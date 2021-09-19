Англия: Премьер-лига 2021-2022
24
Даффи
Шейн
20
Марч
Соломон
14
Лаллана
Адам
9
Мопе
Нил
18
Уэлбек
Данни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Даффи ШейнЗащитник
- Защитник
-
20 Марч СоломонПолузащитник
-
14 Лаллана АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Мопе НилНападающий
-
18 Уэлбек ДанниНападающий
- Запасные игроки
-
23 Стил ДжейсонВратарь
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
- Полузащитник
-
12 Мвепу ЭнокПолузащитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Поттер Грэм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Уорд ДэнниВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Чодури ХамзаПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Дака ПэтсонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мопе Нил
|2
|0.5
|2.
|Макаллистер Алексис
|1
|0.25
|3.
|Даффи Шейн
|1
|0.25
|4.
|Троссар Леандро
|1
|0.25
|5.
|Гросс Паскаль
|0
|0
|6.
|Биссума Ив
|0
|0
|7.
|Модер Якуб
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Варди Джейми
|2
|0.5
|2.
|Олбрайтон Марк
|1
|0.25
|3.
|Тилеманс Юри
|1
|0.25
|4.
|Рикарду Перейра II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Даффи Шейн
|2
|0
|2.
|Уэбстер Адам
|1
|0
|3.
|Вельтман Йоел
|1
|0
|4.
|Мопе Нил
|1
|0
|5.
|Марч Соломон
|1
|0
|6.
|Биссума Ив
|1
|0
|7.
|Мвепу Энок
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Перес Айосе
|0
|1
|2.
|Олбрайтон Марк
|1
|0
|3.
|Варди Джейми
|1
|0
|4.
|Рикарду Перейра II
|1
|0
|5.
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брайтон
|20% (1)
|0
|20% (1)
|0
|20% (1)
|40% (2)
|Лестер
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
Предыдущие игры
Брайтон Последние 20 матчей: +9 =4 -7Брентфорд 0:1 Брайтон Брайтон 0:2 Эвертон Кардифф Сити 0:2 Брайтон Брайтон 2:0 Уотфорд
Бёрнли 1:2 Брайтон Хетафе 2:0 Брайтон Лутон Таун 1:3 Брайтон Глазго Рейнджерс 0:0 Брайтон Арсенал 2:0 Брайтон Брайтон 3:2 Манчестер Сити Брайтон 1:1 Вест Хэм Вулверхэмптон 2:1 Брайтон Брайтон 2:0 Лидс Шеффилд Юнайтед 1:0 Брайтон Челси 0:0 Брайтон Брайтон 0:0 Эвертон Манчестер Юнайтед 2:1 Брайтон Брайтон 3:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:2 Брайтон Брайтон 1:2 Лестер
Лестер Последние 20 матчей: +9 =3 -8Лестер 2:2 Наполи Лестер 0:1 Манчестер Сити Норвич 1:2 Лестер Вест Хэм 4:1 Лестер
Лестер 1:0 Вулверхэмптон Лестер 1:0 Манчестер Сити Лестер 3:2 Вильярреал КПР 3:3 Лестер Уиком 1:0 Лестер Бёртон 0:0 Лестер Лестер 2:4 Тоттенхэм Челси 2:1 Лестер Челси 0:1 Лестер Манчестер Юнайтед 1:2 Лестер Лестер 2:4 Ньюкасл Саутгемптон 1:1 Лестер Лестер 2:1 Кристал Пэлас Лестер 3:0 Вест Бромвич Лестер 1:0 Саутгемптон Вест Хэм 3:2 Лестер
Последние игры между собой
Брайтон: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 9
Лестер: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 4
Брайтон 0:2 Лестер Премьер-лига Лестер 2:1 Брайтон Премьер-лига Брайтон 1:1 Лестер Премьер-лига Брайтон 0:2 Лестер Премьер-лига Лестер 2:0 Брайтон Премьер-лига Лестер 1:4 Брайтон Брайтон 3:1 Лестер Брайтон 1:1 Лестер Лестер 1:0 Брайтон Брайтон 1:0 Лестер Лестер 1:0 Брайтон Лестер 0:0 Брайтон Первая лига Брайтон 3:2 Лестер Первая лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 1
|13
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 3
|10
|3.
|Челси
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 1
|10
|5.
|Эвертон
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|6.
|Брайтон
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|3 - 3
|9
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|9.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 2
|8
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|11.
|Лестер
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|13.
|Арсенал
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|2 - 9
|6
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 6
|4
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 5
|3
|17.
|Лидс
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 12
|3
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 13
|2
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|20.
|Норвич
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 14
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 0
|7
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 2
|6
|5.
|Челси
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|6.
|Эвертон
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|8.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|10.
|Брайтон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|12.
|Лестер
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|13.
|Арсенал
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 7
|2
|17.
|Лидс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Брайтон
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Брентфорд
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|4.
|Челси
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Эвертон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|9.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|Лестер
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|Арсенал
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 7
|3
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|15.
|Лидс
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|4
|0
|3
|2.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|4
|1
|2
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|4
|0
|0
|4.
|Челси
|Лукаку Ромелу
|3
|0
|0
|5.
|Ливерпуль
|Мане Садио
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Тоттенхэм
|Танганга Джафет
|2
|1
|2.
|Лидс
|Купер Лиам
|3
|0
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Погба Поль
|3
|0
|4.
|Уотфорд
|Этебо Огенекаро
|3
|0
|5.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|1
|1
Прогнозы на матч Брайтон - Лестер
Исход игры
Брайтон
13.2% (19)
Ничья
27.8% (40)
Лестер
59% (85)
Тотал 2.5
Больше
51.41% (73)
Меньше
48.59% (69)
Обе команды забьют
Да
76.06% (108)
Нет
23.94% (34)
Популярный счёт
1:2 Лестер
41.7% (60)
1:1 Ничья
24.3% (35)
0:1 Лестер
9% (13)
0:2 Лестер
6.3% (9)
1:0 Брайтон
6.3% (9)
2:1 Брайтон
5.6% (8)
2:2 Ничья
2.1% (3)
1:3 Лестер
1.4% (2)
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