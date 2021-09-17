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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Шальке 04
1:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 25000
Карлсруэ
0'
0:1
1' Гол
Чой Кён-Рок
1:1
15' Гол
Теродде Симон
25' Желтая карточка
Ванитцек Марвин
28' Желтая карточка
Чурлинов Дарко
71' Желтая карточка
Каминьски Марцин
72' Красная карточка
Палссон Виктор
1:2
88' Гол
Ванитцек Марвин
90' Желтая карточка
Оуведжан Томас
90'+6
1
Ферманн
Ральф
33
Тиау
Малик
3
Итакура
Ко
35
Каминьски
Марцин
7
Чурлинов
Дарко
10
Саласар
Родриго
4
Палссон
Виктор
24
Дрекслер
Доминик
2
Оуведжан
Томас
9
Теродде
Симон
11
Бюльтер
Мариус
35
Герсбек
Мариус
21
Тиеде
Марко
32
Бормут
Робин
22
Кобальд
Кристоф
16
Хайзе
Филип
37
Кауфманн
Фабио
11
Чой
Кён-Рок
38
Tim
Breithaupt
10
Ванитцек
Марвин
7
Лоренц
Марк
33
Хофманн
Филипп
Шальке 04
3-5-2
Карлсруэ
4-5-1

Ход матча

1'
0:1
Чой Кён-Рок
(Хайзе Филип)
15'
Теродде Симон
1:1
25'
 
Ванитцек Марвин
28'
Чурлинов Дарко
 
71'
Каминьски Марцин
 
72'
 
Куэто Лукас
Кауфманн Фабио
72'
 
Шлойзенер Фабиан
Лоренц Марк
72'
Mehmet Aydin
Чурлинов Дарко
 
72'
Marvin Pieringer
Дрекслер Доминик
 
72'
Палссон Виктор
 
76'
Florian Flick
Саласар Родриго
 
88'
1:2
Ванитцек Марвин
(Кобальд Кристоф)
90'
 
Гордон Даниэль
Чой Кён-Рок
90'
Оуведжан Томас
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 8
  • 4 Офсайды 4
  • 10 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 49 Владение мячом, % 51

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Теродде Симон 8 1.14
2. Бюльтер Мариус 2 0.29
3. Дрекслер Доминик 1 0.14
4. Оуведжан Томас 0 0
5. Каминьски Марцин 0 0
6. Чурлинов Дарко 0 0
7. Yaroslav Mikhailov 0 0
Карлсруэ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хофманн Филипп 4 0.57
2. Чой Кён-Рок 3 0.43
3. Юнг Себастьян 1 0.14
4. Ванитцек Марвин 1 0.14
5. Кобальд Кристоф 1 0.14
6. Батмаз Малик 1 0.14
7. Хайзе Филип 0 0
8. Шлойзенер Фабиан 0 0
9. Куэто Лукас 0 0
10. Кауфманн Фабио 0 0

Карточки

Шальке 04
# Игрок      
1. Florian Flick 3 0
2. Палссон Виктор 1 1
3. Теродде Симон 1 0
4. Дрекслер Доминик 1 0
5. Каминьски Марцин 1 0
6. Бюльтер Мариус 1 0
7. Итакура Ко 1 0
8. Оуведжан Томас 1 0
9. Чурлинов Дарко 1 0
10. Blendi Idrizi 1 0
11. Marvin Pieringer 1 0
12. Хопп Мэттью 1 0
Карлсруэ
# Игрок      
1. Ванитцек Марвин 3 1
2. Хофманн Филипп 2 0
3. Гордон Даниэль 1 0
4. Юнг Себастьян 1 0
5. Хайзе Филип 1 0
6. Бормут Робин 1 0
7. Кобальд Кристоф 1 0
8. Tim Breithaupt 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шальке 04 36.36% (4) 9.09% (1) 9.09% (1) 9.09% (1) 18.18% (2) 18.18% (2)
 Карлсруэ 18.18% (2) 0 27.27% (3) 0 0 54.55% (6)

Предыдущие игры

Шальке 04 Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Падерборн 0:1 Шальке 04 Шальке 04 3:1 Фортуна Ян 4:1 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Эрцгебирге Ауэ
Филлинген 1:4 Шальке 04 Хольштайн Киль 0:3 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Гамбург Шальке 04 3:2 Витесс Шальке 04 0:0 Зенит Кёльн 1:0 Шальке 04 Шальке 04 4:3 Айнтрахт Фр Шальке 04 1:2 Герта Хоффенхайм 4:2 Шальке 04 Арминия 1:0 Шальке 04 Фрайбург 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:0 Аугсбург Байер Л 2:1 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Боруссия М Вольфсбург 5:0 Шальке 04 Шальке 04 0:0 Майнц
Карлсруэ Последние 20 матчей: +5 =11 -4
Карлсруэ 2:2 Хольштайн Киль Майнц 0:0 Карлсруэ Нюрнберг 2:1 Карлсруэ Карлсруэ 0:0 Вердер
Зандхаузен 0:0 Карлсруэ Шпортфройнде Лотте 1:4 Карлсруэ Карлсруэ 3:0 Дармштадт Ганза 1:3 Карлсруэ Карлсруэ 1:3 Зенит Хайденхайм 1:2 Карлсруэ Карлсруэ 3:2 Хольштайн Киль Гройтер Фюрт 2:2 Карлсруэ Фортуна 3:2 Карлсруэ Гамбург 1:1 Карлсруэ Карлсруэ 0:0 Эрцгебирге Ауэ Карлсруэ 2:2 Вюрцбург Кикерс Карлсруэ 0:1 Оснабрюк Падерборн 2:2 Карлсруэ Карлсруэ 0:0 Айнтрахт Бр Карлсруэ 0:0 Санкт-Паули

Последние игры между собой

Шальке 04: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Карлсруэ: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Карлсруэ 0:2 Шальке 04 Кубок Шальке 04 2:0 Карлсруэ Бундеслига Карлсруэ 0:3 Шальке 04 Бундеслига Карлсруэ 0:0 Шальке 04 Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нюрнберг 7 3 4 0 9 - 5 13
2. Ян 6 4 1 1 14 - 5 13
3. Карлсруэ 7 3 3 1 11 - 6 12
4. Падерборн 6 3 2 1 12 - 5 11
5. Вердер 6 3 2 1 11 - 7 11
6. Санкт-Паули 6 3 1 2 9 - 6 10
7. Динамо Дрезден 6 3 1 2 10 - 7 10
8. Шальке 04 7 3 1 3 11 - 11 10
9. Гамбург 6 2 3 1 10 - 8 9
10. Хайденхайм 6 2 3 1 5 - 4 9
11. Фортуна 6 2 1 3 8 - 10 7
12. Ганза 7 2 1 4 8 - 12 7
13. Дармштадт 6 2 1 3 13 - 10 7
14. Ганновер 96 6 2 1 3 3 - 10 7
15. Хольштайн Киль 6 1 2 3 7 - 13 5
16. Ингольштадт 6 1 1 4 4 - 14 4
17. Зандхаузен 6 1 1 4 4 - 10 4
18. Эрцгебирге Ауэ 6 0 3 3 2 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нюрнберг 4 3 1 0 5 - 1 10
2. Санкт-Паули 3 3 0 0 8 - 2 9
3. Ян 3 2 1 0 9 - 3 7
4. Дармштадт 3 2 0 1 10 - 3 6
5. Ганновер 96 3 2 0 1 2 - 3 6
6. Хайденхайм 4 1 3 0 3 - 2 6
7. Динамо Дрезден 3 2 0 1 5 - 3 6
8. Карлсруэ 3 1 2 0 5 - 2 5
9. Гамбург 3 1 2 0 5 - 4 5
10. Шальке 04 4 1 1 2 6 - 7 4
11. Падерборн 3 1 1 1 5 - 4 4
12. Вердер 3 1 1 1 5 - 5 4
13. Ганза 3 1 0 2 4 - 7 3
14. Хольштайн Киль 3 1 0 2 3 - 6 3
15. Фортуна 2 0 1 1 4 - 5 1
16. Зандхаузен 3 0 1 2 0 - 4 1
17. Эрцгебирге Ауэ 3 0 1 2 1 - 4 1
18. Ингольштадт 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 3 2 1 0 7 - 1 7
2. Вердер 3 2 1 0 6 - 2 7
3. Карлсруэ 4 2 1 1 6 - 4 7
4. Ян 3 2 0 1 5 - 2 6
5. Шальке 04 3 2 0 1 5 - 4 6
6. Фортуна 4 2 0 2 4 - 5 6
7. Динамо Дрезден 3 1 1 1 5 - 4 4
8. Гамбург 3 1 1 1 5 - 4 4
9. Ганза 4 1 1 2 4 - 5 4
10. Хайденхайм 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Ингольштадт 3 1 0 2 3 - 9 3
12. Зандхаузен 3 1 0 2 4 - 6 3
13. Нюрнберг 3 0 3 0 4 - 4 3
14. Хольштайн Киль 3 0 2 1 4 - 7 2
15. Эрцгебирге Ауэ 3 0 2 1 1 - 4 2
16. Дармштадт 3 0 1 2 3 - 7 1
17. Ганновер 96 3 0 1 2 1 - 7 1
18. Санкт-Паули 3 0 1 2 1 - 4 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шальке 04 Теродде Симон 8 0 2
2. Дармштадт Титц Филлип 5 1 0
3. Падерборн Михель Свен 4 0 2
4. Санкт-Паули Бургшталлер Гвидо 4 0 1
5. Карлсруэ Хофманн Филипп 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Карлсруэ Ванитцек Марвин 3 1
2. Зандхаузен Рицмайер Марсель 2 1
3. Зандхаузен Ценга Эрик 3 0
4. Эрцгебирге Ауэ Назаров Дмитрий II 3 0
5. Ганза Майсснер Томас 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    28'
    Чурлинов Дарко получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Ванитцек Марвин получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Теродде Симон бьет в цель!
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Чой Кён-Рок бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Шальке 04 1:2 Карлсруэ онлайн




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