Италия: Серия B 2021-2022
Реджина
2:1
Конец матча
Стадион: Оресте Гранильо
СПАЛ 2013
1:0
16' ГолХетемай Перпарим
1:0
32' Не забитый пенальтиЭспозито Сальваторе
1:1
36' ПенальтиЭспозито Сальваторе
43' Желтая карточкаКапрадосси Элио
49' Желтая карточкаВивиани Федерико
60' Желтая карточкаВикари Франческо
2:1
68' ГолМонтальто Адриано
70' Желтая карточкаКрочата Джованни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Лариби КаримПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Денис ХерманНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
- Основной состав
-
22 Тиам ДембаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Кокколо ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Сек ДембаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Мора ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
29 Patryk Peda
-
Главный тренер: Хосеп Клотет Руис
Ход матча
16'
1:0
32'
36'
43'
49'
60'
68'
70'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 4
-
9 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
48 Владение мячом, % 52
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Галабинов Андрей
|2 (1)
|0.5
|2.
|Хетемай Перпарим
|1
|0.25
|3.
|Менез Жереми
|1
|0.25
|4.
|Монтальто Адриано
|1
|0.25
|5.
|Ривас Ригоберто
|1
|0.25
|6.
|Риччи Федерико
|0
|0
|7.
|Кортиновис Алессандро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Коломбо Лоренцо
|2
|0.5
|2.
|Манкозу Марко
|1
|0.25
|3.
|Вивиани Федерико
|1
|0.25
|4.
|Эспозито Сальваторе
|1 (1)
|0.25
|5.
|Капрадосси Элио
|1
|0.25
|6.
|Латте Лат Эммануэль
|1
|0.25
|7.
|Д'Орацио Людовико
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Менез Жереми
|1
|1
|2.
|Хетемай Перпарим
|2
|0
|3.
|Кризетиг Лоренцо
|2
|0
|4.
|Ставропулос Димитрис
|2
|0
|5.
|Ционек Тьяго
|1
|0
|6.
|Ди Кьяра Джанлука
|1
|0
|7.
|Бьянки Николо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вивиани Федерико
|3
|0
|2.
|Капрадосси Элио
|1
|0
|3.
|Викари Франческо
|1
|0
|4.
|Крочата Джованни
|1
|0
|5.
|Дикманн Лоренцо
|1
|0
|6.
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0
|7.
|Коломбо Лоренцо
|1
|0
|8.
|Да Рива Якопо
|1
|0
|9.
|Сек Демба
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реджина
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|50% (3)
|0
|СПАЛ 2013
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|0
|28.57% (2)
|0
Предыдущие игры
Реджина Последние 20 матчей: +7 =9 -4Кротоне 1:1 Реджина Реджина 3:2 Тернана Реджина 0:0 Монца Салернитана 2:0 Реджина
Реджина 0:4 Фрозиноне Лечче 2:2 Реджина Реджина 2:2 Асколи Кремонезе 1:1 Реджина Реджина 2:1 Реджана Реджина 3:0 Виченца Виртус Читтаделла 1:1 Реджина Венеция 0:2 Реджина Реджина 1:1 Кьево Брешия 1:0 Реджина Реджина 1:0 Монца Пиза 0:0 Реджина Реджина 0:3 Эмполи СПАЛ 2013 1:4 Реджина Реджина 1:0 Порденоне Козенца 2:2 Реджина
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +6 =7 -7СПАЛ 2013 1:1 Монца СПАЛ 2013 5:0 Порденоне Пиза 1:0 СПАЛ 2013 Беневенто 2:1 СПАЛ 2013
СПАЛ 2013 1:0 Кремонезе Реджана 1:2 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Фрозиноне Брешия 3:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Асколи Лечче 1:2 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Венеция Кьево 1:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Читтаделла Пиза 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Виртус Энтелла Пескара 0:1 СПАЛ 2013 Салернитана 0:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:4 Реджина Виченца Виртус 2:2 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Эмполи
Последние игры между собой
Реджина: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
СПАЛ 2013: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|4
|3
|1
|0
|12 - 4
|10
|2.
|Пиза
|1:1
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|3.
|Асколи
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|9
|4.
|Фрозиноне
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|5.
|Реджина
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|6.
|Парма
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|7.
|Беневенто
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|8.
|Кремонезе
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|9.
|Читтаделла
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|10.
|Монца
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|11.
|Перуджа
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|12.
|Лечче
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|13.
|СПАЛ 2013
|4
|1
|1
|2
|7 - 4
|4
|14.
|Козенца
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|15.
|Кротоне
|4
|0
|3
|1
|7 - 9
|3
|16.
|Комо
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|17.
|Виченца Виртус
|1:1
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|18.
|Тернана
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|19.
|Порденоне
|3
|0
|0
|3
|0 - 10
|0
|20.
|Алессандрия
|4
|0
|0
|4
|6 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|Кремонезе
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Пиза
|1:1
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|Читтаделла
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Брешия
|2
|1
|1
|0
|7 - 3
|4
|6.
|Лечче
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|Монца
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|СПАЛ 2013
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|9.
|Беневенто
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|10.
|Парма
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Асколи
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|12.
|Козенца
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|13.
|Фрозиноне
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Кротоне
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|15.
|Перуджа
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|16.
|Виченца Виртус
|1:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Алессандрия
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Комо
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|19.
|Тернана
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|20.
|Порденоне
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Фрозиноне
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Асколи
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Парма
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|5.
|Пиза
|1:1
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|6.
|Перуджа
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Беневенто
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|Комо
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|9.
|Монца
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Реджина
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Тернана
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|Кротоне
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|13.
|Лечче
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|14.
|Козенца
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|15.
|Кремонезе
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Читтаделла
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|СПАЛ 2013
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Порденоне
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|19.
|Виченца Виртус
|1:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|20.
|Алессандрия
|3
|0
|0
|3
|5 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Кротоне
|Мулаттьери Самуэле
|5
|0
|0
|2.
|Алессандрия
|Корацца Симоне
|5
|1
|0
|3.
|Пиза
|Lorenzo Lucca
|3
|0
|1
|4.
|Брешия
|Ягелло Филип
|2
|0
|2
|5.
|Брешия
|Баич Риад
|2
|1
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Асколи
|Дионизи Федерико
|3
|0
|2.
|Асколи
|Бюхель Марсель
|3
|0
|3.
|СПАЛ 2013
|Вивиани Федерико
|3
|0
|4.
|Перуджа
|Лизи Франческо
|3
|0
|5.
|Беневенто
|Акампора Дженнаро
|3
|0