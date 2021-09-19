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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Дармштадт
1:0
Второй тайм: 52'

Стадион:
Динамо Дрезден
0'
8' Красная карточка
Шнелльхардт Фабиан
1:0
14' Гол
Кемпе Тобиас
41' Желтая карточка
Лёв Крис
45' Желтая карточка
Agyemang Diawusie
52'
1
Шуэн
Марсель
26
Бадер
Маттиас
24
Зобих
Лассе
5
Пфайффер
Патрик
32
Холланд
Фабиан
11
Кемпе
Тобиас
8
Шнелльхардт
Фабиан
23
Гьясула
Клаус
18
Хонзак
Матиас
16
Пфайффер
Лука
9
Титц
Филлип
1
Бролль
Кевин
3
Michael
Akoto
21
Золльбауэр
Михаэль
26
Sebastian
Mai
15
Лёв
Крис
17
Morris
Schroeter
5
Штарк
Янник
30
Каде
Юлиус
35
Кёнигсдёрффер
Рансфорд
33
Дафернер
Кристоф
7
Влачодимос
Панайотис
Дармштадт
4-4-2
Динамо Дрезден
4-3-3

Ход матча

8'
Шнелльхардт Фабиан
 
14'
Кемпе Тобиас
1:0
17'
 
Agyemang Diawusie
Влачодимос Панайотис
39'
 
Вилль Пауль
Morris Schroeter
41'
 
Лёв Крис
45'
 
Agyemang Diawusie
46'
Карич Эмир
Титц Филлип
 
46'
 
Pascal Sohm
Кёнигсдёрффер Рансфорд

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Дармштадт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Титц Филлип 5 (1) 0.71
2. Пфайффер Лука 3 0.43
3. Шнелльхардт Фабиан 2 0.29
4. Кемпе Тобиас 2 (1) 0.29
5. Ману Брайдон 1 0.14
6. Бадер Маттиас 0 0
7. Холланд Фабиан 0 0
8. Гьясула Клаус 0 0
9. Хонзак Матиас 0 0
10. Карич Эмир 0 0
Динамо Дрезден
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дафернер Кристоф 3 0.43
2. Heinz Moerschel 2 0.29
3. Влачодимос Панайотис 1 0.14
4. Книппинг Тим 1 0.14
5. Sebastian Mai 1 0.14
6. Лёв Крис 1 0.14
7. Каде Юлиус 1 0.14
8. Morris Schroeter 0 0
9. Michael Akoto 0 0
10. Luca Herrmann 0 0

Карточки

Дармштадт
# Игрок      
1. Карич Эмир 3 0
2. Бадер Маттиас 2 0
3. Гьясула Клаус 2 0
4. Пфайффер Патрик 2 0
5. Clemens Riedel 2 0
6. Шнелльхардт Фабиан 0 1
7. Зобих Лассе 1 0
8. Берко Эрих 1 0
9. Мюллер Янник 1 0
10. Пфайффер Лука 1 0
11. Голлер Беньямин 1 0
Динамо Дрезден
# Игрок      
1. Лёв Крис 2 0
2. Michael Akoto 2 0
3. Robin Becker 0 1
4. Золльбауэр Михаэль 1 0
5. Хосинер Филипп 1 0
6. Штарк Янник 1 0
7. Sebastian Mai 1 0
8. Agyemang Diawusie 1 0
9. Heinz Moerschel 1 0
10. Дафернер Кристоф 1 0
11. Luca Herrmann 1 0
12. Аидонис Антонис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дармштадт 8.33% (1) 16.67% (2) 41.67% (5) 0 25% (3) 8.33% (1)
 Динамо Дрезден 10% (1) 0 10% (1) 30% (3) 40% (4) 10% (1)

Предыдущие игры

Дармштадт Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Ганза 2:1 Дармштадт Дармштадт 4:0 Ганновер 96 Гамбург 2:2 Дармштадт Дармштадт 6:1 Ингольштадт
Мюнхен-1860 1:1 Дармштадт Карлсруэ 3:0 Дармштадт Дармштадт 0:2 Ян Штуттгарт 1:1 Дармштадт Хольштайн Киль 2:3 Дармштадт Дармштадт 5:1 Хайденхайм Ганновер 96 1:2 Дармштадт Дармштадт 3:1 Бохум Вюрцбург Кикерс 1:3 Дармштадт Дармштадт 2:2 Гройтер Фюрт Гамбург 1:2 Дармштадт Дармштадт 1:2 Фортуна Айнтрахт Бр 1:1 Дармштадт Дармштадт 4:1 Эрцгебирге Ауэ Падерборн 2:3 Дармштадт Дармштадт 0:1 Карлсруэ
Динамо Дрезден Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Хайденхайм 2:1 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 0:3 Падерборн Ганза 1:3 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 2:0 Ганновер 96
Динамо Дрезден 2:1 Падерборн Гамбург 1:1 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 3:0 Ингольштадт Унион Берлин 3:0 Динамо Дрезден Веен Висбаден 0:1 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 4:0 Тюркюджю Атаспор Динамо Дрезден 2:0 Виктория Кёльн Ферль 0:0 Динамо Дрезден Юрдинген 0:2 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 1:0 Дуйсбург Динамо Дрезден 0:3 Галлешер Унтерахинг 2:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 0:0 Ганза Мюнхен-1860 1:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 1:0 Веен Висбаден Динамо Дрезден 1:1 Саарбрюккен

Последние игры между собой

Дармштадт: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Динамо Дрезден: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Динамо Дрезден 0:3 Дармштадт Кубок Динамо Дрезден 2:3 Дармштадт Бундеслига 2 Дармштадт 0:0 Динамо Дрезден Бундеслига 2 Дармштадт 2:0 Динамо Дрезден Бундеслига 2
Динамо Дрезден 4:1 Дармштадт Бундеслига 2 Динамо Дрезден 0:2 Дармштадт Бундеслига 2 Дармштадт 3:3 Динамо Дрезден Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 4:1 7 4 2 1 16 - 6 14
2. Ян 7 4 2 1 15 - 6 14
3. Санкт-Паули 2:0 7 4 1 2 11 - 6 13
4. Нюрнберг 7 3 4 0 9 - 5 13
5. Карлсруэ 7 3 3 1 11 - 6 12
6. Гамбург 7 3 3 1 12 - 8 12
7. Хайденхайм 7 3 3 1 8 - 5 12
8. Вердер 7 3 2 2 11 - 9 11
9. Дармштадт 1:0 7 3 1 3 14 - 10 10
10. Динамо Дрезден 0:1 7 3 1 3 10 - 8 10
11. Шальке 04 7 3 1 3 11 - 11 10
12. Ганновер 96 7 3 1 3 6 - 10 10
13. Фортуна 7 2 2 3 9 - 11 8
14. Ганза 7 2 1 4 8 - 12 7
15. Хольштайн Киль 7 1 2 4 7 - 16 5
16. Ингольштадт 0:2 7 1 1 5 4 - 16 4
17. Зандхаузен 7 1 1 5 5 - 13 4
18. Эрцгебирге Ауэ 1:4 7 0 3 4 3 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули 2:0 4 4 0 0 10 - 2 12
2. Нюрнберг 4 3 1 0 5 - 1 10
3. Дармштадт 1:0 4 3 0 1 11 - 3 9
4. Ян 3 2 1 0 9 - 3 7
5. Динамо Дрезден 0:1 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Ганновер 96 3 2 0 1 2 - 3 6
7. Хайденхайм 4 1 3 0 3 - 2 6
8. Карлсруэ 3 1 2 0 5 - 2 5
9. Гамбург 3 1 2 0 5 - 4 5
10. Шальке 04 4 1 1 2 6 - 7 4
11. Падерборн 4:1 3 1 1 1 5 - 4 4
12. Вердер 4 1 1 2 5 - 7 4
13. Ганза 3 1 0 2 4 - 7 3
14. Хольштайн Киль 4 1 0 3 3 - 9 3
15. Фортуна 3 0 2 1 5 - 6 2
16. Ингольштадт 0:2 3 0 1 2 1 - 5 1
17. Зандхаузен 4 0 1 3 1 - 7 1
18. Эрцгебирге Ауэ 1:4 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 4:1 4 3 1 0 11 - 2 10
2. Гамбург 4 2 1 1 7 - 4 7
3. Вердер 3 2 1 0 6 - 2 7
4. Ян 4 2 1 1 6 - 3 7
5. Карлсруэ 4 2 1 1 6 - 4 7
6. Хайденхайм 3 2 0 1 5 - 3 6
7. Шальке 04 3 2 0 1 5 - 4 6
8. Фортуна 4 2 0 2 4 - 5 6
9. Динамо Дрезден 0:1 4 1 1 2 5 - 5 4
10. Ганза 4 1 1 2 4 - 5 4
11. Ганновер 96 4 1 1 2 4 - 7 4
12. Ингольштадт 0:2 4 1 0 3 3 - 11 3
13. Зандхаузен 3 1 0 2 4 - 6 3
14. Нюрнберг 3 0 3 0 4 - 4 3
15. Хольштайн Киль 3 0 2 1 4 - 7 2
16. Эрцгебирге Ауэ 1:4 3 0 2 1 1 - 4 2
17. Санкт-Паули 2:0 3 0 1 2 1 - 4 1
18. Дармштадт 1:0 3 0 1 2 3 - 7 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шальке 04 Теродде Симон 8 0 2
2. Падерборн Михель Свен 5 0 2
3. Дармштадт Титц Филлип 5 1 0
4. Санкт-Паули Бургшталлер Гвидо 4 0 1
5. Карлсруэ Хофманн Филипп 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Карлсруэ Ванитцек Марвин 3 1
2. Вердер Гросс Кристиан 2 1
3. Зандхаузен Рицмайер Марсель 2 1
4. Гамбург Шонлау Себастьян 2 1
5. Зандхаузен Диаките Умар 2 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Титц Филлип уходит с поля. Карич Эмир выходит вместо него
  • 46'
    Ransford Koenigsdoerffer уходит с поля. Pascal Sohm выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Лучшие коэффициенты
Дармштадт
Ничья
Динамо Дрезден
2.12
3.78
6.25
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Дармштадт 1:0 Динамо Дрезден онлайн




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