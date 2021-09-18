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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Читтаделла
1:0
Конец матча

Стадион:
Порденоне
0'
10' Желтая карточка
Кассандро Томмазо
22' Желтая карточка
Фаласко Никола
32' Желтая карточка
Маньино Лука
44' Желтая карточка
Д'Урсо Кристиан
1:0
57' Гол
Оквонкво Орджи
83' Желтая карточка
Кастари Элхан
84' Желтая карточка
Антонуччи Мирко
87' Желтая карточка
Тункара Мамаду
90'+5
36
Кастари
Элхан
84
Кассандро
Томмазо
2
Пертиконе
Романо
5
Адорни
Давиде
17
Доннарумма
Даниэле
10
Д'Урсо
Кристиан
26
Паван
Никола
23
Бранка
Симоне
92
Бальдини
Энрико
9
Тункара
Мамаду
22
Оквонкво
Орджи
22
Перизан
Самуэле
2
Hamza
El
Kaouakibi
31
Кампорезе
Микеле
3
Alessio
Sabbione
54
Фаласко
Никола
16
Маньино
Лука
18
Паза
Симоне
21
Мисурака
Джанвито
27
Пинато
Марко
9
Цаджу
Франк
90
Фолоруншо
Майкл
Читтаделла
4-3-1-2
Порденоне
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Читтаделла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бальдини Энрико 2 (1) 0.5
2. Оквонкво Орджи 2 0.5
3. Адорни Давиде 1 0.25
4. Фраре Доменико 1 0.25
5. Вита Алессио 0 0
6. Антонуччи Мирко 0 0
Порденоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Читтаделла
# Игрок      
1. Кассандро Томмазо 3 0
2. Тункара Мамаду 2 0
3. Адорни Давиде 2 0
4. Бенедетти Амедео 1 0
5. Д'Урсо Кристиан 1 0
6. Кастари Элхан 1 0
7. Паван Никола 1 0
8. Антонуччи Мирко 1 0
9. Фраре Доменико 1 0
10. Тавернелли Камилло 1 0
Порденоне
# Игрок      
1. Фаласко Никола 2 0
2. Маньино Лука 2 0
3. Кампорезе Микеле 0 1
4. Мисурака Джанвито 1 0
5. Цаммарини Роберто 1 0
6. Hamza El Kaouakibi 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Читтаделла 0 16.67% (1) 0 33.33% (2) 50% (3) 0
 Порденоне 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Читтаделла Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Кремонезе 2:0 Читтаделла Читтаделла 4:2 Кротоне Читтаделла 1:0 Виченца Виртус Читтаделла 2:1 Монца
Венеция 1:1 Читтаделла Читтаделла 0:1 Венеция Монца 2:0 Читтаделла Читтаделла 3:0 Монца Читтаделла 1:0 Брешия Читтаделла 1:1 Венеция Асколи 2:0 Читтаделла Читтаделла 1:0 Виртус Энтелла Лечче 1:3 Читтаделла Читтаделла 1:0 Кьево Фрозиноне 1:1 Читтаделла Читтаделла 1:1 Реджина Виченца Виртус 1:0 Читтаделла СПАЛ 2013 1:0 Читтаделла Читтаделла 0:0 Салернитана Читтаделла 2:0 Пиза
Порденоне Последние 20 матчей: +3 =4 -13
Порденоне 0:4 Парма СПАЛ 2013 5:0 Порденоне Порденоне 0:1 Перуджа Порденоне 1:3 Специя
Порденоне 2:4 Болонья Аталанта 2:1 Порденоне Порденоне 2:0 Козенца Венеция 0:0 Порденоне Порденоне 1:2 Салернитана Реджана 1:0 Порденоне Порденоне 2:2 Пиза Порденоне 2:0 Фрозиноне Кремонезе 2:1 Порденоне Порденоне 3:0 Виртус Энтелла Брешия 4:1 Порденоне Эмполи 1:0 Порденоне Порденоне 0:0 Пескара Монца 2:0 Порденоне Кьево 3:0 Порденоне Порденоне 1:1 Асколи

Последние игры между собой

Читтаделла: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Порденоне: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Порденоне 0:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 2:0 Порденоне Серия B Читтаделла 0:2 Порденоне Серия B Порденоне 0:0 Читтаделла Серия B
Читтаделла 3:1 Порденоне Лега Про Порденоне 1:3 Читтаделла Лега Про
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 4 4 0 0 10 - 2 12
2. Брешия 4 3 1 0 12 - 4 10
3. Читтаделла 4 3 0 1 6 - 4 9
4. Асколи 4 3 0 1 5 - 4 9
5. Фрозиноне 4 2 2 0 6 - 2 8
6. Реджина 4 2 2 0 6 - 4 8
7. Парма 3 2 1 0 7 - 2 7
8. Беневенто 4 2 1 1 6 - 4 7
9. Монца 4 1 3 0 3 - 2 6
10. Кремонезе 3 2 0 1 5 - 1 6
11. Перуджа 4 1 2 1 4 - 4 5
12. Лечче 4 1 2 1 4 - 6 5
13. СПАЛ 2013 4 1 1 2 7 - 4 4
14. Козенца 4 1 1 2 4 - 8 4
15. Кротоне 4 0 3 1 7 - 9 3
16. Комо 4 0 2 2 3 - 6 2
17. Тернана 4 0 1 3 4 - 10 1
18. Алессандрия 4 0 0 4 6 - 12 0
19. Виченца Виртус 4 0 0 4 2 - 8 0
20. Порденоне 4 0 0 4 0 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Читтаделла 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Реджина 3 2 1 0 5 - 3 7
3. Кремонезе 2 2 0 0 5 - 0 6
4. Пиза 2 2 0 0 3 - 0 6
5. СПАЛ 2013 2 1 1 0 6 - 1 4
6. Брешия 2 1 1 0 7 - 3 4
7. Лечче 2 1 1 0 4 - 3 4
8. Монца 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Беневенто 2 1 1 0 4 - 3 4
10. Козенца 1 1 0 0 2 - 1 3
11. Парма 1 1 0 0 1 - 0 3
12. Асколи 2 1 0 1 1 - 2 3
13. Кротоне 2 0 2 0 3 - 3 2
14. Фрозиноне 2 0 2 0 2 - 2 2
15. Перуджа 2 0 1 1 3 - 4 1
16. Алессандрия 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Комо 2 0 0 2 0 - 3 0
18. Виченца Виртус 2 0 0 2 1 - 5 0
19. Тернана 2 0 0 2 1 - 6 0
20. Порденоне 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 2 2 0 0 7 - 2 6
2. Фрозиноне 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Брешия 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Асколи 2 2 0 0 4 - 2 6
5. Парма 2 1 1 0 6 - 2 4
6. Перуджа 2 1 1 0 1 - 0 4
7. Беневенто 2 1 0 1 2 - 1 3
8. Комо 2 0 2 0 3 - 3 2
9. Монца 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Реджина 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Тернана 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Кротоне 2 0 1 1 4 - 6 1
13. Лечче 2 0 1 1 0 - 3 1
14. Козенца 3 0 1 2 2 - 7 1
15. Кремонезе 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Читтаделла 1 0 0 1 0 - 2 0
17. СПАЛ 2013 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Виченца Виртус 2 0 0 2 1 - 3 0
19. Порденоне 2 0 0 2 0 - 6 0
20. Алессандрия 3 0 0 3 5 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Кротоне Мулаттьери Самуэле 5 0 0
2. Алессандрия Корацца Симоне 5 1 0
3. Пиза Lorenzo Lucca 3 0 1
4. Брешия Ягелло Филип 2 0 2
5. Брешия Баич Риад 2 1 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Асколи Дионизи Федерико 3 0
2. Асколи Бюхель Марсель 3 0
3. СПАЛ 2013 Вивиани Федерико 3 0
4. Перуджа Лизи Франческо 3 0
5. Беневенто Акампора Дженнаро 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Д'Урсо Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Маньино Лука получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Фаласко Никола получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    10'
    Кассандро Томмазо получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Читтаделла 1:0 Порденоне онлайн




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