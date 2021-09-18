Италия: Серия B 2021-2022
Читтаделла
0:0
Второй тайм: 49'
Стадион: Stadio P.C. Tombolato
Порденоне
10' Желтая карточкаКассандро Томмазо
22' Желтая карточкаФаласко Никола
32' Желтая карточкаМаньино Лука
44' Желтая карточкаД'Урсо Кристиан
26
Паван
Никола
16
Маньино
Лука
18
Паза
Симоне
27
Пинато
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Паван НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
-
72 Данци АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Маньино ЛукаПолузащитник
-
18 Паза СимонеПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Пинато МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Купиш ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Massimo Paci
Ход матча
22'
32'
44'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
56 Владение мячом, % 44
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бальдини Энрико
|2 (1)
|0.5
|2.
|Адорни Давиде
|1
|0.25
|3.
|Оквонкво Орджи
|1
|0.25
|4.
|Фраре Доменико
|1
|0.25
|5.
|Вита Алессио
|0
|0
|6.
|Антонуччи Мирко
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кассандро Томмазо
|3
|0
|2.
|Адорни Давиде
|2
|0
|3.
|Бенедетти Амедео
|1
|0
|4.
|Тункара Мамаду
|1
|0
|5.
|Д'Урсо Кристиан
|1
|0
|6.
|Паван Никола
|1
|0
|7.
|Фраре Доменико
|1
|0
|8.
|Тавернелли Камилло
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фаласко Никола
|2
|0
|2.
|Маньино Лука
|2
|0
|3.
|Кампорезе Микеле
|0
|1
|4.
|Мисурака Джанвито
|1
|0
|5.
|Цаммарини Роберто
|1
|0
|6.
|Hamza El Kaouakibi
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Читтаделла
|0
|20% (1)
|0
|20% (1)
|60% (3)
|0
|Порденоне
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Читтаделла Последние 20 матчей: +9 =5 -6Кремонезе 2:0 Читтаделла Читтаделла 4:2 Кротоне Читтаделла 1:0 Виченца Виртус Читтаделла 2:1 Монца
Венеция 1:1 Читтаделла Читтаделла 0:1 Венеция Монца 2:0 Читтаделла Читтаделла 3:0 Монца Читтаделла 1:0 Брешия Читтаделла 1:1 Венеция Асколи 2:0 Читтаделла Читтаделла 1:0 Виртус Энтелла Лечче 1:3 Читтаделла Читтаделла 1:0 Кьево Фрозиноне 1:1 Читтаделла Читтаделла 1:1 Реджина Виченца Виртус 1:0 Читтаделла СПАЛ 2013 1:0 Читтаделла Читтаделла 0:0 Салернитана Читтаделла 2:0 Пиза
Порденоне Последние 20 матчей: +3 =4 -13Порденоне 0:4 Парма СПАЛ 2013 5:0 Порденоне Порденоне 0:1 Перуджа Порденоне 1:3 Специя
Порденоне 2:4 Болонья Аталанта 2:1 Порденоне Порденоне 2:0 Козенца Венеция 0:0 Порденоне Порденоне 1:2 Салернитана Реджана 1:0 Порденоне Порденоне 2:2 Пиза Порденоне 2:0 Фрозиноне Кремонезе 2:1 Порденоне Порденоне 3:0 Виртус Энтелла Брешия 4:1 Порденоне Эмполи 1:0 Порденоне Порденоне 0:0 Пескара Монца 2:0 Порденоне Кьево 3:0 Порденоне Порденоне 1:1 Асколи
Последние игры между собой
Читтаделла: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Порденоне: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|2.
|Брешия
|4
|3
|1
|0
|12 - 4
|10
|3.
|Асколи
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|9
|4.
|Фрозиноне
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|5.
|Реджина
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|6.
|Парма
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|7.
|Беневенто
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|8.
|Читтаделла
|0:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|9.
|Монца
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|10.
|Кремонезе
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|11.
|Перуджа
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|12.
|Лечче
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|13.
|СПАЛ 2013
|4
|1
|1
|2
|7 - 4
|4
|14.
|Козенца
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|15.
|Кротоне
|4
|0
|3
|1
|7 - 9
|3
|16.
|Комо
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|17.
|Тернана
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|18.
|Порденоне
|0:0
|4
|0
|1
|3
|0 - 10
|1
|19.
|Алессандрия
|4
|0
|0
|4
|6 - 12
|0
|20.
|Виченца Виртус
|4
|0
|0
|4
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Читтаделла
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|Реджина
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Кремонезе
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|Пиза
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|СПАЛ 2013
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|6.
|Брешия
|2
|1
|1
|0
|7 - 3
|4
|7.
|Лечче
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|8.
|Монца
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Беневенто
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|10.
|Парма
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Асколи
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|12.
|Козенца
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|13.
|Фрозиноне
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Кротоне
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|15.
|Перуджа
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|16.
|Алессандрия
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Комо
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|Виченца Виртус
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|19.
|Тернана
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|20.
|Порденоне
|0:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|Фрозиноне
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Брешия
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Асколи
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|Парма
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|6.
|Перуджа
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Беневенто
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|Комо
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|9.
|Монца
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Реджина
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Тернана
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|Кротоне
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|13.
|Лечче
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|14.
|Порденоне
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 5
|1
|15.
|Козенца
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|16.
|Кремонезе
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Читтаделла
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|СПАЛ 2013
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|19.
|Виченца Виртус
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|20.
|Алессандрия
|3
|0
|0
|3
|5 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Кротоне
|Мулаттьери Самуэле
|5
|0
|0
|2.
|Алессандрия
|Корацца Симоне
|5
|1
|0
|3.
|Пиза
|Lorenzo Lucca
|3
|0
|1
|4.
|Брешия
|Ягелло Филип
|2
|0
|2
|5.
|Брешия
|Баич Риад
|2
|1
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Асколи
|Дионизи Федерико
|3
|0
|2.
|Асколи
|Бюхель Марсель
|3
|0
|3.
|СПАЛ 2013
|Вивиани Федерико
|3
|0
|4.
|Перуджа
|Лизи Франческо
|3
|0
|5.
|Беневенто
|Акампора Дженнаро
|3
|0