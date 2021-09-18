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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Реджина
2:1
Второй тайм: 79'

Стадион:
СПАЛ 2013
0'
1:0
16' Гол
Хетемай Перпарим
1:0
32' Не забитый пенальти
Эспозито Сальваторе
1:1
36' Пенальти
Эспозито Сальваторе
43' Желтая карточка
Капрадосси Элио
49' Желтая карточка
Вивиани Федерико
60' Желтая карточка
Викари Франческо
2:1
68' Гол
Монтальто Адриано
70' Желтая карточка
Крочата Джованни
79'
12
Микай
Алессандро
33
Лакичевич
Иван
3
Ционек
Тьяго
4
Ставропулос
Димитрис
17
Ди
Кьяра
Джанлука
56
Хетемай
Перпарим
8
Кризетиг
Лоренцо
99
Ривас
Ригоберто
10
Белломо
Никола
11
Риччи
Федерико
16
Галабинов
Андрей
22
Тиам
Демба
23
Викари
Франческо
17
Капрадосси
Элио
3
Трипальделли
Алессандро
25
Спальтро
Риккардо
8
Манкозу
Марко
5
Эспозито
Сальваторе
7
Крочата
Джованни
77
Вивиани
Федерико
99
Латте
Лат
Эммануэль
9
Коломбо
Лоренцо
Реджина
4-2-3-1
СПАЛ 2013
3-5-2

Ход матча

16'
Хетемай Перпарим
1:0
32'
1:0
Эспозито Сальваторе
36'
1:1
Эспозито Сальваторе
43'
 
Капрадосси Элио
49'
 
Вивиани Федерико
55'
 
Да Рива Якопо
Эспозито Сальваторе
60'
 
Викари Франческо
63'
 
Сек Демба
Латте Лат Эммануэль
63'
Монтальто Адриано
Галабинов Андрей
 
63'
Кортиновис Алессандро
Риччи Федерико
 
63'
 
Patryk Peda
Спальтро Риккардо
68'
Монтальто Адриано
(Кортиновис Алессандро)
2:1
70'
 
Крочата Джованни

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 49 Владение мячом, % 51

Бомбардиры внутри турнира

Реджина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Галабинов Андрей 2 (1) 0.5
2. Хетемай Перпарим 1 0.25
3. Менез Жереми 1 0.25
4. Монтальто Адриано 1 0.25
5. Ривас Ригоберто 1 0.25
6. Риччи Федерико 0 0
7. Кортиновис Алессандро 0 0
СПАЛ 2013
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Коломбо Лоренцо 2 0.5
2. Манкозу Марко 1 0.25
3. Вивиани Федерико 1 0.25
4. Эспозито Сальваторе 1 (1) 0.25
5. Капрадосси Элио 1 0.25
6. Латте Лат Эммануэль 1 0.25
7. Д'Орацио Людовико 0 0

Карточки

Реджина
# Игрок      
1. Менез Жереми 1 1
2. Хетемай Перпарим 2 0
3. Кризетиг Лоренцо 2 0
4. Ставропулос Димитрис 2 0
5. Ционек Тьяго 1 0
6. Ди Кьяра Джанлука 1 0
7. Бьянки Николо 1 0
СПАЛ 2013
# Игрок      
1. Вивиани Федерико 3 0
2. Капрадосси Элио 1 0
3. Викари Франческо 1 0
4. Крочата Джованни 1 0
5. Дикманн Лоренцо 1 0
6. Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0
7. Коломбо Лоренцо 1 0
8. Да Рива Якопо 1 0
9. Сек Демба 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реджина 0 0 25% (1) 25% (1) 50% (2) 0
 СПАЛ 2013 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 0 33.33% (2) 0

Предыдущие игры

Реджина Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Кротоне 1:1 Реджина Реджина 3:2 Тернана Реджина 0:0 Монца Салернитана 2:0 Реджина
Реджина 0:4 Фрозиноне Лечче 2:2 Реджина Реджина 2:2 Асколи Кремонезе 1:1 Реджина Реджина 2:1 Реджана Реджина 3:0 Виченца Виртус Читтаделла 1:1 Реджина Венеция 0:2 Реджина Реджина 1:1 Кьево Брешия 1:0 Реджина Реджина 1:0 Монца Пиза 0:0 Реджина Реджина 0:3 Эмполи СПАЛ 2013 1:4 Реджина Реджина 1:0 Порденоне Козенца 2:2 Реджина
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +6 =7 -7
СПАЛ 2013 1:1 Монца СПАЛ 2013 5:0 Порденоне Пиза 1:0 СПАЛ 2013 Беневенто 2:1 СПАЛ 2013
СПАЛ 2013 1:0 Кремонезе Реджана 1:2 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Фрозиноне Брешия 3:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Асколи Лечче 1:2 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Венеция Кьево 1:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Читтаделла Пиза 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Виртус Энтелла Пескара 0:1 СПАЛ 2013 Салернитана 0:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:4 Реджина Виченца Виртус 2:2 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Эмполи

Последние игры между собой

Реджина: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
СПАЛ 2013: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
СПАЛ 2013 1:4 Реджина Серия B Реджина 0:1 СПАЛ 2013 Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 4 3 1 0 12 - 4 10
2. Пиза 3 3 0 0 7 - 1 9
3. Асколи 0:2 4 3 0 1 5 - 4 9
4. Фрозиноне 4 2 2 0 6 - 2 8
5. Монца 1:0 4 2 2 0 3 - 1 8
6. Реджина 2:1 4 2 2 0 6 - 4 8
7. Парма 3 2 1 0 7 - 2 7
8. Беневенто 2:0 4 2 1 1 6 - 4 7
9. Кремонезе 3 2 0 1 5 - 1 6
10. Читтаделла 3 2 0 1 5 - 4 6
11. Перуджа 1:1 4 1 2 1 4 - 4 5
12. СПАЛ 2013 1:2 4 1 1 2 7 - 4 4
13. Козенца 1:1 4 1 1 2 4 - 8 4
14. Алессандрия 2:1 4 1 0 3 6 - 10 3
15. Кротоне 4 0 3 1 7 - 9 3
16. Комо 4 0 2 2 3 - 6 2
17. Лечче 1:2 4 0 2 2 2 - 6 2
18. Виченца Виртус 3 0 0 3 1 - 5 0
19. Порденоне 3 0 0 3 0 - 10 0
20. Тернана 0:1 4 0 0 4 3 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 2:1 3 2 1 0 5 - 3 7
2. Кремонезе 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Пиза 2 2 0 0 3 - 0 6
4. Читтаделла 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Монца 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
6. СПАЛ 2013 1:2 2 1 1 0 6 - 1 4
7. Брешия 2 1 1 0 7 - 3 4
8. Беневенто 2:0 2 1 1 0 4 - 3 4
9. Козенца 1:1 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Парма 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Асколи 0:2 2 1 0 1 1 - 2 3
12. Кротоне 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Фрозиноне 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Перуджа 1:1 2 0 1 1 3 - 4 1
15. Лечче 1:2 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Виченца Виртус 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Алессандрия 2:1 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Комо 2 0 0 2 0 - 3 0
19. Порденоне 2 0 0 2 0 - 5 0
20. Тернана 0:1 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Фрозиноне 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Асколи 0:2 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Парма 2 1 1 0 6 - 2 4
5. Перуджа 1:1 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Пиза 1 1 0 0 4 - 1 3
7. Беневенто 2:0 2 1 0 1 2 - 1 3
8. Алессандрия 2:1 3 1 0 2 5 - 7 3
9. Монца 1:0 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Комо 2 0 2 0 3 - 3 2
11. Реджина 2:1 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Кротоне 2 0 1 1 4 - 6 1
13. Лечче 1:2 2 0 1 1 0 - 3 1
14. Козенца 1:1 3 0 1 2 2 - 7 1
15. Кремонезе 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Читтаделла 1 0 0 1 0 - 2 0
17. СПАЛ 2013 1:2 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Порденоне 1 0 0 1 0 - 5 0
19. Виченца Виртус 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Тернана 0:1 2 0 0 2 2 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Кротоне Мулаттьери Самуэле 5 0 0
2. Алессандрия Корацца Симоне 5 1 0
3. Пиза Lorenzo Lucca 3 0 1
4. Брешия Ягелло Филип 2 0 2
5. Брешия Баич Риад 2 1 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. СПАЛ 2013 Вивиани Федерико 3 0
2. Перуджа Лизи Франческо 3 0
3. Беневенто Акампора Дженнаро 3 0
4. Реджина Менез Жереми 1 1
5. Алессандрия Ди Дженнаро Маттео 1 1
Весь список
Лучшие коэффициенты
Реджина
Ничья
СПАЛ 2013
2.47
3.00
3.46
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Реджина 2:1 СПАЛ 2013 онлайн




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