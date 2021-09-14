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Лига чемпионов АФК 2021

2021
Ульсан Хёндэ
0:0
Итог после пенальти
Кавасаки Фронтале
0'
13' Желтая карточка
О Се Хун
51' Желтая карточка
Хон Чхоль
87' Желтая карточка
Вон Ду-Чжэ
117' Желтая карточка
Шмидт Жоау
0:1
121' Пенальти
Чинен Кеи
1:1
121' Пенальти
Ли Чхон-Ен
1:1
121' Не забитый пенальти
Хасэгава Тацуя
1:1
121' Не забитый пенальти
Вон Ду-Чжэ
1:2
121' Пенальти
Тоно Даия
1:2
121' Не забитый пенальти
Ли Дон-Чжун
1:2
121' Не забитый пенальти
Шмидт Жоау
2:2
121' Пенальти
Юн Ил-Лок
2:2
121' Не забитый пенальти
Иенага Акихиро
3:2
121' Пенальти
Юн Бит-Гарам
3:2
Пен' Пенальти
 120'
21
Чжо
Хен-У
23
Ким
Тхэ
Хван
II
44
Ким
Ки-Хи
4
Бюлтхейс
Дэйв
33
Хон
Чхоль
16
Вон
Ду-Чжэ
11
Ли
Дон-Чжун
14
Ли
Дон-Ген
8
Казаишвили
Валерий
18
Ким
Сон-Чжун
19
О
Се
Хун
1
Юн
Сун-Рён
13
Ямане
Мики
4
Жесиэль
6
Шмидт
Жоау
2
Ноборидзато
Кёхэи
8
Вакисака
Ясуто
28
Ямамура
Кадзуя
22
Татибанада
Кэнто
41
Иенага
Акихиро
9
Дамиан
Леандро
11
Кобаяси
Ю
Ульсан Хёндэ
4-1-4-1
Кавасаки Фронтале
4-3-3

Ход матча

13'
О Се Хун
 
51'
Хон Чхоль
 
67'
Ли Чхон-Ен
Ким Сон-Чжун
 
67'
Юн Бит-Гарам
Ли Дон-Ген
 
86'
 
Чинен Кеи
Вакисака Ясуто
87'
Вон Ду-Чжэ
 
88'
Юн Ил-Лок
Казаишвили Валерий
 
88'
Ким Чжи-Хен
О Се Хун
 
110'
 
Тоно Даия
Дамиан Леандро
110'
 
Хасэгава Тацуя
Кобаяси Ю
111'
 
Цукагава Коки
Ямамура Кадзуя
117'
 
Шмидт Жоау
118'
Ли Мен-Чжэ
Ким Тхэ Хван II
 
121'
0:1
Чинен Кеи
121'
Ли Чхон-Ен
1:1
121'
1:1
Хасэгава Тацуя
121'
Вон Ду-Чжэ
1:1
121'
1:2
Тоно Даия
121'
Ли Дон-Чжун
1:2
121'
1:2
Шмидт Жоау
121'
Юн Ил-Лок
2:2
121'
2:2
Иенага Акихиро
121'
Юн Бит-Гарам
3:2
Пен
3:2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Ульсан Хёндэ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хинтерзеер Лукас 3 0.43
2. Казаишвили Валерий 3 0.43
3. О Се Хун 3 0.43
4. Юн Бит-Гарам 2 0.29
5. Min-Jun Kim 2 0.29
Кавасаки Фронтале
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дамиан Леандро 6 0.86
2. Татибанада Кэнто 4 0.57
3. Чинен Кеи 4 (1) 0.57
4. Хасэгава Тацуя 2 0.29
5. Митома Каору 2 0.29
6. Вакисака Ясуто 2 0.29
7. Осима Рёта 1 0.14
8. Ямамура Кадзуя 1 0.14
9. Шмидт Жоау 1 0.14
10. Кодзука Кадзуки 1 0.14
11. Тоно Даия 1 0.14
12. Мияги Тэн 1 0.14

Карточки

Ульсан Хёндэ
# Игрок      
1. Min-Jun Kim 1 1
2. Казаишвили Валерий 2 0
3. Хон Чхоль 1 0
4. Hyung-Min Shin 1 0
5. Бюлтхейс Дэйв 1 0
6. О Се Хун 1 0
7. Ким Тхэ Хван II 1 0
8. Вон Ду-Чжэ 1 0
9. Tae-Hyeon Kim 1 0
Кавасаки Фронтале
# Игрок      
1. Шмидт Жоау 3 0
2. Ноборидзато Кёхэи 1 0
3. Жесиэль 1 0
4. Хатате Рео 1 0
5. Иссака Дзайн 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ульсан Хёндэ 7.69% (1) 15.38% (2) 23.08% (3) 30.77% (4) 0 23.08% (3)
 Кавасаки Фронтале 7.69% (2) 7.69% (2) 23.08% (6) 34.62% (9) 11.54% (3) 15.38% (4)

Предыдущие игры

Ульсан Хёндэ Последние 20 матчей: +15 =4 -1
Ульсан Хёндэ 0:0 Чонбук Хендай Моторс Ульсан Хёндэ 3:2 Инчхон Юнайтед Сеул 1:2 Ульсан Хёндэ Ульсан Хёндэ 3:1 Сувон Самсунг Блювингс
Чеджу Юнайтед 2:2 Ульсан Хёндэ Ульсан Хёндэ 2:0 Янджу Ситизенс Ульсан Хёндэ 2:1 Канвон Ульсан Хёндэ 2:1 Тэгу Сеул 0:0 Ульсан Хёндэ Ульсан Хёндэ 2:5 Сувон Сити Бангкок Гласс 0:2 Ульсан Хёндэ Ульсан Хёндэ 3:0 Вьеттел Ульсан Хёндэ 2:1 Кайя Кайя 0:3 Ульсан Хёндэ Ульсан Хёндэ 2:0 Бангкок Гласс Вьеттел 0:1 Ульсан Хёндэ Ульсан Хёндэ 2:2 Сеонам Чеджу Юнайтед 1:2 Ульсан Хёндэ Ульсан Хёндэ 3:0 Кённам Ульсан Хёндэ 1:0 Похан Стилерс
Кавасаки Фронтале Последние 20 матчей: +14 =5 -1
Кавасаки Фронтале 3:3 Урава Редс Урава Редс 1:1 Кавасаки Фронтале Хоккайдо Консадоле Саппоро 0:2 Кавасаки Фронтале Ависпа Фукуока 1:0 Кавасаки Фронтале
Санфречче Хиросима 1:1 Кавасаки Фронтале Кавасаки Фронтале 2:1 Симидзу С-Палс Касива Рейсол 0:0 Кавасаки Фронтале Оита Тринита 0:2 Кавасаки Фронтале Кавасаки Фронтале 1:1 Джеф Юнайтед Итихара Симидзу С-Палс 0:2 Кавасаки Фронтале Кавасаки Фронтале 4:0 Бэйцзин Гоань Тэгу 1:3 Кавасаки Фронтале Керес-Негрос 0:2 Кавасаки Фронтале Кавасаки Фронтале 8:0 Керес-Негрос Бэйцзин Гоань 0:7 Кавасаки Фронтале Кавасаки Фронтале 3:2 Тэгу Кавасаки Фронтале 1:1 Нагано Парсейро Йокогама 0:2 Кавасаки Фронтале Кавасаки Фронтале 2:1 Касима Антлерс Сёнан Бельмаре 1:1 Кавасаки Фронтале

Последние игры между собой

Ульсан Хёндэ: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Кавасаки Фронтале: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Кавасаки Фронтале 2:2 Ульсан Хёндэ Лига чемпионов АФК Ульсан Хёндэ 1:0 Кавасаки Фронтале Лига чемпионов АФК Кавасаки Фронтале 2:2 Ульсан Хёндэ Лига чемпионов АФК Ульсан Хёндэ 2:1 Кавасаки Фронтале Лига чемпионов АФК
Кавасаки Фронтале 3:1 Ульсан Хёндэ Лига чемпионов АФК Ульсан Хёндэ 2:0 Кавасаки Фронтале Лига чемпионов АФК

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Istiqlol2 6 3 1 2 10 - 8 10
2. Аль-Хиляль Эр-Рияд 6 3 1 2 11 - 9 10
3. Shabab Al-Ahli Dubai FC 6 2 1 3 6 - 6 7
4. АГМК 6 2 1 3 9 - 13 7

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Шарджа 6 3 2 1 9 - 6 11
2. Тракторсази 6 2 4 0 6 - 3 10
3. Пахтакор 6 1 4 1 6 - 8 7
4. Аль-Кува Аль-Джавия 6 0 2 4 2 - 6 2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстеглал 6 3 2 1 14 - 8 11
2. Аль-Духайл 6 2 3 1 11 - 9 9
3. Аль-Ахли Джидда 6 2 3 1 9 - 8 9
4. Аль-Шорта III 6 1 0 5 3 - 12 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Наср Эр-Рияд 6 3 2 1 9 - 5 11
2. Аль-Садд 6 3 1 2 9 - 7 10
3. Аль-Вехдат 6 2 1 3 4 - 7 7
4. Фулад Хузестан 6 1 2 3 3 - 6 5

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Персеполис 6 5 0 1 14 - 5 15
2. Al Wahda3 6 4 1 1 7 - 3 13
3. Гоа 6 0 3 3 2 - 9 3
4. Аль-Райян 6 0 2 4 6 - 12 2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ульсан Хёндэ 6 6 0 0 13 - 1 18
2. Бангкок Гласс 6 4 0 2 10 - 6 12
3. Вьеттел 6 2 0 4 7 - 9 6
4. Кайя 6 0 0 6 2 - 16 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нагоя Грампус 6 5 1 0 14 - 2 16
2. Похан Стилерс 6 3 2 1 9 - 5 11
3. Джохор Дарул Такзим 6 1 1 4 3 - 9 4
4. Ратчабури 6 0 2 4 0 - 10 2
5. Цзянсу Сунин 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Чонбук Хендай Моторс 6 5 1 0 22 - 5 16
2. Гамба Осака 6 2 3 1 15 - 7 9
3. Чианграй Юнайтед 6 2 2 2 8 - 7 8
4. Сидней 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Тампинс Роверс 6 0 0 6 1 - 27 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кавасаки Фронтале 6 6 0 0 27 - 3 18
2. Тэгу 6 4 0 2 22 - 6 12
3. Керес-Негрос 6 1 1 4 4 - 24 4
4. Бэйцзин Гоань 6 0 1 5 3 - 23 1
5. Гуанчжоу Эвергранд 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Серезо Осака 6 4 2 0 13 - 2 14
2. Китчи 6 3 2 1 6 - 3 11
3. Порт 6 2 2 2 10 - 8 8
4. Шаньдун Лунэн 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Гуанчжоу Эвергранд 6 0 0 6 1 - 17 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Istiqlol2 3 1 1 1 5 - 3 4
2. Аль-Хиляль Эр-Рияд 3 1 1 1 5 - 5 4
3. Shabab Al-Ahli Dubai FC 3 1 0 2 3 - 4 3
4. АГМК 3 1 0 2 4 - 7 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Шарджа 3 2 0 1 5 - 3 6
2. Тракторсази 3 1 2 0 1 - 0 5
3. Пахтакор 3 1 2 0 5 - 4 5
4. Аль-Кува Аль-Джавия 3 0 2 1 2 - 3 2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Духайл 3 2 1 0 7 - 4 7
2. Эстеглал 3 2 1 0 8 - 4 7
3. Аль-Ахли Джидда 3 1 2 0 3 - 2 5
4. Аль-Шорта III 3 1 0 2 2 - 7 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Наср Эр-Рияд 3 2 0 1 6 - 3 6
2. Аль-Садд 3 1 1 1 5 - 4 4
3. Фулад Хузестан 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Аль-Вехдат 3 1 1 1 1 - 2 4

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Персеполис 3 3 0 0 7 - 3 9
2. Al Wahda3 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Гоа 3 0 1 2 0 - 6 1
4. Аль-Райян 3 0 1 2 2 - 5 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ульсан Хёндэ 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Бангкок Гласс 3 2 0 1 6 - 3 6
3. Вьеттел 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Кайя 3 0 0 3 0 - 9 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нагоя Грампус 3 3 0 0 8 - 1 9
2. Похан Стилерс 3 2 1 0 7 - 2 7
3. Джохор Дарул Такзим 3 0 1 2 0 - 3 1
4. Ратчабури 3 0 1 2 0 - 5 1
5. Цзянсу Сунин 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Чонбук Хендай Моторс 3 3 0 0 13 - 2 9
2. Гамба Осака 3 1 2 0 11 - 4 5
3. Чианграй Юнайтед 3 1 1 1 3 - 4 4
4. Сидней 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Тампинс Роверс 3 0 0 3 0 - 9 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кавасаки Фронтале 3 3 0 0 15 - 2 9
2. Тэгу 3 2 0 1 13 - 3 6
3. Керес-Негрос 3 0 1 2 1 - 7 1
4. Гуанчжоу Эвергранд 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Бэйцзин Гоань 3 0 0 3 2 - 13 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Серезо Осака 3 2 1 0 8 - 2 7
2. Китчи 3 2 1 0 3 - 0 7
3. Порт 3 1 1 1 4 - 4 4
4. Шаньдун Лунэн 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Гуанчжоу Эвергранд 3 0 0 3 1 - 8 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Istiqlol2 3 2 0 1 5 - 5 6
2. Аль-Хиляль Эр-Рияд 3 2 0 1 6 - 4 6
3. Shabab Al-Ahli Dubai FC 3 1 1 1 3 - 2 4
4. АГМК 3 1 1 1 5 - 6 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тракторсази 3 1 2 0 5 - 3 5
2. Аль-Шарджа 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Пахтакор 3 0 2 1 1 - 4 2
4. Аль-Кува Аль-Джавия 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстеглал 3 1 1 1 6 - 4 4
2. Аль-Ахли Джидда 3 1 1 1 6 - 6 4
3. Аль-Духайл 3 0 2 1 4 - 5 2
4. Аль-Шорта III 3 0 0 3 1 - 5 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Садд 3 2 0 1 4 - 3 6
2. Аль-Наср Эр-Рияд 3 1 2 0 3 - 2 5
3. Аль-Вехдат 3 1 0 2 3 - 5 3
4. Фулад Хузестан 3 0 1 2 1 - 4 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Персеполис 3 2 0 1 7 - 2 6
2. Al Wahda3 3 2 0 1 3 - 1 6
3. Гоа 3 0 2 1 2 - 3 2
4. Аль-Райян 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ульсан Хёндэ 3 3 0 0 6 - 0 9
2. Бангкок Гласс 3 2 0 1 4 - 3 6
3. Вьеттел 3 1 0 2 5 - 5 3
4. Кайя 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нагоя Грампус 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Похан Стилерс 3 1 1 1 2 - 3 4
3. Джохор Дарул Такзим 3 1 0 2 3 - 6 3
4. Ратчабури 3 0 1 2 0 - 5 1
5. Цзянсу Сунин 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Чонбук Хендай Моторс 3 2 1 0 9 - 3 7
2. Чианграй Юнайтед 3 1 1 1 5 - 3 4
3. Гамба Осака 3 1 1 1 4 - 3 4
4. Сидней 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Тампинс Роверс 3 0 0 3 1 - 18 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кавасаки Фронтале 3 3 0 0 12 - 1 9
2. Тэгу 3 2 0 1 9 - 3 6
3. Керес-Негрос 3 1 0 2 3 - 17 3
4. Бэйцзин Гоань 3 0 1 2 1 - 10 1
5. Гуанчжоу Эвергранд 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Серезо Осака 3 2 1 0 5 - 0 7
2. Китчи 3 1 1 1 3 - 3 4
3. Порт 3 1 1 1 6 - 4 4
4. Шаньдун Лунэн 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Гуанчжоу Эвергранд 3 0 0 3 0 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аль-Духайл Олунга Майкл 8 1 0
2. Чонбук Хендай Моторс Gustavo Souza III 7 3 0
3. Тэгу Силва Эдгар 6 0 0
4. Чонбук Хендай Моторс Бэрроу Моду 6 0 0
5. Кавасаки Фронтале Дамиан Леандро 6 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Аль-Райян Ком Франк 3 1
2. Кайя Рота Симоне 1 2
3. Тампинс Роверс Ханапи Ясир 2 1
4. Аль-Вехдат Аль-Араб Язан 2 1
5. Аль-Наср Эр-Рияд Амрабат Нордин 3 0
Весь список
  • Дополнительное время
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О Л - Юн Бит-Гарам реализовал пенальти!
  • Описание гола
    121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Иенага Акихиро не забивает в серии пенальти
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О Л - Юн Ил-Лок реализовал пенальти!
  • Описание гола
    121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Шмидт Жоау не забивает в серии пенальти
  • Описание гола
    121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Ли Дон-Чжун не забивает в серии пенальти
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О Л - Тоно Даия реализовал пенальти!
  • Описание гола
    121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Вон Ду-Чжэ не забивает в серии пенальти
  • Описание гола
    121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Хасэгава Тацуя не забивает в серии пенальти
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О Л - Ли Чхон-Ен реализовал пенальти!
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О Л - Чинен Кеи реализовал пенальти!
  • Свисток
    121'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Серия пенальти
    121'
    Мы ожидаем серии пенальти
  • 121'
    Начинается серия пенальти
  • 118'
    Ким Тхэ Хван II уходит с поля. Ли Мен-Чжэ выходит вместо него
  • Желтая карточка
    117'
    Шмидт Жоау получил желтую карточку от судьи
  • 111'
    Ямамура Кадзуя уходит с поля. Цукагава Коки выходит вместо него
  • 110'
    Кобаяси Ю уходит с поля. Хасэгава Тацуя выходит вместо него
  • 110'
    Дамиан Леандро уходит с поля. Тоно Даия выходит вместо него
  • Свисток
    106'
    Первая половина дополнительного времени закончена.
  • Второй тайм начался
    106'
    Второй тайм дополнительного времени начался
  • Перерыв
    91'
    Мы ожидаем дополнительного времени
  • Первый тайм начался
    91'
    Начался первый тайм дополнительного времени
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    13'
    О Се Хун получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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