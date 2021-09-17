  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2021-2022

Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Шальке 04
1:1
Перерыв

Стадион:
Карлсруэ
0'
0:1
2' Гол
Чой Кён-Рок
1:1
15' Гол
Теродде Симон
25' Желтая карточка
Ванитцек Марвин
28' Желтая карточка
Чурлинов Дарко
1
Ферманн
Ральф
7
Чурлинов
Дарко
33
Тиау
Малик
3
Итакура
Ко
35
Каминьски
Марцин
2
Оуведжан
Томас
10
Саласар
Родриго
4
Палссон
Виктор
24
Дрекслер
Доминик
9
Теродде
Симон
11
Бюльтер
Мариус
35
Герсбек
Мариус
21
Тиеде
Марко
32
Бормут
Робин
22
Кобальд
Кристоф
16
Хайзе
Филип
37
Кауфманн
Фабио
11
Чой
Кён-Рок
38
Tim
Breithaupt
10
Ванитцек
Марвин
7
Лоренц
Марк
33
Хофманн
Филипп
Шальке 04
5-3-2
Карлсруэ
4-5-1

Ход матча

2'
0:1
Чой Кён-Рок
(Хайзе Филип)
15'
Теродде Симон
(Чурлинов Дарко)
1:1
25'
 
Ванитцек Марвин
28'
Чурлинов Дарко
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Теродде Симон 8 1.14
2. Бюльтер Мариус 2 0.29
3. Дрекслер Доминик 1 0.14
4. Оуведжан Томас 0 0
5. Чурлинов Дарко 0 0
6. Каминьски Марцин 0 0
7. Yaroslav Mikhailov 0 0
Карлсруэ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хофманн Филипп 4 0.57
2. Чой Кён-Рок 3 0.43
3. Юнг Себастьян 1 0.14
4. Кобальд Кристоф 1 0.14
5. Батмаз Малик 1 0.14
6. Хайзе Филип 0 0
7. Шлойзенер Фабиан 0 0
8. Ванитцек Марвин 0 0
9. Куэто Лукас 0 0
10. Кауфманн Фабио 0 0

Карточки

Шальке 04
# Игрок      
1. Florian Flick 3 0
2. Теродде Симон 1 0
3. Дрекслер Доминик 1 0
4. Палссон Виктор 1 0
5. Бюльтер Мариус 1 0
6. Итакура Ко 1 0
7. Чурлинов Дарко 1 0
8. Blendi Idrizi 1 0
9. Marvin Pieringer 1 0
10. Хопп Мэттью 1 0
Карлсруэ
# Игрок      
1. Ванитцек Марвин 3 1
2. Хофманн Филипп 2 0
3. Гордон Даниэль 1 0
4. Юнг Себастьян 1 0
5. Хайзе Филип 1 0
6. Бормут Робин 1 0
7. Кобальд Кристоф 1 0
8. Tim Breithaupt 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шальке 04 30% (3) 10% (1) 10% (1) 10% (1) 20% (2) 20% (2)
 Карлсруэ 11.11% (1) 0 33.33% (3) 0 0 55.56% (5)

Предыдущие игры

Шальке 04 Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Падерборн 0:1 Шальке 04 Шальке 04 3:1 Фортуна Ян 4:1 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Эрцгебирге Ауэ
Филлинген 1:4 Шальке 04 Хольштайн Киль 0:3 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Гамбург Шальке 04 3:2 Витесс Шальке 04 0:0 Зенит Кёльн 1:0 Шальке 04 Шальке 04 4:3 Айнтрахт Фр Шальке 04 1:2 Герта Хоффенхайм 4:2 Шальке 04 Арминия 1:0 Шальке 04 Фрайбург 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:0 Аугсбург Байер Л 2:1 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Боруссия М Вольфсбург 5:0 Шальке 04 Шальке 04 0:0 Майнц
Карлсруэ Последние 20 матчей: +5 =11 -4
Карлсруэ 2:2 Хольштайн Киль Майнц 0:0 Карлсруэ Нюрнберг 2:1 Карлсруэ Карлсруэ 0:0 Вердер
Зандхаузен 0:0 Карлсруэ Шпортфройнде Лотте 1:4 Карлсруэ Карлсруэ 3:0 Дармштадт Ганза 1:3 Карлсруэ Карлсруэ 1:3 Зенит Хайденхайм 1:2 Карлсруэ Карлсруэ 3:2 Хольштайн Киль Гройтер Фюрт 2:2 Карлсруэ Фортуна 3:2 Карлсруэ Гамбург 1:1 Карлсруэ Карлсруэ 0:0 Эрцгебирге Ауэ Карлсруэ 2:2 Вюрцбург Кикерс Карлсруэ 0:1 Оснабрюк Падерборн 2:2 Карлсруэ Карлсруэ 0:0 Айнтрахт Бр Карлсруэ 0:0 Санкт-Паули

Последние игры между собой

Шальке 04: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Карлсруэ: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Карлсруэ 0:2 Шальке 04 Кубок Шальке 04 2:0 Карлсруэ Бундеслига Карлсруэ 0:3 Шальке 04 Бундеслига Карлсруэ 0:0 Шальке 04 Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 6 4 1 1 14 - 5 13
2. Вердер 6 3 2 1 11 - 7 11
3. Шальке 04 1:1 7 3 2 2 11 - 10 11
4. Нюрнберг 0:0 7 2 5 0 8 - 5 11
5. Падерборн 6 3 2 1 12 - 5 11
6. Санкт-Паули 6 3 1 2 9 - 6 10
7. Динамо Дрезден 6 3 1 2 10 - 7 10
8. Карлсруэ 1:1 7 2 4 1 10 - 6 10
9. Гамбург 6 2 3 1 10 - 8 9
10. Хайденхайм 6 2 3 1 5 - 4 9
11. Ганза 0:0 7 2 2 3 8 - 11 8
12. Дармштадт 6 2 1 3 13 - 10 7
13. Фортуна 6 2 1 3 8 - 10 7
14. Ганновер 96 6 2 1 3 3 - 10 7
15. Хольштайн Киль 6 1 2 3 7 - 13 5
16. Ингольштадт 6 1 1 4 4 - 14 4
17. Зандхаузен 6 1 1 4 4 - 10 4
18. Эрцгебирге Ауэ 6 0 3 3 2 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Нюрнберг 0:0 4 2 2 0 4 - 1 8
3. Ян 3 2 1 0 9 - 3 7
4. Дармштадт 3 2 0 1 10 - 3 6
5. Ганновер 96 3 2 0 1 2 - 3 6
6. Хайденхайм 4 1 3 0 3 - 2 6
7. Динамо Дрезден 3 2 0 1 5 - 3 6
8. Карлсруэ 1:1 3 1 2 0 5 - 2 5
9. Гамбург 3 1 2 0 5 - 4 5
10. Шальке 04 1:1 4 1 2 1 6 - 6 5
11. Падерборн 3 1 1 1 5 - 4 4
12. Вердер 3 1 1 1 5 - 5 4
13. Хольштайн Киль 3 1 0 2 3 - 6 3
14. Ганза 0:0 3 1 0 2 4 - 7 3
15. Фортуна 2 0 1 1 4 - 5 1
16. Ингольштадт 3 0 1 2 1 - 5 1
17. Зандхаузен 3 0 1 2 0 - 4 1
18. Эрцгебирге Ауэ 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 3 2 1 0 7 - 1 7
2. Вердер 3 2 1 0 6 - 2 7
3. Ян 3 2 0 1 5 - 2 6
4. Шальке 04 1:1 3 2 0 1 5 - 4 6
5. Фортуна 4 2 0 2 4 - 5 6
6. Карлсруэ 1:1 4 1 2 1 5 - 4 5
7. Ганза 0:0 4 1 2 1 4 - 4 5
8. Динамо Дрезден 3 1 1 1 5 - 4 4
9. Гамбург 3 1 1 1 5 - 4 4
10. Хайденхайм 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Ингольштадт 3 1 0 2 3 - 9 3
12. Зандхаузен 3 1 0 2 4 - 6 3
13. Нюрнберг 0:0 3 0 3 0 4 - 4 3
14. Хольштайн Киль 3 0 2 1 4 - 7 2
15. Эрцгебирге Ауэ 3 0 2 1 1 - 4 2
16. Санкт-Паули 3 0 1 2 1 - 4 1
17. Дармштадт 3 0 1 2 3 - 7 1
18. Ганновер 96 3 0 1 2 1 - 7 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шальке 04 Теродде Симон 8 0 2
2. Дармштадт Титц Филлип 5 1 0
3. Падерборн Михель Свен 4 0 2
4. Санкт-Паули Бургшталлер Гвидо 4 0 1
5. Карлсруэ Хофманн Филипп 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Карлсруэ Ванитцек Марвин 3 1
2. Зандхаузен Рицмайер Марсель 2 1
3. Зандхаузен Ценга Эрик 3 0
4. Эрцгебирге Ауэ Назаров Дмитрий II 3 0
5. Ингольштадт Rico Preissinger 3 0
Весь список
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    28'
    Чурлинов Дарко получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Ванитцек Марвин получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Теродде Симон бьет в цель!
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Чой Кён-Рок бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Шальке 04
Ничья
Карлсруэ
1.97
3.98
4.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Шальке 04 1:1 Карлсруэ онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 