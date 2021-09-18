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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Виченца Виртус
1:1
Второй тайм: 72'

Стадион:
Пиза
0'
1:0
30' Гол
Проя Федерико
38' Желтая карточка
Брускаджин Маттео
1:1
43' Гол
Туре Идрисса
46' Желтая карточка
Раноккья Филиппо
64' Желтая карточка
Меджорини Риккардо
66' Желтая карточка
 72'
22
Гранди
Маттео
18
Ди
Пардо
Алессандро
23
Каппеллетти
Даниэль
13
Пазини
Никола
15
Брускаджин
Маттео
27
Понтиссо
Симоне
30
Ригони
Лука
11
Раноккья
Филиппо
8
Проя
Федерико
34
Дальмонте
Никола
69
Меджорини
Риккардо
1
Николас
Андраде
6
Херманнссон
Хьёртур
4
Караччоло
Антонио
3
Леверб
Максим
20
Беруатто
Пьетро
15
Туре
Идрисса
30
Де
Витис
Алессандро
8
Марин
Мариус
27
Гухер
Роберт
77
Марсура
Давиде
9
Lorenzo
Lucca
Виченца Виртус
4-3-1-2
Пиза
4-3-2-1

Ход матча

30'
Проя Федерико
(Брускаджин Маттео)
1:0
38'
Брускаджин Маттео
 
43'
1:1
Туре Идрисса
(Гухер Роберт)
46'
Раноккья Филиппо
 
58'
Дзонта Лорис
Понтиссо Симоне
 
59'
 
Сибилли Джузеппе
Марсура Давиде
59'
 
Биринделли Самуэле
Херманнссон Хьёртур
64'
Меджорини Риккардо
 
65'
 
Надь Адам
Де Витис Алессандро
66'
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 11
  • 4 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 42 Владение мячом, % 58

Бомбардиры внутри турнира

Виченца Виртус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Проя Федерико 1 0.25
2. Меджорини Риккардо 1 (1) 0.25
3. Брускаджин Маттео 0 0
Пиза
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Lorenzo Lucca 3 0.75
2. Де Витис Алессандро 1 0.25
3. Коэн Йонатан 1 0.25
4. Туре Идрисса 1 0.25
5. Сибилли Джузеппе 1 0.25
6. Гухер Роберт 0 0
7. Мазуччи Гаэтано 0 0
8. Марсура Давиде 0 0

Карточки

Виченца Виртус
# Игрок      
1. Кальдерони Марко 2 0
2. Паделла Эмануэле 2 0
3. Брускаджин Маттео 2 0
4. Дьяв Давиде 2 0
5. Меджорини Риккардо 1 0
6. Лонго Самуэле 1 0
7. Проя Федерико 1 0
8. Понтиссо Симоне 1 0
9. Дальмонте Никола 1 0
10. Раноккья Филиппо 1 0
Пиза
# Игрок      
1. Марин Мариус 2 0
2. Гухер Роберт 1 0
3. Караччоло Антонио 1 0
4. Де Витис Алессандро 1 0
5. Леверб Максим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Виченца Виртус 0 0 0 0 0 100% (1)
 Пиза 33.33% (2) 0 0 16.67% (1) 0 50% (3)

Предыдущие игры

Виченца Виртус Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Козенца 2:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:2 Фрозиноне Читтаделла 1:0 Виченца Виртус Эмполи 4:2 Виченца Виртус
Сассуоло 3:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:3 Кальяри Виченца Виртус 2:1 Реджана Фрозиноне 1:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:3 Брешия Виртус Энтелла 1:2 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:2 Лечче Реджина 3:0 Виченца Виртус Асколи 2:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:0 Читтаделла Виченца Виртус 1:0 Пескара Козенца 1:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:2 Эмполи Кьево 1:2 Виченца Виртус Виченца Виртус 3:1 Кремонезе Пиза 2:2 Виченца Виртус
Пиза Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Тернана 1:4 Пиза Пиза 2:0 Алессандрия Пиза 1:0 СПАЛ 2013 Кальяри 3:1 Пиза
Пиза 3:2 Виртус Энтелла Брешия 4:3 Пиза Пиза 2:2 Венеция Фрозиноне 3:1 Пиза Порденоне 2:2 Пиза Пиза 3:0 Козенца Кьево 2:0 Пиза Пиза 0:1 Лечче Пескара 3:1 Пиза Пиза 3:0 СПАЛ 2013 Читтаделла 2:0 Пиза Пиза 0:0 Реджина Асколи 0:2 Пиза Пиза 2:2 Виченца Виртус Пиза 1:1 Эмполи Монца 0:2 Пиза

Последние игры между собой

Виченца Виртус: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Пиза: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Пиза 2:2 Виченца Виртус Серия B Виченца Виртус 4:4 Пиза Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 4 3 1 0 12 - 4 10
2. Пиза 1:1 4 3 1 0 8 - 2 10
3. Асколи 4 3 0 1 5 - 4 9
4. Фрозиноне 4 2 2 0 6 - 2 8
5. Реджина 4 2 2 0 6 - 4 8
6. Парма 3 2 1 0 7 - 2 7
7. Беневенто 4 2 1 1 6 - 4 7
8. Кремонезе 3 2 0 1 5 - 1 6
9. Читтаделла 3 2 0 1 5 - 4 6
10. Монца 4 1 3 0 3 - 2 6
11. Перуджа 4 1 2 1 4 - 4 5
12. Лечче 4 1 2 1 4 - 6 5
13. СПАЛ 2013 4 1 1 2 7 - 4 4
14. Козенца 4 1 1 2 4 - 8 4
15. Кротоне 4 0 3 1 7 - 9 3
16. Комо 4 0 2 2 3 - 6 2
17. Виченца Виртус 1:1 4 0 1 3 2 - 6 1
18. Тернана 4 0 1 3 4 - 10 1
19. Порденоне 3 0 0 3 0 - 10 0
20. Алессандрия 4 0 0 4 6 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 3 2 1 0 5 - 3 7
2. Кремонезе 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Пиза 1:1 2 2 0 0 3 - 0 6
4. Читтаделла 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Брешия 2 1 1 0 7 - 3 4
6. Лечче 2 1 1 0 4 - 3 4
7. Монца 2 1 1 0 2 - 1 4
8. СПАЛ 2013 2 1 1 0 6 - 1 4
9. Беневенто 2 1 1 0 4 - 3 4
10. Парма 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Асколи 2 1 0 1 1 - 2 3
12. Козенца 1 1 0 0 2 - 1 3
13. Фрозиноне 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Кротоне 2 0 2 0 3 - 3 2
15. Перуджа 2 0 1 1 3 - 4 1
16. Виченца Виртус 1:1 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Алессандрия 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Комо 2 0 0 2 0 - 3 0
19. Тернана 2 0 0 2 1 - 6 0
20. Порденоне 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Фрозиноне 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Асколи 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Парма 2 1 1 0 6 - 2 4
5. Пиза 1:1 2 1 1 0 5 - 2 4
6. Перуджа 2 1 1 0 1 - 0 4
7. Беневенто 2 1 0 1 2 - 1 3
8. Комо 2 0 2 0 3 - 3 2
9. Монца 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Реджина 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Тернана 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Кротоне 2 0 1 1 4 - 6 1
13. Лечче 2 0 1 1 0 - 3 1
14. Козенца 3 0 1 2 2 - 7 1
15. Кремонезе 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Читтаделла 1 0 0 1 0 - 2 0
17. СПАЛ 2013 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Порденоне 1 0 0 1 0 - 5 0
19. Виченца Виртус 1:1 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Алессандрия 3 0 0 3 5 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Кротоне Мулаттьери Самуэле 5 0 0
2. Алессандрия Корацца Симоне 5 1 0
3. Пиза Lorenzo Lucca 3 0 1
4. Брешия Ягелло Филип 2 0 2
5. Брешия Баич Риад 2 1 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Асколи Дионизи Федерико 3 0
2. Асколи Бюхель Марсель 3 0
3. СПАЛ 2013 Вивиани Федерико 3 0
4. Перуджа Лизи Франческо 3 0
5. Беневенто Акампора Дженнаро 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Туре Идрисса бьет в цель!
  • Желтая карточка
    38'
    Брускаджин Маттео получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Проя Федерико бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Виченца Виртус 1:1 Пиза онлайн




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