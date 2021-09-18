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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Виченца Виртус
1:3
Конец матча

Стадион:
Пиза
0'
1:0
30' Гол
Проя Федерико
38' Желтая карточка
Брускаджин Маттео
1:1
43' Гол
Туре Идрисса
46' Желтая карточка
Раноккья Филиппо
64' Желтая карточка
Меджорини Риккардо
66' Желтая карточка
Ди Пардо Алессандро
1:2
81' Гол
Биринделли Самуэле
87' Желтая карточка
Николас Андраде
1:3
90' Гол
Мастину Джузеппе
90' Желтая карточка
Мастину Джузеппе
90' Желтая карточка
Джакомелли Стефано
90'+5
22
Гранди
Маттео
18
Ди
Пардо
Алессандро
23
Каппеллетти
Даниэль
13
Пазини
Никола
15
Брускаджин
Маттео
27
Понтиссо
Симоне
30
Ригони
Лука
11
Раноккья
Филиппо
8
Проя
Федерико
34
Дальмонте
Никола
69
Меджорини
Риккардо
1
Николас
Андраде
6
Херманнссон
Хьёртур
4
Караччоло
Антонио
3
Леверб
Максим
20
Беруатто
Пьетро
15
Туре
Идрисса
30
Де
Витис
Алессандро
8
Марин
Мариус
27
Гухер
Роберт
77
Марсура
Давиде
9
Lorenzo
Lucca
Виченца Виртус
4-3-1-2
Пиза
4-3-2-1

Ход матча

30'
Проя Федерико
(Брускаджин Маттео)
1:0
38'
Брускаджин Маттео
 
43'
1:1
Туре Идрисса
(Гухер Роберт)
46'
Раноккья Филиппо
 
58'
Дзонта Лорис
Понтиссо Симоне
 
59'
 
Сибилли Джузеппе
Марсура Давиде
59'
 
Биринделли Самуэле
Херманнссон Хьёртур
64'
Меджорини Риккардо
 
65'
 
Надь Адам
Де Витис Алессандро
66'
Ди Пардо Алессандро
 
71'
Ландзафаме Давиде
Меджорини Риккардо
 
71'
Джакомелли Стефано
Дальмонте Никола
 
76'
Кальдерони Марко
Брускаджин Маттео
 
77'
Крекко Лука
Проя Федерико
 
81'
1:2
Биринделли Самуэле
83'
 
Мазуччи Гаэтано
Lorenzo Lucca
83'
 
Мастину Джузеппе
Гухер Роберт
87'
 
Николас Андраде
90'
1:3
Мастину Джузеппе
(Мазуччи Гаэтано)
90'
 
Мастину Джузеппе
90'
Джакомелли Стефано
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 7
  • 2 Офсайды 2
  • 19 Нарушения правил 13
  • 5 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 45 Владение мячом, % 55

Бомбардиры внутри турнира

Виченца Виртус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Проя Федерико 1 0.25
2. Меджорини Риккардо 1 (1) 0.25
3. Брускаджин Маттео 0 0
Пиза
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Lorenzo Lucca 3 0.75
2. Де Витис Алессандро 1 0.25
3. Коэн Йонатан 1 0.25
4. Туре Идрисса 1 0.25
5. Мастину Джузеппе 1 0.25
6. Биринделли Самуэле 1 0.25
7. Сибилли Джузеппе 1 0.25
8. Мазуччи Гаэтано 0 0
9. Гухер Роберт 0 0
10. Марсура Давиде 0 0

Карточки

Виченца Виртус
# Игрок      
1. Кальдерони Марко 2 0
2. Паделла Эмануэле 2 0
3. Брускаджин Маттео 2 0
4. Дьяв Давиде 2 0
5. Меджорини Риккардо 1 0
6. Джакомелли Стефано 1 0
7. Лонго Самуэле 1 0
8. Проя Федерико 1 0
9. Понтиссо Симоне 1 0
10. Дальмонте Никола 1 0
11. Раноккья Филиппо 1 0
12. Ди Пардо Алессандро 1 0
Пиза
# Игрок      
1. Марин Мариус 2 0
2. Гухер Роберт 1 0
3. Караччоло Антонио 1 0
4. Де Витис Алессандро 1 0
5. Николас Андраде 1 0
6. Мастину Джузеппе 1 0
7. Леверб Максим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Виченца Виртус 0 50% (1) 0 0 0 50% (1)
 Пиза 22.22% (2) 0 11.11% (1) 11.11% (1) 0 55.56% (5)

Предыдущие игры

Виченца Виртус Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Козенца 2:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:2 Фрозиноне Читтаделла 1:0 Виченца Виртус Эмполи 4:2 Виченца Виртус
Сассуоло 3:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:3 Кальяри Виченца Виртус 2:1 Реджана Фрозиноне 1:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:3 Брешия Виртус Энтелла 1:2 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:2 Лечче Реджина 3:0 Виченца Виртус Асколи 2:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:0 Читтаделла Виченца Виртус 1:0 Пескара Козенца 1:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:2 Эмполи Кьево 1:2 Виченца Виртус Виченца Виртус 3:1 Кремонезе Пиза 2:2 Виченца Виртус
Пиза Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Тернана 1:4 Пиза Пиза 2:0 Алессандрия Пиза 1:0 СПАЛ 2013 Кальяри 3:1 Пиза
Пиза 3:2 Виртус Энтелла Брешия 4:3 Пиза Пиза 2:2 Венеция Фрозиноне 3:1 Пиза Порденоне 2:2 Пиза Пиза 3:0 Козенца Кьево 2:0 Пиза Пиза 0:1 Лечче Пескара 3:1 Пиза Пиза 3:0 СПАЛ 2013 Читтаделла 2:0 Пиза Пиза 0:0 Реджина Асколи 0:2 Пиза Пиза 2:2 Виченца Виртус Пиза 1:1 Эмполи Монца 0:2 Пиза

Последние игры между собой

Виченца Виртус: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Пиза: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Пиза 2:2 Виченца Виртус Серия B Виченца Виртус 4:4 Пиза Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 4 4 0 0 10 - 2 12
2. Брешия 4 3 1 0 12 - 4 10
3. Асколи 4 3 0 1 5 - 4 9
4. Фрозиноне 4 2 2 0 6 - 2 8
5. Реджина 4 2 2 0 6 - 4 8
6. Парма 3 2 1 0 7 - 2 7
7. Беневенто 4 2 1 1 6 - 4 7
8. Читтаделла 0:0 4 2 1 1 5 - 4 7
9. Монца 4 1 3 0 3 - 2 6
10. Кремонезе 3 2 0 1 5 - 1 6
11. Перуджа 4 1 2 1 4 - 4 5
12. Лечче 4 1 2 1 4 - 6 5
13. СПАЛ 2013 4 1 1 2 7 - 4 4
14. Козенца 4 1 1 2 4 - 8 4
15. Кротоне 4 0 3 1 7 - 9 3
16. Комо 4 0 2 2 3 - 6 2
17. Тернана 4 0 1 3 4 - 10 1
18. Порденоне 0:0 4 0 1 3 0 - 10 1
19. Алессандрия 4 0 0 4 6 - 12 0
20. Виченца Виртус 4 0 0 4 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Читтаделла 0:0 3 2 1 0 5 - 2 7
2. Реджина 3 2 1 0 5 - 3 7
3. Кремонезе 2 2 0 0 5 - 0 6
4. Пиза 2 2 0 0 3 - 0 6
5. СПАЛ 2013 2 1 1 0 6 - 1 4
6. Брешия 2 1 1 0 7 - 3 4
7. Лечче 2 1 1 0 4 - 3 4
8. Монца 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Беневенто 2 1 1 0 4 - 3 4
10. Парма 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Асколи 2 1 0 1 1 - 2 3
12. Козенца 1 1 0 0 2 - 1 3
13. Фрозиноне 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Кротоне 2 0 2 0 3 - 3 2
15. Перуджа 2 0 1 1 3 - 4 1
16. Алессандрия 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Комо 2 0 0 2 0 - 3 0
18. Виченца Виртус 2 0 0 2 1 - 5 0
19. Тернана 2 0 0 2 1 - 6 0
20. Порденоне 0:0 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 2 2 0 0 7 - 2 6
2. Фрозиноне 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Брешия 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Асколи 2 2 0 0 4 - 2 6
5. Парма 2 1 1 0 6 - 2 4
6. Перуджа 2 1 1 0 1 - 0 4
7. Беневенто 2 1 0 1 2 - 1 3
8. Комо 2 0 2 0 3 - 3 2
9. Монца 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Реджина 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Тернана 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Кротоне 2 0 1 1 4 - 6 1
13. Лечче 2 0 1 1 0 - 3 1
14. Порденоне 0:0 2 0 1 1 0 - 5 1
15. Козенца 3 0 1 2 2 - 7 1
16. Кремонезе 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Читтаделла 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
18. СПАЛ 2013 2 0 0 2 1 - 3 0
19. Виченца Виртус 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Алессандрия 3 0 0 3 5 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Кротоне Мулаттьери Самуэле 5 0 0
2. Алессандрия Корацца Симоне 5 1 0
3. Пиза Lorenzo Lucca 3 0 1
4. Брешия Ягелло Филип 2 0 2
5. Брешия Баич Риад 2 1 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Асколи Дионизи Федерико 3 0
2. Асколи Бюхель Марсель 3 0
3. СПАЛ 2013 Вивиани Федерико 3 0
4. Перуджа Лизи Франческо 3 0
5. Беневенто Акампора Дженнаро 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Туре Идрисса бьет в цель!
  • Желтая карточка
    38'
    Брускаджин Маттео получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Проя Федерико бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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