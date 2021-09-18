  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2021-2022

Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Реджина
2:1
Конец матча

Стадион:
СПАЛ 2013
0'
1:0
16' Гол
Хетемай Перпарим
1:0
32' Не забитый пенальти
Эспозито Сальваторе
1:1
36' Пенальти
Эспозито Сальваторе
43' Желтая карточка
Капрадосси Элио
49' Желтая карточка
Вивиани Федерико
60' Желтая карточка
Викари Франческо
2:1
68' Гол
Монтальто Адриано
70' Желтая карточка
Крочата Джованни
90'+7
12
Микай
Алессандро
33
Лакичевич
Иван
3
Ционек
Тьяго
4
Ставропулос
Димитрис
17
Ди
Кьяра
Джанлука
56
Хетемай
Перпарим
8
Кризетиг
Лоренцо
99
Ривас
Ригоберто
10
Белломо
Никола
11
Риччи
Федерико
16
Галабинов
Андрей
22
Тиам
Демба
23
Викари
Франческо
17
Капрадосси
Элио
3
Трипальделли
Алессандро
25
Спальтро
Риккардо
8
Манкозу
Марко
5
Эспозито
Сальваторе
7
Крочата
Джованни
77
Вивиани
Федерико
99
Латте
Лат
Эммануэль
9
Коломбо
Лоренцо
Реджина
4-2-3-1
СПАЛ 2013
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Реджина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Галабинов Андрей 2 (1) 0.5
2. Хетемай Перпарим 1 0.25
3. Менез Жереми 1 0.25
4. Монтальто Адриано 1 0.25
5. Ривас Ригоберто 1 0.25
6. Риччи Федерико 0 0
7. Кортиновис Алессандро 0 0
СПАЛ 2013
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Коломбо Лоренцо 2 0.5
2. Манкозу Марко 1 0.25
3. Вивиани Федерико 1 0.25
4. Эспозито Сальваторе 1 (1) 0.25
5. Капрадосси Элио 1 0.25
6. Латте Лат Эммануэль 1 0.25
7. Д'Орацио Людовико 0 0

Карточки

Реджина
# Игрок      
1. Менез Жереми 1 1
2. Хетемай Перпарим 2 0
3. Кризетиг Лоренцо 2 0
4. Ставропулос Димитрис 2 0
5. Ционек Тьяго 1 0
6. Ди Кьяра Джанлука 1 0
7. Бьянки Николо 1 0
СПАЛ 2013
# Игрок      
1. Вивиани Федерико 3 0
2. Капрадосси Элио 1 0
3. Викари Франческо 1 0
4. Крочата Джованни 1 0
5. Дикманн Лоренцо 1 0
6. Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0
7. Коломбо Лоренцо 1 0
8. Да Рива Якопо 1 0
9. Сек Демба 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реджина 0 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 50% (3) 0
 СПАЛ 2013 14.29% (1) 14.29% (1) 42.86% (3) 0 28.57% (2) 0

Предыдущие игры

Реджина Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Кротоне 1:1 Реджина Реджина 3:2 Тернана Реджина 0:0 Монца Салернитана 2:0 Реджина
Реджина 0:4 Фрозиноне Лечче 2:2 Реджина Реджина 2:2 Асколи Кремонезе 1:1 Реджина Реджина 2:1 Реджана Реджина 3:0 Виченца Виртус Читтаделла 1:1 Реджина Венеция 0:2 Реджина Реджина 1:1 Кьево Брешия 1:0 Реджина Реджина 1:0 Монца Пиза 0:0 Реджина Реджина 0:3 Эмполи СПАЛ 2013 1:4 Реджина Реджина 1:0 Порденоне Козенца 2:2 Реджина
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +6 =7 -7
СПАЛ 2013 1:1 Монца СПАЛ 2013 5:0 Порденоне Пиза 1:0 СПАЛ 2013 Беневенто 2:1 СПАЛ 2013
СПАЛ 2013 1:0 Кремонезе Реджана 1:2 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Фрозиноне Брешия 3:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Асколи Лечче 1:2 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Венеция Кьево 1:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Читтаделла Пиза 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Виртус Энтелла Пескара 0:1 СПАЛ 2013 Салернитана 0:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:4 Реджина Виченца Виртус 2:2 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Эмполи

Последние игры между собой

Реджина: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
СПАЛ 2013: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
СПАЛ 2013 1:4 Реджина Серия B Реджина 0:1 СПАЛ 2013 Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 4 3 1 0 12 - 4 10
2. Пиза 1:1 4 3 1 0 8 - 2 10
3. Асколи 4 3 0 1 5 - 4 9
4. Фрозиноне 4 2 2 0 6 - 2 8
5. Реджина 4 2 2 0 6 - 4 8
6. Парма 3 2 1 0 7 - 2 7
7. Беневенто 4 2 1 1 6 - 4 7
8. Кремонезе 3 2 0 1 5 - 1 6
9. Читтаделла 3 2 0 1 5 - 4 6
10. Монца 4 1 3 0 3 - 2 6
11. Перуджа 4 1 2 1 4 - 4 5
12. Лечче 4 1 2 1 4 - 6 5
13. СПАЛ 2013 4 1 1 2 7 - 4 4
14. Козенца 4 1 1 2 4 - 8 4
15. Кротоне 4 0 3 1 7 - 9 3
16. Комо 4 0 2 2 3 - 6 2
17. Виченца Виртус 1:1 4 0 1 3 2 - 6 1
18. Тернана 4 0 1 3 4 - 10 1
19. Порденоне 3 0 0 3 0 - 10 0
20. Алессандрия 4 0 0 4 6 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 3 2 1 0 5 - 3 7
2. Кремонезе 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Пиза 1:1 2 2 0 0 3 - 0 6
4. Читтаделла 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Брешия 2 1 1 0 7 - 3 4
6. Лечче 2 1 1 0 4 - 3 4
7. Монца 2 1 1 0 2 - 1 4
8. СПАЛ 2013 2 1 1 0 6 - 1 4
9. Беневенто 2 1 1 0 4 - 3 4
10. Парма 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Асколи 2 1 0 1 1 - 2 3
12. Козенца 1 1 0 0 2 - 1 3
13. Фрозиноне 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Кротоне 2 0 2 0 3 - 3 2
15. Перуджа 2 0 1 1 3 - 4 1
16. Виченца Виртус 1:1 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Алессандрия 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Комо 2 0 0 2 0 - 3 0
19. Тернана 2 0 0 2 1 - 6 0
20. Порденоне 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Фрозиноне 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Асколи 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Парма 2 1 1 0 6 - 2 4
5. Пиза 1:1 2 1 1 0 5 - 2 4
6. Перуджа 2 1 1 0 1 - 0 4
7. Беневенто 2 1 0 1 2 - 1 3
8. Комо 2 0 2 0 3 - 3 2
9. Монца 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Реджина 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Тернана 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Кротоне 2 0 1 1 4 - 6 1
13. Лечче 2 0 1 1 0 - 3 1
14. Козенца 3 0 1 2 2 - 7 1
15. Кремонезе 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Читтаделла 1 0 0 1 0 - 2 0
17. СПАЛ 2013 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Порденоне 1 0 0 1 0 - 5 0
19. Виченца Виртус 1:1 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Алессандрия 3 0 0 3 5 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Кротоне Мулаттьери Самуэле 5 0 0
2. Алессандрия Корацца Симоне 5 1 0
3. Пиза Lorenzo Lucca 3 0 1
4. Брешия Ягелло Филип 2 0 2
5. Брешия Баич Риад 2 1 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Асколи Дионизи Федерико 3 0
2. Асколи Бюхель Марсель 3 0
3. СПАЛ 2013 Вивиани Федерико 3 0
4. Перуджа Лизи Франческо 3 0
5. Беневенто Акампора Дженнаро 3 0
Весь список
Где смотреть матч Реджина 2:1 СПАЛ 2013 онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 