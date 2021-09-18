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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Асколи
0:2
Конец матча

Стадион:
Беневенто
0'
0:1
15' Гол
Сау Марко
23' Желтая карточка
Акампора Дженнаро
0:2
25' Гол
Инсинье Роберто
31' Желтая карточка
Барба Федерико
38' Желтая карточка
Ионице Артур
46' Желтая карточка
Шарич Дарио
78' Желтая карточка
Бюхель Марсель
80' Желтая карточка
Вокич Деян
83' Желтая карточка
Дионизи Федерико
86' Желтая карточка
Тельо Андрес
86' Желтая карточка
Кало Джакомо
90' Желтая карточка
Феличоли Джанфилиппо
90'+7
1
Леали
Никола
6
Federico
Baschirotto
33
Боттегин
Эрик
24
Авлонитис
Тасос
3
Д'Орацио
Томмазо
32
Калигара
Фабрицио
77
Бюхель
Марсель
30
Шарич
Дарио
31
Фаббрини
Диего
9
Дионизи
Федерико
26
Бидуи
Софьян
29
Палеари
Альберто
3
Летиция
Гаэтано
15
Глик
Камил
93
Барба
Федерико
18
Фулон
Дам
5
Кало
Джакомо
19
Инсинье
Роберто
23
Ионице
Артур
16
Импрота
Риккардо
4
Акампора
Дженнаро
25
Сау
Марко
Асколи
4-3-1-2
Беневенто
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Асколи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шарич Дарио 2 0.5
2. Дионизи Федерико 2 (2) 0.5
3. Бидуи Софьян 1 0.25
4. Фаббрини Диего 0 0
5. Д'Орацио Томмазо 0 0
6. Michele Collocolo 0 0
Беневенто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Инсинье Роберто 2 (1) 0.5
2. Фулон Дам 1 0.25
3. Сау Марко 1 0.25
4. Импрота Риккардо 1 0.25
5. Летиция Гаэтано 0 0

Карточки

Асколи
# Игрок      
1. Дионизи Федерико 3 0
2. Бюхель Марсель 3 0
3. Шарич Дарио 2 0
4. Боттегин Эрик 1 0
5. Эрамо Мирко 1 0
6. Феличоли Джанфилиппо 1 0
7. Michele Collocolo 1 0
Беневенто
# Игрок      
1. Акампора Дженнаро 3 0
2. Глик Камил 1 0
3. Ионице Артур 1 0
4. Импрота Риккардо 1 0
5. Летиция Гаэтано 1 0
6. Барба Федерико 1 0
7. Вокич Деян 1 0
8. Тельо Андрес 1 0
9. Кало Джакомо 1 0
10. Элия Сальваторе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Асколи 20% (1) 0 20% (1) 40% (2) 20% (1) 0
 Беневенто 20% (1) 40% (2) 0 40% (2) 0 0

Предыдущие игры

Асколи Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Комо 0:1 Асколи Перуджа 2:3 Асколи Асколи 1:0 Козенца Удинезе 3:1 Асколи
Асколи 1:2 Наполи Кьево 3:0 Асколи Асколи 2:0 Читтаделла Реджина 2:2 Асколи Асколи 2:0 Эмполи СПАЛ 2013 1:2 Асколи Асколи 1:0 Монца Асколи 2:1 Виченца Виртус Козенца 2:1 Асколи Асколи 0:0 Кремонезе Пескара 2:3 Асколи Асколи 1:1 Венеция Виртус Энтелла 0:0 Асколи Асколи 0:2 Пиза Порденоне 1:1 Асколи Асколи 0:2 Салернитана
Беневенто Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Беневенто 0:0 Лечче Наполи 1:5 Беневенто Парма 1:0 Беневенто Беневенто 4:3 Алессандрия
Беневенто 2:1 СПАЛ 2013 Торино 1:1 Беневенто Беневенто 1:1 Кротоне Аталанта 2:0 Беневенто Беневенто 1:3 Кальяри Милан 2:0 Беневенто Беневенто 2:4 Удинезе Дженоа 2:2 Беневенто Лацио 5:3 Беневенто Беневенто 0:1 Сассуоло Беневенто 2:2 Парма Ювентус 0:1 Беневенто Беневенто 1:4 Фиорентина Специя 1:1 Беневенто Беневенто 0:3 Верона Наполи 2:0 Беневенто

Последние игры между собой

Асколи: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
Беневенто: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
Асколи 2:4 Беневенто Серия B Беневенто 4:0 Асколи Серия B Асколи 2:2 Беневенто Серия B Беневенто 1:2 Асколи Серия B
Асколи 1:1 Беневенто Серия B Беневенто 0:0 Асколи Серия B Асколи 0:3 Беневенто Про Прима Дивизионе Беневенто 2:0 Асколи Про Прима Дивизионе
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 4 3 1 0 12 - 4 10
2. Пиза 1:1 4 3 1 0 8 - 2 10
3. Асколи 4 3 0 1 5 - 4 9
4. Фрозиноне 4 2 2 0 6 - 2 8
5. Реджина 4 2 2 0 6 - 4 8
6. Парма 3 2 1 0 7 - 2 7
7. Беневенто 4 2 1 1 6 - 4 7
8. Кремонезе 3 2 0 1 5 - 1 6
9. Читтаделла 3 2 0 1 5 - 4 6
10. Монца 4 1 3 0 3 - 2 6
11. Перуджа 4 1 2 1 4 - 4 5
12. Лечче 4 1 2 1 4 - 6 5
13. СПАЛ 2013 4 1 1 2 7 - 4 4
14. Козенца 4 1 1 2 4 - 8 4
15. Кротоне 4 0 3 1 7 - 9 3
16. Комо 4 0 2 2 3 - 6 2
17. Виченца Виртус 1:1 4 0 1 3 2 - 6 1
18. Тернана 4 0 1 3 4 - 10 1
19. Порденоне 3 0 0 3 0 - 10 0
20. Алессандрия 4 0 0 4 6 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 3 2 1 0 5 - 3 7
2. Кремонезе 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Пиза 1:1 2 2 0 0 3 - 0 6
4. Читтаделла 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Брешия 2 1 1 0 7 - 3 4
6. Лечче 2 1 1 0 4 - 3 4
7. Монца 2 1 1 0 2 - 1 4
8. СПАЛ 2013 2 1 1 0 6 - 1 4
9. Беневенто 2 1 1 0 4 - 3 4
10. Парма 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Асколи 2 1 0 1 1 - 2 3
12. Козенца 1 1 0 0 2 - 1 3
13. Фрозиноне 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Кротоне 2 0 2 0 3 - 3 2
15. Перуджа 2 0 1 1 3 - 4 1
16. Виченца Виртус 1:1 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Алессандрия 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Комо 2 0 0 2 0 - 3 0
19. Тернана 2 0 0 2 1 - 6 0
20. Порденоне 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Фрозиноне 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Асколи 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Парма 2 1 1 0 6 - 2 4
5. Пиза 1:1 2 1 1 0 5 - 2 4
6. Перуджа 2 1 1 0 1 - 0 4
7. Беневенто 2 1 0 1 2 - 1 3
8. Комо 2 0 2 0 3 - 3 2
9. Монца 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Реджина 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Тернана 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Кротоне 2 0 1 1 4 - 6 1
13. Лечче 2 0 1 1 0 - 3 1
14. Козенца 3 0 1 2 2 - 7 1
15. Кремонезе 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Читтаделла 1 0 0 1 0 - 2 0
17. СПАЛ 2013 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Порденоне 1 0 0 1 0 - 5 0
19. Виченца Виртус 1:1 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Алессандрия 3 0 0 3 5 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Кротоне Мулаттьери Самуэле 5 0 0
2. Алессандрия Корацца Симоне 5 1 0
3. Пиза Lorenzo Lucca 3 0 1
4. Брешия Ягелло Филип 2 0 2
5. Брешия Баич Риад 2 1 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Асколи Дионизи Федерико 3 0
2. Асколи Бюхель Марсель 3 0
3. СПАЛ 2013 Вивиани Федерико 3 0
4. Перуджа Лизи Франческо 3 0
5. Беневенто Акампора Дженнаро 3 0
Весь список
Где смотреть матч Асколи 0:2 Беневенто онлайн




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