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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Лечче
3:2
Конец матча

Стадион:
Алессандрия
0'
1:0
12' Гол
Туиа Алессандро
1:1
15' Гол
Корацца Симоне
17' Желтая карточка
Челезия Кристиан
43' Желтая карточка
Ди Дженнаро Маттео
1:2
56' Гол
Ба Абу
60' Желтая карточка
Туиа Алессандро
63' Вторая желтая карточка
Ди Дженнаро Маттео
77' Желтая карточка
Лунетта Габриэль
2:2
87' Гол
Родригес Пабло
3:2
90' Гол
Кода Массимо
90'+10
21
Габриэл
Васконселлос
33
Калабрези
Артуро
13
Туиа
Алессандро
5
Лучиони
Фабио
25
Галло
Антонино
8
Гарджуло
Марио
42
Юлманд
Мортен
37
Майер
Жан
11
Оливьери
Марко
9
Кода
Массимо
10
Ди
Мариано
Франческо
12
Matteo
Pisseri
7
Luca
Parodi
30
Ди
Дженнаро
Маттео
77
Челезия
Кристиан
17
Мустаккьо
Маттиа
62
Миланезе
Томмазо
21
Казарини
Федерико
6
Ба
Абу
14
Бегетто
Андреа
18
Корацца
Симоне
20
Орландо
Франческо
Лечче
4-3-3
Алессандрия
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кода Массимо 2 (1) 0.5
2. Родригес Пабло 1 0.25
3. Туиа Алессандро 1 0.25
4. Лучиони Фабио 0 0
5. Майер Жан 0 0
Алессандрия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Корацца Симоне 5 (1) 1.25
2. Ба Абу 1 0.25
3. Мустаккьо Маттиа 0 0
4. Арригини Андреа 0 0
5. Riccardo Chiarello 0 0

Карточки

Лечче
# Игрок      
1. Туиа Алессандро 1 0
2. Майер Жан 1 0
3. Ди Мариано Франческо 1 0
4. Стрефецца Габриэль 1 0
5. Бьёркенгрен Йон 1 0
6. Хельгасон Торир 1 0
Алессандрия
# Игрок      
1. Ди Дженнаро Маттео 1 1
2. Бенедетти Симоне 2 0
3. Челезия Кристиан 2 0
4. Казарини Федерико 1 0
5. Корацца Симоне 1 0
6. Бегетто Андреа 1 0
7. Luca Parodi 1 0
8. Мантовани Валерио 1 0
9. Лунетта Габриэль 1 0
10. Ба Абу 1 0
11. Пьероцци Эдоардо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лечче 25% (1) 0 25% (1) 0 0 50% (2)
 Алессандрия 33.33% (2) 0 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Лечче Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Джиана Эрминио 0:1 Лечче Беневенто 0:0 Лечче Лечче 4:1 Леньяго Салус Лечче 1:1 Комо
Про Верчелли 1:0 Лечче Кремонезе 3:0 Лечче Парма 1:3 Лечче Херенвен 1:1 Лечче Лечче 1:1 Венеция Венеция 1:0 Лечче Эмполи 2:1 Лечче Лечче 1:4 Гроссето Лечче 2:2 Реджина Монца 1:0 Лечче Лечче 1:2 Альбинолеффе Лечче 1:3 Читтаделла Луккьезе 1:0 Лечче Про Верчелли 1:3 Лечче Лечче 1:1 Ольбия Виченца Виртус 1:2 Лечче
Алессандрия Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Алессандрия 1:3 Брешия Алессандрия 3:2 Дженоа Пиза 2:0 Алессандрия Беневенто 4:3 Алессандрия
Сампдория 3:2 Алессандрия Аталанта 7:1 Алессандрия Падова 0:2 Алессандрия Алессандрия 0:0 Падова Падова 0:0 Алессандрия Алессандрия 2:2 Альбинолеффе Альбинолеффе 1:2 Алессандрия Алессандрия 1:0 ФералпиСало ФералпиСало 1:0 Алессандрия Алессандрия 0:1 Про Патрия Комо 2:1 Алессандрия Алессандрия 1:0 Перджолеттезе Про Сесто 0:1 Алессандрия Алессандрия 2:0 Ювентус (до 23 лет) Алессандрия 5:2 Луккьезе Про Верчелли 0:1 Алессандрия

Последние игры между собой

Лечче: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Алессандрия: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Алессандрия 0:0 Лечче Серия C Лечче 2:1 Алессандрия Серия C Алессандрия 2:1 Лечче Серия C Лечче 0:2 Алессандрия Серия C
Алессандрия 0:0 Лечче Лега Про, Повышение Лечче 1:1 Алессандрия Лега Про, Повышение Лечче 3:1 Алессандрия Серия C1 A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 4 3 1 0 12 - 4 10
2. Пиза 1:1 4 3 1 0 8 - 2 10
3. Асколи 4 3 0 1 5 - 4 9
4. Фрозиноне 4 2 2 0 6 - 2 8
5. Реджина 4 2 2 0 6 - 4 8
6. Парма 3 2 1 0 7 - 2 7
7. Беневенто 4 2 1 1 6 - 4 7
8. Кремонезе 3 2 0 1 5 - 1 6
9. Читтаделла 3 2 0 1 5 - 4 6
10. Монца 4 1 3 0 3 - 2 6
11. Перуджа 4 1 2 1 4 - 4 5
12. Лечче 4 1 2 1 4 - 6 5
13. СПАЛ 2013 4 1 1 2 7 - 4 4
14. Козенца 4 1 1 2 4 - 8 4
15. Кротоне 4 0 3 1 7 - 9 3
16. Комо 4 0 2 2 3 - 6 2
17. Виченца Виртус 1:1 4 0 1 3 2 - 6 1
18. Тернана 4 0 1 3 4 - 10 1
19. Порденоне 3 0 0 3 0 - 10 0
20. Алессандрия 4 0 0 4 6 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 3 2 1 0 5 - 3 7
2. Кремонезе 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Пиза 1:1 2 2 0 0 3 - 0 6
4. Читтаделла 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Брешия 2 1 1 0 7 - 3 4
6. Лечче 2 1 1 0 4 - 3 4
7. Монца 2 1 1 0 2 - 1 4
8. СПАЛ 2013 2 1 1 0 6 - 1 4
9. Беневенто 2 1 1 0 4 - 3 4
10. Парма 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Асколи 2 1 0 1 1 - 2 3
12. Козенца 1 1 0 0 2 - 1 3
13. Фрозиноне 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Кротоне 2 0 2 0 3 - 3 2
15. Перуджа 2 0 1 1 3 - 4 1
16. Виченца Виртус 1:1 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Алессандрия 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Комо 2 0 0 2 0 - 3 0
19. Тернана 2 0 0 2 1 - 6 0
20. Порденоне 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Фрозиноне 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Асколи 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Парма 2 1 1 0 6 - 2 4
5. Пиза 1:1 2 1 1 0 5 - 2 4
6. Перуджа 2 1 1 0 1 - 0 4
7. Беневенто 2 1 0 1 2 - 1 3
8. Комо 2 0 2 0 3 - 3 2
9. Монца 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Реджина 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Тернана 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Кротоне 2 0 1 1 4 - 6 1
13. Лечче 2 0 1 1 0 - 3 1
14. Козенца 3 0 1 2 2 - 7 1
15. Кремонезе 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Читтаделла 1 0 0 1 0 - 2 0
17. СПАЛ 2013 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Порденоне 1 0 0 1 0 - 5 0
19. Виченца Виртус 1:1 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Алессандрия 3 0 0 3 5 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Кротоне Мулаттьери Самуэле 5 0 0
2. Алессандрия Корацца Симоне 5 1 0
3. Пиза Lorenzo Lucca 3 0 1
4. Брешия Ягелло Филип 2 0 2
5. Брешия Баич Риад 2 1 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Асколи Дионизи Федерико 3 0
2. Асколи Бюхель Марсель 3 0
3. СПАЛ 2013 Вивиани Федерико 3 0
4. Перуджа Лизи Франческо 3 0
5. Беневенто Акампора Дженнаро 3 0
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Где смотреть матч Лечче 3:2 Алессандрия онлайн




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