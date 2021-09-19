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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Вест Хэм
 
Позже

Стадион:
Манчестер Юнайтед
1
Фабьянски
Лукаш
5
Цоуфал
Владимир
4
Зума
Курт
21
Огбонна
Анджело
3
Крессуэлл
Арон
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
20
Боуэн
Джаррод
22
Бенрахма
Саид
8
Форнальс
Пабло
11
Влашич
Никола
1
Де
Хеа
Давид
29
Уан-Биссака
Аарон
19
Варан
Рафаэль
5
Магуайр
Гарри
23
Шоу
Люк
39
Мактоминай
Скотт
17
Фред
Сантос
11
Гринвуд
Мэйсон
18
Фернандеш
Бруну
6
Погба
Поль
7
Роналду
Криштиану
Вест Хэм
4-2-3-1
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Антонио Майкл 4 1
2. Бенрахма Саид 2 0.5
3. Форнальс Пабло 2 0.5
4. Крессуэлл Арон 1 0.25
5. Соучек Томаш 1 0.25
6. Цоуфал Владимир 0 0
7. Райс Деклан 0 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандеш Бруну 4 1
2. Гринвуд Мэйсон 3 0.75
3. Роналду Криштиану 2 0.5
4. Лингард Джесси 1 0.25
5. Фред Сантос 1 0.25
6. Погба Поль 0 0
7. Варан Рафаэль 0 0
8. Шоу Люк 0 0
9. Линделоф Виктор 0 0

Карточки

Вест Хэм
# Игрок      
1. Антонио Майкл 1 1
2. Райс Деклан 2 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Погба Поль 3 0
2. Фернандеш Бруну 2 0
3. Магуайр Гарри 1 0
4. Шоу Люк 1 0
5. Фред Сантос 1 0
6. Далот Диогу 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вест Хэм 0 20% (2) 10% (1) 20% (2) 30% (3) 20% (2)
 Манчестер Юнайтед 0 9.09% (1) 9.09% (1) 36.36% (4) 18.18% (2) 27.27% (3)

Предыдущие игры

Вест Хэм Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Динамо Загреб 0:2 Вест Хэм Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:2 Кристал Пэлас Вест Хэм 4:1 Лестер
Ньюкасл 2:4 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Аталанта Брентфорд 0:1 Вест Хэм Селтик 2:6 Вест Хэм Рединг 0:3 Вест Хэм Нортгемптон 1:2 Вест Хэм Лейтон Ориент 0:0 Вест Хэм Данди 2:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Вест Бромвич 1:3 Вест Хэм Брайтон 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Эвертон Бёрнли 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Челси Ньюкасл 3:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:2 Лестер
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Янг Бойз 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4:1 Ньюкасл Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед 5:1 Лидс Манчестер Юнайтед 4:0 Эвертон Манчестер Юнайтед 2:2 Брентфорд КПР 4:2 Манчестер Юнайтед Дерби 1:2 Манчестер Юнайтед Вильярреал 1:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Фулхэм Манчестер Юнайтед 2:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 1:2 Лестер Астон Вилла 1:3 Манчестер Юнайтед Рома 3:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6:2 Рома Лидс 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:1 Бёрнли Манчестер Юнайтед 2:0 Гранада

Последние игры между собой

Вест Хэм: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Манчестер Юнайтед: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Кубок Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Премьер-лига
Вест Хэм 2:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Вест Хэм 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:1 Вест Хэм Кубок лиги Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед Кубок Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Кубок Манчестер Юнайтед 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:1 Вест Хэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 5 4 1 0 12 - 1 13
2. Манчестер Юнайтед Заявка 4 3 1 0 11 - 3 10
3. Челси Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
4. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 11 - 1 10
5. Эвертон Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
6. Брайтон Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
7. Тоттенхэм Заявка 4 3 0 1 3 - 3 9
8. Вест Хэм Заявка 4 2 2 0 10 - 5 8
9. Брентфорд Заявка 5 2 2 1 5 - 2 8
10. Астон Вилла Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
11. Лестер Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
12. Уотфорд Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
13. Арсенал Заявка 5 2 0 3 2 - 9 6
14. Кристал Пэлас Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Саутгемптон Заявка 5 0 4 1 4 - 6 4
16. Вулверхэмптон Заявка 5 1 0 4 2 - 5 3
17. Лидс Заявка 5 0 3 2 5 - 12 3
18. Ньюкасл Заявка 5 0 2 3 6 - 13 2
19. Бёрнли Заявка 5 0 1 4 3 - 9 1
20. Норвич Заявка 5 0 0 5 2 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 3 2 1 0 10 - 0 7
2. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Астон Вилла Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
4. Манчестер Юнайтед Заявка 2 2 0 0 9 - 2 6
5. Челси Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
6. Эвертон Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
7. Тоттенхэм Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
8. Кристал Пэлас Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
9. Вест Хэм Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
10. Брайтон Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Брентфорд Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
12. Лестер Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
13. Арсенал Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
14. Уотфорд Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
15. Саутгемптон Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
16. Ньюкасл Заявка 3 0 2 1 5 - 7 2
17. Лидс Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
18. Бёрнли Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
19. Вулверхэмптон Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
20. Норвич Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Брайтон Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Брентфорд Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
4. Челси Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Вест Хэм Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
6. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Эвертон Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
8. Тоттенхэм Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
9. Манчестер Сити Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
10. Лестер Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
11. Вулверхэмптон Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
12. Уотфорд Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
13. Арсенал Заявка 3 1 0 2 1 - 7 3
14. Саутгемптон Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
15. Лидс Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
16. Кристал Пэлас Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
17. Астон Вилла Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
18. Бёрнли Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
19. Ньюкасл Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
20. Норвич Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вест Хэм Антонио Майкл 4 0 3
2. Ливерпуль Салах Мохамед 4 1 2
3. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 4 0 0
4. Челси Лукаку Ромелу 3 0 0
5. Ливерпуль Мане Садио 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Тоттенхэм Танганга Джафет 2 1
2. Лидс Купер Лиам 3 0
3. Манчестер Юнайтед Погба Поль 3 0
4. Уотфорд Этебо Огенекаро 3 0
5. Вест Хэм Антонио Майкл 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 сентября 2021, осталось 15 минут.

    Главный судья: Аткинсон Мартин

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 144
    Вест Хэм 6.3% (9)
    X 13.9% (20)
    Манчестер Юнайтед 79.9% (115)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вест Хэм
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    4.70
    3.93
    1.90
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Вест Хэм - Манчестер Юнайтед онлайн


    Прогнозы на матч Вест Хэм - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Вест Хэм
    5.9% (9)
    Ничья
    14.5% (22)
    Манчестер Юнайтед
    79.6% (121)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.84% (113)
    Меньше
    24.16% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    81.88% (122)
    Нет
    18.12% (27)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    47.4% (72)
    1:3 Манчестер Юнайтед
    9.9% (15)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    7.9% (12)
    1:1 Ничья
    7.2% (11)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    7.2% (11)
    2:2 Ничья
    5.9% (9)
    2:3 Манчестер Юнайтед
    3.3% (5)
    2:1 Вест Хэм
    3.3% (5)
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