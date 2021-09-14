Лига чемпионов АФК 2021
Ульсан Хёндэ
0:0
Итог после пенальти
Кавасаки Фронтале
13' Желтая карточкаО Се Хун
51' Желтая карточкаХон Чхоль
87' Желтая карточкаВон Ду-Чжэ
117' Желтая карточкаШмидт Жоау
0:1
121' ПенальтиЧинен Кеи
1:1
121' ПенальтиЛи Чхон-Ен
1:1
121' Не забитый пенальтиХасэгава Тацуя
1:1
121' Не забитый пенальтиВон Ду-Чжэ
1:2
121' ПенальтиТоно Даия
1:2
121' Не забитый пенальтиЛи Дон-Чжун
1:2
121' Не забитый пенальтиШмидт Жоау
2:2
121' ПенальтиЮн Ил-Лок
2:2
121' Не забитый пенальтиИенага Акихиро
3:2
121' ПенальтиЮн Бит-Гарам
21
Чжо
Хен-У
44
Ким
Ки-Хи
33
Хон
Чхоль
16
Вон
Ду-Чжэ
11
Ли
Дон-Чжун
14
Ли
Дон-Ген
18
Ким
Сон-Чжун
19
О
Се
Хун
13
Ямане
Мики
4
Жесиэль
11
Кобаяси
Ю
- Основной состав
-
21 Чжо Хен-УВратарь
- Защитник
-
44 Ким Ки-ХиЗащитник
- Защитник
-
33 Хон ЧхольЗащитник
-
16 Вон Ду-ЧжэПолузащитник
-
11 Ли Дон-ЧжунПолузащитник
-
14 Ли Дон-ГенПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Ким Сон-ЧжунПолузащитник
-
19 О Се ХунНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Jong-Eun LimЗащитник
-
27 Ли Мен-ЧжэЗащитник
-
2 Пэ Чжэ-УЗащитник
-
72 Ли Чхон-ЕнПолузащитник
-
37 Юн Ил-ЛокПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Юн Бит-ГарамПолузащитник
- Полузащитник
-
6 Пак Ен-УПолузащитник
-
Главный тренер: Хон Мён Бо
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Ямане МикиЗащитник
-
4 ЖесиэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Кобаяси ЮНападающий
- Запасные игроки
-
27 Танно КентаВратарь
-
21 Андо СунсукеВратарь
-
30 Танабэ СютоЗащитник
-
15 Иссака ДзайнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Мияги ТэнНападающий
-
20 Чинен КеиНападающий
-
19 Тоно ДаияНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Toru Oniki
Ход матча
13'
51'
87'
88'
110'
110'
117'
121'
0:1
121'
1:1
121'
1:1
121'
1:1
121'
1:2
121'
1:2
121'
1:2
121'
2:2
121'
2:2
121'
3:2
Пен
3:2
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хинтерзеер Лукас
|3
|0.43
|2.
|Казаишвили Валерий
|3
|0.43
|3.
|О Се Хун
|3
|0.43
|4.
|Юн Бит-Гарам
|2
|0.29
|5.
|Min-Jun Kim
|2
|0.29
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дамиан Леандро
|6
|0.86
|2.
|Татибанада Кэнто
|4
|0.57
|3.
|Чинен Кеи
|4 (1)
|0.57
|4.
|Хасэгава Тацуя
|2
|0.29
|5.
|Митома Каору
|2
|0.29
|6.
|Вакисака Ясуто
|2
|0.29
|7.
|Осима Рёта
|1
|0.14
|8.
|Ямамура Кадзуя
|1
|0.14
|9.
|Шмидт Жоау
|1
|0.14
|10.
|Кодзука Кадзуки
|1
|0.14
|11.
|Тоно Даия
|1
|0.14
|12.
|Мияги Тэн
|1
|0.14
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Min-Jun Kim
|1
|1
|2.
|Казаишвили Валерий
|2
|0
|3.
|Хон Чхоль
|1
|0
|4.
|Hyung-Min Shin
|1
|0
|5.
|Бюлтхейс Дэйв
|1
|0
|6.
|О Се Хун
|1
|0
|7.
|Ким Тхэ Хван II
|1
|0
|8.
|Вон Ду-Чжэ
|1
|0
|9.
|Tae-Hyeon Kim
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шмидт Жоау
|3
|0
|2.
|Ноборидзато Кёхэи
|1
|0
|3.
|Жесиэль
|1
|0
|4.
|Хатате Рео
|1
|0
|5.
|Иссака Дзайн
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ульсан Хёндэ
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|30.77% (4)
|0
|23.08% (3)
|Кавасаки Фронтале
|7.69% (2)
|7.69% (2)
|23.08% (6)
|34.62% (9)
|11.54% (3)
|15.38% (4)
Предыдущие игры
Ульсан Хёндэ Последние 20 матчей: +15 =4 -1Ульсан Хёндэ 0:0 Чонбук Хендай Моторс Ульсан Хёндэ 3:2 Инчхон Юнайтед Сеул 1:2 Ульсан Хёндэ Ульсан Хёндэ 3:1 Сувон Самсунг Блювингс
Чеджу Юнайтед 2:2 Ульсан Хёндэ Ульсан Хёндэ 2:0 Янджу Ситизенс Ульсан Хёндэ 2:1 Канвон Ульсан Хёндэ 2:1 Тэгу Сеул 0:0 Ульсан Хёндэ Ульсан Хёндэ 2:5 Сувон Сити Бангкок Гласс 0:2 Ульсан Хёндэ Ульсан Хёндэ 3:0 Вьеттел Ульсан Хёндэ 2:1 Кайя Кайя 0:3 Ульсан Хёндэ Ульсан Хёндэ 2:0 Бангкок Гласс Вьеттел 0:1 Ульсан Хёндэ Ульсан Хёндэ 2:2 Сеонам Чеджу Юнайтед 1:2 Ульсан Хёндэ Ульсан Хёндэ 3:0 Кённам Ульсан Хёндэ 1:0 Похан Стилерс
Кавасаки Фронтале Последние 20 матчей: +14 =5 -1Кавасаки Фронтале 3:3 Урава Редс Урава Редс 1:1 Кавасаки Фронтале Хоккайдо Консадоле Саппоро 0:2 Кавасаки Фронтале Ависпа Фукуока 1:0 Кавасаки Фронтале
Санфречче Хиросима 1:1 Кавасаки Фронтале Кавасаки Фронтале 2:1 Симидзу С-Палс Касива Рейсол 0:0 Кавасаки Фронтале Оита Тринита 0:2 Кавасаки Фронтале Кавасаки Фронтале 1:1 Джеф Юнайтед Итихара Симидзу С-Палс 0:2 Кавасаки Фронтале Кавасаки Фронтале 4:0 Бэйцзин Гоань Тэгу 1:3 Кавасаки Фронтале Керес-Негрос 0:2 Кавасаки Фронтале Кавасаки Фронтале 8:0 Керес-Негрос Бэйцзин Гоань 0:7 Кавасаки Фронтале Кавасаки Фронтале 3:2 Тэгу Кавасаки Фронтале 1:1 Нагано Парсейро Йокогама 0:2 Кавасаки Фронтале Кавасаки Фронтале 2:1 Касима Антлерс Сёнан Бельмаре 1:1 Кавасаки Фронтале
Последние игры между собой
Ульсан Хёндэ: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Кавасаки Фронтале: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Istiqlol2
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|2.
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|3.
|Shabab Al-Ahli Dubai FC
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|4.
|АГМК
|6
|2
|1
|3
|9 - 13
|7
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Шарджа
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|2.
|Тракторсази
|6
|2
|4
|0
|6 - 3
|10
|3.
|Пахтакор
|6
|1
|4
|1
|6 - 8
|7
|4.
|Аль-Кува Аль-Джавия
|6
|0
|2
|4
|2 - 6
|2
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстеглал
|6
|3
|2
|1
|14 - 8
|11
|2.
|Аль-Духайл
|6
|2
|3
|1
|11 - 9
|9
|3.
|Аль-Ахли Джидда
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|4.
|Аль-Шорта III
|6
|1
|0
|5
|3 - 12
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Наср Эр-Рияд
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|2.
|Аль-Садд
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|3.
|Аль-Вехдат
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|4.
|Фулад Хузестан
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Персеполис
|6
|5
|0
|1
|14 - 5
|15
|2.
|Al Wahda3
|6
|4
|1
|1
|7 - 3
|13
|3.
|Гоа
|6
|0
|3
|3
|2 - 9
|3
|4.
|Аль-Райян
|6
|0
|2
|4
|6 - 12
|2
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ульсан Хёндэ
|6
|6
|0
|0
|13 - 1
|18
|2.
|Бангкок Гласс
|6
|4
|0
|2
|10 - 6
|12
|3.
|Вьеттел
|6
|2
|0
|4
|7 - 9
|6
|4.
|Кайя
|6
|0
|0
|6
|2 - 16
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нагоя Грампус
|6
|5
|1
|0
|14 - 2
|16
|2.
|Похан Стилерс
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|3.
|Джохор Дарул Такзим
|6
|1
|1
|4
|3 - 9
|4
|4.
|Ратчабури
|6
|0
|2
|4
|0 - 10
|2
|5.
|Цзянсу Сунин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Чонбук Хендай Моторс
|6
|5
|1
|0
|22 - 5
|16
|2.
|Гамба Осака
|6
|2
|3
|1
|15 - 7
|9
|3.
|Чианграй Юнайтед
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|4.
|Сидней
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Тампинс Роверс
|6
|0
|0
|6
|1 - 27
|0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кавасаки Фронтале
|6
|6
|0
|0
|27 - 3
|18
|2.
|Тэгу
|6
|4
|0
|2
|22 - 6
|12
|3.
|Керес-Негрос
|6
|1
|1
|4
|4 - 24
|4
|4.
|Бэйцзин Гоань
|6
|0
|1
|5
|3 - 23
|1
|5.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Серезо Осака
|6
|4
|2
|0
|13 - 2
|14
|2.
|Китчи
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|3.
|Порт
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|4.
|Шаньдун Лунэн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Гуанчжоу Эвергранд
|6
|0
|0
|6
|1 - 17
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Istiqlol2
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|2.
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|3.
|Shabab Al-Ahli Dubai FC
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|4.
|АГМК
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Шарджа
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|2.
|Тракторсази
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|3.
|Пахтакор
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|4.
|Аль-Кува Аль-Джавия
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Духайл
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|2.
|Эстеглал
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|3.
|Аль-Ахли Джидда
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|4.
|Аль-Шорта III
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Наср Эр-Рияд
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|2.
|Аль-Садд
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|3.
|Фулад Хузестан
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Аль-Вехдат
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Персеполис
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|2.
|Al Wahda3
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Гоа
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|4.
|Аль-Райян
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ульсан Хёндэ
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Бангкок Гласс
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|3.
|Вьеттел
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Кайя
|3
|0
|0
|3
|0 - 9
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нагоя Грампус
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Похан Стилерс
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|3.
|Джохор Дарул Такзим
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|4.
|Ратчабури
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|5.
|Цзянсу Сунин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Чонбук Хендай Моторс
|3
|3
|0
|0
|13 - 2
|9
|2.
|Гамба Осака
|3
|1
|2
|0
|11 - 4
|5
|3.
|Чианграй Юнайтед
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|4.
|Сидней
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Тампинс Роверс
|3
|0
|0
|3
|0 - 9
|0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кавасаки Фронтале
|3
|3
|0
|0
|15 - 2
|9
|2.
|Тэгу
|3
|2
|0
|1
|13 - 3
|6
|3.
|Керес-Негрос
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|4.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Бэйцзин Гоань
|3
|0
|0
|3
|2 - 13
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Серезо Осака
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|2.
|Китчи
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|3.
|Порт
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|4.
|Шаньдун Лунэн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Гуанчжоу Эвергранд
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Istiqlol2
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|2.
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|3.
|Shabab Al-Ahli Dubai FC
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|4.
|АГМК
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тракторсази
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|2.
|Аль-Шарджа
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Пахтакор
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|4.
|Аль-Кува Аль-Джавия
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстеглал
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|2.
|Аль-Ахли Джидда
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|3.
|Аль-Духайл
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|4.
|Аль-Шорта III
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Садд
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|2.
|Аль-Наср Эр-Рияд
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|3.
|Аль-Вехдат
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|4.
|Фулад Хузестан
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Персеполис
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|2.
|Al Wahda3
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|3.
|Гоа
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|4.
|Аль-Райян
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ульсан Хёндэ
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|Бангкок Гласс
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|3.
|Вьеттел
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|4.
|Кайя
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нагоя Грампус
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Похан Стилерс
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|3.
|Джохор Дарул Такзим
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|4.
|Ратчабури
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|5.
|Цзянсу Сунин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Чонбук Хендай Моторс
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|2.
|Чианграй Юнайтед
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|3.
|Гамба Осака
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|4.
|Сидней
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Тампинс Роверс
|3
|0
|0
|3
|1 - 18
|0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кавасаки Фронтале
|3
|3
|0
|0
|12 - 1
|9
|2.
|Тэгу
|3
|2
|0
|1
|9 - 3
|6
|3.
|Керес-Негрос
|3
|1
|0
|2
|3 - 17
|3
|4.
|Бэйцзин Гоань
|3
|0
|1
|2
|1 - 10
|1
|5.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Серезо Осака
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|2.
|Китчи
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|3.
|Порт
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|4.
|Шаньдун Лунэн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Гуанчжоу Эвергранд
|3
|0
|0
|3
|0 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аль-Духайл
|Олунга Майкл
|8
|1
|0
|2.
|Чонбук Хендай Моторс
|Gustavo Souza III
|7
|3
|0
|3.
|Тэгу
|Силва Эдгар
|6
|0
|0
|4.
|Чонбук Хендай Моторс
|Бэрроу Моду
|6
|0
|0
|5.
|Кавасаки Фронтале
|Дамиан Леандро
|6
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Аль-Райян
|Ком Франк
|3
|1
|2.
|Кайя
|Рота Симоне
|1
|2
|3.
|Тампинс Роверс
|Ханапи Ясир
|2
|1
|4.
|Аль-Вехдат
|Аль-Араб Язан
|2
|1
|5.
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Амрабат Нордин
|3
|0