Италия: Серия B 2021-2022
Виченца Виртус
1:3
Конец матча
Стадион: Stadio Romeo Menti, Vicenza
Пиза
1:0
30' ГолПроя Федерико
38' Желтая карточкаБрускаджин Маттео
1:1
43' ГолТуре Идрисса
46' Желтая карточкаРаноккья Филиппо
64' Желтая карточкаМеджорини Риккардо
66' Желтая карточкаДи Пардо Алессандро
1:2
81' ГолБиринделли Самуэле
87' Желтая карточкаНиколас Андраде
1:3
90' ГолМастину Джузеппе
90' Желтая карточкаМастину Джузеппе
90' Желтая карточкаДжакомелли Стефано
30
Ригони
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Ригони ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
19 Ерарди МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Крекко ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Карло Доменико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Туре ИдриссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Гухер РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Декич ВладанВратарь
- Защитник
-
16 Надь АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Коэн ЙонатанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Чиско АндреаНападающий
-
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
Ход матча
30'
43'
1:1
46'
81'
87'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 7
-
3 Угловые 7
-
2 Офсайды 2
-
19 Нарушения правил 13
-
5 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
45 Владение мячом, % 55
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Проя Федерико
|1
|0.25
|2.
|Меджорини Риккардо
|1 (1)
|0.25
|3.
|Брускаджин Маттео
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Lorenzo Lucca
|3
|0.75
|2.
|Де Витис Алессандро
|1
|0.25
|3.
|Коэн Йонатан
|1
|0.25
|4.
|Туре Идрисса
|1
|0.25
|5.
|Мастину Джузеппе
|1
|0.25
|6.
|Биринделли Самуэле
|1
|0.25
|7.
|Сибилли Джузеппе
|1
|0.25
|8.
|Мазуччи Гаэтано
|0
|0
|9.
|Гухер Роберт
|0
|0
|10.
|Марсура Давиде
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кальдерони Марко
|2
|0
|2.
|Паделла Эмануэле
|2
|0
|3.
|Брускаджин Маттео
|2
|0
|4.
|Дьяв Давиде
|2
|0
|5.
|Меджорини Риккардо
|1
|0
|6.
|Джакомелли Стефано
|1
|0
|7.
|Лонго Самуэле
|1
|0
|8.
|Проя Федерико
|1
|0
|9.
|Понтиссо Симоне
|1
|0
|10.
|Дальмонте Никола
|1
|0
|11.
|Раноккья Филиппо
|1
|0
|12.
|Ди Пардо Алессандро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Марин Мариус
|2
|0
|2.
|Гухер Роберт
|1
|0
|3.
|Караччоло Антонио
|1
|0
|4.
|Де Витис Алессандро
|1
|0
|5.
|Николас Андраде
|1
|0
|6.
|Мастину Джузеппе
|1
|0
|7.
|Леверб Максим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Виченца Виртус
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
|Пиза
|22.22% (2)
|0
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|0
|55.56% (5)
Предыдущие игры
Виченца Виртус Последние 20 матчей: +6 =3 -11Козенца 2:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:2 Фрозиноне Читтаделла 1:0 Виченца Виртус Эмполи 4:2 Виченца Виртус
Сассуоло 3:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:3 Кальяри Виченца Виртус 2:1 Реджана Фрозиноне 1:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:3 Брешия Виртус Энтелла 1:2 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:2 Лечче Реджина 3:0 Виченца Виртус Асколи 2:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:0 Читтаделла Виченца Виртус 1:0 Пескара Козенца 1:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:2 Эмполи Кьево 1:2 Виченца Виртус Виченца Виртус 3:1 Кремонезе Пиза 2:2 Виченца Виртус
Пиза Последние 20 матчей: +8 =5 -7Тернана 1:4 Пиза Пиза 2:0 Алессандрия Пиза 1:0 СПАЛ 2013 Кальяри 3:1 Пиза
Последние игры между собой
Виченца Виртус: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Пиза: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|2.
|Брешия
|4
|3
|1
|0
|12 - 4
|10
|3.
|Асколи
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|9
|4.
|Фрозиноне
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|5.
|Реджина
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|6.
|Парма
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|7.
|Беневенто
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|8.
|Читтаделла
|0:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|9.
|Монца
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|10.
|Кремонезе
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|11.
|Перуджа
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|12.
|Лечче
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|13.
|СПАЛ 2013
|4
|1
|1
|2
|7 - 4
|4
|14.
|Козенца
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|15.
|Кротоне
|4
|0
|3
|1
|7 - 9
|3
|16.
|Комо
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|17.
|Тернана
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|18.
|Порденоне
|0:0
|4
|0
|1
|3
|0 - 10
|1
|19.
|Алессандрия
|4
|0
|0
|4
|6 - 12
|0
|20.
|Виченца Виртус
|4
|0
|0
|4
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Читтаделла
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|Реджина
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Кремонезе
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|Пиза
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|СПАЛ 2013
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|6.
|Брешия
|2
|1
|1
|0
|7 - 3
|4
|7.
|Лечче
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|8.
|Монца
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Беневенто
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|10.
|Парма
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Асколи
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|12.
|Козенца
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|13.
|Фрозиноне
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Кротоне
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|15.
|Перуджа
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|16.
|Алессандрия
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Комо
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|Виченца Виртус
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|19.
|Тернана
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|20.
|Порденоне
|0:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|Фрозиноне
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Брешия
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Асколи
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|Парма
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|6.
|Перуджа
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Беневенто
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|Комо
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|9.
|Монца
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Реджина
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Тернана
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|Кротоне
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|13.
|Лечче
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|14.
|Порденоне
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 5
|1
|15.
|Козенца
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|16.
|Кремонезе
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Читтаделла
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|СПАЛ 2013
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|19.
|Виченца Виртус
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|20.
|Алессандрия
|3
|0
|0
|3
|5 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Кротоне
|Мулаттьери Самуэле
|5
|0
|0
|2.
|Алессандрия
|Корацца Симоне
|5
|1
|0
|3.
|Пиза
|Lorenzo Lucca
|3
|0
|1
|4.
|Брешия
|Ягелло Филип
|2
|0
|2
|5.
|Брешия
|Баич Риад
|2
|1
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Асколи
|Дионизи Федерико
|3
|0
|2.
|Асколи
|Бюхель Марсель
|3
|0
|3.
|СПАЛ 2013
|Вивиани Федерико
|3
|0
|4.
|Перуджа
|Лизи Франческо
|3
|0
|5.
|Беневенто
|Акампора Дженнаро
|3
|0