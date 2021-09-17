Германия: Бундеслига 2 2021-2022
Шальке 04
1:2
Конец матча
Стадион: Фелтинс-Арена Зрители: 25000
Карлсруэ
0:1
1' ГолЧой Кён-Рок
1:1
15' ГолТеродде Симон
25' Желтая карточкаВанитцек Марвин
28' Желтая карточкаЧурлинов Дарко
71' Желтая карточкаКаминьски Марцин
72' Красная карточкаПалссон Виктор
1:2
88' ГолВанитцек Марвин
90' Желтая карточкаОуведжан Томас
33
Тиау
Малик
21
Тиеде
Марко
32
Бормут
Робин
16
Хайзе
Филип
11
Чой
Кён-Рок
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Тиау МаликЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Воутерс ДрисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
38 Mehmet Aydin
-
Главный тренер: Граммозис Димитриос
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
-
32 Бормут РобинЗащитник
- Защитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
- Полузащитник
-
11 Чой Кён-РокПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Жакоб КилианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Куэто ЛукасПолузащитник
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
Ход матча
1'
0:1
15'
1:1
25'
28'
71'
72'
88'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 4
-
2 Угловые 8
-
4 Офсайды 4
-
10 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
49 Владение мячом, % 51
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Теродде Симон
|8
|1.14
|2.
|Бюльтер Мариус
|2
|0.29
|3.
|Дрекслер Доминик
|1
|0.14
|4.
|Оуведжан Томас
|0
|0
|5.
|Каминьски Марцин
|0
|0
|6.
|Чурлинов Дарко
|0
|0
|7.
|Yaroslav Mikhailov
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хофманн Филипп
|4
|0.57
|2.
|Чой Кён-Рок
|3
|0.43
|3.
|Юнг Себастьян
|1
|0.14
|4.
|Ванитцек Марвин
|1
|0.14
|5.
|Кобальд Кристоф
|1
|0.14
|6.
|Батмаз Малик
|1
|0.14
|7.
|Хайзе Филип
|0
|0
|8.
|Шлойзенер Фабиан
|0
|0
|9.
|Куэто Лукас
|0
|0
|10.
|Кауфманн Фабио
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Florian Flick
|3
|0
|2.
|Палссон Виктор
|1
|1
|3.
|Теродде Симон
|1
|0
|4.
|Дрекслер Доминик
|1
|0
|5.
|Каминьски Марцин
|1
|0
|6.
|Бюльтер Мариус
|1
|0
|7.
|Итакура Ко
|1
|0
|8.
|Оуведжан Томас
|1
|0
|9.
|Чурлинов Дарко
|1
|0
|10.
|Blendi Idrizi
|1
|0
|11.
|Marvin Pieringer
|1
|0
|12.
|Хопп Мэттью
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ванитцек Марвин
|3
|1
|2.
|Хофманн Филипп
|2
|0
|3.
|Гордон Даниэль
|1
|0
|4.
|Юнг Себастьян
|1
|0
|5.
|Хайзе Филип
|1
|0
|6.
|Бормут Робин
|1
|0
|7.
|Кобальд Кристоф
|1
|0
|8.
|Tim Breithaupt
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шальке 04
|36.36% (4)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|Карлсруэ
|18.18% (2)
|0
|27.27% (3)
|0
|0
|54.55% (6)
Предыдущие игры
Шальке 04 Последние 20 матчей: +7 =3 -10Падерборн 0:1 Шальке 04 Шальке 04 3:1 Фортуна Ян 4:1 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Эрцгебирге Ауэ
Филлинген 1:4 Шальке 04 Хольштайн Киль 0:3 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Гамбург Шальке 04 3:2 Витесс Шальке 04 0:0 Зенит Кёльн 1:0 Шальке 04 Шальке 04 4:3 Айнтрахт Фр Шальке 04 1:2 Герта Хоффенхайм 4:2 Шальке 04 Арминия 1:0 Шальке 04 Фрайбург 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:0 Аугсбург Байер Л 2:1 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Боруссия М Вольфсбург 5:0 Шальке 04 Шальке 04 0:0 Майнц
Карлсруэ Последние 20 матчей: +5 =11 -4Карлсруэ 2:2 Хольштайн Киль Майнц 0:0 Карлсруэ Нюрнберг 2:1 Карлсруэ Карлсруэ 0:0 Вердер
Зандхаузен 0:0 Карлсруэ Шпортфройнде Лотте 1:4 Карлсруэ Карлсруэ 3:0 Дармштадт Ганза 1:3 Карлсруэ Карлсруэ 1:3 Зенит Хайденхайм 1:2 Карлсруэ Карлсруэ 3:2 Хольштайн Киль Гройтер Фюрт 2:2 Карлсруэ Фортуна 3:2 Карлсруэ Гамбург 1:1 Карлсруэ Карлсруэ 0:0 Эрцгебирге Ауэ Карлсруэ 2:2 Вюрцбург Кикерс Карлсруэ 0:1 Оснабрюк Падерборн 2:2 Карлсруэ Карлсруэ 0:0 Айнтрахт Бр Карлсруэ 0:0 Санкт-Паули
Последние игры между собой
Шальке 04: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Карлсруэ: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нюрнберг
|7
|3
|4
|0
|9 - 5
|13
|2.
|Ян
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|3.
|Карлсруэ
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|4.
|Падерборн
|6
|3
|2
|1
|12 - 5
|11
|5.
|Вердер
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|6.
|Санкт-Паули
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|7.
|Динамо Дрезден
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|8.
|Шальке 04
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|9.
|Гамбург
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|10.
|Хайденхайм
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|11.
|Фортуна
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|12.
|Ганза
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|13.
|Дармштадт
|6
|2
|1
|3
|13 - 10
|7
|14.
|Ганновер 96
|6
|2
|1
|3
|3 - 10
|7
|15.
|Хольштайн Киль
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|16.
|Ингольштадт
|6
|1
|1
|4
|4 - 14
|4
|17.
|Зандхаузен
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|6
|0
|3
|3
|2 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нюрнберг
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|2.
|Санкт-Паули
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|3.
|Ян
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|4.
|Дармштадт
|3
|2
|0
|1
|10 - 3
|6
|5.
|Ганновер 96
|3
|2
|0
|1
|2 - 3
|6
|6.
|Хайденхайм
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|7.
|Динамо Дрезден
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|8.
|Карлсруэ
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|9.
|Гамбург
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|10.
|Шальке 04
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|11.
|Падерборн
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|12.
|Вердер
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|13.
|Ганза
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|14.
|Хольштайн Киль
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|15.
|Фортуна
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|16.
|Зандхаузен
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|18.
|Ингольштадт
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|2.
|Вердер
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|Карлсруэ
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|4.
|Ян
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|5.
|Шальке 04
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|6.
|Фортуна
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|7.
|Динамо Дрезден
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|8.
|Гамбург
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|9.
|Ганза
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|10.
|Хайденхайм
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Ингольштадт
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|12.
|Зандхаузен
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|13.
|Нюрнберг
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|14.
|Хольштайн Киль
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|16.
|Дармштадт
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|17.
|Ганновер 96
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|18.
|Санкт-Паули
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шальке 04
|Теродде Симон
|8
|0
|2
|2.
|Дармштадт
|Титц Филлип
|5
|1
|0
|3.
|Падерборн
|Михель Свен
|4
|0
|2
|4.
|Санкт-Паули
|Бургшталлер Гвидо
|4
|0
|1
|5.
|Карлсруэ
|Хофманн Филипп
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Карлсруэ
|Ванитцек Марвин
|3
|1
|2.
|Зандхаузен
|Рицмайер Марсель
|2
|1
|3.
|Зандхаузен
|Ценга Эрик
|3
|0
|4.
|Эрцгебирге Ауэ
|Назаров Дмитрий II
|3
|0
|5.
|Ганза
|Майсснер Томас
|3
|0