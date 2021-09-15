Наступление "Томи" завершилось дальним, но неточным ударом по воротам. Ботнарь берёт мяч и быстро вводит его в игру.

Вторая замена состоялась в составе "Томи". Ушёл Ставпец, а вместо него вышел Леонов.

И сразу же вторая перестановка у гостей. Коржа заменил Антипов.

Несмотря на численный перевес, гости не стесняются отходить в оборону, закрывая зоны и встречая соперника перед своей штрафной площадью.

Иван Темников пошёл в атаку правым флангом, получил мяч, а потом выполнил безадресный кросс на левый край штрафной площади.

"Торпедо" и "Томь" начинают второй тайм.

В перерыве произошла замена в составе "Томи". Вместо Гордюшенко на поле вышел Кудряшов.

Хозяева сразу же отправились в атаку, так как счёт вынуждает. Но снова ничего опасного не случилось, а состоялся лишь безадресный кросс.

Никита Кирсанов выполнил высокую передачу вперёд на Коржа, но Константин не сумел выиграть борьбу у Темникова.

Амур Калмыков избавился от опеки и нанёс удар по воротам, с которым справился Денис Садовский, забрав мяч намертво.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-2!!! ЛЕБЕДЕНКО!!! Игорь Лебеденко избавляется от опеки после подачи с углового, получает мяч и расстреливает ворота с нескольких метров.

Добиваются своего хозяева - забивают быстрый гол после перерыва и теперь оказываются на расстоянии одного гола от соперников.

"Томь" попыталась провести атаку через центральную зону, но как только перешла центр поля, сразу же допустила ошибку в передаче.

Корнер с правого фланга исполнили футболисты "Торпедо" - Лебеденко сумел нанести удар по воротам, но на сей раз с ним справился Садовский.

После нескольких корнеров от хозяев будем наблюдать за данным стандартом гостей. Абрамов нанёс удар низом, с которым справился Ботнарь, отправив мяч за лицевую линию.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2-2!!! КАЛМЫКОВ!!! Гости неудачно исполнили угловой, в результате чего получили контратаку на свои ворота и пропустили после сильного удара Калмыкова.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2-3!!! КУДРЯШОВ!!! Невероятный поединок - не успели хозяева сравнять счёт, как сразу же пропускают третий гол и снова оказываются в роли догоняющих - Кудряшов врывается в штрафную площадку и переигрывает Ботнаря.

Валерий Почивалин успешно играет в отборе на левом фланге, после чего отдаёт мяч Денису Садовскому.

Завладели гости мячом и не торопятся идти в атаку, пытаясь успокоить темп поединка и сбить атакующий порыв соперников.

Константин Корж зацепился за мяч перед штрафной площадкой, поставил корпус и заработал штрафной удар.

Показывают нам запасных футболистов "Торпедо", которые активно разминаются. Пока без замен обходится Александр Бородюк.

В последние минуты гостям удаётся подольше задерживаться на чужой половине поля и зарабатывать стандарты. Сейчас ещё один штрафной был заработан, на правом фланге.

А вот и первая замена в составе "Торпедо". Вместо Адаева в игру вступил Кравчук.

Олег Кожемякин прервал атаку "Томи" при помощи фола, который был оценен арбитром жёлтой карточкой.

Затяжную атаку провели гости, потом перешли в атаку, взвинтили темп и вынудили соперника совершить ещё один фол, который повлёк за собой "горчичник" - Шумских наказан.

Такое ощущение, что третий пропущенный гол стал сильным психологическим ударом для хозяев, которые в последние минуты больше работают без мяча.

Алексей Померко срывает контратаку "Томи", после чего получает жёлтую карточку, которая становится для него второй.

Гости сразу же берутся за дело и пробуют реализовать численный перевес, но первый блин комом - Артём Абрамов выполняет подачу, отправляя мяч в руки Ботнарю.

В центре поля "Томь" перехватывает мяч, но сразу же не идёт в атаку, а предпочитает отойти на свою половину поля. Сейчас всё в руках гостей - и лидерство в счёте, и численный перевес.

Кравчук выполнил подачу от углового флага, отправив мяч в центр штрафной площади, но довести мяч до своих партнёров не сумел.

Гости перешли в атаку левым флангом, потом потеряли мяч и совершили тактический фол, не позволив "Торпедо" провести контратаку.

Замена в составе "Торпедо". Вместо Лебеденко на поле появился Полубояринов.

Первый тайм

— Звучит свисток арбитра, сообщая о завершении первого тайма. Пока 0-2 в пользу "Томи", которая играет от обороны и результативна в контратаках.

45' Адаев выполняет подачу с углового с правого фланга, выигрывает позицию Шумских и пробивает головой в левый нижний угол, но Садовский справляется, переводя мяч вправо.

45' +1 минута.

44' Мухаммад Султонов обыграл Валерия Почивалина на правом фланге 1 в 1, а потом выполнил безадресный прострел в район ближней штанги.

43' Данил Савиных останавливает атаку "Торпедо" левым флангом - забирает мяч и отправляет его за боковую линию.

42' "Торпедо" загружает штрафную площадку "Томи" серией навесов, ни один из которых не находит адресата.

41' Денис Садовский справляется с дальним ударом, отбивая мяч перед собой, а потом реагирует и на добивание Амура Калмыкова, который забрался в офсайд.

40' "Торпедо" продолжает действовать первым номером, но по-прежнему не удаётся распечатать ворота Садовского.

38' Гости активно пошли в атаку правым флангом - Артём Абрамов получил мяч и выполнил подачу, но получилось неточно, круглый срезался с ноги и ушёл за лицевую линию.

37' Неудачно разыграли угловой на правом фланге хозяева - потеряли мяч, но тут же его вернули, избежав контратаки на свои ворота.

36' Контратаку провели хозяева, которая завершилась прострелом в центр с правого фланга и ударом Калмыкова, но успели вмешаться защитники и заблокировали.

35' Алексей Померко нарушает правила на втором этаже, пробивая по голове Константина Коржа, после чего получает жёлтую карточку.

34' Стандартное положение хозяев завершилось ударом Амура Калмыкова, но мяч разминулся со створом ворот.

33' Очередной подход к чужой штрафной площадке от "Торпедо" - удаётся заработать стандарт, Темникова сбил Почивалин.

32' Савиных забросил мяч на правый край штрафной площадки, Корж принял игровой снаряд, а вот пробить или прострелить не сумел - сместился на правый фланг и заработал аут.

31' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0-2!!! КОРЖ!!! Гости исполнили корнер с левого фланга, Константин Корж остался в одиночестве и пробил под перекладину с правой ноги.

30' ОПАСНО! Султонов входит в штрафную площадку с левого фланга и пробивает по воротам - на пути мяча оказывается Семейкин.

29' Владислав Адаев убежал к чужой штрафной по левому флангу, а вот добраться до мяча не сумел, так как его успел опередить вышедший из ворот Садовский.

28' Хозяева исполнили подачу со штрафного с левого фланга, с которой без проблем справился Денис Садовский - вышел из ворот и выбил мяч кулаками.

27' Вот они, прелести футбола. Давили хозяева, не позволяя соперникам даже зацепиться за мяч, а забивают гости, сумев добраться до штрафной площадки при помощи контратаки.

26' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! СТАВПЕЦ!!! Александр пробил в правый нижний угол, туда же прыгнул Ботнарь, но до мяча не добрался.

25' Ой-ой-ой, вот это гости вышли в атаку - Самсонов нарушил правила в своей штрафной площадке и привёз пенальти.

24' Хозяева нарушили правила в атаке на правом фланге, так что у гостей имеется возможность впервые за долгое время перейти на чужую половину поля.

23' Мухаммад Султонов совершил рывок по правому флангу, принять мяч не имел возможности, так как скорости не хватило, а вот отправить игровой снаряд в аут сумел.

22' Астемир Гордюшенко грубо встречает Ивана Темникова на левом фланге, сбивая соперника и не позволяя провести быструю атаку.

21' Ещё два корнера кряду от "Торпедо", но ни один из них к удару по воротам Дениса Садовского не привёл, гости отбились и готовы к очередному наступлению соперника.

20' ОПАСНО! Калмыков цепляется за мяч в штрафной площадке и пробивает по воротам - вратарь реагирует, потом ещё один удар от Амура, и теперь уже защитники блокируют.

19' Владислав Адаев исполнил третий корнер своей команды в матче - прострелил низом на ближнюю штангу, но гости перехватили.

18' Иван Темников подключился к атаке правым флангом, получил мяч и выполнил навес в центр штрафной, но довести мяч до нападающих не смог.

17' На сей раз хозяева разыграли угловой на правом фланге, а потом выполнили кросс в район дальней штанги, но получилось слишком сильно - круглый ушёл за лицевую линию.

16' Амур Калмыков входит в штрафную площадку правым краем и пробивает в ближний угол - попадает в соперника и зарабатывает корнер.

15' В начале поединка "Томь" попыталась сыграть первым номером, но обошлась без опасных моментов, а потом была прижата к своим владениям.

14' Первый корнер в матче исполнили хозяева, но выиграть борьбу на втором этаже не смогли - Артём Абрамов грамотно занял позицию и разрядил обстановку.

13' Алексей Померко завершил наступление своей команды ударом по воротам - в створ попал, но проблем Денису Садовскому не создал.

12' Александр Ставпец попытался пройти по левому флангу, но неаккуратно принял мяч, позволив уйти ему за боковую линию.

11' Гости нарушают правила в центре поля, Никита Кирсанов забирает мяч у Мухаммада Султонова, но делает это при помощи фола.

10' ОПАСНО! Амур Калмыков открылся под передачу с левого фланга, пас последовал, но в последний момент успел выйти из ворот Денис Садовский и мяч забрал.

9' Московский клуб переходит на чужую половину поля и начинает переводить мяч с фланга на фланг, пытаясь растянуть оборону "Томи".

8' Виталий Ботнарь вступает в игру и забирает мяч после дальнего выстрела Семёна Радостева.

7' Штрафной удар в исполнении хозяев ничем опасным не завершился - "Томь" сняла воздух и выбила мяч подальше от своих ворот.

6' Алексей Шумских получил мяч на левом фланге, перед штрафной площадкой, а потом был сбит - право на стандарт для "Торпедо".

5' Снова в центре внимания Артём Самсонов, теперь он попытался начать наступление своей команды, выполнив пас по левому флангу, но партнёров не нашёл.

3' Наступление правым флангом попытались организовать гости, но их попытки не увенчались успехом, Артём Самсонов сыграл в отборе.

2' По одной атаке успели провести команды, но пока до ударов дело довести не смогли. Достаточно бодро начинают встречу футболисты.