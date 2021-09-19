Регилон с левого фланга выполнил навес на дальний край штрафной площади к лицевой линии, откуда Дайер выполнял головой скидку в центр, но мяч стал достаточно простой добычей для Кепы.

С правого фланга диагональная передача прошла на Кейна, который врывался в штрафную площадку, но пробить по воротам помешал Силва. Будет ещё один угловой.

Подачи со стандартных положений пока что не получаются опасными у "шпор", но рано или поздно количество может перерасти в качество.

5:3 - такова статистика по ударам по воротам. В створ ворот "шпоры" попали только один раз, а Льорису ещё не доводилось серьёзно вступать в игру.

18' Уже свой третий угловой в этом матче заработали "шпоры". С правого фланга со стандарта последовала подача в центр штрафной площади в направлении Кейна, но до адресата мяч не дошёл.

17' Лукаку отобрал мяч в центре поля, после чего "синие" убегали в контратаку три в два, но Маунт выполнил плохой пас в противоход Ромелу, который изловчился всё-таки в касание отпасовать обратно, но удар Мэйсона был готов заблокировать защитник.

16' В первой трети тайма большую часть игрового времени мяч проводит на половине поля "Челси", но до опасных моментов у ворот Кепы дело не доходит.

15' Самым активным у "Тоттенхэма" пока что можно назвать Сона, который своими действиями старается завести партнёров по команде на подвиги.

14' Эмерсон в середине поля очень неудачно упал, наткнувшись лицом на ногу Ковачичу. Надо немного времени теперь дать пострадавшему, чтобы тот пришёл в себя.

13' Из глубины поля прошла подача на правый край штрафной площади на Аспиликуэту, который головой выполнял скидку в центр на Хаверца, но тот промахнулся по мячу, пытаясь пробить с лёту.

12' Маунт получил мяч на правом фланге атаки, после чего сразу попытался сместиться в центр, но Регилон чисто выбил мяч из-под ног англичанина.

11' Постепенно стартовый сумбур начинает стихать. Быстрый гол в матче забить никому не удалось.

10' Сон по правому краю на скорости врывался в чужую штрафную площадку, но в борьбе с Силвой далеко отпустил от себя мяч, подарив для соперников удар от ворот.

9' Теперь Лукаку отметился нарушением правил в центральной зоне. В первую десятиминутку грозному бельгийскому форварду в этом матче нечем похвастаться.

8' В контратаке "Челси" снова Лукаку помешал Хаверцу. На этот раз немец пробивал по воротам с дальней дистанции, но угодил в своего нападающего.

7' Активней на стартовых минутах встречи действуют "шпоры". Очень непросто "синим" будет заработать очки в этом дерби. Хотя именно команда Томаса Тухеля считалась букмекерами фаворитом.

6' Кейн на силу пробивал со штрафного удара, но попал в одного из соперников, который стоял рядом со "стенкой". В итоге мяч срикошетил на ещё один угловой.

5' Опасный штрафной удар Ромеро заработал для "Тоттенхэма" в 19-ти метрах от ворот соперника, немного левее центральной оси.

4' Два острых прострела с каждого из флангов следовали в штрафную площадку гостей. Защитникам "Челси" удалось отбить мяч на угловой.

3' Сон в первой атаке "Тоттенхэма" наносил дальний удар по воротам, но мяч попал в одного из защитников "синих".

2' В первой атаке "Челси" Лукаку забрался в положение "вне игры". Невнимательно бельгиец сыграл, по сути отобрав мяч у рвущегося вперёд Хаверца.