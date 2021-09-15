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Лига чемпионов АФК 2021

2021
Серезо Осака
0:1
Конец матча
Похан Стилерс
0'
0:1
25' Гол
Ли Сын-Мо
73' Желтая карточка
Young-Jun Go
90' Желтая карточка
Син Кван-Хун
90' Желтая карточка
Син Чжин-Хо
90'+4
21
Ким
Чжин-Хён
2
Мацуда
Рику
6
Пагнуссат
Тьяго
24
Торими
Коджи
14
Марухаси
Юсуке
4
Харакава
Рики
5
Фудзита
Наоюки
25
Окуно
Хироаки
34
Ямада
Хирото
9
Таггарт
Адам
23
Инуи
Такаси
31
Кан
Хен-Му
32
Seung-Wook
Park
4
Чжон
Мин-Гван
13
Wan-Kyu
Kwon
10
Кан
Сан-У
17
Син
Кван-Хун
6
Син
Чжин-Хо
82
Паласиос
Мануэль
8
Квесич
Марио
30
Ryun-Sung
Kim
16
Ли
Сын-Мо
Серезо Осака
4-3-3
Похан Стилерс
4-2-3-1

Ход матча

25'
0:1
Ли Сын-Мо
46'
Нисио Рюя
Пагнуссат Тьяго
 
60'
 
Young-Jun Go
Квесич Марио
65'
Нисикава Дзюн
Таггарт Адам
 
65'
Като Мицуки
Окуно Хироаки
 
73'
 
Young-Jun Go
75'
Окубо Йосита
Харакава Рики
 
86'
Накадзима Мотохико
Ямада Хирото
 
90'
 
Син Кван-Хун
90'
 
Ki-Pyo Kwon
Паласиос Мануэль
90'
 
Син Чжин-Хо

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Серезо Осака
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пагнуссат Тьяго 3 0.43
2. Мацумото Тайси 2 0.29
3. Сакамото Тацухиро 2 0.29
4. Като Мицуки 2 0.29
5. Окубо Йосита 1 0.14
6. Марухаси Юсуке 1 0.14
7. Таггарт Адам 1 0.14
8. Окуно Хироаки 1 0.14
Похан Стилерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тащи Борис 3 (1) 0.43
2. Ли Сын-Мо 2 0.29
3. Лим Сан-Хюб 2 (1) 0.29
4. Кан Сан-У 2 (1) 0.29
5. Ki-Pyo Kwon 1 0.14

Карточки

Серезо Осака
# Игрок      
1. Окубо Йосита 1 0
2. Харакава Рики 1 0
3. Пагнуссат Тьяго 1 0
4. Секо Аюму 1 0
5. Кида Хината 1 0
Похан Стилерс
# Игрок      
1. Син Кван-Хун 2 1
2. Young-Jun Go 2 0
3. Лим Сан-Хюб 1 0
4. Wan-Kyu Kwon 1 0
5. Грант Александр 1 0
6. Син Чжин-Хо 1 0
7. Чжон Мин-Гван 1 0
8. Кан Сан-У 1 0
9. Ли Сын-Мо 1 0
10. Ki-Pyo Kwon 1 0
11. Ли Су-Бин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Серезо Осака 15.38% (2) 0 15.38% (2) 15.38% (2) 38.46% (5) 15.38% (2)
 Похан Стилерс 10% (1) 20% (2) 30% (3) 0 0 40% (4)

Предыдущие игры

Серезо Осака Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Серезо Осака 0:2 Хоккайдо Консадоле Саппоро Хоккайдо Консадоле Саппоро 0:3 Серезо Осака Гамба Осака 0:4 Серезо Осака Серезо Осака 0:1 Гамба Осака
Гамба Осака 0:1 Серезо Осака Серезо Осака 1:5 Сёнан Бельмаре Серезо Осака 3:1 Йокогама Серезо Осака 1:0 Саган Тосу Ависпа Фукуока 2:1 Серезо Осака Серезо Осака 0:0 Вегальта Сендай Серезо Осака 3:2 Альбирекс Ниигата Саган Тосу 3:3 Серезо Осака Серезо Осака 3:3 Токио Серезо Осака 1:1 Виссел Кобе Китчи 0:0 Серезо Осака Серезо Осака 5:0 Гуанчжоу Эвергранд Порт 0:3 Серезо Осака Серезо Осака 1:1 Порт Серезо Осака 2:1 Китчи Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Серезо Осака
Похан Стилерс Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Похан Стилерс 1:2 Тэгу Чонбук Хендай Моторс 0:1 Похан Стилерс Похан Стилерс 0:0 Сувон Самсунг Блювингс Чонбук Хендай Моторс 2:0 Похан Стилерс
Сеул 2:2 Похан Стилерс Похан Стилерс 3:1 Сувон Сити Чоннам Дрэгонс 1:0 Похан Стилерс Сеонам 1:0 Похан Стилерс Похан Стилерс 1:0 Сеонам Тэгу 1:1 Похан Стилерс Похан Стилерс 0:1 Сеул Похан Стилерс 1:1 Нагоя Грампус Ратчабури 0:0 Похан Стилерс Джохор Дарул Такзим 0:2 Похан Стилерс Похан Стилерс 4:1 Джохор Дарул Такзим Нагоя Грампус 3:0 Похан Стилерс Похан Стилерс 2:0 Ратчабури Похан Стилерс 1:0 Кванджу Асан Мугунгва 1:3 Похан Стилерс Ульсан Хёндэ 1:0 Похан Стилерс

Последние игры между собой

Серезо Осака: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Похан Стилерс: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Серезо Осака 0:2 Похан Стилерс Лига чемпионов АФК Похан Стилерс 1:1 Серезо Осака Лига чемпионов АФК

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Istiqlol2 6 3 1 2 10 - 8 10
2. Аль-Хиляль Эр-Рияд 6 3 1 2 11 - 9 10
3. Shabab Al-Ahli Dubai FC 6 2 1 3 6 - 6 7
4. АГМК 6 2 1 3 9 - 13 7

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Шарджа 6 3 2 1 9 - 6 11
2. Тракторсази 6 2 4 0 6 - 3 10
3. Пахтакор 6 1 4 1 6 - 8 7
4. Аль-Кува Аль-Джавия 6 0 2 4 2 - 6 2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстеглал 6 3 2 1 14 - 8 11
2. Аль-Духайл 6 2 3 1 11 - 9 9
3. Аль-Ахли Джидда 6 2 3 1 9 - 8 9
4. Аль-Шорта III 6 1 0 5 3 - 12 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Наср Эр-Рияд 6 3 2 1 9 - 5 11
2. Аль-Садд 6 3 1 2 9 - 7 10
3. Аль-Вехдат 6 2 1 3 4 - 7 7
4. Фулад Хузестан 6 1 2 3 3 - 6 5

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Персеполис 6 5 0 1 14 - 5 15
2. Al Wahda3 6 4 1 1 7 - 3 13
3. Гоа 6 0 3 3 2 - 9 3
4. Аль-Райян 6 0 2 4 6 - 12 2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ульсан Хёндэ 6 6 0 0 13 - 1 18
2. Бангкок Гласс 6 4 0 2 10 - 6 12
3. Вьеттел 6 2 0 4 7 - 9 6
4. Кайя 6 0 0 6 2 - 16 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нагоя Грампус 6 5 1 0 14 - 2 16
2. Похан Стилерс 6 3 2 1 9 - 5 11
3. Джохор Дарул Такзим 6 1 1 4 3 - 9 4
4. Ратчабури 6 0 2 4 0 - 10 2
5. Цзянсу Сунин 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Чонбук Хендай Моторс 6 5 1 0 22 - 5 16
2. Гамба Осака 6 2 3 1 15 - 7 9
3. Чианграй Юнайтед 6 2 2 2 8 - 7 8
4. Сидней 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Тампинс Роверс 6 0 0 6 1 - 27 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кавасаки Фронтале 6 6 0 0 27 - 3 18
2. Тэгу 6 4 0 2 22 - 6 12
3. Керес-Негрос 6 1 1 4 4 - 24 4
4. Бэйцзин Гоань 6 0 1 5 3 - 23 1
5. Гуанчжоу Эвергранд 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Серезо Осака 6 4 2 0 13 - 2 14
2. Китчи 6 3 2 1 6 - 3 11
3. Порт 6 2 2 2 10 - 8 8
4. Шаньдун Лунэн 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Гуанчжоу Эвергранд 6 0 0 6 1 - 17 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Istiqlol2 3 1 1 1 5 - 3 4
2. Аль-Хиляль Эр-Рияд 3 1 1 1 5 - 5 4
3. Shabab Al-Ahli Dubai FC 3 1 0 2 3 - 4 3
4. АГМК 3 1 0 2 4 - 7 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Шарджа 3 2 0 1 5 - 3 6
2. Тракторсази 3 1 2 0 1 - 0 5
3. Пахтакор 3 1 2 0 5 - 4 5
4. Аль-Кува Аль-Джавия 3 0 2 1 2 - 3 2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Духайл 3 2 1 0 7 - 4 7
2. Эстеглал 3 2 1 0 8 - 4 7
3. Аль-Ахли Джидда 3 1 2 0 3 - 2 5
4. Аль-Шорта III 3 1 0 2 2 - 7 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Наср Эр-Рияд 3 2 0 1 6 - 3 6
2. Аль-Садд 3 1 1 1 5 - 4 4
3. Фулад Хузестан 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Аль-Вехдат 3 1 1 1 1 - 2 4

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Персеполис 3 3 0 0 7 - 3 9
2. Al Wahda3 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Гоа 3 0 1 2 0 - 6 1
4. Аль-Райян 3 0 1 2 2 - 5 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ульсан Хёндэ 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Бангкок Гласс 3 2 0 1 6 - 3 6
3. Вьеттел 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Кайя 3 0 0 3 0 - 9 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нагоя Грампус 3 3 0 0 8 - 1 9
2. Похан Стилерс 3 2 1 0 7 - 2 7
3. Джохор Дарул Такзим 3 0 1 2 0 - 3 1
4. Ратчабури 3 0 1 2 0 - 5 1
5. Цзянсу Сунин 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Чонбук Хендай Моторс 3 3 0 0 13 - 2 9
2. Гамба Осака 3 1 2 0 11 - 4 5
3. Чианграй Юнайтед 3 1 1 1 3 - 4 4
4. Сидней 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Тампинс Роверс 3 0 0 3 0 - 9 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кавасаки Фронтале 3 3 0 0 15 - 2 9
2. Тэгу 3 2 0 1 13 - 3 6
3. Керес-Негрос 3 0 1 2 1 - 7 1
4. Гуанчжоу Эвергранд 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Бэйцзин Гоань 3 0 0 3 2 - 13 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Серезо Осака 3 2 1 0 8 - 2 7
2. Китчи 3 2 1 0 3 - 0 7
3. Порт 3 1 1 1 4 - 4 4
4. Шаньдун Лунэн 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Гуанчжоу Эвергранд 3 0 0 3 1 - 8 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Istiqlol2 3 2 0 1 5 - 5 6
2. Аль-Хиляль Эр-Рияд 3 2 0 1 6 - 4 6
3. Shabab Al-Ahli Dubai FC 3 1 1 1 3 - 2 4
4. АГМК 3 1 1 1 5 - 6 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тракторсази 3 1 2 0 5 - 3 5
2. Аль-Шарджа 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Пахтакор 3 0 2 1 1 - 4 2
4. Аль-Кува Аль-Джавия 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстеглал 3 1 1 1 6 - 4 4
2. Аль-Ахли Джидда 3 1 1 1 6 - 6 4
3. Аль-Духайл 3 0 2 1 4 - 5 2
4. Аль-Шорта III 3 0 0 3 1 - 5 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Садд 3 2 0 1 4 - 3 6
2. Аль-Наср Эр-Рияд 3 1 2 0 3 - 2 5
3. Аль-Вехдат 3 1 0 2 3 - 5 3
4. Фулад Хузестан 3 0 1 2 1 - 4 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Персеполис 3 2 0 1 7 - 2 6
2. Al Wahda3 3 2 0 1 3 - 1 6
3. Гоа 3 0 2 1 2 - 3 2
4. Аль-Райян 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ульсан Хёндэ 3 3 0 0 6 - 0 9
2. Бангкок Гласс 3 2 0 1 4 - 3 6
3. Вьеттел 3 1 0 2 5 - 5 3
4. Кайя 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нагоя Грампус 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Похан Стилерс 3 1 1 1 2 - 3 4
3. Джохор Дарул Такзим 3 1 0 2 3 - 6 3
4. Ратчабури 3 0 1 2 0 - 5 1
5. Цзянсу Сунин 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Чонбук Хендай Моторс 3 2 1 0 9 - 3 7
2. Чианграй Юнайтед 3 1 1 1 5 - 3 4
3. Гамба Осака 3 1 1 1 4 - 3 4
4. Сидней 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Тампинс Роверс 3 0 0 3 1 - 18 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кавасаки Фронтале 3 3 0 0 12 - 1 9
2. Тэгу 3 2 0 1 9 - 3 6
3. Керес-Негрос 3 1 0 2 3 - 17 3
4. Бэйцзин Гоань 3 0 1 2 1 - 10 1
5. Гуанчжоу Эвергранд 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Серезо Осака 3 2 1 0 5 - 0 7
2. Китчи 3 1 1 1 3 - 3 4
3. Порт 3 1 1 1 6 - 4 4
4. Шаньдун Лунэн 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Гуанчжоу Эвергранд 3 0 0 3 0 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аль-Духайл Олунга Майкл 8 1 0
2. Чонбук Хендай Моторс Gustavo Souza III 8 3 0
3. Тэгу Силва Эдгар 6 0 0
4. Чонбук Хендай Моторс Бэрроу Моду 6 0 0
5. Кавасаки Фронтале Дамиан Леандро 6 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Аль-Райян Ком Франк 3 1
2. Al Wahda3 Mansor Al Harbi2 3 1
3. Кайя Рота Симоне 1 2
4. Тампинс Роверс Ханапи Ясир 2 1
5. Похан Стилерс Син Кван-Хун 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Ли Сын-Мо бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Серезо Осака 0:1 Похан Стилерс онлайн




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