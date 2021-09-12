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Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Торпедо Москва
 
Позже
Томь

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калмыков Амур 8 0.8
2. Султонов Мухаммад 5 0.5
3. Лебеденко Игорь 4 0.4
4. Енин Иван 2 0.2
5. Шумских Алексей 1 0.1
6. Адаев Владислав 1 0.1
7. Евдокимов Андрей 1 0.1
8. Маркин Михаил 1 (1) 0.1
Томь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кирсанов Никита 4 0.4
2. Ставпец Александр 4 (3) 0.4
3. Семейкин Артём 1 0.1
4. Корж Константин 1 0.1

Карточки

Торпедо Москва
# Игрок      
1. Темников Иван 5 0
2. Шумских Алексей 3 0
3. Померко Алексей 3 0
4. Нетфуллин Равиль 2 0
5. Енин Иван 2 0
6. Евдокимов Андрей 2 0
7. Рязанцев Александр 1 0
8. Самсонов Артём Владимирович 1 0
9. Султонов Мухаммад 1 0
10. Полубояринов Данил 1 0
11. Ботнарь Виталий 1 0
Томь
# Игрок      
1. Почивалин Валерий 4 0
2. Кубышкин Илья 4 0
3. Мамин Артём 2 1
4. Ставпец Александр 3 0
5. Радостев Семён 3 0
6. Леонов Олег 3 0
7. Коробов Никита 1 1
8. Зуйков Сергей 2 0
9. Абрамов Артём 2 0
10. Гордюшенко Астемир 2 0
11. Семейкин Артём 2 0
12. Корж Константин 2 0
13. Климов Игорь 1 0
14. Антипов Константин 1 0
15. Дмитриев Максим II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торпедо Москва 4.35% (1) 17.39% (4) 21.74% (5) 13.04% (3) 21.74% (5) 21.74% (5)
 Томь 10% (1) 10% (1) 10% (1) 30% (3) 20% (2) 20% (2)

Предыдущие игры

Торпедо Москва Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Торпедо Москва 2:2 Факел Балтика 1:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 7:1 Металлург Липецк Чайка 1:0 Торпедо Москва
Волгарь 0:1 Торпедо Москва СКА-Хабаровск 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Олимп-Долгопрудный Торпедо Москва 0:0 СКА-Хабаровск Торпедо Москва 0:0 Текстильщик Торпедо Москва 3:1 Алания Торпедо Москва 5:0 Спартак-2 ПФК Кубань 1:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:1 Шинник Факел 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Волгарь Крылья Советов 5:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Текстильщик Алания 1:1 Торпедо Москва Нефтехимик 2:2 Торпедо Москва Динамо Брянск 0:1 Торпедо Москва
Томь Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Краснодар-2 2:1 Томь КАМАЗ 2:1 Томь Томь 1:1 Ротор Нефтехимик 0:1 Томь
Томь 2:1 Акрон Томь 1:2 Оренбург Велес Москва 0:0 Томь Велес Москва 1:0 Томь Факел 2:0 Томь Томь 1:0 Балтика Металлург Липецк 3:2 Томь Томь 1:1 Нижний Новгород Томь 1:0 Енисей Оренбург 2:0 Томь Томь 3:0 Чайка СКА-Хабаровск 1:1 Томь Томь 0:0 Велес Москва Балтика 0:1 Томь Томь 1:1 Краснодар-2 Акрон 0:0 Томь

Последние игры между собой

Торпедо Москва: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Томь: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Томь 1:0 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 1:0 Томь ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 2:1 Томь ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 1:0 Томь ФНЛ - Первый дивизион
Томь 2:1 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 10 7 3 0 23 - 6 24
2. Оренбург Заявка 10 7 1 2 19 - 8 22
3. Спартак-2 Заявка 10 6 1 3 11 - 14 19
4. Алания Заявка 10 5 3 2 23 - 14 18
5. Факел Заявка 10 5 3 2 13 - 10 18
6. Нефтехимик Заявка 10 5 2 3 14 - 5 17
7. СКА-Хабаровск Заявка 10 5 2 3 11 - 10 17
8. КАМАЗ Заявка 10 5 2 3 12 - 11 17
9. Краснодар-2 Заявка 10 4 3 3 10 - 9 15
10. Велес Москва Заявка 10 4 2 4 11 - 10 14
11. Енисей Заявка 10 4 2 4 13 - 14 14
12. Балтика Заявка 10 2 6 2 9 - 9 12
13. Ротор Заявка 10 2 6 2 9 - 7 12
14. Томь Заявка 10 3 1 6 10 - 14 10
15. Текстильщик Заявка 10 2 3 5 7 - 11 9
16. Олимп-Долгопрудный Заявка 10 2 3 5 7 - 11 9
17. Акрон Заявка 10 2 3 5 9 - 13 9
18. Металлург Липецк Заявка 10 2 1 7 10 - 28 7
19. ПФК Кубань Заявка 10 2 1 7 9 - 16 7
20. Волгарь Заявка 10 1 2 7 4 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 7 5 0 2 12 - 6 15
2. Факел Заявка 6 4 2 0 8 - 3 14
3. Торпедо Москва Заявка 6 4 2 0 18 - 4 14
4. КАМАЗ Заявка 8 4 1 3 10 - 10 13
5. Нефтехимик Заявка 5 3 1 1 9 - 1 10
6. Краснодар-2 Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
7. Спартак-2 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
8. Алания Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
9. СКА-Хабаровск Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
10. Велес Москва Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
11. Енисей Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
12. Томь Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
13. Текстильщик Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
14. Балтика Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
16. Ротор Заявка 6 0 5 1 4 - 5 5
17. Акрон Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
18. Металлург Липецк Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
19. ПФК Кубань Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
20. Волгарь Заявка 4 1 0 3 1 - 4 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 4 3 1 0 5 - 2 10
2. Спартак-2 Заявка 4 3 0 1 5 - 7 9
3. Алания Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
4. СКА-Хабаровск Заявка 5 2 2 1 5 - 5 8
5. Ротор Заявка 4 2 1 1 5 - 2 7
6. Оренбург Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
7. Нефтехимик Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
8. Велес Москва Заявка 5 2 0 3 5 - 5 6
9. Енисей Заявка 5 2 0 3 7 - 7 6
10. Балтика Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
11. Краснодар-2 Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
12. Акрон Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
13. КАМАЗ Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
14. Факел Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 7 1 1 5 4 - 9 4
16. ПФК Кубань Заявка 5 1 1 3 6 - 7 4
17. Металлург Липецк Заявка 5 1 0 4 4 - 19 3
18. Томь Заявка 6 1 0 5 5 - 10 3
19. Текстильщик Заявка 6 0 3 3 1 - 7 3
20. Волгарь Заявка 6 0 2 4 3 - 10 2
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  • — Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу
  • — Вылет в ПФЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Торпедо Москва Калмыков Амур 8 0 0
2. СКА-Хабаровск Караев Давид 6 2 0
3. Торпедо Москва Султонов Мухаммад 5 0 0
4. КАМАЗ Гаглоев Александр 5 1 0
5. Факел Максимов Максим 5 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Волгарь Павлишин Алексей 4 2
2. Балтика Кашчелан Младен 7 0
3. КАМАЗ Калугин Олег 5 1
4. СКА-Хабаровск Литвин Дмитрий 5 1
5. Олимп-Долгопрудный Николас Лоуренс Анвон 5 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо Москва - Томь от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 сентября 2021, осталось 2 дня 21 час 49 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Торпедо Москва 97.8% (44)
    X 0% (0)
    Томь 2.2% (1)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Торпедо Москва - Томь онлайн


    Прогнозы на матч Торпедо Москва - Томь

    Исход игры
    Торпедо Москва
    97.8% (44)
    Ничья
    0% (0)
    Томь
    2.2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.36% (16)
    Меньше
    63.64% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    29.55% (13)
    Нет
    70.45% (31)
    Популярный счёт
    1:0 Торпедо Москва
    31.1% (14)
    2:0 Торпедо Москва
    28.9% (13)
    2:1 Торпедо Москва
    20% (9)
    3:1 Торпедо Москва
    8.9% (4)
    3:0 Торпедо Москва
    6.7% (3)
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