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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Санкт-Паули
2:0
Второй тайм: 53'

Стадион:
Ингольштадт
0'
1:0
34' Гол
Цандер Лука-Милан
2:0
50' Гол
Диттген Макс
53'
22
Василь
Никола
19
Цандер
Лука-Милан
18
Медич
Яков
4
Цирайс
Филипп
23
Пакарада
Леарт
30
Хартель
Марсель
7
Ирвайн
Джексон
14
Аремю
Афииз
11
Диттген
Макс
17
Киере
Даниэль-Кофи
9
Бургшталлер
Гвидо
24
Бунтиц
Фабиян
17
Хайнлот
Михаэль
21
Tobias
Schroeck
13
Рёзелер
Нильс
2
Поульсен
Андреас
22
Гебауэр
Кристиан
34
Merlin
Roehl
23
Линсмайер
Денис
35
Filip
Bilbija
32
Шмидт
Патрик
II
7
Эккерт
Деннис
Санкт-Паули
4-5-1
Ингольштадт
4-4-2

Ход матча

34'
Цандер Лука-Милан
(Пакарада Леарт)
1:0
50'
Диттген Макс
(Пакарада Леарт)
2:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Паули
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бургшталлер Гвидо 4 0.57
2. Макиенок Симон 2 0.29
3. Киере Даниэль-Кофи 1 0.14
4. Беккер Финн 1 0.14
5. Пакарада Леарт 1 0.14
6. Цандер Лука-Милан 1 0.14
7. Диттген Макс 0 0
8. Медич Яков 0 0
Ингольштадт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Filip Bilbija 2 0.29
2. Кутшке Штефан 1 0.14
3. Fatih Kaya 1 0.14
4. Эккерт Деннис 0 0
5. Merlin Roehl 0 0

Карточки

Санкт-Паули
# Игрок      
1. Бургшталлер Гвидо 2 0
2. Смит Эрик 2 0
3. Цирайс Филипп 0 1
4. Джигала Адам 1 0
5. Пакарада Леарт 1 0
6. Киере Даниэль-Кофи 1 0
7. Медич Яков 1 0
8. Аремю Афииз 1 0
Ингольштадт
# Игрок      
1. Rico Preissinger 3 0
2. Эккерт Деннис 2 0
3. Байстер Максимилиан 1 0
4. Рёзелер Нильс 1 0
5. Кутшке Штефан 1 0
6. Линсмайер Денис 1 0
7. Франке Доминик 1 0
8. Бурджеллаб Нассим 1 0
9. Thomas Leon Keller 1 0
10. Jalen Hawkings 1 0
11. Merlin Roehl 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Санкт-Паули 11.11% (1) 22.22% (2) 0 22.22% (2) 22.22% (2) 22.22% (2)
 Ингольштадт 0 0 25% (1) 50% (2) 0 25% (1)

Предыдущие игры

Санкт-Паули Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Ганновер 96 1:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:0 Ян Падерборн 3:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 3:2 Гамбург
Магдебург 2:3 Санкт-Паули Эрцгебирге Ауэ 0:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 3:0 Хольштайн Киль Санкт-Паули 2:2 Герта Санкт-Паули 2:2 Оденсе Ганновер 96 0:2 Санкт-Паули Ян 3:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:2 Ганновер 96 Хольштайн Киль 4:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:1 Гройтер Фюрт Фортуна 2:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 4:0 Вюрцбург Кикерс Эрцгебирге Ауэ 1:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:0 Айнтрахт Бр Арминия 1:1 Санкт-Паули Оснабрюк 1:2 Санкт-Паули
Ингольштадт Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Ингольштадт 0:3 Вердер Зандхаузен 0:2 Ингольштадт Ингольштадт 0:0 Нюрнберг Дармштадт 6:1 Ингольштадт
Ингольштадт 2:1 Эрцгебирге Ауэ Ингольштадт 1:2 Хайденхайм Динамо Дрезден 3:0 Ингольштадт Ингольштадт 1:1 Гройтер Фюрт Оснабрюк 3:1 Ингольштадт Ингольштадт 3:0 Оснабрюк Ингольштадт 3:1 Мюнхен-1860 Дуйсбург 1:5 Ингольштадт Ингольштадт 0:0 Саарбрюккен Ганза 1:1 Ингольштадт Ингольштадт 3:2 Цвиккау Любек 1:1 Ингольштадт Ингольштадт 0:0 Меппен Ингольштадт 2:2 Бавария-2 Магдебург 2:0 Ингольштадт Ингольштадт 1:0 Вальдхоф

Последние игры между собой

Санкт-Паули: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 3
Ингольштадт: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 8
Ингольштадт 0:3 Санкт-Паули Товарищеские матчи Санкт-Паули 1:0 Ингольштадт Бундеслига 2 Ингольштадт 0:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Ингольштадт 0:1 Санкт-Паули Бундеслига 2
Санкт-Паули 0:4 Ингольштадт Бундеслига 2 Ингольштадт 2:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:1 Ингольштадт Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:0 Ингольштадт Бундеслига 2 Ингольштадт 1:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Ингольштадт 0:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:1 Ингольштадт Бундеслига 2 Ингольштадт 1:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:0 Ингольштадт Бундеслига 2 Ингольштадт 0:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:0 Ингольштадт Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 4:1 7 4 2 1 16 - 6 14
2. Ян 7 4 2 1 15 - 6 14
3. Санкт-Паули 2:0 7 4 1 2 11 - 6 13
4. Нюрнберг 7 3 4 0 9 - 5 13
5. Карлсруэ 7 3 3 1 11 - 6 12
6. Гамбург 7 3 3 1 12 - 8 12
7. Хайденхайм 7 3 3 1 8 - 5 12
8. Вердер 7 3 2 2 11 - 9 11
9. Дармштадт 1:0 7 3 1 3 14 - 10 10
10. Динамо Дрезден 0:1 7 3 1 3 10 - 8 10
11. Шальке 04 7 3 1 3 11 - 11 10
12. Ганновер 96 7 3 1 3 6 - 10 10
13. Фортуна 7 2 2 3 9 - 11 8
14. Ганза 7 2 1 4 8 - 12 7
15. Хольштайн Киль 7 1 2 4 7 - 16 5
16. Ингольштадт 0:2 7 1 1 5 4 - 16 4
17. Зандхаузен 7 1 1 5 5 - 13 4
18. Эрцгебирге Ауэ 1:4 7 0 3 4 3 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули 2:0 4 4 0 0 10 - 2 12
2. Нюрнберг 4 3 1 0 5 - 1 10
3. Дармштадт 1:0 4 3 0 1 11 - 3 9
4. Ян 3 2 1 0 9 - 3 7
5. Динамо Дрезден 0:1 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Ганновер 96 3 2 0 1 2 - 3 6
7. Хайденхайм 4 1 3 0 3 - 2 6
8. Карлсруэ 3 1 2 0 5 - 2 5
9. Гамбург 3 1 2 0 5 - 4 5
10. Шальке 04 4 1 1 2 6 - 7 4
11. Падерборн 4:1 3 1 1 1 5 - 4 4
12. Вердер 4 1 1 2 5 - 7 4
13. Ганза 3 1 0 2 4 - 7 3
14. Хольштайн Киль 4 1 0 3 3 - 9 3
15. Фортуна 3 0 2 1 5 - 6 2
16. Ингольштадт 0:2 3 0 1 2 1 - 5 1
17. Зандхаузен 4 0 1 3 1 - 7 1
18. Эрцгебирге Ауэ 1:4 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 4:1 4 3 1 0 11 - 2 10
2. Гамбург 4 2 1 1 7 - 4 7
3. Вердер 3 2 1 0 6 - 2 7
4. Ян 4 2 1 1 6 - 3 7
5. Карлсруэ 4 2 1 1 6 - 4 7
6. Хайденхайм 3 2 0 1 5 - 3 6
7. Шальке 04 3 2 0 1 5 - 4 6
8. Фортуна 4 2 0 2 4 - 5 6
9. Динамо Дрезден 0:1 4 1 1 2 5 - 5 4
10. Ганза 4 1 1 2 4 - 5 4
11. Ганновер 96 4 1 1 2 4 - 7 4
12. Ингольштадт 0:2 4 1 0 3 3 - 11 3
13. Зандхаузен 3 1 0 2 4 - 6 3
14. Нюрнберг 3 0 3 0 4 - 4 3
15. Хольштайн Киль 3 0 2 1 4 - 7 2
16. Эрцгебирге Ауэ 1:4 3 0 2 1 1 - 4 2
17. Санкт-Паули 2:0 3 0 1 2 1 - 4 1
18. Дармштадт 1:0 3 0 1 2 3 - 7 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шальке 04 Теродде Симон 8 0 2
2. Падерборн Михель Свен 5 0 2
3. Дармштадт Титц Филлип 5 1 0
4. Санкт-Паули Бургшталлер Гвидо 4 0 1
5. Карлсруэ Хофманн Филипп 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Карлсруэ Ванитцек Марвин 3 1
2. Вердер Гросс Кристиан 2 1
3. Зандхаузен Рицмайер Марсель 2 1
4. Гамбург Шонлау Себастьян 2 1
5. Зандхаузен Диаките Умар 2 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Описание гола
    50'
    Г О О О О Л - Диттген Макс бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Цандер Лука-Милан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Санкт-Паули
Ничья
Ингольштадт
1.65
6.49
5.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Санкт-Паули 2:0 Ингольштадт онлайн




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