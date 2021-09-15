Англия: Премьер-лига 2021-2022
Вест Хэм
Позже
Стадион: Олимпийский (Лондон)
Манчестер Юнайтед
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Антонио Майкл
|4
|1
|2.
|Бенрахма Саид
|2
|0.5
|3.
|Форнальс Пабло
|2
|0.5
|4.
|Крессуэлл Арон
|1
|0.25
|5.
|Соучек Томаш
|1
|0.25
|6.
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|7.
|Райс Деклан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фернандеш Бруну
|4
|1
|2.
|Гринвуд Мэйсон
|3
|0.75
|3.
|Роналду Криштиану
|2
|0.5
|4.
|Лингард Джесси
|1
|0.25
|5.
|Фред Сантос
|1
|0.25
|6.
|Погба Поль
|0
|0
|7.
|Варан Рафаэль
|0
|0
|8.
|Шоу Люк
|0
|0
|9.
|Линделоф Виктор
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Антонио Майкл
|1
|1
|2.
|Райс Деклан
|2
|0
|#
|Игрок
|1.
|Погба Поль
|3
|0
|2.
|Фернандеш Бруну
|2
|0
|3.
|Магуайр Гарри
|1
|0
|4.
|Шоу Люк
|1
|0
|5.
|Фред Сантос
|1
|0
|6.
|Далот Диогу
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вест Хэм
|0
|20% (2)
|10% (1)
|20% (2)
|30% (3)
|20% (2)
|Манчестер Юнайтед
|0
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|36.36% (4)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
Предыдущие игры
Вест Хэм Последние 20 матчей: +12 =5 -3Динамо Загреб 0:2 Вест Хэм Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:2 Кристал Пэлас Вест Хэм 4:1 Лестер
Ньюкасл 2:4 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Аталанта Брентфорд 0:1 Вест Хэм Селтик 2:6 Вест Хэм Рединг 0:3 Вест Хэм Нортгемптон 1:2 Вест Хэм Лейтон Ориент 0:0 Вест Хэм Данди 2:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Вест Бромвич 1:3 Вест Хэм Брайтон 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Эвертон Бёрнли 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Челси Ньюкасл 3:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:2 Лестер
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +10 =4 -6Янг Бойз 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4:1 Ньюкасл Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед 5:1 Лидс Манчестер Юнайтед 4:0 Эвертон Манчестер Юнайтед 2:2 Брентфорд КПР 4:2 Манчестер Юнайтед Дерби 1:2 Манчестер Юнайтед Вильярреал 1:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Фулхэм Манчестер Юнайтед 2:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 1:2 Лестер Астон Вилла 1:3 Манчестер Юнайтед Рома 3:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6:2 Рома Лидс 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:1 Бёрнли Манчестер Юнайтед 2:0 Гранада
Последние игры между собой
Вест Хэм: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Манчестер Юнайтед: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Вест Хэм 2:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Вест Хэм 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:1 Вест Хэм Кубок лиги Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед Кубок Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Кубок Манчестер Юнайтед 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:1 Вест Хэм Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 3
|10
|3.
|Челси
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|4.
|Эвертон
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|5.
|Брайтон
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|3 - 3
|9
|7.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 1
|9
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|9.
|Лестер
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 3
|3
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|15.
|Арсенал
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 9
|3
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|17.
|Лидс
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 11
|2
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 12
|1
|20.
|Норвич
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Эвертон
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 0
|6
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 2
|6
|6.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|11.
|Лестер
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Брайтон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|14.
|Арсенал
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|16.
|Лидс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Брайтон
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Челси
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Эвертон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|8.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|Лестер
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|14.
|Лидс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|19.
|Арсенал
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|4
|0
|3
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|4
|0
|0
|3.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|3
|1
|2
|4.
|Челси
|Лукаку Ромелу
|3
|0
|0
|5.
|Эвертон
|Грэй Демарай
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Тоттенхэм
|Танганга Джафет
|2
|1
|2.
|Лидс
|Купер Лиам
|3
|0
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Погба Поль
|3
|0
|4.
|Уотфорд
|Этебо Огенекаро
|3
|0
|5.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|1
|1
Прогнозы на матч Вест Хэм - Манчестер Юнайтед
Исход игры
Вест Хэм
6.1% (3)
Ничья
4.1% (2)
Манчестер Юнайтед
89.8% (44)
Тотал 2.5
Больше
79.17% (38)
Меньше
20.83% (10)
Обе команды забьют
Да
81.25% (39)
Нет
18.75% (9)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
51% (25)
0:2 Манчестер Юнайтед
12.2% (6)
1:3 Манчестер Юнайтед
10.2% (5)
2:3 Манчестер Юнайтед
8.2% (4)
0:1 Манчестер Юнайтед
6.1% (3)
2:1 Вест Хэм
4.1% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!