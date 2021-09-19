Германия: Бундеслига 2 2021-2022
Санкт-Паули
4:1
Конец матча
Стадион: Millerntor Stadion
Ингольштадт
1:0
34' ГолЦандер Лука-Милан
2:0
50' ГолДиттген Макс
3:0
61' ГолБургшталлер Гвидо
3:1
72' ГолMerlin Roehl
4:1
73' ГолБухтманн Кристофер
83' Желтая карточкаMerlin Roehl
18
Медич
Яков
14
Аремю
Афииз
11
Диттген
Макс
34
Merlin
Roehl
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Медич ЯковЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Аремю АфиизПолузащитник
-
11 Диттген МаксПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Джигала АдамЗащитник
-
21 Рицка ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Timo Schultz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Merlin RoehlПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Шмидт ПатрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Roberto Patzold
Ход матча
34'
50'
2:0
61'
72'
3:1
73'
83'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 8
-
10 Удары в створ 1
-
8 Угловые 3
-
3 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 17
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
61 Владение мячом, % 39
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бургшталлер Гвидо
|5
|0.71
|2.
|Макиенок Симон
|2
|0.29
|3.
|Киере Даниэль-Кофи
|1
|0.14
|4.
|Пакарада Леарт
|1
|0.14
|5.
|Беккер Финн
|1
|0.14
|6.
|Диттген Макс
|1
|0.14
|7.
|Бухтманн Кристофер
|1
|0.14
|8.
|Цандер Лука-Милан
|1
|0.14
|9.
|Медич Яков
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Filip Bilbija
|2
|0.29
|2.
|Merlin Roehl
|1
|0.14
|3.
|Кутшке Штефан
|1
|0.14
|4.
|Fatih Kaya
|1
|0.14
|5.
|Эккерт Деннис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бургшталлер Гвидо
|2
|0
|2.
|Смит Эрик
|2
|0
|3.
|Цирайс Филипп
|0
|1
|4.
|Джигала Адам
|1
|0
|5.
|Пакарада Леарт
|1
|0
|6.
|Киере Даниэль-Кофи
|1
|0
|7.
|Медич Яков
|1
|0
|8.
|Аремю Афииз
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Rico Preissinger
|3
|0
|2.
|Эккерт Деннис
|2
|0
|3.
|Merlin Roehl
|2
|0
|4.
|Байстер Максимилиан
|1
|0
|5.
|Рёзелер Нильс
|1
|0
|6.
|Кутшке Штефан
|1
|0
|7.
|Линсмайер Денис
|1
|0
|8.
|Франке Доминик
|1
|0
|9.
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0
|10.
|Thomas Leon Keller
|1
|0
|11.
|Jalen Hawkings
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Санкт-Паули
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|30.77% (4)
|15.38% (2)
|Ингольштадт
|0
|0
|20% (1)
|40% (2)
|20% (1)
|20% (1)
Предыдущие игры
Санкт-Паули Последние 20 матчей: +10 =4 -6Ганновер 96 1:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:0 Ян Падерборн 3:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 3:2 Гамбург
Магдебург 2:3 Санкт-Паули Эрцгебирге Ауэ 0:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 3:0 Хольштайн Киль Санкт-Паули 2:2 Герта Санкт-Паули 2:2 Оденсе Ганновер 96 0:2 Санкт-Паули Ян 3:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:2 Ганновер 96 Хольштайн Киль 4:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:1 Гройтер Фюрт Фортуна 2:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 4:0 Вюрцбург Кикерс Эрцгебирге Ауэ 1:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:0 Айнтрахт Бр Арминия 1:1 Санкт-Паули Оснабрюк 1:2 Санкт-Паули
Ингольштадт Последние 20 матчей: +7 =7 -6Ингольштадт 0:3 Вердер Зандхаузен 0:2 Ингольштадт Ингольштадт 0:0 Нюрнберг Дармштадт 6:1 Ингольштадт
Ингольштадт 2:1 Эрцгебирге Ауэ Ингольштадт 1:2 Хайденхайм Динамо Дрезден 3:0 Ингольштадт Ингольштадт 1:1 Гройтер Фюрт Оснабрюк 3:1 Ингольштадт Ингольштадт 3:0 Оснабрюк Ингольштадт 3:1 Мюнхен-1860 Дуйсбург 1:5 Ингольштадт Ингольштадт 0:0 Саарбрюккен Ганза 1:1 Ингольштадт Ингольштадт 3:2 Цвиккау Любек 1:1 Ингольштадт Ингольштадт 0:0 Меппен Ингольштадт 2:2 Бавария-2 Магдебург 2:0 Ингольштадт Ингольштадт 1:0 Вальдхоф
Последние игры между собой
Санкт-Паули: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 3
Ингольштадт: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 8
Санкт-Паули 0:4 Ингольштадт Бундеслига 2 Ингольштадт 2:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:1 Ингольштадт Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:0 Ингольштадт Бундеслига 2 Ингольштадт 1:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Ингольштадт 0:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:1 Ингольштадт Бундеслига 2 Ингольштадт 1:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:0 Ингольштадт Бундеслига 2 Ингольштадт 0:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:0 Ингольштадт Бундеслига 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|7
|4
|2
|1
|16 - 6
|14
|2.
|Ян
|7
|4
|2
|1
|15 - 6
|14
|3.
|Санкт-Паули
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|4.
|Нюрнберг
|7
|3
|4
|0
|9 - 5
|13
|5.
|Карлсруэ
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|6.
|Гамбург
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|7.
|Хайденхайм
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|8.
|Вердер
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|9.
|Дармштадт
|7
|3
|1
|3
|14 - 10
|10
|10.
|Динамо Дрезден
|7
|3
|1
|3
|10 - 8
|10
|11.
|Шальке 04
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|12.
|Ганновер 96
|7
|3
|1
|3
|6 - 10
|10
|13.
|Фортуна
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|14.
|Ганза
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|15.
|Хольштайн Киль
|7
|1
|2
|4
|7 - 16
|5
|16.
|Ингольштадт
|7
|1
|1
|5
|5 - 18
|4
|17.
|Зандхаузен
|7
|1
|1
|5
|5 - 13
|4
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|7
|0
|3
|4
|3 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|2.
|Нюрнберг
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|3.
|Дармштадт
|4
|3
|0
|1
|11 - 3
|9
|4.
|Ян
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|5.
|Динамо Дрезден
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Ганновер 96
|3
|2
|0
|1
|2 - 3
|6
|7.
|Хайденхайм
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|8.
|Карлсруэ
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|9.
|Гамбург
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|10.
|Шальке 04
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|11.
|Падерборн
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|12.
|Вердер
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|Ганза
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|14.
|Хольштайн Киль
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|15.
|Фортуна
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|16.
|Ингольштадт
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|17.
|Зандхаузен
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|2.
|Гамбург
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|3.
|Вердер
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|Ян
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|5.
|Карлсруэ
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|Хайденхайм
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|Шальке 04
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|8.
|Фортуна
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|9.
|Динамо Дрезден
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|10.
|Ганза
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|11.
|Ганновер 96
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|12.
|Ингольштадт
|4
|1
|0
|3
|4 - 13
|3
|13.
|Зандхаузен
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|14.
|Нюрнберг
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|15.
|Хольштайн Киль
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|17.
|Санкт-Паули
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|18.
|Дармштадт
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шальке 04
|Теродде Симон
|8
|0
|2
|2.
|Падерборн
|Михель Свен
|5
|0
|2
|3.
|Санкт-Паули
|Бургшталлер Гвидо
|5
|0
|1
|4.
|Дармштадт
|Титц Филлип
|5
|1
|0
|5.
|Карлсруэ
|Хофманн Филипп
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Карлсруэ
|Ванитцек Марвин
|3
|1
|2.
|Вердер
|Гросс Кристиан
|2
|1
|3.
|Зандхаузен
|Рицмайер Марсель
|2
|1
|4.
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|2
|1
|5.
|Зандхаузен
|Диаките Умар
|2
|1