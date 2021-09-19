Германия: Бундеслига 2 2021-2022
Дармштадт
1:0
Второй тайм: 52'
Стадион: Merck-Stadion am Boellenfalltor
Динамо Дрезден
8' Красная карточкаШнелльхардт Фабиан
1:0
14' ГолКемпе Тобиас
41' Желтая карточкаЛёв Крис
45' Желтая карточкаAgyemang Diawusie
24
Зобих
Лассе
11
Кемпе
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Зобих ЛассеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
20 Мюллер ЯнникЗащитник
-
19 Карич ЭмирПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Челич НеманяПолузащитник
-
40 Берко ЭрихПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Лёв КрисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Каде ЮлиусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Лёве ЮстинПолузащитник
-
28 Вилль ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Alexander Schmidt
Ход матча
14'
1:0
41'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
1 Замены 3
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Титц Филлип
|5 (1)
|0.71
|2.
|Пфайффер Лука
|3
|0.43
|3.
|Шнелльхардт Фабиан
|2
|0.29
|4.
|Кемпе Тобиас
|2 (1)
|0.29
|5.
|Ману Брайдон
|1
|0.14
|6.
|Бадер Маттиас
|0
|0
|7.
|Холланд Фабиан
|0
|0
|8.
|Гьясула Клаус
|0
|0
|9.
|Хонзак Матиас
|0
|0
|10.
|Карич Эмир
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дафернер Кристоф
|3
|0.43
|2.
|Heinz Moerschel
|2
|0.29
|3.
|Влачодимос Панайотис
|1
|0.14
|4.
|Книппинг Тим
|1
|0.14
|5.
|Sebastian Mai
|1
|0.14
|6.
|Лёв Крис
|1
|0.14
|7.
|Каде Юлиус
|1
|0.14
|8.
|Morris Schroeter
|0
|0
|9.
|Michael Akoto
|0
|0
|10.
|Luca Herrmann
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Карич Эмир
|3
|0
|2.
|Бадер Маттиас
|2
|0
|3.
|Гьясула Клаус
|2
|0
|4.
|Пфайффер Патрик
|2
|0
|5.
|Clemens Riedel
|2
|0
|6.
|Шнелльхардт Фабиан
|0
|1
|7.
|Зобих Лассе
|1
|0
|8.
|Берко Эрих
|1
|0
|9.
|Мюллер Янник
|1
|0
|10.
|Пфайффер Лука
|1
|0
|11.
|Голлер Беньямин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лёв Крис
|2
|0
|2.
|Michael Akoto
|2
|0
|3.
|Robin Becker
|0
|1
|4.
|Золльбауэр Михаэль
|1
|0
|5.
|Хосинер Филипп
|1
|0
|6.
|Штарк Янник
|1
|0
|7.
|Sebastian Mai
|1
|0
|8.
|Agyemang Diawusie
|1
|0
|9.
|Heinz Moerschel
|1
|0
|10.
|Дафернер Кристоф
|1
|0
|11.
|Luca Herrmann
|1
|0
|12.
|Аидонис Антонис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дармштадт
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|41.67% (5)
|0
|25% (3)
|8.33% (1)
|Динамо Дрезден
|10% (1)
|0
|10% (1)
|30% (3)
|40% (4)
|10% (1)
Предыдущие игры
Дармштадт Последние 20 матчей: +10 =4 -6Ганза 2:1 Дармштадт Дармштадт 4:0 Ганновер 96 Гамбург 2:2 Дармштадт Дармштадт 6:1 Ингольштадт
Мюнхен-1860 1:1 Дармштадт Карлсруэ 3:0 Дармштадт Дармштадт 0:2 Ян Штуттгарт 1:1 Дармштадт Хольштайн Киль 2:3 Дармштадт Дармштадт 5:1 Хайденхайм Ганновер 96 1:2 Дармштадт Дармштадт 3:1 Бохум Вюрцбург Кикерс 1:3 Дармштадт Дармштадт 2:2 Гройтер Фюрт Гамбург 1:2 Дармштадт Дармштадт 1:2 Фортуна Айнтрахт Бр 1:1 Дармштадт Дармштадт 4:1 Эрцгебирге Ауэ Падерборн 2:3 Дармштадт Дармштадт 0:1 Карлсруэ
Динамо Дрезден Последние 20 матчей: +10 =4 -6Хайденхайм 2:1 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 0:3 Падерборн Ганза 1:3 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 2:0 Ганновер 96
Динамо Дрезден 2:1 Падерборн Гамбург 1:1 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 3:0 Ингольштадт Унион Берлин 3:0 Динамо Дрезден Веен Висбаден 0:1 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 4:0 Тюркюджю Атаспор Динамо Дрезден 2:0 Виктория Кёльн Ферль 0:0 Динамо Дрезден Юрдинген 0:2 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 1:0 Дуйсбург Динамо Дрезден 0:3 Галлешер Унтерахинг 2:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 0:0 Ганза Мюнхен-1860 1:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 1:0 Веен Висбаден Динамо Дрезден 1:1 Саарбрюккен
Последние игры между собой
Дармштадт: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Динамо Дрезден: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|4:1
|7
|4
|2
|1
|16 - 6
|14
|2.
|Ян
|7
|4
|2
|1
|15 - 6
|14
|3.
|Санкт-Паули
|2:0
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|4.
|Нюрнберг
|7
|3
|4
|0
|9 - 5
|13
|5.
|Карлсруэ
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|6.
|Гамбург
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|7.
|Хайденхайм
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|8.
|Вердер
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|9.
|Дармштадт
|1:0
|7
|3
|1
|3
|14 - 10
|10
|10.
|Динамо Дрезден
|0:1
|7
|3
|1
|3
|10 - 8
|10
|11.
|Шальке 04
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|12.
|Ганновер 96
|7
|3
|1
|3
|6 - 10
|10
|13.
|Фортуна
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|14.
|Ганза
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|15.
|Хольштайн Киль
|7
|1
|2
|4
|7 - 16
|5
|16.
|Ингольштадт
|0:2
|7
|1
|1
|5
|4 - 16
|4
|17.
|Зандхаузен
|7
|1
|1
|5
|5 - 13
|4
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|1:4
|7
|0
|3
|4
|3 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|2:0
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|2.
|Нюрнберг
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|3.
|Дармштадт
|1:0
|4
|3
|0
|1
|11 - 3
|9
|4.
|Ян
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|5.
|Динамо Дрезден
|0:1
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Ганновер 96
|3
|2
|0
|1
|2 - 3
|6
|7.
|Хайденхайм
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|8.
|Карлсруэ
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|9.
|Гамбург
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|10.
|Шальке 04
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|11.
|Падерборн
|4:1
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|12.
|Вердер
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|Ганза
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|14.
|Хольштайн Киль
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|15.
|Фортуна
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|16.
|Ингольштадт
|0:2
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|17.
|Зандхаузен
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|1:4
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|4:1
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|2.
|Гамбург
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|3.
|Вердер
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|Ян
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|5.
|Карлсруэ
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|Хайденхайм
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|Шальке 04
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|8.
|Фортуна
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|9.
|Динамо Дрезден
|0:1
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|10.
|Ганза
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|11.
|Ганновер 96
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|12.
|Ингольштадт
|0:2
|4
|1
|0
|3
|3 - 11
|3
|13.
|Зандхаузен
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|14.
|Нюрнберг
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|15.
|Хольштайн Киль
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|1:4
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|17.
|Санкт-Паули
|2:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|18.
|Дармштадт
|1:0
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шальке 04
|Теродде Симон
|8
|0
|2
|2.
|Падерборн
|Михель Свен
|5
|0
|2
|3.
|Дармштадт
|Титц Филлип
|5
|1
|0
|4.
|Санкт-Паули
|Бургшталлер Гвидо
|4
|0
|1
|5.
|Карлсруэ
|Хофманн Филипп
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Карлсруэ
|Ванитцек Марвин
|3
|1
|2.
|Вердер
|Гросс Кристиан
|2
|1
|3.
|Зандхаузен
|Рицмайер Марсель
|2
|1
|4.
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|2
|1
|5.
|Зандхаузен
|Диаките Умар
|2
|1