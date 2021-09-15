Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022
Торпедо Москва
3:3
Второй тайм: 82'
Томь
23' Желтая карточкаСамсонов Артём
0:1
24' ПенальтиСтавпец Александр
0:2
31' ГолКорж Константин
34' Желтая карточкаПомерко Алексей
40' Желтая карточкаКалмыков Амур
1:2
51' ГолЛебеденко Игорь
2:2
57' ГолКалмыков Амур
2:3
58' ГолКудряшов Павел
66' Желтая карточкаКожемякин Олег
68' Желтая карточкаШумских Алексей
70' Вторая желтая карточкаПомерко Алексей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Енин ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Елисеев ИльяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
49 Прошкин ЕгорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Бородюк Александр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
80 Климов ИгорьЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
75 Леонов ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Жуков Сергей
Ход матча
23'
24'
31'
0:2
34'
40'
51'
1:2
57'
2:2
58'
2:3
66'
68'
70'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
6 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 3
-
8 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
-
0 Голы 2
-
6 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 3
-
8 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калмыков Амур
|9
|0.82
|2.
|Лебеденко Игорь
|5
|0.45
|3.
|Султонов Мухаммад
|5
|0.45
|4.
|Енин Иван
|2
|0.18
|5.
|Шумских Алексей
|1
|0.09
|6.
|Адаев Владислав
|1
|0.09
|7.
|Евдокимов Андрей
|1
|0.09
|8.
|Маркин Михаил
|1 (1)
|0.09
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ставпец Александр
|5 (4)
|0.45
|2.
|Кирсанов Никита
|4
|0.36
|3.
|Корж Константин
|2
|0.18
|4.
|Кудряшов Павел
|1
|0.09
|5.
|Семейкин Артём
|1
|0.09
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Темников Иван
|5
|0
|2.
|Померко Алексей
|4
|0
|3.
|Шумских Алексей
|3
|0
|4.
|Самсонов Артём Владимирович
|2
|0
|5.
|Нетфуллин Равиль
|2
|0
|6.
|Енин Иван
|2
|0
|7.
|Евдокимов Андрей
|2
|0
|8.
|Рязанцев Александр
|1
|0
|9.
|Султонов Мухаммад
|1
|0
|10.
|Полубояринов Данил
|1
|0
|11.
|Калмыков Амур
|1
|0
|12.
|Ботнарь Виталий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Почивалин Валерий
|4
|0
|2.
|Кубышкин Илья
|4
|0
|3.
|Мамин Артём
|2
|1
|4.
|Ставпец Александр
|3
|0
|5.
|Радостев Семён
|3
|0
|6.
|Леонов Олег
|3
|0
|7.
|Коробов Никита
|1
|1
|8.
|Зуйков Сергей
|2
|0
|9.
|Абрамов Артём
|2
|0
|10.
|Гордюшенко Астемир
|2
|0
|11.
|Семейкин Артём
|2
|0
|12.
|Корж Константин
|2
|0
|13.
|Климов Игорь
|1
|0
|14.
|Антипов Константин
|1
|0
|15.
|Дмитриев Максим II
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Торпедо Москва
|4.35% (1)
|17.39% (4)
|21.74% (5)
|13.04% (3)
|21.74% (5)
|21.74% (5)
|Томь
|10% (1)
|10% (1)
|10% (1)
|30% (3)
|20% (2)
|20% (2)
Предыдущие игры
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +11 =6 -3Торпедо Москва 2:2 Факел Балтика 1:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 7:1 Металлург Липецк Чайка 1:0 Торпедо Москва
Волгарь 0:1 Торпедо Москва СКА-Хабаровск 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Олимп-Долгопрудный Торпедо Москва 0:0 СКА-Хабаровск Торпедо Москва 0:0 Текстильщик Торпедо Москва 3:1 Алания Торпедо Москва 5:0 Спартак-2 ПФК Кубань 1:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:1 Шинник Факел 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Волгарь Крылья Советов 5:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Текстильщик Алания 1:1 Торпедо Москва Нефтехимик 2:2 Торпедо Москва Динамо Брянск 0:1 Торпедо Москва
Томь Последние 20 матчей: +6 =6 -8Краснодар-2 2:1 Томь КАМАЗ 2:1 Томь Томь 1:1 Ротор Нефтехимик 0:1 Томь
Томь 2:1 Акрон Томь 1:2 Оренбург Велес Москва 0:0 Томь Велес Москва 1:0 Томь Факел 2:0 Томь Томь 1:0 Балтика Металлург Липецк 3:2 Томь Томь 1:1 Нижний Новгород Томь 1:0 Енисей Оренбург 2:0 Томь Томь 3:0 Чайка СКА-Хабаровск 1:1 Томь Томь 0:0 Велес Москва Балтика 0:1 Томь Томь 1:1 Краснодар-2 Акрон 0:0 Томь
Последние игры между собой
Торпедо Москва: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Томь: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|21 - 8
|25
|2.
|Торпедо Москва
|3:3 Заявка
|11
|7
|4
|0
|26 - 9
|25
|3.
|Спартак-2
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|13 - 14
|22
|4.
|Факел
|3:1 Заявка
|11
|6
|3
|2
|16 - 11
|21
|5.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 10
|20
|6.
|Алания
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|24 - 15
|19
|7.
|КАМАЗ
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 11
|18
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 8
|17
|9.
|Велес Москва
|2:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 10
|17
|10.
|Краснодар-2
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|11.
|Ротор
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|12 - 8
|15
|12.
|Енисей
|1:3 Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|13.
|Балтика
|0:0 Заявка
|11
|2
|7
|2
|9 - 9
|13
|14.
|Томь
|3:3 Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|15.
|Акрон
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 13
|10
|16.
|Текстильщик
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 14
|9
|17.
|Олимп-Долгопрудный
|0:2 Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 13
|9
|18.
|ПФК Кубань
|0:0 Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 16
|8
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|10 - 30
|7
|20.
|Волгарь
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|5 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|14 - 6
|18
|2.
|Факел
|3:1 Заявка
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|3.
|Торпедо Москва
|3:3 Заявка
|7
|4
|3
|0
|21 - 7
|15
|4.
|КАМАЗ
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|5.
|Краснодар-2
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|6.
|Нефтехимик
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 4
|10
|7.
|Спартак-2
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|8.
|Алания
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|9.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|10.
|Велес Москва
|2:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|11.
|Енисей
|1:3 Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|12.
|Томь
|3:3 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|13.
|Балтика
|0:0 Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|0:2 Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|16.
|Акрон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|17.
|Ротор
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|4 - 5
|5
|18.
|Волгарь
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|20.
|ПФК Кубань
|0:0 Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак-2
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 7
|12
|2.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|3.
|Торпедо Москва
|3:3 Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|4.
|Ротор
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|5.
|Алания
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|14 - 12
|10
|6.
|Велес Москва
|2:0 Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 5
|9
|7.
|Оренбург
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|9.
|Енисей
|1:3 Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 10
|6
|10.
|Балтика
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|11.
|КАМАЗ
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|12.
|ПФК Кубань
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|13.
|Акрон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|14.
|Краснодар-2
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|15.
|Факел
|3:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|16.
|Олимп-Долгопрудный
|0:2 Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 9
|4
|17.
|Томь
|3:3 Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 13
|4
|18.
|Металлург Липецк
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 19
|3
|19.
|Текстильщик
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|1 - 7
|3
|20.
|Волгарь
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 10
|2
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Торпедо Москва
|Калмыков Амур
|9
|0
|0
|2.
|СКА-Хабаровск
|Караев Давид
|8
|3
|0
|3.
|Оренбург
|Фамейе Джоэль
|6
|2
|0
|4.
|Торпедо Москва
|Лебеденко Игорь
|5
|0
|0
|5.
|Торпедо Москва
|Султонов Мухаммад
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|КАМАЗ
|Калугин Олег
|6
|1
|2.
|Волгарь
|Павлишин Алексей
|4
|2
|3.
|Балтика
|Кашчелан Младен
|7
|0
|4.
|СКА-Хабаровск
|Литвин Дмитрий
|5
|1
|5.
|Олимп-Долгопрудный
|Николас Лоуренс Анвон
|5
|1
Прогнозы на матч Торпедо Москва 3:3 Томь
Исход игры
Торпедо Москва
96.6% (141)
Ничья
2.1% (3)
Томь
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
39.58% (57)
Меньше
60.42% (87)
Обе команды забьют
Да
31.94% (46)
Нет
68.06% (98)
Популярный счёт
2:0 Торпедо Москва
35.6% (52)
2:1 Торпедо Москва
21.9% (32)
1:0 Торпедо Москва
21.2% (31)
3:0 Торпедо Москва
8.2% (12)
3:1 Торпедо Москва
8.2% (12)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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