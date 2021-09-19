Англия: Премьер-лига 2021-2022
Тоттенхэм
0:0
Первый тайм: 21'
Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Челси
15
Дайер
Эрик
20
Алли
Деле
10
Кейн
Гарри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Алли ДелеПолузащитник
-
10 Кейн ГарриНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Родон ДжоЗащитник
- Защитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
- Полузащитник
-
29 Скипп ОливерПолузащитник
- Нападающий
-
11 Хиль БрианНападающий
-
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
5 ЖоржиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Маунт МэйсонПолузащитник
-
29 Хаверц КайПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Чалоба ТревоЗащитник
-
21 Чилуэлл БенЗащитник
-
24 Джеймс РисПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Ньигес СаульПолузащитник
-
22 Зиеш ХакимПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Вернер ТимоНападающий
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сон Хынмин
|2
|0.4
|2.
|Алли Деле
|1 (1)
|0.2
|3.
|Бергвейн Стевен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукаку Ромелу
|3
|0.6
|2.
|Ковачич Матео
|1
|0.2
|3.
|Джеймс Рис II
|1
|0.2
|4.
|Алонсо Маркос
|1
|0.2
|5.
|Чалоба Трево
|1
|0.2
|6.
|Пулишич Кристиан
|1
|0.2
|7.
|Хаверц Кай
|1
|0.2
|8.
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|9.
|Маунт Мэйсон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Танганга Джафет
|2
|1
|2.
|Кейн Гарри
|2
|0
|3.
|Лукас Моура
|2
|0
|4.
|Скипп Оливер
|2
|0
|5.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
|6.
|Алли Деле
|1
|0
|7.
|Санчес Давинсон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Джеймс Рис II
|0
|1
|2.
|Алонсо Маркос
|1
|0
|3.
|Рюдигер Антонио
|1
|0
|4.
|Менди Эдуар
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тоттенхэм
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|Челси
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|0
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +11 =4 -5Ренн 2:2 Тоттенхэм Кристал Пэлас 3:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Уотфорд Тоттенхэм 3:0 Пасуш де Феррейра
Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм Пасуш де Феррейра 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити Тоттенхэм 1:0 Арсенал Челси 2:2 Тоттенхэм Милтон-Кейнс Донс 1:3 Тоттенхэм Колчестер 0:3 Тоттенхэм Лейтон Ориент 1:1 Тоттенхэм Лестер 2:4 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла Тоттенхэм 2:0 Вулверхэмптон Лидс 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Эвертон 2:2 Тоттенхэм
Челси Последние 20 матчей: +13 =4 -3Челси 1:0 Зенит Челси 3:0 Астон Вилла Ливерпуль 1:1 Челси Арсенал 0:2 Челси
Челси 3:0 Кристал Пэлас Челси 1:1 Вильярреал Челси 2:2 Тоттенхэм Арсенал 1:2 Челси Борнмут 1:2 Челси Манчестер Сити 0:1 Челси Астон Вилла 2:1 Челси Челси 2:1 Лестер Челси 0:1 Лестер Челси 0:1 Арсенал Манчестер Сити 1:2 Челси Челси 2:0 Реал Мадрид Челси 2:0 Фулхэм Реал Мадрид 1:1 Челси Вест Хэм 0:1 Челси Челси 0:0 Брайтон
Последние игры между собой
Тоттенхэм: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Челси: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Челси 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:2 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Тоттенхэм Премьер-лига Челси 2:1 Тоттенхэм Кубок лиги Тоттенхэм 1:0 Челси Кубок лиги Тоттенхэм 3:1 Челси Премьер-лига Челси 1:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:2 Челси Премьер-лига Челси 4:2 Тоттенхэм Кубок Тоттенхэм 2:0 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Челси 2:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Тоттенхэм Кубок лиги Тоттенхэм 5:3 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Тоттенхэм Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 1
|13
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 4
|13
|3.
|Брайтон
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 4
|12
|4.
|Челси
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 1
|11
|5.
|Эвертон
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|6.
|Тоттенхэм
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|3 - 3
|10
|7.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 1
|10
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 7
|8
|9.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 2
|8
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|11.
|Уотфорд
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|12.
|Лестер
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|13.
|Арсенал
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|2 - 9
|6
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 6
|4
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 5
|3
|17.
|Лидс
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 12
|3
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 13
|2
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|20.
|Норвич
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 14
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Тоттенхэм
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 0
|7
|4.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 2
|6
|6.
|Челси
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|7.
|Эвертон
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|8.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|12.
|Лестер
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|14.
|Арсенал
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 7
|2
|17.
|Лидс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|3.
|Брайтон
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Челси
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|5.
|Брентфорд
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|Эвертон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|8.
|Тоттенхэм
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|10.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Уотфорд
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|Лестер
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|13.
|Арсенал
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 7
|3
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|15.
|Лидс
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|4
|0
|3
|2.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|4
|1
|2
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|4
|0
|0
|4.
|Вест Хэм
|Бенрахма Саид
|3
|0
|2
|5.
|Лестер
|Варди Джейми
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Тоттенхэм
|Танганга Джафет
|2
|1
|2.
|Лидс
|Купер Лиам
|3
|0
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Погба Поль
|3
|0
|4.
|Уотфорд
|Этебо Огенекаро
|3
|0
|5.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|1
|1
Прогнозы на матч Тоттенхэм 0:0 Челси
Исход игры
Тоттенхэм
7.5% (12)
Ничья
20% (32)
Челси
72.5% (116)
Тотал 2.5
Больше
58.22% (85)
Меньше
41.78% (61)
Обе команды забьют
Да
71.92% (105)
Нет
28.08% (41)
Популярный счёт
1:2 Челси
40% (64)
0:1 Челси
18.8% (30)
1:1 Ничья
13.8% (22)
2:2 Ничья
5% (8)
0:2 Челси
3.1% (5)
1:3 Челси
2.5% (4)
2:1 Тоттенхэм
1.9% (3)
2:3 Челси
1.3% (2)
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