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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ньюкасл
 
Позже

Стадион:
Лидс

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уилсон Каллум 2 0.5
2. Сен-Максимен Аллан 1 0.25
3. Мёрфи Джейкоб 1 0.25
4. Манкильо Хави 1 0.25
5. Ритчи Мэтт 0 0
Лидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бэмфорд Патрик 1 0.25
2. Эйлинг Люк 1 0.25
3. Клих Матеуш 1 0.25
4. Рафинья Диас 1 0.25
5. Купер Лиам 0 0
6. Даллас Стюарт 0 0

Карточки

Ньюкасл
# Игрок      
1. Шёр Фабиан 2 0
2. Шелви Джонджо 1 0
3. Уилсон Каллум 1 0
4. Ласcеллс Джамал 1 0
5. Хэйден Айзак 1 0
6. Мёрфи Джейкоб 1 0
Лидс
# Игрок      
1. Купер Лиам 3 0
2. Стрёйк Паскаль 1 1
3. Морено Родриго 1 0
4. Бэмфорд Патрик 1 0
5. Льоренте Диего 1 0
6. Филлипс Кэлвин 1 0
7. Рафинья Диас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ньюкасл 20% (1) 0 20% (1) 40% (2) 0 20% (1)
 Лидс 0 0 25% (1) 25% (1) 25% (1) 25% (1)

Предыдущие игры

Ньюкасл Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Манчестер Юнайтед 4:1 Ньюкасл Ньюкасл 2:2 Саутгемптон Ньюкасл 0:0 Бёрнли Астон Вилла 2:0 Ньюкасл
Ньюкасл 2:4 Вест Хэм Ньюкасл 3:0 Норвич Бёртон 0:2 Ньюкасл Ротерхэм 1:1 Ньюкасл Донкастер 2:3 Ньюкасл Йорк Сити 1:0 Ньюкасл Фулхэм 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Шеффилд Юнайтед Ньюкасл 3:4 Манчестер Сити Лестер 2:4 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Арсенал Ливерпуль 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 3:2 Вест Хэм Бёрнли 1:2 Ньюкасл Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм Брайтон 3:0 Ньюкасл
Лидс Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Лидс 0:3 Ливерпуль Бёрнли 1:1 Лидс Лидс 3:0 Крю Александра Лидс 2:2 Эвертон
Манчестер Юнайтед 5:1 Лидс Вильярреал 2:2 Лидс Аякс 4:0 Лидс Аякс 3:1 Лидс Бетис 3:2 Лидс Флитвуд Таун 2:1 Лидс Блэкберн 1:1 Лидс Гайзли 2:3 Лидс Лидс 3:1 Вест Бромвич Саутгемптон 0:2 Лидс Бёрнли 0:4 Лидс Лидс 3:1 Тоттенхэм Брайтон 2:0 Лидс Лидс 0:0 Манчестер Юнайтед Лидс 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 1:2 Лидс

Последние игры между собой

Ньюкасл: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Лидс: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Ньюкасл 1:2 Лидс Премьер-лига Лидс 5:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:1 Лидс Лидс 0:2 Ньюкасл
Ньюкасл 2:0 Лидс Кубок лиги Лидс 3:2 Ньюкасл Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
2. Манчестер Юнайтед Заявка 4 3 1 0 11 - 3 10
3. Челси Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
4. Эвертон Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
5. Брайтон Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
6. Тоттенхэм Заявка 4 3 0 1 3 - 3 9
7. Манчестер Сити Заявка 4 3 0 1 11 - 1 9
8. Вест Хэм Заявка 4 2 2 0 10 - 5 8
9. Лестер Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
10. Брентфорд Заявка 4 1 2 1 3 - 2 5
11. Кристал Пэлас Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
12. Астон Вилла Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13. Вулверхэмптон Заявка 4 1 0 3 2 - 3 3
14. Уотфорд Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
15. Арсенал Заявка 4 1 0 3 1 - 9 3
16. Саутгемптон Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
17. Лидс Заявка 4 0 2 2 4 - 11 2
18. Бёрнли Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
19. Ньюкасл Заявка 4 0 1 3 5 - 12 1
20. Норвич Заявка 4 0 0 4 1 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Эвертон Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Тоттенхэм Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Манчестер Сити Заявка 2 2 0 0 10 - 0 6
5. Манчестер Юнайтед Заявка 2 2 0 0 9 - 2 6
6. Кристал Пэлас Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
7. Вест Хэм Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
8. Астон Вилла Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9. Ливерпуль Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
10. Брентфорд Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
11. Лестер Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Брайтон Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Уотфорд Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
14. Арсенал Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
15. Саутгемптон Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
16. Лидс Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
17. Бёрнли Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Ньюкасл Заявка 2 0 1 1 4 - 6 1
19. Вулверхэмптон Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
20. Норвич Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Брайтон Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Челси Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Эвертон Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Вест Хэм Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
6. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Тоттенхэм Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
8. Манчестер Сити Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
9. Лестер Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
10. Вулверхэмптон Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
11. Брентфорд Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Саутгемптон Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
13. Кристал Пэлас Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
14. Лидс Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
15. Уотфорд Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
16. Бёрнли Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
17. Астон Вилла Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
18. Ньюкасл Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
19. Арсенал Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
20. Норвич Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вест Хэм Антонио Майкл 4 0 3
2. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 4 0 0
3. Ливерпуль Салах Мохамед 3 1 2
4. Челси Лукаку Ромелу 3 0 0
5. Эвертон Грэй Демарай 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Тоттенхэм Танганга Джафет 2 1
2. Лидс Купер Лиам 3 0
3. Манчестер Юнайтед Погба Поль 3 0
4. Уотфорд Этебо Огенекаро 3 0
5. Вест Хэм Антонио Майкл 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ньюкасл - Лидс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 сентября 2021, осталось 2 дня 14 часов 19 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Ньюкасл 52.4% (22)
    X 38.1% (16)
    Лидс 9.5% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ньюкасл
    Ничья
    Лидс
    3.16
    3.70
    2.32
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Ньюкасл - Лидс онлайн


    Прогнозы на матч Ньюкасл - Лидс

    Исход игры
    Ньюкасл
    52.4% (22)
    Ничья
    38.1% (16)
    Лидс
    9.5% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.34% (19)
    Меньше
    53.66% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    82.93% (34)
    Нет
    17.07% (7)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.7% (15)
    2:1 Ньюкасл
    33.3% (14)
    1:2 Лидс
    9.5% (4)
    1:0 Ньюкасл
    9.5% (4)
    2:0 Ньюкасл
    7.1% (3)
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