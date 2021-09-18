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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Перуджа
1:1
Конец матча

Стадион:
Козенца
0'
17' Желтая карточка
Лизи Франческо
28' Желтая карточка
Анджелла Габриэле
36' Желтая карточка
Пальмьеро Лука
38' Желтая карточка
Сегре Джакопо
45' Желтая карточка
Бултам Реда
1:0
51' Гол
Рози Алеандро
1:1
67' Гол
Шитум Марио
84' Вторая желтая карточка
Пальмьеро Лука
87' Желтая карточка
Феррарини Габриэле
90' Желтая карточка
Simone Santoro
90'+8
22
Чичисола
Леандро
2
Рози
Алеандро
5
Анджелла
Габриэле
39
Сгарби
Филиппо
23
Фальцерано
Марчелло
8
Буррай
Сальваторе
6
Сегре
Джакопо
44
Лизи
Франческо
28
Куан
Кристиан
11
Мурано
Джакопо
7
Карретта
Мирко
26
Вигорито
Мауро
14
Тиритиельо
Андреа
5
Риджионе
Микеле
15
Вяйсянен
Саули
92
Шитум
Марио
4
Карраро
Марко
19
Пальмьеро
Лука
6
Бултам
Реда
18
Си
Санаси
9
Гори
Габриэле
10
Касо
Джузеппе
Перуджа
3-4-1-2
Козенца
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Перуджа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рози Алеандро 2 0.5
2. Карретта Мирко 1 0.25
3. Мурано Джакопо 1 0.25
4. Буррай Сальваторе 0 0
5. Фальцерано Марчелло 0 0
6. Simone Santoro 0 0
Козенца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гори Габриэле 2 0.5
2. Касо Джузеппе 1 0.25
3. Шитум Марио 1 0.25
4. Andrea Vallocchia 0 0

Карточки

Перуджа
# Игрок      
1. Лизи Франческо 3 0
2. Куан Кристиан 1 1
3. Рози Алеандро 2 0
4. Карретта Мирко 2 0
5. Фальцерано Марчелло 2 0
6. Simone Santoro 2 0
7. Буррай Сальваторе 1 0
8. Анджелла Габриэле 1 0
9. Дель Орко Кристиан 1 0
10. Сегре Джакопо 1 0
11. Бьянкимано Андреа 1 0
12. Феррарини Габриэле 1 0
Козенца
# Игрок      
1. Пальмьеро Лука 1 1
2. Бултам Реда 2 0
3. Си Санаси 2 0
4. Тиритиельо Андреа 1 0
5. Luca Pandolfi 1 0
6. Минелли Алессандро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Перуджа 0 25% (1) 25% (1) 50% (2) 0 0
 Козенца 25% (1) 0 0 0 75% (3) 0

Предыдущие игры

Перуджа Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Фрозиноне 0:0 Перуджа Перуджа 2:3 Асколи Порденоне 0:1 Перуджа Дженоа 3:2 Перуджа
Перуджа 1:0 Зюйдтироль Тернана 1:0 Перуджа Перуджа 2:1 Комо ФералпиСало 0:2 Перуджа Перуджа 2:0 Мателика Равенна 0:3 Перуджа Перуджа 2:1 Триестина Виртус Верона 0:3 Перуджа Фермана 1:1 Перуджа Имолезе 0:1 Перуджа Перуджа 1:0 Зюйдтироль Губбио 3:2 Перуджа Перуджа 2:0 Карпи ФК Чезена 1:1 Перуджа Падова 1:0 Перуджа Перуджа 1:1 Самбенедеттезе
Козенца Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Козенца 2:1 Виченца Виртус Брешия 5:1 Козенца Асколи 1:0 Козенца Фиорентина 4:0 Козенца
Порденоне 2:0 Козенца Козенца 0:3 Монца Эмполи 4:0 Козенца Козенца 3:0 Пескара Пиза 3:0 Козенца Венеция 3:0 Козенца Козенца 0:1 Кремонезе Козенца 2:1 Асколи Реджана 1:1 Козенца Козенца 1:1 Виченца Виртус Салернитана 0:0 Козенца Козенца 1:2 Фрозиноне Брешия 2:0 Козенца Козенца 1:0 Кьево Лечче 3:1 Козенца Козенца 2:2 Реджина

Последние игры между собой

Перуджа: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Козенца: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Козенца 2:1 Перуджа Серия B Перуджа 2:2 Козенца Серия B Перуджа 0:1 Козенца Серия B Козенца 1:1 Перуджа Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 4 3 1 0 12 - 4 10
2. Пиза 1:1 4 3 1 0 8 - 2 10
3. Асколи 4 3 0 1 5 - 4 9
4. Фрозиноне 4 2 2 0 6 - 2 8
5. Реджина 4 2 2 0 6 - 4 8
6. Парма 3 2 1 0 7 - 2 7
7. Беневенто 4 2 1 1 6 - 4 7
8. Кремонезе 3 2 0 1 5 - 1 6
9. Читтаделла 3 2 0 1 5 - 4 6
10. Монца 4 1 3 0 3 - 2 6
11. Перуджа 4 1 2 1 4 - 4 5
12. Лечче 4 1 2 1 4 - 6 5
13. СПАЛ 2013 4 1 1 2 7 - 4 4
14. Козенца 4 1 1 2 4 - 8 4
15. Кротоне 4 0 3 1 7 - 9 3
16. Комо 4 0 2 2 3 - 6 2
17. Виченца Виртус 1:1 4 0 1 3 2 - 6 1
18. Тернана 4 0 1 3 4 - 10 1
19. Порденоне 3 0 0 3 0 - 10 0
20. Алессандрия 4 0 0 4 6 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 3 2 1 0 5 - 3 7
2. Кремонезе 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Пиза 1:1 2 2 0 0 3 - 0 6
4. Читтаделла 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Брешия 2 1 1 0 7 - 3 4
6. Лечче 2 1 1 0 4 - 3 4
7. Монца 2 1 1 0 2 - 1 4
8. СПАЛ 2013 2 1 1 0 6 - 1 4
9. Беневенто 2 1 1 0 4 - 3 4
10. Парма 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Асколи 2 1 0 1 1 - 2 3
12. Козенца 1 1 0 0 2 - 1 3
13. Фрозиноне 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Кротоне 2 0 2 0 3 - 3 2
15. Перуджа 2 0 1 1 3 - 4 1
16. Виченца Виртус 1:1 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Алессандрия 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Комо 2 0 0 2 0 - 3 0
19. Тернана 2 0 0 2 1 - 6 0
20. Порденоне 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Фрозиноне 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Асколи 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Парма 2 1 1 0 6 - 2 4
5. Пиза 1:1 2 1 1 0 5 - 2 4
6. Перуджа 2 1 1 0 1 - 0 4
7. Беневенто 2 1 0 1 2 - 1 3
8. Комо 2 0 2 0 3 - 3 2
9. Монца 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Реджина 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Тернана 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Кротоне 2 0 1 1 4 - 6 1
13. Лечче 2 0 1 1 0 - 3 1
14. Козенца 3 0 1 2 2 - 7 1
15. Кремонезе 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Читтаделла 1 0 0 1 0 - 2 0
17. СПАЛ 2013 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Порденоне 1 0 0 1 0 - 5 0
19. Виченца Виртус 1:1 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Алессандрия 3 0 0 3 5 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Кротоне Мулаттьери Самуэле 5 0 0
2. Алессандрия Корацца Симоне 5 1 0
3. Пиза Lorenzo Lucca 3 0 1
4. Брешия Ягелло Филип 2 0 2
5. Брешия Баич Риад 2 1 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Асколи Дионизи Федерико 3 0
2. Асколи Бюхель Марсель 3 0
3. СПАЛ 2013 Вивиани Федерико 3 0
4. Перуджа Лизи Франческо 3 0
5. Беневенто Акампора Дженнаро 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Бултам Реда получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Сегре Джакопо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Пальмьеро Лука получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Анджелла Габриэле получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Лизи Франческо получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Перуджа 1:1 Козенца онлайн




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