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  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Торпедо Москва
3:3
Второй тайм: 82'
Томь
0'
23' Желтая карточка
Самсонов Артём
0:1
24' Пенальти
Ставпец Александр
0:2
31' Гол
Корж Константин
34' Желтая карточка
Померко Алексей
40' Желтая карточка
Калмыков Амур
1:2
51' Гол
Лебеденко Игорь
2:2
57' Гол
Калмыков Амур
2:3
58' Гол
Кудряшов Павел
66' Желтая карточка
Кожемякин Олег
68' Желтая карточка
Шумских Алексей
70' Вторая желтая карточка
Померко Алексей
82'
Торпедо Москва
Томь

Ход матча

23'
Самсонов Артём
 
24'
0:1
Ставпец Александр
31'
0:2
Корж Константин
34'
Померко Алексей
 
40'
Калмыков Амур
 
46'
 
Кудряшов Павел
Гордюшенко Астемир
51'
Лебеденко Игорь
1:2
57'
Калмыков Амур
2:2
58'
2:3
Кудряшов Павел
65'
Кравчук Андрей
Адаев Владислав
 
66'
Кожемякин Олег
 
68'
Шумских Алексей
 
70'
Померко Алексей
 
75'
Полубояринов Данил
Лебеденко Игорь
 
78'
 
Леонов Олег
Ставпец Александр
78'
 
Антипов Константин
Корж Константин

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
  • 0 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калмыков Амур 9 0.82
2. Лебеденко Игорь 5 0.45
3. Султонов Мухаммад 5 0.45
4. Енин Иван 2 0.18
5. Шумских Алексей 1 0.09
6. Адаев Владислав 1 0.09
7. Евдокимов Андрей 1 0.09
8. Маркин Михаил 1 (1) 0.09
Томь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ставпец Александр 5 (4) 0.45
2. Кирсанов Никита 4 0.36
3. Корж Константин 2 0.18
4. Кудряшов Павел 1 0.09
5. Семейкин Артём 1 0.09

Карточки

Торпедо Москва
# Игрок      
1. Темников Иван 5 0
2. Померко Алексей 4 0
3. Шумских Алексей 3 0
4. Самсонов Артём Владимирович 2 0
5. Нетфуллин Равиль 2 0
6. Енин Иван 2 0
7. Евдокимов Андрей 2 0
8. Рязанцев Александр 1 0
9. Султонов Мухаммад 1 0
10. Полубояринов Данил 1 0
11. Калмыков Амур 1 0
12. Ботнарь Виталий 1 0
Томь
# Игрок      
1. Почивалин Валерий 4 0
2. Кубышкин Илья 4 0
3. Мамин Артём 2 1
4. Ставпец Александр 3 0
5. Радостев Семён 3 0
6. Леонов Олег 3 0
7. Коробов Никита 1 1
8. Зуйков Сергей 2 0
9. Абрамов Артём 2 0
10. Гордюшенко Астемир 2 0
11. Семейкин Артём 2 0
12. Корж Константин 2 0
13. Климов Игорь 1 0
14. Антипов Константин 1 0
15. Дмитриев Максим II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торпедо Москва 4.35% (1) 17.39% (4) 21.74% (5) 13.04% (3) 21.74% (5) 21.74% (5)
 Томь 10% (1) 10% (1) 10% (1) 30% (3) 20% (2) 20% (2)

Предыдущие игры

Торпедо Москва Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Торпедо Москва 2:2 Факел Балтика 1:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 7:1 Металлург Липецк Чайка 1:0 Торпедо Москва
Волгарь 0:1 Торпедо Москва СКА-Хабаровск 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Олимп-Долгопрудный Торпедо Москва 0:0 СКА-Хабаровск Торпедо Москва 0:0 Текстильщик Торпедо Москва 3:1 Алания Торпедо Москва 5:0 Спартак-2 ПФК Кубань 1:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:1 Шинник Факел 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Волгарь Крылья Советов 5:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Текстильщик Алания 1:1 Торпедо Москва Нефтехимик 2:2 Торпедо Москва Динамо Брянск 0:1 Торпедо Москва
Томь Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Краснодар-2 2:1 Томь КАМАЗ 2:1 Томь Томь 1:1 Ротор Нефтехимик 0:1 Томь
Томь 2:1 Акрон Томь 1:2 Оренбург Велес Москва 0:0 Томь Велес Москва 1:0 Томь Факел 2:0 Томь Томь 1:0 Балтика Металлург Липецк 3:2 Томь Томь 1:1 Нижний Новгород Томь 1:0 Енисей Оренбург 2:0 Томь Томь 3:0 Чайка СКА-Хабаровск 1:1 Томь Томь 0:0 Велес Москва Балтика 0:1 Томь Томь 1:1 Краснодар-2 Акрон 0:0 Томь

Последние игры между собой

Торпедо Москва: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Томь: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Томь 1:0 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 1:0 Томь ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 2:1 Томь ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 1:0 Томь ФНЛ - Первый дивизион
Томь 2:1 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 11 8 1 2 21 - 8 25
2. Торпедо Москва 3:3 Заявка 11 7 4 0 26 - 9 25
3. Спартак-2 Заявка 11 7 1 3 13 - 14 22
4. Факел 3:1 Заявка 11 6 3 2 16 - 11 21
5. СКА-Хабаровск Заявка 11 6 2 3 14 - 10 20
6. Алания Заявка 11 5 4 2 24 - 15 19
7. КАМАЗ Заявка 11 5 3 3 12 - 11 18
8. Нефтехимик Заявка 11 5 2 4 15 - 8 17
9. Велес Москва 2:0 Заявка 11 5 2 4 13 - 10 17
10. Краснодар-2 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
11. Ротор Заявка 11 3 6 2 12 - 8 15
12. Енисей 1:3 Заявка 11 4 2 5 14 - 17 14
13. Балтика 0:0 Заявка 11 2 7 2 9 - 9 13
14. Томь 3:3 Заявка 11 3 2 6 13 - 17 11
15. Акрон Заявка 11 2 4 5 9 - 13 10
16. Текстильщик Заявка 11 2 3 6 7 - 14 9
17. Олимп-Долгопрудный 0:2 Заявка 11 2 3 6 7 - 13 9
18. ПФК Кубань 0:0 Заявка 11 2 2 7 9 - 16 8
19. Металлург Липецк Заявка 11 2 1 8 10 - 30 7
20. Волгарь Заявка 11 1 3 7 5 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 8 6 0 2 14 - 6 18
2. Факел 3:1 Заявка 7 5 2 0 11 - 4 17
3. Торпедо Москва 3:3 Заявка 7 4 3 0 21 - 7 15
4. КАМАЗ Заявка 8 4 1 3 10 - 10 13
5. Краснодар-2 Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
6. Нефтехимик Заявка 6 3 1 2 10 - 4 10
7. Спартак-2 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
8. Алания Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
9. СКА-Хабаровск Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
10. Велес Москва 2:0 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
11. Енисей 1:3 Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
12. Томь 3:3 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
13. Балтика 0:0 Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
14. Текстильщик Заявка 5 2 0 3 6 - 7 6
15. Олимп-Долгопрудный 0:2 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
16. Акрон Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
17. Ротор Заявка 6 0 5 1 4 - 5 5
18. Волгарь Заявка 5 1 1 3 2 - 5 4
19. Металлург Липецк Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
20. ПФК Кубань 0:0 Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак-2 Заявка 5 4 0 1 7 - 7 12
2. СКА-Хабаровск Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
3. Торпедо Москва 3:3 Заявка 4 3 1 0 5 - 2 10
4. Ротор Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
5. Алания Заявка 8 2 4 2 14 - 12 10
6. Велес Москва 2:0 Заявка 6 3 0 3 7 - 5 9
7. Оренбург Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
8. Нефтехимик Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
9. Енисей 1:3 Заявка 6 2 0 4 8 - 10 6
10. Балтика 0:0 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
11. КАМАЗ Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
12. ПФК Кубань 0:0 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
13. Акрон Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
14. Краснодар-2 Заявка 6 1 2 3 3 - 6 5
15. Факел 3:1 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
16. Олимп-Долгопрудный 0:2 Заявка 7 1 1 5 4 - 9 4
17. Томь 3:3 Заявка 7 1 1 5 8 - 13 4
18. Металлург Липецк Заявка 5 1 0 4 4 - 19 3
19. Текстильщик Заявка 6 0 3 3 1 - 7 3
20. Волгарь Заявка 6 0 2 4 3 - 10 2
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу
  • — Вылет в ПФЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Торпедо Москва Калмыков Амур 9 0 0
2. СКА-Хабаровск Караев Давид 8 3 0
3. Оренбург Фамейе Джоэль 6 2 0
4. Торпедо Москва Лебеденко Игорь 5 0 0
5. Торпедо Москва Султонов Мухаммад 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. КАМАЗ Калугин Олег 6 1
2. Волгарь Павлишин Алексей 4 2
3. Балтика Кашчелан Младен 7 0
4. СКА-Хабаровск Литвин Дмитрий 5 1
5. Олимп-Долгопрудный Николас Лоуренс Анвон 5 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 83'
    Иван Темников пошёл в атаку правым флангом, получил мяч, а потом выполнил безадресный кросс на левый край штрафной площади. 
  • 81'
    Несмотря на численный перевес, гости не стесняются отходить в оборону, закрывая зоны и встречая соперника перед своей штрафной площадью. 
  • Замена
    80'
    И сразу же вторая перестановка у гостей. Коржа заменил Антипов. 
  • Замена
    79'
    Вторая замена состоялась в составе "Томи". Ушёл Ставпец, а вместо него вышел Леонов. 
  • 78'
    Наступление "Томи" завершилось дальним, но неточным ударом по воротам. Ботнарь берёт мяч и быстро вводит его в игру. 
  • Замена
    77'
    Замена в составе "Торпедо". Вместо Лебеденко на поле появился Полубояринов. 
  • Фол, нарушение
    76'
    Гости перешли в атаку левым флангом, потом потеряли мяч и совершили тактический фол, не позволив "Торпедо" провести контратаку. 
  • Угловой
    75'
    Кравчук выполнил подачу от углового флага, отправив мяч в центр штрафной площади, но довести мяч до своих партнёров не сумел. 
  • 73'
    В центре поля "Томь" перехватывает мяч, но сразу же не идёт в атаку, а предпочитает отойти на свою половину поля. Сейчас всё в руках гостей - и лидерство в счёте, и численный перевес. 
  • 72'
    Гости сразу же берутся за дело и пробуют реализовать численный перевес, но первый блин комом - Артём Абрамов выполняет подачу, отправляя мяч в руки Ботнарю. 
  • Жёлтая и сразу красная
    71'
    Алексей Померко срывает контратаку "Томи", после чего получает жёлтую карточку, которая становится для него второй. 
  • 70'
    Такое ощущение, что третий пропущенный гол стал сильным психологическим ударом для хозяев, которые в последние минуты больше работают без мяча. 
  • Желтая карточка
    69'
    Затяжную атаку провели гости, потом перешли в атаку, взвинтили темп и вынудили соперника совершить ещё один фол, который повлёк за собой "горчичник" - Шумских наказан. 
  • Желтая карточка
    67'
    Олег Кожемякин прервал атаку "Томи" при помощи фола, который был оценен арбитром жёлтой карточкой. 
  • Замена
    66'
    А вот и первая замена в составе "Торпедо". Вместо Адаева в игру вступил Кравчук. 
  • Фол, нарушение
    65'
    В последние минуты гостям удаётся подольше задерживаться на чужой половине поля и зарабатывать стандарты. Сейчас ещё один штрафной был заработан, на правом фланге. 
  • 64'
    Показывают нам запасных футболистов "Торпедо", которые активно разминаются. Пока без замен обходится Александр Бородюк. 
  • Фол, нарушение
    63'
    Константин Корж зацепился за мяч перед штрафной площадкой, поставил корпус и заработал штрафной удар. 
  • 62'
    Завладели гости мячом и не торопятся идти в атаку, пытаясь успокоить темп поединка и сбить атакующий порыв соперников. 
  • 60'
    Валерий Почивалин успешно играет в отборе на левом фланге, после чего отдаёт мяч Денису Садовскому. 
  • Описание гола
    58'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2-3!!! КУДРЯШОВ!!! Невероятный поединок - не успели хозяева сравнять счёт, как сразу же пропускают третий гол и снова оказываются в роли догоняющих - Кудряшов врывается в штрафную площадку и переигрывает Ботнаря. 
  • Описание гола
    57'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2-2!!! КАЛМЫКОВ!!! Гости неудачно исполнили угловой, в результате чего получили контратаку на свои ворота и пропустили после сильного удара Калмыкова. 
  • Опасный момент
    56'
    После нескольких корнеров от хозяев будем наблюдать за данным стандартом гостей. Абрамов нанёс удар низом, с которым справился Ботнарь, отправив мяч за лицевую линию. 
  • Опасный момент
    55'
    Корнер с правого фланга исполнили футболисты "Торпедо" - Лебеденко сумел нанести удар по воротам, но на сей раз с ним справился Садовский. 
  • 54'
    "Томь" попыталась провести атаку через центральную зону, но как только перешла центр поля, сразу же допустила ошибку в передаче. 
  • 53'
    Добиваются своего хозяева - забивают быстрый гол после перерыва и теперь оказываются на расстоянии одного гола от соперников. 
  • Описание гола
    52'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-2!!! ЛЕБЕДЕНКО!!! Игорь Лебеденко избавляется от опеки после подачи с углового, получает мяч и расстреливает ворота с нескольких метров. 
  • Опасный момент
    50'
    Амур Калмыков избавился от опеки и нанёс удар по воротам, с которым справился Денис Садовский, забрав мяч намертво. 
  • 49'
    Никита Кирсанов выполнил высокую передачу вперёд на Коржа, но Константин не сумел выиграть борьбу у Темникова. 
  • 48'
    Хозяева сразу же отправились в атаку, так как счёт вынуждает. Но снова ничего опасного не случилось, а состоялся лишь безадресный кросс. 
  • Замена
    47'
    В перерыве произошла замена в составе "Томи". Вместо Гордюшенко на поле вышел Кудряшов. 
  • Второй тайм начался
    46'
    "Торпедо" и "Томь" начинают второй тайм. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток арбитра, сообщая о завершении первого тайма. Пока 0-2 в пользу "Томи", которая играет от обороны и результативна в контратаках. 
  • Опасный момент
    45'
    Адаев выполняет подачу с углового с правого фланга, выигрывает позицию Шумских и пробивает головой в левый нижний угол, но Садовский справляется, переводя мяч вправо. 
  • Дополнительное время
    45'
    +1 минута. 
  • 44'
    Мухаммад Султонов обыграл Валерия Почивалина на правом фланге 1 в 1, а потом выполнил безадресный прострел в район ближней штанги. 
  • 43'
    Данил Савиных останавливает атаку "Торпедо" левым флангом - забирает мяч и отправляет его за боковую линию. 
  • 42'
    "Торпедо" загружает штрафную площадку "Томи" серией навесов, ни один из которых не находит адресата. 
  • Офсайд
    41'
    Денис Садовский справляется с дальним ударом, отбивая мяч перед собой, а потом реагирует и на добивание Амура Калмыкова, который забрался в офсайд. 
  • 40'
    "Торпедо" продолжает действовать первым номером, но по-прежнему не удаётся распечатать ворота Садовского. 
  • 38'
    Гости активно пошли в атаку правым флангом - Артём Абрамов получил мяч и выполнил подачу, но получилось неточно, круглый срезался с ноги и ушёл за лицевую линию. 
  • Угловой
    37'
    Неудачно разыграли угловой на правом фланге хозяева - потеряли мяч, но тут же его вернули, избежав контратаки на свои ворота. 
  • Опасный момент
    36'
    Контратаку провели хозяева, которая завершилась прострелом в центр с правого фланга и ударом Калмыкова, но успели вмешаться защитники и заблокировали. 
  • Желтая карточка
    35'
    Алексей Померко нарушает правила на втором этаже, пробивая по голове Константина Коржа, после чего получает жёлтую карточку. 
  • 34'
    Стандартное положение хозяев завершилось ударом Амура Калмыкова, но мяч разминулся со створом ворот. 
  • Фол, нарушение
    33'
    Очередной подход к чужой штрафной площадке от "Торпедо" - удаётся заработать стандарт, Темникова сбил Почивалин. 
  • 32'
    Савиных забросил мяч на правый край штрафной площадки, Корж принял игровой снаряд, а вот пробить или прострелить не сумел - сместился на правый фланг и заработал аут. 
  • Описание гола
    31'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0-2!!! КОРЖ!!! Гости исполнили корнер с левого фланга, Константин Корж остался в одиночестве и пробил под перекладину с правой ноги. 
  • Опасный момент
    30'
    ОПАСНО! Султонов входит в штрафную площадку с левого фланга и пробивает по воротам - на пути мяча оказывается Семейкин. 
  • 29'
    Владислав Адаев убежал к чужой штрафной по левому флангу, а вот добраться до мяча не сумел, так как его успел опередить вышедший из ворот Садовский. 
  • Фол, нарушение
    28'
    Хозяева исполнили подачу со штрафного с левого фланга, с которой без проблем справился Денис Садовский - вышел из ворот и выбил мяч кулаками. 
  • 27'
    Вот они, прелести футбола. Давили хозяева, не позволяя соперникам даже зацепиться за мяч, а забивают гости, сумев добраться до штрафной площадки при помощи контратаки. 
  • Пенальти
    26'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! СТАВПЕЦ!!! Александр пробил в правый нижний угол, туда же прыгнул Ботнарь, но до мяча не добрался. 
  • Пенальти!
    25'
    Ой-ой-ой, вот это гости вышли в атаку - Самсонов нарушил правила в своей штрафной площадке и привёз пенальти. 
  • Фол, нарушение
    24'
    Хозяева нарушили правила в атаке на правом фланге, так что у гостей имеется возможность впервые за долгое время перейти на чужую половину поля. 
  • 23'
    Мухаммад Султонов совершил рывок по правому флангу, принять мяч не имел возможности, так как скорости не хватило, а вот отправить игровой снаряд в аут сумел. 
  • Фол, нарушение
    22'
    Астемир Гордюшенко грубо встречает Ивана Темникова на левом фланге, сбивая соперника и не позволяя провести быструю атаку. 
  • Угловой
    21'
    Ещё два корнера кряду от "Торпедо", но ни один из них к удару по воротам Дениса Садовского не привёл, гости отбились и готовы к очередному наступлению соперника. 
  • Опасный момент
    20'
    ОПАСНО! Калмыков цепляется за мяч в штрафной площадке и пробивает по воротам - вратарь реагирует, потом ещё один удар от Амура, и теперь уже защитники блокируют. 
  • Угловой
    19'
    Владислав Адаев исполнил третий корнер своей команды в матче - прострелил низом на ближнюю штангу, но гости перехватили. 
  • 18'
    Иван Темников подключился к атаке правым флангом, получил мяч и выполнил навес в центр штрафной, но довести мяч до нападающих не смог. 
  • 17'
    На сей раз хозяева разыграли угловой на правом фланге, а потом выполнили кросс в район дальней штанги, но получилось слишком сильно - круглый ушёл за лицевую линию. 
  • Угловой
    16'
    Амур Калмыков входит в штрафную площадку правым краем и пробивает в ближний угол - попадает в соперника и зарабатывает корнер. 
  • 15'
    В начале поединка "Томь" попыталась сыграть первым номером, но обошлась без опасных моментов, а потом была прижата к своим владениям. 
  • Угловой
    14'
    Первый корнер в матче исполнили хозяева, но выиграть борьбу на втором этаже не смогли - Артём Абрамов грамотно занял позицию и разрядил обстановку. 
  • 13'
    Алексей Померко завершил наступление своей команды ударом по воротам - в створ попал, но проблем Денису Садовскому не создал. 
  • 12'
    Александр Ставпец попытался пройти по левому флангу, но неаккуратно принял мяч, позволив уйти ему за боковую линию. 
  • Фол, нарушение
    11'
    Гости нарушают правила в центре поля, Никита Кирсанов забирает мяч у Мухаммада Султонова, но делает это при помощи фола. 
  • Опасный момент
    10'
    ОПАСНО! Амур Калмыков открылся под передачу с левого фланга, пас последовал, но в последний момент успел выйти из ворот Денис Садовский и мяч забрал. 
  • 9'
    Московский клуб переходит на чужую половину поля и начинает переводить мяч с фланга на фланг, пытаясь растянуть оборону "Томи". 
  • 8'
    Виталий Ботнарь вступает в игру и забирает мяч после дальнего выстрела Семёна Радостева. 
  • 7'
    Штрафной удар в исполнении хозяев ничем опасным не завершился - "Томь" сняла воздух и выбила мяч подальше от своих ворот. 
  • Фол, нарушение
    6'
    Алексей Шумских получил мяч на левом фланге, перед штрафной площадкой, а потом был сбит - право на стандарт для "Торпедо". 
  • 5'
    Снова в центре внимания Артём Самсонов, теперь он попытался начать наступление своей команды, выполнив пас по левому флангу, но партнёров не нашёл. 
  • 3'
    Наступление правым флангом попытались организовать гости, но их попытки не увенчались успехом, Артём Самсонов сыграл в отборе. 
  • 2'
    По одной атаке успели провести команды, но пока до ударов дело довести не смогли. Достаточно бодро начинают встречу футболисты. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовый свисток и матч начинается! 
  • До матча
  • Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча "Торпедо" Москва - "Томь", которую проведу я - Кирилл Дудник. 
Прогнозы 146
Торпедо Москва 96.6% (141)
X 2.1% (3)
Томь 1.4% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торпедо Москва
Ничья
Томь
4.67
5.30
8.70
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Где смотреть матч Торпедо Москва 3:3 Томь онлайн


Прогнозы на матч Торпедо Москва 3:3 Томь

Исход игры
Торпедо Москва
96.6% (141)
Ничья
2.1% (3)
Томь
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
39.58% (57)
Меньше
60.42% (87)
Обе команды забьют
Да
31.94% (46)
Нет
68.06% (98)
Популярный счёт
2:0 Торпедо Москва
35.6% (52)
2:1 Торпедо Москва
21.9% (32)
1:0 Торпедо Москва
21.2% (31)
3:0 Торпедо Москва
8.2% (12)
3:1 Торпедо Москва
8.2% (12)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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