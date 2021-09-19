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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Дармштадт
1:0
Конец матча

Стадион:
Динамо Дрезден
0'
8' Красная карточка
Шнелльхардт Фабиан
1:0
14' Гол
Кемпе Тобиас
41' Желтая карточка
Лёв Крис
45' Желтая карточка
Agyemang Diawusie
54' Желтая карточка
Гьясула Клаус
56' Желтая карточка
Каде Юлиус
72' Вторая желтая карточка
Каде Юлиус
74' Желтая карточка
Штарк Янник
77' Желтая карточка
Золльбауэр Михаэль
77' Желтая карточка
Пфайффер Патрик
90'+5
1
Шуэн
Марсель
26
Бадер
Маттиас
24
Зобих
Лассе
5
Пфайффер
Патрик
32
Холланд
Фабиан
11
Кемпе
Тобиас
8
Шнелльхардт
Фабиан
23
Гьясула
Клаус
18
Хонзак
Матиас
16
Пфайффер
Лука
9
Титц
Филлип
1
Бролль
Кевин
3
Michael
Akoto
21
Золльбауэр
Михаэль
26
Sebastian
Mai
15
Лёв
Крис
17
Morris
Schroeter
5
Штарк
Янник
30
Каде
Юлиус
35
Кёнигсдёрффер
Рансфорд
33
Дафернер
Кристоф
7
Влачодимос
Панайотис
Дармштадт
4-4-2
Динамо Дрезден
4-3-3

Ход матча

8'
Шнелльхардт Фабиан
 
14'
Кемпе Тобиас
1:0
17'
 
Agyemang Diawusie
Влачодимос Панайотис
39'
 
Вилль Пауль
Morris Schroeter
41'
 
Лёв Крис
45'
 
Agyemang Diawusie
46'
Карич Эмир
Титц Филлип
 
46'
 
Pascal Sohm
Кёнигсдёрффер Рансфорд
54'
Гьясула Клаус
 
56'
 
Каде Юлиус
62'
Ронштадт Франк
Кемпе Тобиас
 
72'
 
Каде Юлиус
73'
Берко Эрих
Хонзак Матиас
 
73'
 
Хосинер Филипп
Agyemang Diawusie
74'
 
Штарк Янник
77'
 
Золльбауэр Михаэль
77'
Пфайффер Патрик
 
88'
Голлер Беньямин
Пфайффер Лука
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 6
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 1
  • 4 Замены 4
  • 40 Владение мячом, % 60

Бомбардиры внутри турнира

Дармштадт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Титц Филлип 5 (1) 0.71
2. Пфайффер Лука 3 0.43
3. Шнелльхардт Фабиан 2 0.29
4. Кемпе Тобиас 2 (1) 0.29
5. Ману Брайдон 1 0.14
6. Бадер Маттиас 0 0
7. Холланд Фабиан 0 0
8. Гьясула Клаус 0 0
9. Хонзак Матиас 0 0
10. Карич Эмир 0 0
Динамо Дрезден
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дафернер Кристоф 3 0.43
2. Heinz Moerschel 2 0.29
3. Влачодимос Панайотис 1 0.14
4. Книппинг Тим 1 0.14
5. Sebastian Mai 1 0.14
6. Лёв Крис 1 0.14
7. Каде Юлиус 1 0.14
8. Morris Schroeter 0 0
9. Michael Akoto 0 0
10. Luca Herrmann 0 0

Карточки

Дармштадт
# Игрок      
1. Гьясула Клаус 3 0
2. Карич Эмир 3 0
3. Пфайффер Патрик 3 0
4. Бадер Маттиас 2 0
5. Clemens Riedel 2 0
6. Шнелльхардт Фабиан 0 1
7. Зобих Лассе 1 0
8. Берко Эрих 1 0
9. Мюллер Янник 1 0
10. Пфайффер Лука 1 0
11. Голлер Беньямин 1 0
Динамо Дрезден
# Игрок      
1. Каде Юлиус 1 1
2. Золльбауэр Михаэль 2 0
3. Штарк Янник 2 0
4. Лёв Крис 2 0
5. Michael Akoto 2 0
6. Robin Becker 0 1
7. Хосинер Филипп 1 0
8. Sebastian Mai 1 0
9. Agyemang Diawusie 1 0
10. Heinz Moerschel 1 0
11. Дафернер Кристоф 1 0
12. Luca Herrmann 1 0
13. Аидонис Антонис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дармштадт 15.38% (2) 15.38% (2) 38.46% (5) 0 23.08% (3) 7.69% (1)
 Динамо Дрезден 10% (1) 0 10% (1) 30% (3) 40% (4) 10% (1)

Предыдущие игры

Дармштадт Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Ганза 2:1 Дармштадт Дармштадт 4:0 Ганновер 96 Гамбург 2:2 Дармштадт Дармштадт 6:1 Ингольштадт
Мюнхен-1860 1:1 Дармштадт Карлсруэ 3:0 Дармштадт Дармштадт 0:2 Ян Штуттгарт 1:1 Дармштадт Хольштайн Киль 2:3 Дармштадт Дармштадт 5:1 Хайденхайм Ганновер 96 1:2 Дармштадт Дармштадт 3:1 Бохум Вюрцбург Кикерс 1:3 Дармштадт Дармштадт 2:2 Гройтер Фюрт Гамбург 1:2 Дармштадт Дармштадт 1:2 Фортуна Айнтрахт Бр 1:1 Дармштадт Дармштадт 4:1 Эрцгебирге Ауэ Падерборн 2:3 Дармштадт Дармштадт 0:1 Карлсруэ
Динамо Дрезден Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Хайденхайм 2:1 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 0:3 Падерборн Ганза 1:3 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 2:0 Ганновер 96
Динамо Дрезден 2:1 Падерборн Гамбург 1:1 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 3:0 Ингольштадт Унион Берлин 3:0 Динамо Дрезден Веен Висбаден 0:1 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 4:0 Тюркюджю Атаспор Динамо Дрезден 2:0 Виктория Кёльн Ферль 0:0 Динамо Дрезден Юрдинген 0:2 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 1:0 Дуйсбург Динамо Дрезден 0:3 Галлешер Унтерахинг 2:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 0:0 Ганза Мюнхен-1860 1:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 1:0 Веен Висбаден Динамо Дрезден 1:1 Саарбрюккен

Последние игры между собой

Дармштадт: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Динамо Дрезден: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Динамо Дрезден 0:3 Дармштадт Кубок Динамо Дрезден 2:3 Дармштадт Бундеслига 2 Дармштадт 0:0 Динамо Дрезден Бундеслига 2 Дармштадт 2:0 Динамо Дрезден Бундеслига 2
Динамо Дрезден 4:1 Дармштадт Бундеслига 2 Динамо Дрезден 0:2 Дармштадт Бундеслига 2 Дармштадт 3:3 Динамо Дрезден Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 7 4 2 1 16 - 6 14
2. Ян 7 4 2 1 15 - 6 14
3. Санкт-Паули 7 4 1 2 13 - 7 13
4. Нюрнберг 7 3 4 0 9 - 5 13
5. Карлсруэ 7 3 3 1 11 - 6 12
6. Гамбург 7 3 3 1 12 - 8 12
7. Хайденхайм 7 3 3 1 8 - 5 12
8. Вердер 7 3 2 2 11 - 9 11
9. Дармштадт 7 3 1 3 14 - 10 10
10. Динамо Дрезден 7 3 1 3 10 - 8 10
11. Шальке 04 7 3 1 3 11 - 11 10
12. Ганновер 96 7 3 1 3 6 - 10 10
13. Фортуна 7 2 2 3 9 - 11 8
14. Ганза 7 2 1 4 8 - 12 7
15. Хольштайн Киль 7 1 2 4 7 - 16 5
16. Ингольштадт 7 1 1 5 5 - 18 4
17. Зандхаузен 7 1 1 5 5 - 13 4
18. Эрцгебирге Ауэ 7 0 3 4 3 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули 4 4 0 0 12 - 3 12
2. Нюрнберг 4 3 1 0 5 - 1 10
3. Дармштадт 4 3 0 1 11 - 3 9
4. Ян 3 2 1 0 9 - 3 7
5. Динамо Дрезден 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Ганновер 96 3 2 0 1 2 - 3 6
7. Хайденхайм 4 1 3 0 3 - 2 6
8. Карлсруэ 3 1 2 0 5 - 2 5
9. Гамбург 3 1 2 0 5 - 4 5
10. Шальке 04 4 1 1 2 6 - 7 4
11. Падерборн 3 1 1 1 5 - 4 4
12. Вердер 4 1 1 2 5 - 7 4
13. Ганза 3 1 0 2 4 - 7 3
14. Хольштайн Киль 4 1 0 3 3 - 9 3
15. Фортуна 3 0 2 1 5 - 6 2
16. Ингольштадт 3 0 1 2 1 - 5 1
17. Зандхаузен 4 0 1 3 1 - 7 1
18. Эрцгебирге Ауэ 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 4 3 1 0 11 - 2 10
2. Гамбург 4 2 1 1 7 - 4 7
3. Вердер 3 2 1 0 6 - 2 7
4. Ян 4 2 1 1 6 - 3 7
5. Карлсруэ 4 2 1 1 6 - 4 7
6. Хайденхайм 3 2 0 1 5 - 3 6
7. Шальке 04 3 2 0 1 5 - 4 6
8. Фортуна 4 2 0 2 4 - 5 6
9. Динамо Дрезден 4 1 1 2 5 - 5 4
10. Ганза 4 1 1 2 4 - 5 4
11. Ганновер 96 4 1 1 2 4 - 7 4
12. Ингольштадт 4 1 0 3 4 - 13 3
13. Зандхаузен 3 1 0 2 4 - 6 3
14. Нюрнберг 3 0 3 0 4 - 4 3
15. Хольштайн Киль 3 0 2 1 4 - 7 2
16. Эрцгебирге Ауэ 3 0 2 1 1 - 4 2
17. Санкт-Паули 3 0 1 2 1 - 4 1
18. Дармштадт 3 0 1 2 3 - 7 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шальке 04 Теродде Симон 8 0 2
2. Падерборн Михель Свен 5 0 2
3. Санкт-Паули Бургшталлер Гвидо 5 0 1
4. Дармштадт Титц Филлип 5 1 0
5. Карлсруэ Хофманн Филипп 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Карлсруэ Ванитцек Марвин 3 1
2. Вердер Гросс Кристиан 2 1
3. Зандхаузен Рицмайер Марсель 2 1
4. Гамбург Шонлау Себастьян 2 1
5. Зандхаузен Диаките Умар 2 1
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