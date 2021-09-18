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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Асколи
0:2
Второй тайм: 80'

Стадион:
Беневенто
0'
0:1
15' Гол
Сау Марко
23' Желтая карточка
Акампора Дженнаро
0:2
25' Гол
Инсинье Роберто
31' Желтая карточка
Барба Федерико
38' Желтая карточка
Ионице Артур
46' Желтая карточка
Шарич Дарио
78' Желтая карточка
Бюхель Марсель
80'
1
Леали
Никола
6
Federico
Baschirotto
33
Боттегин
Эрик
24
Авлонитис
Тасос
3
Д'Орацио
Томмазо
32
Калигара
Фабрицио
77
Бюхель
Марсель
30
Шарич
Дарио
31
Фаббрини
Диего
9
Дионизи
Федерико
26
Бидуи
Софьян
29
Палеари
Альберто
3
Летиция
Гаэтано
15
Глик
Камил
93
Барба
Федерико
18
Фулон
Дам
5
Кало
Джакомо
19
Инсинье
Роберто
23
Ионице
Артур
16
Импрота
Риккардо
4
Акампора
Дженнаро
25
Сау
Марко
Асколи
4-3-1-2
Беневенто
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Асколи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шарич Дарио 2 0.5
2. Дионизи Федерико 2 (2) 0.5
3. Бидуи Софьян 1 0.25
4. Фаббрини Диего 0 0
5. Д'Орацио Томмазо 0 0
6. Michele Collocolo 0 0
Беневенто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Инсинье Роберто 2 (1) 0.5
2. Фулон Дам 1 0.25
3. Сау Марко 1 0.25
4. Импрота Риккардо 1 0.25
5. Летиция Гаэтано 0 0

Карточки

Асколи
# Игрок      
1. Дионизи Федерико 2 0
2. Бюхель Марсель 2 0
3. Шарич Дарио 2 0
4. Боттегин Эрик 1 0
5. Эрамо Мирко 1 0
6. Michele Collocolo 1 0
Беневенто
# Игрок      
1. Акампора Дженнаро 3 0
2. Глик Камил 1 0
3. Ионице Артур 1 0
4. Импрота Риккардо 1 0
5. Летиция Гаэтано 1 0
6. Барба Федерико 1 0
7. Элия Сальваторе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Асколи 20% (1) 0 20% (1) 40% (2) 20% (1) 0
 Беневенто 0 33.33% (1) 0 66.67% (2) 0 0

Предыдущие игры

Асколи Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Комо 0:1 Асколи Перуджа 2:3 Асколи Асколи 1:0 Козенца Удинезе 3:1 Асколи
Асколи 1:2 Наполи Кьево 3:0 Асколи Асколи 2:0 Читтаделла Реджина 2:2 Асколи Асколи 2:0 Эмполи СПАЛ 2013 1:2 Асколи Асколи 1:0 Монца Асколи 2:1 Виченца Виртус Козенца 2:1 Асколи Асколи 0:0 Кремонезе Пескара 2:3 Асколи Асколи 1:1 Венеция Виртус Энтелла 0:0 Асколи Асколи 0:2 Пиза Порденоне 1:1 Асколи Асколи 0:2 Салернитана
Беневенто Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Беневенто 0:0 Лечче Наполи 1:5 Беневенто Парма 1:0 Беневенто Беневенто 4:3 Алессандрия
Беневенто 2:1 СПАЛ 2013 Торино 1:1 Беневенто Беневенто 1:1 Кротоне Аталанта 2:0 Беневенто Беневенто 1:3 Кальяри Милан 2:0 Беневенто Беневенто 2:4 Удинезе Дженоа 2:2 Беневенто Лацио 5:3 Беневенто Беневенто 0:1 Сассуоло Беневенто 2:2 Парма Ювентус 0:1 Беневенто Беневенто 1:4 Фиорентина Специя 1:1 Беневенто Беневенто 0:3 Верона Наполи 2:0 Беневенто

Последние игры между собой

Асколи: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
Беневенто: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
Асколи 2:4 Беневенто Серия B Беневенто 4:0 Асколи Серия B Асколи 2:2 Беневенто Серия B Беневенто 1:2 Асколи Серия B
Асколи 1:1 Беневенто Серия B Беневенто 0:0 Асколи Серия B Асколи 0:3 Беневенто Про Прима Дивизионе Беневенто 2:0 Асколи Про Прима Дивизионе
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 4 3 1 0 12 - 4 10
2. Пиза 3 3 0 0 7 - 1 9
3. Асколи 0:2 4 3 0 1 5 - 4 9
4. Фрозиноне 4 2 2 0 6 - 2 8
5. Монца 1:0 4 2 2 0 3 - 1 8
6. Реджина 2:1 4 2 2 0 6 - 4 8
7. Парма 3 2 1 0 7 - 2 7
8. Беневенто 2:0 4 2 1 1 6 - 4 7
9. Кремонезе 3 2 0 1 5 - 1 6
10. Читтаделла 3 2 0 1 5 - 4 6
11. Перуджа 1:1 4 1 2 1 4 - 4 5
12. СПАЛ 2013 1:2 4 1 1 2 7 - 4 4
13. Козенца 1:1 4 1 1 2 4 - 8 4
14. Алессандрия 2:1 4 1 0 3 6 - 10 3
15. Кротоне 4 0 3 1 7 - 9 3
16. Комо 4 0 2 2 3 - 6 2
17. Лечче 1:2 4 0 2 2 2 - 6 2
18. Виченца Виртус 3 0 0 3 1 - 5 0
19. Порденоне 3 0 0 3 0 - 10 0
20. Тернана 0:1 4 0 0 4 3 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 2:1 3 2 1 0 5 - 3 7
2. Кремонезе 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Пиза 2 2 0 0 3 - 0 6
4. Читтаделла 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Монца 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
6. СПАЛ 2013 1:2 2 1 1 0 6 - 1 4
7. Брешия 2 1 1 0 7 - 3 4
8. Беневенто 2:0 2 1 1 0 4 - 3 4
9. Козенца 1:1 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Парма 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Асколи 0:2 2 1 0 1 1 - 2 3
12. Кротоне 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Фрозиноне 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Перуджа 1:1 2 0 1 1 3 - 4 1
15. Лечче 1:2 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Виченца Виртус 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Алессандрия 2:1 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Комо 2 0 0 2 0 - 3 0
19. Порденоне 2 0 0 2 0 - 5 0
20. Тернана 0:1 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Фрозиноне 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Асколи 0:2 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Парма 2 1 1 0 6 - 2 4
5. Перуджа 1:1 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Пиза 1 1 0 0 4 - 1 3
7. Беневенто 2:0 2 1 0 1 2 - 1 3
8. Алессандрия 2:1 3 1 0 2 5 - 7 3
9. Монца 1:0 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Комо 2 0 2 0 3 - 3 2
11. Реджина 2:1 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Кротоне 2 0 1 1 4 - 6 1
13. Лечче 1:2 2 0 1 1 0 - 3 1
14. Козенца 1:1 3 0 1 2 2 - 7 1
15. Кремонезе 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Читтаделла 1 0 0 1 0 - 2 0
17. СПАЛ 2013 1:2 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Порденоне 1 0 0 1 0 - 5 0
19. Виченца Виртус 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Тернана 0:1 2 0 0 2 2 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Кротоне Мулаттьери Самуэле 5 0 0
2. Алессандрия Корацца Симоне 5 1 0
3. Пиза Lorenzo Lucca 3 0 1
4. Брешия Ягелло Филип 2 0 2
5. Брешия Баич Риад 2 1 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. СПАЛ 2013 Вивиани Федерико 3 0
2. Перуджа Лизи Франческо 3 0
3. Беневенто Акампора Дженнаро 3 0
4. Реджина Менез Жереми 1 1
5. Алессандрия Ди Дженнаро Маттео 1 1
Весь список
Лучшие коэффициенты
Асколи
Ничья
Беневенто
72.51
8.69
2.35
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Асколи 0:2 Беневенто онлайн




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