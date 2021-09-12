Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022
Торпедо Москва
Позже
Томь
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калмыков Амур
|8
|0.8
|2.
|Султонов Мухаммад
|5
|0.5
|3.
|Лебеденко Игорь
|4
|0.4
|4.
|Енин Иван
|2
|0.2
|5.
|Шумских Алексей
|1
|0.1
|6.
|Адаев Владислав
|1
|0.1
|7.
|Евдокимов Андрей
|1
|0.1
|8.
|Маркин Михаил
|1 (1)
|0.1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кирсанов Никита
|4
|0.4
|2.
|Ставпец Александр
|4 (3)
|0.4
|3.
|Семейкин Артём
|1
|0.1
|4.
|Корж Константин
|1
|0.1
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Темников Иван
|5
|0
|2.
|Шумских Алексей
|3
|0
|3.
|Померко Алексей
|3
|0
|4.
|Нетфуллин Равиль
|2
|0
|5.
|Енин Иван
|2
|0
|6.
|Евдокимов Андрей
|2
|0
|7.
|Рязанцев Александр
|1
|0
|8.
|Самсонов Артём Владимирович
|1
|0
|9.
|Султонов Мухаммад
|1
|0
|10.
|Полубояринов Данил
|1
|0
|11.
|Ботнарь Виталий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Почивалин Валерий
|4
|0
|2.
|Кубышкин Илья
|4
|0
|3.
|Мамин Артём
|2
|1
|4.
|Ставпец Александр
|3
|0
|5.
|Радостев Семён
|3
|0
|6.
|Леонов Олег
|3
|0
|7.
|Коробов Никита
|1
|1
|8.
|Зуйков Сергей
|2
|0
|9.
|Абрамов Артём
|2
|0
|10.
|Гордюшенко Астемир
|2
|0
|11.
|Семейкин Артём
|2
|0
|12.
|Корж Константин
|2
|0
|13.
|Климов Игорь
|1
|0
|14.
|Антипов Константин
|1
|0
|15.
|Дмитриев Максим II
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Торпедо Москва
|4.35% (1)
|17.39% (4)
|21.74% (5)
|13.04% (3)
|21.74% (5)
|21.74% (5)
|Томь
|10% (1)
|10% (1)
|10% (1)
|30% (3)
|20% (2)
|20% (2)
Предыдущие игры
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +11 =6 -3Торпедо Москва 2:2 Факел Балтика 1:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 7:1 Металлург Липецк Чайка 1:0 Торпедо Москва
Волгарь 0:1 Торпедо Москва СКА-Хабаровск 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Олимп-Долгопрудный Торпедо Москва 0:0 СКА-Хабаровск Торпедо Москва 0:0 Текстильщик Торпедо Москва 3:1 Алания Торпедо Москва 5:0 Спартак-2 ПФК Кубань 1:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:1 Шинник Факел 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Волгарь Крылья Советов 5:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Текстильщик Алания 1:1 Торпедо Москва Нефтехимик 2:2 Торпедо Москва Динамо Брянск 0:1 Торпедо Москва
Томь Последние 20 матчей: +6 =6 -8Краснодар-2 2:1 Томь КАМАЗ 2:1 Томь Томь 1:1 Ротор Нефтехимик 0:1 Томь
Томь 2:1 Акрон Томь 1:2 Оренбург Велес Москва 0:0 Томь Велес Москва 1:0 Томь Факел 2:0 Томь Томь 1:0 Балтика Металлург Липецк 3:2 Томь Томь 1:1 Нижний Новгород Томь 1:0 Енисей Оренбург 2:0 Томь Томь 3:0 Чайка СКА-Хабаровск 1:1 Томь Томь 0:0 Велес Москва Балтика 0:1 Томь Томь 1:1 Краснодар-2 Акрон 0:0 Томь
Последние игры между собой
Торпедо Москва: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Томь: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|23 - 6
|24
|2.
|Оренбург
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|19 - 8
|22
|3.
|Спартак-2
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|11 - 14
|19
|4.
|Алания
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|23 - 14
|18
|5.
|Факел
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 10
|18
|6.
|Нефтехимик
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 5
|17
|7.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|11 - 10
|17
|8.
|КАМАЗ
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 11
|17
|9.
|Краснодар-2
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 9
|15
|10.
|Велес Москва
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 10
|14
|11.
|Енисей
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 14
|14
|12.
|Балтика
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|9 - 9
|12
|13.
|Ротор
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|9 - 7
|12
|14.
|Томь
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 14
|10
|15.
|Текстильщик
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 11
|9
|16.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 11
|9
|17.
|Акрон
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 13
|9
|18.
|Металлург Липецк
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|10 - 28
|7
|19.
|ПФК Кубань
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 16
|7
|20.
|Волгарь
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|4 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 6
|15
|2.
|Факел
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|8 - 3
|14
|3.
|Торпедо Москва
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|18 - 4
|14
|4.
|КАМАЗ
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|5.
|Нефтехимик
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 1
|10
|6.
|Краснодар-2
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|7.
|Спартак-2
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|8.
|Алания
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|9.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|10.
|Велес Москва
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|11.
|Енисей
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|12.
|Томь
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|13.
|Текстильщик
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|14.
|Балтика
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|16.
|Ротор
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|4 - 5
|5
|17.
|Акрон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|18.
|Металлург Липецк
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|19.
|ПФК Кубань
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|20.
|Волгарь
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 4
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|2.
|Спартак-2
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 7
|9
|3.
|Алания
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|4.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|5.
|Ротор
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|6.
|Оренбург
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 5
|6
|9.
|Енисей
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 7
|6
|10.
|Балтика
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|11.
|Краснодар-2
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|12.
|Акрон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|13.
|КАМАЗ
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|14.
|Факел
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 9
|4
|16.
|ПФК Кубань
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|17.
|Металлург Липецк
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 19
|3
|18.
|Томь
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 10
|3
|19.
|Текстильщик
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|1 - 7
|3
|20.
|Волгарь
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 10
|2
- — Выход в Премьер-лигу
- — Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу
- — Вылет в ПФЛ
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Торпедо Москва
|Калмыков Амур
|8
|0
|0
|2.
|СКА-Хабаровск
|Караев Давид
|6
|2
|0
|3.
|Торпедо Москва
|Султонов Мухаммад
|5
|0
|0
|4.
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|5
|1
|0
|5.
|Факел
|Максимов Максим
|5
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Волгарь
|Павлишин Алексей
|4
|2
|2.
|Балтика
|Кашчелан Младен
|7
|0
|3.
|КАМАЗ
|Калугин Олег
|5
|1
|4.
|СКА-Хабаровск
|Литвин Дмитрий
|5
|1
|5.
|Олимп-Долгопрудный
|Николас Лоуренс Анвон
|5
|1
Прогнозы на матч Торпедо Москва - Томь
Исход игры
Торпедо Москва
97.8% (44)
Ничья
0% (0)
Томь
2.2% (1)
Тотал 2.5
Больше
36.36% (16)
Меньше
63.64% (28)
Обе команды забьют
Да
29.55% (13)
Нет
70.45% (31)
Популярный счёт
1:0 Торпедо Москва
31.1% (14)
2:0 Торпедо Москва
28.9% (13)
2:1 Торпедо Москва
20% (9)
3:1 Торпедо Москва
8.9% (4)
3:0 Торпедо Москва
6.7% (3)
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