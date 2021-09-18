Италия: Серия B 2021-2022
Асколи
0:2
Конец матча
Стадион: Чино э Лилло Дель Дука
Беневенто
0:1
15' ГолСау Марко
23' Желтая карточкаАкампора Дженнаро
0:2
25' ГолИнсинье Роберто
31' Желтая карточкаБарба Федерико
38' Желтая карточкаИонице Артур
46' Желтая карточкаШарич Дарио
78' Желтая карточкаБюхель Марсель
80' Желтая карточкаВокич Деян
83' Желтая карточкаДионизи Федерико
86' Желтая карточкаТельо Андрес
86' Желтая карточкаКало Джакомо
90' Желтая карточкаФеличоли Джанфилиппо
30
Шарич
Дарио
26
Бидуи
Софьян
15
Глик
Камил
18
Фулон
Дам
23
Ионице
Артур
25
Сау
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Шарич ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Бидуи СофьянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Илиев АтанасНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Andrea Sottil
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
-
18 Фулон ДамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сау МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Вокич ДеянНападающий
- Нападающий
-
38 Angelo Talia
-
Главный тренер: Fabio Caserta
Ход матча
25'
0:2
31'
38'
46'
78'
80'
83'
86'
86'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 3
-
3 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
22 Нарушения правил 19
-
4 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
49 Владение мячом, % 51
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шарич Дарио
|2
|0.5
|2.
|Дионизи Федерико
|2 (2)
|0.5
|3.
|Бидуи Софьян
|1
|0.25
|4.
|Фаббрини Диего
|0
|0
|5.
|Д'Орацио Томмазо
|0
|0
|6.
|Michele Collocolo
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Инсинье Роберто
|2 (1)
|0.5
|2.
|Фулон Дам
|1
|0.25
|3.
|Сау Марко
|1
|0.25
|4.
|Импрота Риккардо
|1
|0.25
|5.
|Летиция Гаэтано
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дионизи Федерико
|3
|0
|2.
|Бюхель Марсель
|3
|0
|3.
|Шарич Дарио
|2
|0
|4.
|Боттегин Эрик
|1
|0
|5.
|Эрамо Мирко
|1
|0
|6.
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0
|7.
|Michele Collocolo
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Акампора Дженнаро
|3
|0
|2.
|Глик Камил
|1
|0
|3.
|Ионице Артур
|1
|0
|4.
|Импрота Риккардо
|1
|0
|5.
|Летиция Гаэтано
|1
|0
|6.
|Барба Федерико
|1
|0
|7.
|Вокич Деян
|1
|0
|8.
|Тельо Андрес
|1
|0
|9.
|Кало Джакомо
|1
|0
|10.
|Элия Сальваторе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Асколи
|20% (1)
|0
|20% (1)
|40% (2)
|20% (1)
|0
|Беневенто
|20% (1)
|40% (2)
|0
|40% (2)
|0
|0
Предыдущие игры
Асколи Последние 20 матчей: +9 =5 -6Комо 0:1 Асколи Перуджа 2:3 Асколи Асколи 1:0 Козенца Удинезе 3:1 Асколи
Асколи 1:2 Наполи Кьево 3:0 Асколи Асколи 2:0 Читтаделла Реджина 2:2 Асколи Асколи 2:0 Эмполи СПАЛ 2013 1:2 Асколи Асколи 1:0 Монца Асколи 2:1 Виченца Виртус Козенца 2:1 Асколи Асколи 0:0 Кремонезе Пескара 2:3 Асколи Асколи 1:1 Венеция Виртус Энтелла 0:0 Асколи Асколи 0:2 Пиза Порденоне 1:1 Асколи Асколи 0:2 Салернитана
Беневенто Последние 20 матчей: +4 =6 -10Беневенто 0:0 Лечче Наполи 1:5 Беневенто Парма 1:0 Беневенто Беневенто 4:3 Алессандрия
Беневенто 2:1 СПАЛ 2013 Торино 1:1 Беневенто Беневенто 1:1 Кротоне Аталанта 2:0 Беневенто Беневенто 1:3 Кальяри Милан 2:0 Беневенто Беневенто 2:4 Удинезе Дженоа 2:2 Беневенто Лацио 5:3 Беневенто Беневенто 0:1 Сассуоло Беневенто 2:2 Парма Ювентус 0:1 Беневенто Беневенто 1:4 Фиорентина Специя 1:1 Беневенто Беневенто 0:3 Верона Наполи 2:0 Беневенто
Последние игры между собой
Асколи: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
Беневенто: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|4
|3
|1
|0
|12 - 4
|10
|2.
|Пиза
|1:1
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|3.
|Асколи
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|9
|4.
|Фрозиноне
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|5.
|Реджина
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|6.
|Парма
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|7.
|Беневенто
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|8.
|Кремонезе
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|9.
|Читтаделла
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|10.
|Монца
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|11.
|Перуджа
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|12.
|Лечче
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|13.
|СПАЛ 2013
|4
|1
|1
|2
|7 - 4
|4
|14.
|Козенца
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|15.
|Кротоне
|4
|0
|3
|1
|7 - 9
|3
|16.
|Комо
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|17.
|Виченца Виртус
|1:1
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|18.
|Тернана
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|19.
|Порденоне
|3
|0
|0
|3
|0 - 10
|0
|20.
|Алессандрия
|4
|0
|0
|4
|6 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|Кремонезе
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Пиза
|1:1
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|Читтаделла
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Брешия
|2
|1
|1
|0
|7 - 3
|4
|6.
|Лечче
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|Монца
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|СПАЛ 2013
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|9.
|Беневенто
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|10.
|Парма
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Асколи
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|12.
|Козенца
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|13.
|Фрозиноне
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Кротоне
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|15.
|Перуджа
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|16.
|Виченца Виртус
|1:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Алессандрия
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Комо
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|19.
|Тернана
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|20.
|Порденоне
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Фрозиноне
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Асколи
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Парма
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|5.
|Пиза
|1:1
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|6.
|Перуджа
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Беневенто
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|Комо
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|9.
|Монца
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Реджина
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Тернана
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|Кротоне
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|13.
|Лечче
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|14.
|Козенца
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|15.
|Кремонезе
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Читтаделла
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|СПАЛ 2013
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Порденоне
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|19.
|Виченца Виртус
|1:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|20.
|Алессандрия
|3
|0
|0
|3
|5 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Кротоне
|Мулаттьери Самуэле
|5
|0
|0
|2.
|Алессандрия
|Корацца Симоне
|5
|1
|0
|3.
|Пиза
|Lorenzo Lucca
|3
|0
|1
|4.
|Брешия
|Ягелло Филип
|2
|0
|2
|5.
|Брешия
|Баич Риад
|2
|1
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Асколи
|Дионизи Федерико
|3
|0
|2.
|Асколи
|Бюхель Марсель
|3
|0
|3.
|СПАЛ 2013
|Вивиани Федерико
|3
|0
|4.
|Перуджа
|Лизи Франческо
|3
|0
|5.
|Беневенто
|Акампора Дженнаро
|3
|0