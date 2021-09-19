Германия: Бундеслига 2 2021-2022
Дармштадт
1:0
Конец матча
Стадион: Merck-Stadion am Boellenfalltor
Динамо Дрезден
8' Красная карточкаШнелльхардт Фабиан
1:0
14' ГолКемпе Тобиас
41' Желтая карточкаЛёв Крис
45' Желтая карточкаAgyemang Diawusie
54' Желтая карточкаГьясула Клаус
56' Желтая карточкаКаде Юлиус
72' Вторая желтая карточкаКаде Юлиус
74' Желтая карточкаШтарк Янник
77' Желтая карточкаЗолльбауэр Михаэль
77' Желтая карточкаПфайффер Патрик
24
Зобих
Лассе
11
Кемпе
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Зобих ЛассеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
20 Мюллер ЯнникЗащитник
-
19 Карич ЭмирПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Челич НеманяПолузащитник
-
40 Берко ЭрихПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Лёв КрисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Каде ЮлиусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Лёве ЮстинПолузащитник
-
28 Вилль ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Alexander Schmidt
Ход матча
14'
1:0
41'
54'
56'
72'
74'
77'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 3
-
3 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 1
-
4 Замены 4
-
40 Владение мячом, % 60
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Титц Филлип
|5 (1)
|0.71
|2.
|Пфайффер Лука
|3
|0.43
|3.
|Шнелльхардт Фабиан
|2
|0.29
|4.
|Кемпе Тобиас
|2 (1)
|0.29
|5.
|Ману Брайдон
|1
|0.14
|6.
|Бадер Маттиас
|0
|0
|7.
|Холланд Фабиан
|0
|0
|8.
|Гьясула Клаус
|0
|0
|9.
|Хонзак Матиас
|0
|0
|10.
|Карич Эмир
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дафернер Кристоф
|3
|0.43
|2.
|Heinz Moerschel
|2
|0.29
|3.
|Влачодимос Панайотис
|1
|0.14
|4.
|Книппинг Тим
|1
|0.14
|5.
|Sebastian Mai
|1
|0.14
|6.
|Лёв Крис
|1
|0.14
|7.
|Каде Юлиус
|1
|0.14
|8.
|Morris Schroeter
|0
|0
|9.
|Michael Akoto
|0
|0
|10.
|Luca Herrmann
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гьясула Клаус
|3
|0
|2.
|Карич Эмир
|3
|0
|3.
|Пфайффер Патрик
|3
|0
|4.
|Бадер Маттиас
|2
|0
|5.
|Clemens Riedel
|2
|0
|6.
|Шнелльхардт Фабиан
|0
|1
|7.
|Зобих Лассе
|1
|0
|8.
|Берко Эрих
|1
|0
|9.
|Мюллер Янник
|1
|0
|10.
|Пфайффер Лука
|1
|0
|11.
|Голлер Беньямин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Каде Юлиус
|1
|1
|2.
|Золльбауэр Михаэль
|2
|0
|3.
|Штарк Янник
|2
|0
|4.
|Лёв Крис
|2
|0
|5.
|Michael Akoto
|2
|0
|6.
|Robin Becker
|0
|1
|7.
|Хосинер Филипп
|1
|0
|8.
|Sebastian Mai
|1
|0
|9.
|Agyemang Diawusie
|1
|0
|10.
|Heinz Moerschel
|1
|0
|11.
|Дафернер Кристоф
|1
|0
|12.
|Luca Herrmann
|1
|0
|13.
|Аидонис Антонис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дармштадт
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|38.46% (5)
|0
|23.08% (3)
|7.69% (1)
|Динамо Дрезден
|10% (1)
|0
|10% (1)
|30% (3)
|40% (4)
|10% (1)
Предыдущие игры
Дармштадт Последние 20 матчей: +10 =4 -6Ганза 2:1 Дармштадт Дармштадт 4:0 Ганновер 96 Гамбург 2:2 Дармштадт Дармштадт 6:1 Ингольштадт
Мюнхен-1860 1:1 Дармштадт Карлсруэ 3:0 Дармштадт Дармштадт 0:2 Ян Штуттгарт 1:1 Дармштадт Хольштайн Киль 2:3 Дармштадт Дармштадт 5:1 Хайденхайм Ганновер 96 1:2 Дармштадт Дармштадт 3:1 Бохум Вюрцбург Кикерс 1:3 Дармштадт Дармштадт 2:2 Гройтер Фюрт Гамбург 1:2 Дармштадт Дармштадт 1:2 Фортуна Айнтрахт Бр 1:1 Дармштадт Дармштадт 4:1 Эрцгебирге Ауэ Падерборн 2:3 Дармштадт Дармштадт 0:1 Карлсруэ
Динамо Дрезден Последние 20 матчей: +10 =4 -6Хайденхайм 2:1 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 0:3 Падерборн Ганза 1:3 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 2:0 Ганновер 96
Динамо Дрезден 2:1 Падерборн Гамбург 1:1 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 3:0 Ингольштадт Унион Берлин 3:0 Динамо Дрезден Веен Висбаден 0:1 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 4:0 Тюркюджю Атаспор Динамо Дрезден 2:0 Виктория Кёльн Ферль 0:0 Динамо Дрезден Юрдинген 0:2 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 1:0 Дуйсбург Динамо Дрезден 0:3 Галлешер Унтерахинг 2:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 0:0 Ганза Мюнхен-1860 1:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 1:0 Веен Висбаден Динамо Дрезден 1:1 Саарбрюккен
Последние игры между собой
Дармштадт: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Динамо Дрезден: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|7
|4
|2
|1
|16 - 6
|14
|2.
|Ян
|7
|4
|2
|1
|15 - 6
|14
|3.
|Санкт-Паули
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|4.
|Нюрнберг
|7
|3
|4
|0
|9 - 5
|13
|5.
|Карлсруэ
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|6.
|Гамбург
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|7.
|Хайденхайм
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|8.
|Вердер
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|9.
|Дармштадт
|7
|3
|1
|3
|14 - 10
|10
|10.
|Динамо Дрезден
|7
|3
|1
|3
|10 - 8
|10
|11.
|Шальке 04
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|12.
|Ганновер 96
|7
|3
|1
|3
|6 - 10
|10
|13.
|Фортуна
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|14.
|Ганза
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|15.
|Хольштайн Киль
|7
|1
|2
|4
|7 - 16
|5
|16.
|Ингольштадт
|7
|1
|1
|5
|5 - 18
|4
|17.
|Зандхаузен
|7
|1
|1
|5
|5 - 13
|4
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|7
|0
|3
|4
|3 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|2.
|Нюрнберг
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|3.
|Дармштадт
|4
|3
|0
|1
|11 - 3
|9
|4.
|Ян
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|5.
|Динамо Дрезден
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Ганновер 96
|3
|2
|0
|1
|2 - 3
|6
|7.
|Хайденхайм
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|8.
|Карлсруэ
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|9.
|Гамбург
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|10.
|Шальке 04
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|11.
|Падерборн
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|12.
|Вердер
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|Ганза
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|14.
|Хольштайн Киль
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|15.
|Фортуна
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|16.
|Ингольштадт
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|17.
|Зандхаузен
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|2.
|Гамбург
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|3.
|Вердер
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|Ян
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|5.
|Карлсруэ
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|Хайденхайм
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|Шальке 04
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|8.
|Фортуна
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|9.
|Динамо Дрезден
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|10.
|Ганза
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|11.
|Ганновер 96
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|12.
|Ингольштадт
|4
|1
|0
|3
|4 - 13
|3
|13.
|Зандхаузен
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|14.
|Нюрнберг
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|15.
|Хольштайн Киль
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|17.
|Санкт-Паули
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|18.
|Дармштадт
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шальке 04
|Теродде Симон
|8
|0
|2
|2.
|Падерборн
|Михель Свен
|5
|0
|2
|3.
|Санкт-Паули
|Бургшталлер Гвидо
|5
|0
|1
|4.
|Дармштадт
|Титц Филлип
|5
|1
|0
|5.
|Карлсруэ
|Хофманн Филипп
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Карлсруэ
|Ванитцек Марвин
|3
|1
|2.
|Вердер
|Гросс Кристиан
|2
|1
|3.
|Зандхаузен
|Рицмайер Марсель
|2
|1
|4.
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|2
|1
|5.
|Зандхаузен
|Диаките Умар
|2
|1