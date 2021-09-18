Италия: Серия B 2021-2022
Читтаделла
1:0
Конец матча
Стадион: Stadio P.C. Tombolato
Порденоне
10' Желтая карточкаКассандро Томмазо
22' Желтая карточкаФаласко Никола
32' Желтая карточкаМаньино Лука
44' Желтая карточкаД'Урсо Кристиан
1:0
57' ГолОквонкво Орджи
83' Желтая карточкаКастари Элхан
84' Желтая карточкаАнтонуччи Мирко
87' Желтая карточкаТункара Мамаду
26
Паван
Никола
16
Маньино
Лука
18
Паза
Симоне
27
Пинато
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Паван НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
-
72 Данци АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Маньино ЛукаПолузащитник
-
18 Паза СимонеПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Пинато МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Купиш ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Massimo Paci
Ход матча
22'
32'
44'
57'
1:0
83'
84'
87'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 0
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
19 Нарушения правил 17
-
5 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бальдини Энрико
|2 (1)
|0.5
|2.
|Оквонкво Орджи
|2
|0.5
|3.
|Адорни Давиде
|1
|0.25
|4.
|Фраре Доменико
|1
|0.25
|5.
|Вита Алессио
|0
|0
|6.
|Антонуччи Мирко
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кассандро Томмазо
|3
|0
|2.
|Тункара Мамаду
|2
|0
|3.
|Адорни Давиде
|2
|0
|4.
|Бенедетти Амедео
|1
|0
|5.
|Д'Урсо Кристиан
|1
|0
|6.
|Кастари Элхан
|1
|0
|7.
|Паван Никола
|1
|0
|8.
|Антонуччи Мирко
|1
|0
|9.
|Фраре Доменико
|1
|0
|10.
|Тавернелли Камилло
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фаласко Никола
|2
|0
|2.
|Маньино Лука
|2
|0
|3.
|Кампорезе Микеле
|0
|1
|4.
|Мисурака Джанвито
|1
|0
|5.
|Цаммарини Роберто
|1
|0
|6.
|Hamza El Kaouakibi
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Читтаделла
|0
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|50% (3)
|0
|Порденоне
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Читтаделла Последние 20 матчей: +9 =5 -6Кремонезе 2:0 Читтаделла Читтаделла 4:2 Кротоне Читтаделла 1:0 Виченца Виртус Читтаделла 2:1 Монца
Венеция 1:1 Читтаделла Читтаделла 0:1 Венеция Монца 2:0 Читтаделла Читтаделла 3:0 Монца Читтаделла 1:0 Брешия Читтаделла 1:1 Венеция Асколи 2:0 Читтаделла Читтаделла 1:0 Виртус Энтелла Лечче 1:3 Читтаделла Читтаделла 1:0 Кьево Фрозиноне 1:1 Читтаделла Читтаделла 1:1 Реджина Виченца Виртус 1:0 Читтаделла СПАЛ 2013 1:0 Читтаделла Читтаделла 0:0 Салернитана Читтаделла 2:0 Пиза
Порденоне Последние 20 матчей: +3 =4 -13Порденоне 0:4 Парма СПАЛ 2013 5:0 Порденоне Порденоне 0:1 Перуджа Порденоне 1:3 Специя
Порденоне 2:4 Болонья Аталанта 2:1 Порденоне Порденоне 2:0 Козенца Венеция 0:0 Порденоне Порденоне 1:2 Салернитана Реджана 1:0 Порденоне Порденоне 2:2 Пиза Порденоне 2:0 Фрозиноне Кремонезе 2:1 Порденоне Порденоне 3:0 Виртус Энтелла Брешия 4:1 Порденоне Эмполи 1:0 Порденоне Порденоне 0:0 Пескара Монца 2:0 Порденоне Кьево 3:0 Порденоне Порденоне 1:1 Асколи
Последние игры между собой
Читтаделла: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Порденоне: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|2.
|Брешия
|4
|3
|1
|0
|12 - 4
|10
|3.
|Читтаделла
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|4.
|Асколи
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|9
|5.
|Фрозиноне
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|6.
|Реджина
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|7.
|Парма
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|8.
|Беневенто
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|9.
|Монца
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|10.
|Кремонезе
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|11.
|Перуджа
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|12.
|Лечче
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|13.
|СПАЛ 2013
|4
|1
|1
|2
|7 - 4
|4
|14.
|Козенца
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|15.
|Кротоне
|4
|0
|3
|1
|7 - 9
|3
|16.
|Комо
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|17.
|Тернана
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|18.
|Алессандрия
|4
|0
|0
|4
|6 - 12
|0
|19.
|Виченца Виртус
|4
|0
|0
|4
|2 - 8
|0
|20.
|Порденоне
|4
|0
|0
|4
|0 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Читтаделла
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|Реджина
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Кремонезе
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|Пиза
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|СПАЛ 2013
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|6.
|Брешия
|2
|1
|1
|0
|7 - 3
|4
|7.
|Лечче
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|8.
|Монца
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Беневенто
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|10.
|Козенца
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|Парма
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|Асколи
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|13.
|Кротоне
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|Фрозиноне
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|15.
|Перуджа
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|16.
|Алессандрия
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Комо
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|Виченца Виртус
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|19.
|Тернана
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|20.
|Порденоне
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|Фрозиноне
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Брешия
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Асколи
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|Парма
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|6.
|Перуджа
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Беневенто
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|Комо
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|9.
|Монца
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Реджина
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Тернана
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|Кротоне
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|13.
|Лечче
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|14.
|Козенца
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|15.
|Кремонезе
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Читтаделла
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|СПАЛ 2013
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Виченца Виртус
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|19.
|Порденоне
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|20.
|Алессандрия
|3
|0
|0
|3
|5 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Кротоне
|Мулаттьери Самуэле
|5
|0
|0
|2.
|Алессандрия
|Корацца Симоне
|5
|1
|0
|3.
|Пиза
|Lorenzo Lucca
|3
|0
|1
|4.
|Брешия
|Ягелло Филип
|2
|0
|2
|5.
|Брешия
|Баич Риад
|2
|1
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Асколи
|Дионизи Федерико
|3
|0
|2.
|Асколи
|Бюхель Марсель
|3
|0
|3.
|СПАЛ 2013
|Вивиани Федерико
|3
|0
|4.
|Перуджа
|Лизи Франческо
|3
|0
|5.
|Беневенто
|Акампора Дженнаро
|3
|0