30 - 23
|35
|3.
|Фламенго
|17
|11
|1
|5
|35 - 17
|34
|4.
|Форталеза
|20
|9
|6
|5
|29 - 22
|33
|5.
|Брагантино
|19
|8
|8
|3
|30 - 21
|32
|6.
|Коринтианс
|20
|7
|8
|5
|19 - 17
|29
|7.
|Флуминенсе
|20
|7
|7
|6
|20 - 21
|28
|8.
|Куяба
|20
|6
|9
|5
|21 - 20
|27
|9.
|Интернасьонал Порту Алегре
|19
|6
|8
|5
|23 - 22
|26
|10.
|Атлетико Гойяненсе
|19
|6
|8
|5
|16 - 18
|26
|11.
|Сеара
|19
|5
|9
|5
|19 - 21
|24
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|19
|7
|3
|9
|23 - 23
|24
|13.
|Сантос
|20
|5
|8
|7
|20 - 25
|23
|14.
|Жувентуде
|20
|5
|8
|7
|17 - 23
|23
|15.
|Сан-Паулу
|19
|5
|7
|7
|16 - 22
|22
|16.
|Байя
|20
|6
|4
|10
|24 - 32
|22
|17.
|Америка Минейро
|19
|5
|6
|8
|17 - 22
|21
|18.
|Гремио
|18
|5
|4
|9
|14 - 18
|19
|19.
|Спорт Ресифи
|20
|3
|8
|9
|8 - 15
|17
|20.
|Шапекоэнсе
|20
|1
|7
|12
|17 - 32
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|11
|7
|1
|3
|20 - 16
|22
|2.
|Форталеза
|10
|6
|3
|1
|17 - 7
|21
|3.
|Атлетико Минейро
|8
|6
|1
|1
|16 - 5
|19
|4.
|Фламенго
|9
|6
|0
|3
|16 - 11
|18
|5.
|Сеара
|9
|5
|3
|1
|14 - 8
|18
|6.
|Сантос
|11
|4
|5
|2
|11 - 9
|17
|7.
|Флуминенсе
|10
|4
|4
|2
|10 - 9
|16
|8.
|Жувентуде
|11
|4
|3
|4
|10 - 13
|15
|9.
|Америка Минейро
|11
|4
|3
|4
|9 - 7
|15
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|11.
|Гремио
|10
|3
|4
|3
|9 - 7
|13
|12.
|Байя
|10
|4
|1
|5
|14 - 16
|13
|13.
|Куяба
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|14.
|Брагантино
|10
|2
|6
|2
|15 - 14
|12
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|10
|2
|6
|2
|7 - 8
|12
|16.
|Сан-Паулу
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|17.
|Интернасьонал Порту Алегре
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|18.
|Коринтианс
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|19.
|Спорт Ресифи
|10
|1
|4
|5
|2 - 6
|7
|20.
|Шапекоэнсе
|9
|0
|2
|7
|5 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|11
|7
|2
|2
|13 - 8
|23
|2.
|Брагантино
|9
|6
|2
|1
|15 - 7
|20
|3.
|Коринтианс
|11
|5
|5
|1
|9 - 5
|20
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|11
|4
|5
|2
|14 - 12
|17
|5.
|Фламенго
|8
|5
|1
|2
|19 - 6
|16
|6.
|Куяба
|10
|3
|6
|1
|10 - 7
|15
|7.
|Атлетико Гойяненсе
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|8.
|Палмейрас Сан-Паулу
|8
|4
|1
|3
|10 - 7
|13
|9.
|Флуминенсе
|10
|3
|3
|4
|10 - 12
|12
|10.
|Форталеза
|10
|3
|3
|4
|12 - 15
|12
|11.
|Сан-Паулу
|11
|3
|3
|5
|9 - 15
|12
|12.
|Спорт Ресифи
|10
|2
|4
|4
|6 - 9
|10
|13.
|Байя
|10
|2
|3
|5
|10 - 16
|9
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|10
|3
|0
|7
|11 - 13
|9
|15.
|Жувентуде
|9
|1
|5
|3
|7 - 10
|8
|16.
|Шапекоэнсе
|11
|1
|5
|5
|12 - 17
|8
|17.
|Америка Минейро
|8
|1
|3
|4
|8 - 15
|6
|18.
|Сантос
|9
|1
|3
|5
|9 - 16
|6
|19.
|Гремио
|8
|2
|0
|6
|5 - 11
|6
|20.
|Сеара
|10
|0
|6
|4
|5 - 13
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|9
|2
|3
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Эденилсон дос Сантос
|8
|6
|5
|3.
|Фламенго
|Энрике Бруно
|8
|0
|1
|4.
|Байя
|Gilberto IV
|8
|1
|1
|5.
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7
|2
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Форталеза
|Фелипе
|7
|1
|2.
|Жувентуде
|Guilherme Castilho
|5
|2
|3.
|Куяба
|Clayson
|6
|1
|4.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|6
|1
|5.
|Байя
|Росси
|7
|0