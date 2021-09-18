Италия: Серия B 2021-2022
Лечче
3:2
Конец матча
Стадион: Виа дель Маре
Алессандрия
1:0
12' ГолТуиа Алессандро
1:1
15' ГолКорацца Симоне
17' Желтая карточкаЧелезия Кристиан
43' Желтая карточкаДи Дженнаро Маттео
1:2
56' ГолБа Абу
60' Желтая карточкаТуиа Алессандро
63' Вторая желтая карточкаДи Дженнаро Маттео
77' Желтая карточкаЛунетта Габриэль
2:2
87' ГолРодригес Пабло
3:2
90' ГолКода Массимо
37
Майер
Жан
6
Ба
Абу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Блен АлексисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Барони Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
6 Ба АбуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Лонго Морено
Ход матча
12'
1:0
15'
1:1
17'
56'
1:2
60'
77'
87'
2:2
90'
3:2
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 4
-
10 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
60 Владение мячом, % 40
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кода Массимо
|2 (1)
|0.5
|2.
|Родригес Пабло
|1
|0.25
|3.
|Туиа Алессандро
|1
|0.25
|4.
|Лучиони Фабио
|0
|0
|5.
|Майер Жан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Корацца Симоне
|5 (1)
|1.25
|2.
|Ба Абу
|1
|0.25
|3.
|Мустаккьо Маттиа
|0
|0
|4.
|Арригини Андреа
|0
|0
|5.
|Riccardo Chiarello
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Туиа Алессандро
|1
|0
|2.
|Майер Жан
|1
|0
|3.
|Ди Мариано Франческо
|1
|0
|4.
|Стрефецца Габриэль
|1
|0
|5.
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0
|6.
|Хельгасон Торир
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ди Дженнаро Маттео
|1
|1
|2.
|Бенедетти Симоне
|2
|0
|3.
|Челезия Кристиан
|2
|0
|4.
|Казарини Федерико
|1
|0
|5.
|Корацца Симоне
|1
|0
|6.
|Бегетто Андреа
|1
|0
|7.
|Luca Parodi
|1
|0
|8.
|Мантовани Валерио
|1
|0
|9.
|Лунетта Габриэль
|1
|0
|10.
|Ба Абу
|1
|0
|11.
|Пьероцци Эдоардо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лечче
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
|0
|50% (2)
|Алессандрия
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Лечче Последние 20 матчей: +5 =6 -9Джиана Эрминио 0:1 Лечче Беневенто 0:0 Лечче Лечче 4:1 Леньяго Салус Лечче 1:1 Комо
Про Верчелли 1:0 Лечче Кремонезе 3:0 Лечче Парма 1:3 Лечче Херенвен 1:1 Лечче Лечче 1:1 Венеция Венеция 1:0 Лечче Эмполи 2:1 Лечче Лечче 1:4 Гроссето Лечче 2:2 Реджина Монца 1:0 Лечче Лечче 1:2 Альбинолеффе Лечче 1:3 Читтаделла Луккьезе 1:0 Лечче Про Верчелли 1:3 Лечче Лечче 1:1 Ольбия Виченца Виртус 1:2 Лечче
Алессандрия Последние 20 матчей: +10 =2 -8Алессандрия 1:3 Брешия Алессандрия 3:2 Дженоа Пиза 2:0 Алессандрия Беневенто 4:3 Алессандрия
Сампдория 3:2 Алессандрия Аталанта 7:1 Алессандрия Падова 0:2 Алессандрия Алессандрия 0:0 Падова Падова 0:0 Алессандрия Алессандрия 2:2 Альбинолеффе Альбинолеффе 1:2 Алессандрия Алессандрия 1:0 ФералпиСало ФералпиСало 1:0 Алессандрия Алессандрия 0:1 Про Патрия Комо 2:1 Алессандрия Алессандрия 1:0 Перджолеттезе Про Сесто 0:1 Алессандрия Алессандрия 2:0 Ювентус (до 23 лет) Алессандрия 5:2 Луккьезе Про Верчелли 0:1 Алессандрия
Последние игры между собой
Лечче: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Алессандрия: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|4
|3
|1
|0
|12 - 4
|10
|2.
|Пиза
|1:1
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|3.
|Асколи
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|9
|4.
|Фрозиноне
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|5.
|Реджина
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|6.
|Парма
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|7.
|Беневенто
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|8.
|Кремонезе
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|9.
|Читтаделла
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|10.
|Монца
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|11.
|Перуджа
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|12.
|Лечче
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|13.
|СПАЛ 2013
|4
|1
|1
|2
|7 - 4
|4
|14.
|Козенца
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|15.
|Кротоне
|4
|0
|3
|1
|7 - 9
|3
|16.
|Комо
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|17.
|Виченца Виртус
|1:1
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|18.
|Тернана
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|19.
|Порденоне
|3
|0
|0
|3
|0 - 10
|0
|20.
|Алессандрия
|4
|0
|0
|4
|6 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|Кремонезе
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Пиза
|1:1
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|Читтаделла
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Брешия
|2
|1
|1
|0
|7 - 3
|4
|6.
|Лечче
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|Монца
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|СПАЛ 2013
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|9.
|Беневенто
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|10.
|Парма
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Асколи
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|12.
|Козенца
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|13.
|Фрозиноне
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Кротоне
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|15.
|Перуджа
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|16.
|Виченца Виртус
|1:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Алессандрия
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Комо
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|19.
|Тернана
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|20.
|Порденоне
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Фрозиноне
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Асколи
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Парма
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|5.
|Пиза
|1:1
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|6.
|Перуджа
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Беневенто
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|Комо
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|9.
|Монца
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Реджина
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Тернана
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|Кротоне
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|13.
|Лечче
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|14.
|Козенца
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|15.
|Кремонезе
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Читтаделла
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|СПАЛ 2013
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Порденоне
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|19.
|Виченца Виртус
|1:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|20.
|Алессандрия
|3
|0
|0
|3
|5 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Кротоне
|Мулаттьери Самуэле
|5
|0
|0
|2.
|Алессандрия
|Корацца Симоне
|5
|1
|0
|3.
|Пиза
|Lorenzo Lucca
|3
|0
|1
|4.
|Брешия
|Ягелло Филип
|2
|0
|2
|5.
|Брешия
|Баич Риад
|2
|1
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Асколи
|Дионизи Федерико
|3
|0
|2.
|Асколи
|Бюхель Марсель
|3
|0
|3.
|СПАЛ 2013
|Вивиани Федерико
|3
|0
|4.
|Перуджа
|Лизи Франческо
|3
|0
|5.
|Беневенто
|Акампора Дженнаро
|3
|0