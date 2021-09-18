  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2021-2022

Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Перуджа
1:1
Второй тайм: 85'

Стадион:
Козенца
0'
17' Желтая карточка
Лизи Франческо
28' Желтая карточка
Анджелла Габриэле
36' Желтая карточка
Пальмьеро Лука
38' Желтая карточка
Сегре Джакопо
45' Желтая карточка
Бултам Реда
1:0
51' Гол
Рози Алеандро
1:1
67' Гол
Шитум Марио
85'
22
Чичисола
Леандро
2
Рози
Алеандро
5
Анджелла
Габриэле
39
Сгарби
Филиппо
23
Фальцерано
Марчелло
8
Буррай
Сальваторе
6
Сегре
Джакопо
44
Лизи
Франческо
28
Куан
Кристиан
11
Мурано
Джакопо
7
Карретта
Мирко
26
Вигорито
Мауро
14
Тиритиельо
Андреа
5
Риджионе
Микеле
15
Вяйсянен
Саули
92
Шитум
Марио
4
Карраро
Марко
19
Пальмьеро
Лука
6
Бултам
Реда
18
Си
Санаси
9
Гори
Габриэле
10
Касо
Джузеппе
Перуджа
3-4-1-2
Козенца
3-5-2

Ход матча

17'
Лизи Франческо
 
28'
Анджелла Габриэле
 
36'
 
Пальмьеро Лука
38'
Сегре Джакопо
 
45'
 
Бултам Реда
46'
Матос Ридер
Мурано Джакопо
 
46'
Simone Santoro
Сегре Джакопо
 
51'
Рози Алеандро
(Буррай Сальваторе)
1:0
64'
 
Andrea Vallocchia
Бултам Реда
64'
 
Корси Анджело
Си Санаси
67'
1:1
Шитум Марио
(Andrea Vallocchia)
68'
Феррарини Габриэле
Лизи Франческо
 
77'
 
Миллико Винченцо
Касо Джузеппе
79'
Курадо Маркос
Рози Алеандро
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 65 Владение мячом, % 35

Бомбардиры внутри турнира

Перуджа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рози Алеандро 2 0.5
2. Карретта Мирко 1 0.25
3. Мурано Джакопо 1 0.25
4. Буррай Сальваторе 0 0
5. Фальцерано Марчелло 0 0
6. Simone Santoro 0 0
Козенца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гори Габриэле 2 0.5
2. Касо Джузеппе 1 0.25

Карточки

Перуджа
# Игрок      
1. Лизи Франческо 3 0
2. Куан Кристиан 1 1
3. Рози Алеандро 2 0
4. Карретта Мирко 2 0
5. Фальцерано Марчелло 2 0
6. Буррай Сальваторе 1 0
7. Анджелла Габриэле 1 0
8. Дель Орко Кристиан 1 0
9. Сегре Джакопо 1 0
10. Бьянкимано Андреа 1 0
11. Simone Santoro 1 0
Козенца
# Игрок      
1. Бултам Реда 2 0
2. Си Санаси 2 0
3. Пальмьеро Лука 1 0
4. Тиритиельо Андреа 1 0
5. Luca Pandolfi 1 0
6. Минелли Алессандро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Перуджа 0 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0
 Козенца 33.33% (1) 0 0 0 66.67% (2) 0

Предыдущие игры

Перуджа Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Фрозиноне 0:0 Перуджа Перуджа 2:3 Асколи Порденоне 0:1 Перуджа Дженоа 3:2 Перуджа
Перуджа 1:0 Зюйдтироль Тернана 1:0 Перуджа Перуджа 2:1 Комо ФералпиСало 0:2 Перуджа Перуджа 2:0 Мателика Равенна 0:3 Перуджа Перуджа 2:1 Триестина Виртус Верона 0:3 Перуджа Фермана 1:1 Перуджа Имолезе 0:1 Перуджа Перуджа 1:0 Зюйдтироль Губбио 3:2 Перуджа Перуджа 2:0 Карпи ФК Чезена 1:1 Перуджа Падова 1:0 Перуджа Перуджа 1:1 Самбенедеттезе
Козенца Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Козенца 2:1 Виченца Виртус Брешия 5:1 Козенца Асколи 1:0 Козенца Фиорентина 4:0 Козенца
Порденоне 2:0 Козенца Козенца 0:3 Монца Эмполи 4:0 Козенца Козенца 3:0 Пескара Пиза 3:0 Козенца Венеция 3:0 Козенца Козенца 0:1 Кремонезе Козенца 2:1 Асколи Реджана 1:1 Козенца Козенца 1:1 Виченца Виртус Салернитана 0:0 Козенца Козенца 1:2 Фрозиноне Брешия 2:0 Козенца Козенца 1:0 Кьево Лечче 3:1 Козенца Козенца 2:2 Реджина

Последние игры между собой

Перуджа: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Козенца: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Козенца 2:1 Перуджа Серия B Перуджа 2:2 Козенца Серия B Перуджа 0:1 Козенца Серия B Козенца 1:1 Перуджа Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 4 3 1 0 12 - 4 10
2. Пиза 3 3 0 0 7 - 1 9
3. Асколи 0:2 4 3 0 1 5 - 4 9
4. Фрозиноне 4 2 2 0 6 - 2 8
5. Монца 1:0 4 2 2 0 3 - 1 8
6. Реджина 2:1 4 2 2 0 6 - 4 8
7. Парма 3 2 1 0 7 - 2 7
8. Беневенто 2:0 4 2 1 1 6 - 4 7
9. Кремонезе 3 2 0 1 5 - 1 6
10. Читтаделла 3 2 0 1 5 - 4 6
11. Перуджа 1:1 4 1 2 1 4 - 4 5
12. СПАЛ 2013 1:2 4 1 1 2 7 - 4 4
13. Козенца 1:1 4 1 1 2 4 - 8 4
14. Алессандрия 2:1 4 1 0 3 6 - 10 3
15. Кротоне 4 0 3 1 7 - 9 3
16. Комо 4 0 2 2 3 - 6 2
17. Лечче 1:2 4 0 2 2 2 - 6 2
18. Виченца Виртус 3 0 0 3 1 - 5 0
19. Порденоне 3 0 0 3 0 - 10 0
20. Тернана 0:1 4 0 0 4 3 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 2:1 3 2 1 0 5 - 3 7
2. Кремонезе 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Пиза 2 2 0 0 3 - 0 6
4. Читтаделла 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Монца 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
6. СПАЛ 2013 1:2 2 1 1 0 6 - 1 4
7. Брешия 2 1 1 0 7 - 3 4
8. Беневенто 2:0 2 1 1 0 4 - 3 4
9. Козенца 1:1 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Парма 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Асколи 0:2 2 1 0 1 1 - 2 3
12. Кротоне 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Фрозиноне 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Перуджа 1:1 2 0 1 1 3 - 4 1
15. Лечче 1:2 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Виченца Виртус 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Алессандрия 2:1 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Комо 2 0 0 2 0 - 3 0
19. Порденоне 2 0 0 2 0 - 5 0
20. Тернана 0:1 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Фрозиноне 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Асколи 0:2 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Парма 2 1 1 0 6 - 2 4
5. Перуджа 1:1 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Пиза 1 1 0 0 4 - 1 3
7. Беневенто 2:0 2 1 0 1 2 - 1 3
8. Алессандрия 2:1 3 1 0 2 5 - 7 3
9. Монца 1:0 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Комо 2 0 2 0 3 - 3 2
11. Реджина 2:1 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Кротоне 2 0 1 1 4 - 6 1
13. Лечче 1:2 2 0 1 1 0 - 3 1
14. Козенца 1:1 3 0 1 2 2 - 7 1
15. Кремонезе 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Читтаделла 1 0 0 1 0 - 2 0
17. СПАЛ 2013 1:2 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Порденоне 1 0 0 1 0 - 5 0
19. Виченца Виртус 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Тернана 0:1 2 0 0 2 2 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Кротоне Мулаттьери Самуэле 5 0 0
2. Алессандрия Корацца Симоне 5 1 0
3. Пиза Lorenzo Lucca 3 0 1
4. Брешия Ягелло Филип 2 0 2
5. Брешия Баич Риад 2 1 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. СПАЛ 2013 Вивиани Федерико 3 0
2. Перуджа Лизи Франческо 3 0
3. Беневенто Акампора Дженнаро 3 0
4. Реджина Менез Жереми 1 1
5. Алессандрия Ди Дженнаро Маттео 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Бултам Реда получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Сегре Джакопо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Пальмьеро Лука получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Анджелла Габриэле получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Лизи Франческо получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Перуджа
Ничья
Козенца
2.85
3.70
5.55
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Перуджа 1:1 Козенца онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 