Италия: Серия B 2021-2022
Перуджа
1:1
Конец матча
Стадион: Ренато Кури
Козенца
17' Желтая карточкаЛизи Франческо
28' Желтая карточкаАнджелла Габриэле
36' Желтая карточкаПальмьеро Лука
38' Желтая карточкаСегре Джакопо
45' Желтая карточкаБултам Реда
1:0
51' ГолРози Алеандро
1:1
67' ГолШитум Марио
84' Вторая желтая карточкаПальмьеро Лука
87' Желтая карточкаФеррарини Габриэле
90' Желтая карточкаSimone Santoro
92
Шитум
Марио
18
Си
Санаси
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Гион АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Матос РидерНападающий
-
-
-
Главный тренер: Massimiliano Alvini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
92 Шитум МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Си СанасиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Marco Zaffaroni
Ход матча
17'
36'
38'
45'
51'
67'
1:1
84'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 7
-
2 Угловые 4
-
4 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 9
-
5 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 4
-
66 Владение мячом, % 34
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рози Алеандро
|2
|0.5
|2.
|Карретта Мирко
|1
|0.25
|3.
|Мурано Джакопо
|1
|0.25
|4.
|Буррай Сальваторе
|0
|0
|5.
|Фальцерано Марчелло
|0
|0
|6.
|Simone Santoro
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гори Габриэле
|2
|0.5
|2.
|Касо Джузеппе
|1
|0.25
|3.
|Шитум Марио
|1
|0.25
|4.
|Andrea Vallocchia
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лизи Франческо
|3
|0
|2.
|Куан Кристиан
|1
|1
|3.
|Рози Алеандро
|2
|0
|4.
|Карретта Мирко
|2
|0
|5.
|Фальцерано Марчелло
|2
|0
|6.
|Simone Santoro
|2
|0
|7.
|Буррай Сальваторе
|1
|0
|8.
|Анджелла Габриэле
|1
|0
|9.
|Дель Орко Кристиан
|1
|0
|10.
|Сегре Джакопо
|1
|0
|11.
|Бьянкимано Андреа
|1
|0
|12.
|Феррарини Габриэле
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пальмьеро Лука
|1
|1
|2.
|Бултам Реда
|2
|0
|3.
|Си Санаси
|2
|0
|4.
|Тиритиельо Андреа
|1
|0
|5.
|Luca Pandolfi
|1
|0
|6.
|Минелли Алессандро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Перуджа
|0
|25% (1)
|25% (1)
|50% (2)
|0
|0
|Козенца
|25% (1)
|0
|0
|0
|75% (3)
|0
Предыдущие игры
Перуджа Последние 20 матчей: +11 =4 -5Фрозиноне 0:0 Перуджа Перуджа 2:3 Асколи Порденоне 0:1 Перуджа Дженоа 3:2 Перуджа
Перуджа 1:0 Зюйдтироль Тернана 1:0 Перуджа Перуджа 2:1 Комо ФералпиСало 0:2 Перуджа Перуджа 2:0 Мателика Равенна 0:3 Перуджа Перуджа 2:1 Триестина Виртус Верона 0:3 Перуджа Фермана 1:1 Перуджа Имолезе 0:1 Перуджа Перуджа 1:0 Зюйдтироль Губбио 3:2 Перуджа Перуджа 2:0 Карпи ФК Чезена 1:1 Перуджа Падова 1:0 Перуджа Перуджа 1:1 Самбенедеттезе
Козенца Последние 20 матчей: +4 =4 -12Козенца 2:1 Виченца Виртус Брешия 5:1 Козенца Асколи 1:0 Козенца Фиорентина 4:0 Козенца
Порденоне 2:0 Козенца Козенца 0:3 Монца Эмполи 4:0 Козенца Козенца 3:0 Пескара Пиза 3:0 Козенца Венеция 3:0 Козенца Козенца 0:1 Кремонезе Козенца 2:1 Асколи Реджана 1:1 Козенца Козенца 1:1 Виченца Виртус Салернитана 0:0 Козенца Козенца 1:2 Фрозиноне Брешия 2:0 Козенца Козенца 1:0 Кьево Лечче 3:1 Козенца Козенца 2:2 Реджина
Последние игры между собой
Перуджа: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Козенца: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|4
|3
|1
|0
|12 - 4
|10
|2.
|Пиза
|1:1
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|3.
|Асколи
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|9
|4.
|Фрозиноне
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|5.
|Реджина
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|6.
|Парма
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|7.
|Беневенто
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|8.
|Кремонезе
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|9.
|Читтаделла
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|10.
|Монца
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|11.
|Перуджа
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|12.
|Лечче
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|13.
|СПАЛ 2013
|4
|1
|1
|2
|7 - 4
|4
|14.
|Козенца
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|15.
|Кротоне
|4
|0
|3
|1
|7 - 9
|3
|16.
|Комо
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|17.
|Виченца Виртус
|1:1
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|18.
|Тернана
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|19.
|Порденоне
|3
|0
|0
|3
|0 - 10
|0
|20.
|Алессандрия
|4
|0
|0
|4
|6 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|Кремонезе
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Пиза
|1:1
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|Читтаделла
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Брешия
|2
|1
|1
|0
|7 - 3
|4
|6.
|Лечче
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|Монца
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|СПАЛ 2013
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|9.
|Беневенто
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|10.
|Парма
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Асколи
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|12.
|Козенца
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|13.
|Фрозиноне
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Кротоне
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|15.
|Перуджа
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|16.
|Виченца Виртус
|1:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Алессандрия
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Комо
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|19.
|Тернана
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|20.
|Порденоне
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Фрозиноне
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Асколи
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Парма
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|5.
|Пиза
|1:1
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|6.
|Перуджа
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Беневенто
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|Комо
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|9.
|Монца
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Реджина
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Тернана
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|Кротоне
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|13.
|Лечче
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|14.
|Козенца
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|15.
|Кремонезе
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Читтаделла
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|СПАЛ 2013
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Порденоне
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|19.
|Виченца Виртус
|1:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|20.
|Алессандрия
|3
|0
|0
|3
|5 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Кротоне
|Мулаттьери Самуэле
|5
|0
|0
|2.
|Алессандрия
|Корацца Симоне
|5
|1
|0
|3.
|Пиза
|Lorenzo Lucca
|3
|0
|1
|4.
|Брешия
|Ягелло Филип
|2
|0
|2
|5.
|Брешия
|Баич Риад
|2
|1
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Асколи
|Дионизи Федерико
|3
|0
|2.
|Асколи
|Бюхель Марсель
|3
|0
|3.
|СПАЛ 2013
|Вивиани Федерико
|3
|0
|4.
|Перуджа
|Лизи Франческо
|3
|0
|5.
|Беневенто
|Акампора Дженнаро
|3
|0