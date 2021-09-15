Лига чемпионов АФК 2021
Серезо Осака
0:1
Конец матча
Похан Стилерс
0:1
25' ГолЛи Сын-Мо
73' Желтая карточкаYoung-Jun Go
90' Желтая карточкаСин Кван-Хун
90' Желтая карточкаСин Чжин-Хо
21
Ким
Чжин-Хён
24
Торими
Коджи
34
Ямада
Хирото
23
Инуи
Такаси
31
Кан
Хен-Му
13
Wan-Kyu
Kwon
10
Кан
Сан-У
17
Син
Кван-Хун
16
Ли
Сын-Мо
- Основной состав
-
21 Ким Чжин-ХёнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Торими КоджиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Ямада ХиротоНападающий
- Нападающий
-
23 Инуи ТакасиНападающий
- Запасные игроки
-
50 Мацуи КеняВратарь
-
26 Коике ЮтаЗащитник
-
33 Нисио РюяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Кида ХинатаПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Като МицукиНападающий
-
22 Матсуда РикиНападающий
-
20 Окубо ЙоситаНападающий
-
Главный тренер: Akio Kogiku
- Основной состав
-
31 Кан Хен-МуВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Wan-Kyu KwonЗащитник
-
10 Кан Сан-УЗащитник
-
17 Син Кван-ХунПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Ли Сын-МоНападающий
- Запасные игроки
-
25 Ким Сон-ЧжуЗащитник
- Защитник
-
14 О Бом-СокПолузащитник
-
57 Ли Су-БинПолузащитник
-
77 Лим Сан-ХюбПолузащитник
-
79 Young-Jun Go
-
-
-
-
88 Ki-Pyo Kwon
-
Главный тренер: Ki-Dong Kim
Ход матча
25'
0:1
73'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 2
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пагнуссат Тьяго
|3
|0.43
|2.
|Мацумото Тайси
|2
|0.29
|3.
|Сакамото Тацухиро
|2
|0.29
|4.
|Като Мицуки
|2
|0.29
|5.
|Окубо Йосита
|1
|0.14
|6.
|Марухаси Юсуке
|1
|0.14
|7.
|Таггарт Адам
|1
|0.14
|8.
|Окуно Хироаки
|1
|0.14
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тащи Борис
|3 (1)
|0.43
|2.
|Ли Сын-Мо
|2
|0.29
|3.
|Лим Сан-Хюб
|2 (1)
|0.29
|4.
|Кан Сан-У
|2 (1)
|0.29
|5.
|Ki-Pyo Kwon
|1
|0.14
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Окубо Йосита
|1
|0
|2.
|Харакава Рики
|1
|0
|3.
|Пагнуссат Тьяго
|1
|0
|4.
|Секо Аюму
|1
|0
|5.
|Кида Хината
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Син Кван-Хун
|2
|1
|2.
|Young-Jun Go
|2
|0
|3.
|Лим Сан-Хюб
|1
|0
|4.
|Wan-Kyu Kwon
|1
|0
|5.
|Грант Александр
|1
|0
|6.
|Син Чжин-Хо
|1
|0
|7.
|Чжон Мин-Гван
|1
|0
|8.
|Кан Сан-У
|1
|0
|9.
|Ли Сын-Мо
|1
|0
|10.
|Ki-Pyo Kwon
|1
|0
|11.
|Ли Су-Бин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Серезо Осака
|15.38% (2)
|0
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|38.46% (5)
|15.38% (2)
|Похан Стилерс
|10% (1)
|20% (2)
|30% (3)
|0
|0
|40% (4)
Предыдущие игры
Серезо Осака Последние 20 матчей: +10 =6 -4Серезо Осака 0:2 Хоккайдо Консадоле Саппоро Хоккайдо Консадоле Саппоро 0:3 Серезо Осака Гамба Осака 0:4 Серезо Осака Серезо Осака 0:1 Гамба Осака
Гамба Осака 0:1 Серезо Осака Серезо Осака 1:5 Сёнан Бельмаре Серезо Осака 3:1 Йокогама Серезо Осака 1:0 Саган Тосу Ависпа Фукуока 2:1 Серезо Осака Серезо Осака 0:0 Вегальта Сендай Серезо Осака 3:2 Альбирекс Ниигата Саган Тосу 3:3 Серезо Осака Серезо Осака 3:3 Токио Серезо Осака 1:1 Виссел Кобе Китчи 0:0 Серезо Осака Серезо Осака 5:0 Гуанчжоу Эвергранд Порт 0:3 Серезо Осака Серезо Осака 1:1 Порт Серезо Осака 2:1 Китчи Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Серезо Осака
Похан Стилерс Последние 20 матчей: +8 =5 -7Похан Стилерс 1:2 Тэгу Чонбук Хендай Моторс 0:1 Похан Стилерс Похан Стилерс 0:0 Сувон Самсунг Блювингс Чонбук Хендай Моторс 2:0 Похан Стилерс
Сеул 2:2 Похан Стилерс Похан Стилерс 3:1 Сувон Сити Чоннам Дрэгонс 1:0 Похан Стилерс Сеонам 1:0 Похан Стилерс Похан Стилерс 1:0 Сеонам Тэгу 1:1 Похан Стилерс Похан Стилерс 0:1 Сеул Похан Стилерс 1:1 Нагоя Грампус Ратчабури 0:0 Похан Стилерс Джохор Дарул Такзим 0:2 Похан Стилерс Похан Стилерс 4:1 Джохор Дарул Такзим Нагоя Грампус 3:0 Похан Стилерс Похан Стилерс 2:0 Ратчабури Похан Стилерс 1:0 Кванджу Асан Мугунгва 1:3 Похан Стилерс Ульсан Хёндэ 1:0 Похан Стилерс
Последние игры между собой
Серезо Осака: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Похан Стилерс: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Istiqlol2
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|2.
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|3.
|Shabab Al-Ahli Dubai FC
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|4.
|АГМК
|6
|2
|1
|3
|9 - 13
|7
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Шарджа
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|2.
|Тракторсази
|6
|2
|4
|0
|6 - 3
|10
|3.
|Пахтакор
|6
|1
|4
|1
|6 - 8
|7
|4.
|Аль-Кува Аль-Джавия
|6
|0
|2
|4
|2 - 6
|2
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстеглал
|6
|3
|2
|1
|14 - 8
|11
|2.
|Аль-Духайл
|6
|2
|3
|1
|11 - 9
|9
|3.
|Аль-Ахли Джидда
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|4.
|Аль-Шорта III
|6
|1
|0
|5
|3 - 12
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Наср Эр-Рияд
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|2.
|Аль-Садд
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|3.
|Аль-Вехдат
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|4.
|Фулад Хузестан
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Персеполис
|6
|5
|0
|1
|14 - 5
|15
|2.
|Al Wahda3
|6
|4
|1
|1
|7 - 3
|13
|3.
|Гоа
|6
|0
|3
|3
|2 - 9
|3
|4.
|Аль-Райян
|6
|0
|2
|4
|6 - 12
|2
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ульсан Хёндэ
|6
|6
|0
|0
|13 - 1
|18
|2.
|Бангкок Гласс
|6
|4
|0
|2
|10 - 6
|12
|3.
|Вьеттел
|6
|2
|0
|4
|7 - 9
|6
|4.
|Кайя
|6
|0
|0
|6
|2 - 16
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нагоя Грампус
|6
|5
|1
|0
|14 - 2
|16
|2.
|Похан Стилерс
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|3.
|Джохор Дарул Такзим
|6
|1
|1
|4
|3 - 9
|4
|4.
|Ратчабури
|6
|0
|2
|4
|0 - 10
|2
|5.
|Цзянсу Сунин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Чонбук Хендай Моторс
|6
|5
|1
|0
|22 - 5
|16
|2.
|Гамба Осака
|6
|2
|3
|1
|15 - 7
|9
|3.
|Чианграй Юнайтед
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|4.
|Сидней
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Тампинс Роверс
|6
|0
|0
|6
|1 - 27
|0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кавасаки Фронтале
|6
|6
|0
|0
|27 - 3
|18
|2.
|Тэгу
|6
|4
|0
|2
|22 - 6
|12
|3.
|Керес-Негрос
|6
|1
|1
|4
|4 - 24
|4
|4.
|Бэйцзин Гоань
|6
|0
|1
|5
|3 - 23
|1
|5.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Серезо Осака
|6
|4
|2
|0
|13 - 2
|14
|2.
|Китчи
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|3.
|Порт
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|4.
|Шаньдун Лунэн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Гуанчжоу Эвергранд
|6
|0
|0
|6
|1 - 17
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Istiqlol2
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|2.
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|3.
|Shabab Al-Ahli Dubai FC
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|4.
|АГМК
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Шарджа
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|2.
|Тракторсази
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|3.
|Пахтакор
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|4.
|Аль-Кува Аль-Джавия
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Духайл
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|2.
|Эстеглал
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|3.
|Аль-Ахли Джидда
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|4.
|Аль-Шорта III
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Наср Эр-Рияд
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|2.
|Аль-Садд
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|3.
|Фулад Хузестан
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Аль-Вехдат
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Персеполис
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|2.
|Al Wahda3
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Гоа
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|4.
|Аль-Райян
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ульсан Хёндэ
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Бангкок Гласс
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|3.
|Вьеттел
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Кайя
|3
|0
|0
|3
|0 - 9
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нагоя Грампус
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Похан Стилерс
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|3.
|Джохор Дарул Такзим
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|4.
|Ратчабури
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|5.
|Цзянсу Сунин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Чонбук Хендай Моторс
|3
|3
|0
|0
|13 - 2
|9
|2.
|Гамба Осака
|3
|1
|2
|0
|11 - 4
|5
|3.
|Чианграй Юнайтед
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|4.
|Сидней
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Тампинс Роверс
|3
|0
|0
|3
|0 - 9
|0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кавасаки Фронтале
|3
|3
|0
|0
|15 - 2
|9
|2.
|Тэгу
|3
|2
|0
|1
|13 - 3
|6
|3.
|Керес-Негрос
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|4.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Бэйцзин Гоань
|3
|0
|0
|3
|2 - 13
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Серезо Осака
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|2.
|Китчи
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|3.
|Порт
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|4.
|Шаньдун Лунэн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Гуанчжоу Эвергранд
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Istiqlol2
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|2.
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|3.
|Shabab Al-Ahli Dubai FC
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|4.
|АГМК
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тракторсази
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|2.
|Аль-Шарджа
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Пахтакор
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|4.
|Аль-Кува Аль-Джавия
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстеглал
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|2.
|Аль-Ахли Джидда
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|3.
|Аль-Духайл
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|4.
|Аль-Шорта III
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Садд
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|2.
|Аль-Наср Эр-Рияд
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|3.
|Аль-Вехдат
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|4.
|Фулад Хузестан
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Персеполис
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|2.
|Al Wahda3
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|3.
|Гоа
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|4.
|Аль-Райян
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ульсан Хёндэ
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|Бангкок Гласс
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|3.
|Вьеттел
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|4.
|Кайя
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нагоя Грампус
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Похан Стилерс
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|3.
|Джохор Дарул Такзим
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|4.
|Ратчабури
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|5.
|Цзянсу Сунин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Чонбук Хендай Моторс
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|2.
|Чианграй Юнайтед
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|3.
|Гамба Осака
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|4.
|Сидней
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Тампинс Роверс
|3
|0
|0
|3
|1 - 18
|0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кавасаки Фронтале
|3
|3
|0
|0
|12 - 1
|9
|2.
|Тэгу
|3
|2
|0
|1
|9 - 3
|6
|3.
|Керес-Негрос
|3
|1
|0
|2
|3 - 17
|3
|4.
|Бэйцзин Гоань
|3
|0
|1
|2
|1 - 10
|1
|5.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Серезо Осака
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|2.
|Китчи
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|3.
|Порт
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|4.
|Шаньдун Лунэн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Гуанчжоу Эвергранд
|3
|0
|0
|3
|0 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аль-Духайл
|Олунга Майкл
|8
|1
|0
|2.
|Чонбук Хендай Моторс
|Gustavo Souza III
|8
|3
|0
|3.
|Тэгу
|Силва Эдгар
|6
|0
|0
|4.
|Чонбук Хендай Моторс
|Бэрроу Моду
|6
|0
|0
|5.
|Кавасаки Фронтале
|Дамиан Леандро
|6
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Аль-Райян
|Ком Франк
|3
|1
|2.
|Al Wahda3
|Mansor Al Harbi2
|3
|1
|3.
|Кайя
|Рота Симоне
|1
|2
|4.
|Тампинс Роверс
|Ханапи Ясир
|2
|1
|5.
|Похан Стилерс
|Син Кван-Хун
|2
|1