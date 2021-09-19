  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2021-2022

Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Тоттенхэм
0:0
Первый тайм: 21'

Стадион:
Челси
0' 21'
1
Льорис
Уго
12
Эмерсон
Жуниор
4
Ромеро
Кристиан
15
Дайер
Эрик
3
Регилон
Серхио
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
18
Ло
Чельсо
Джовани
28
Н'Домбеле
Тангай
20
Алли
Деле
10
Кейн
Гарри
7
Сон
Хынмин
1
Аррисабалага
Кепа
4
Кристенсен
Андреас
6
Силва
Тьяго
2
Рюдигер
Антонио
28
Аспиликуэта
Сесар
5
Жоржиньо
II
8
Ковачич
Матео
3
Алонсо
Маркос
19
Маунт
Мэйсон
29
Хаверц
Кай
9
Лукаку
Ромелу
Тоттенхэм
4-1-2-1-2
Челси
3-4-2-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сон Хынмин 2 0.4
2. Алли Деле 1 (1) 0.2
3. Бергвейн Стевен 0 0
Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 3 0.6
2. Ковачич Матео 1 0.2
3. Джеймс Рис II 1 0.2
4. Алонсо Маркос 1 0.2
5. Чалоба Трево 1 0.2
6. Пулишич Кристиан 1 0.2
7. Хаверц Кай 1 0.2
8. Аспиликуэта Сесар 0 0
9. Маунт Мэйсон 0 0

Карточки

Тоттенхэм
# Игрок      
1. Танганга Джафет 2 1
2. Кейн Гарри 2 0
3. Лукас Моура 2 0
4. Скипп Оливер 2 0
5. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
6. Алли Деле 1 0
7. Санчес Давинсон 1 0
Челси
# Игрок      
1. Джеймс Рис II 0 1
2. Алонсо Маркос 1 0
3. Рюдигер Антонио 1 0
4. Менди Эдуар 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тоттенхэм 33.33% (1) 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0
 Челси 22.22% (2) 22.22% (2) 22.22% (2) 22.22% (2) 0 11.11% (1)

Предыдущие игры

Тоттенхэм Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Ренн 2:2 Тоттенхэм Кристал Пэлас 3:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Уотфорд Тоттенхэм 3:0 Пасуш де Феррейра
Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм Пасуш де Феррейра 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити Тоттенхэм 1:0 Арсенал Челси 2:2 Тоттенхэм Милтон-Кейнс Донс 1:3 Тоттенхэм Колчестер 0:3 Тоттенхэм Лейтон Ориент 1:1 Тоттенхэм Лестер 2:4 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла Тоттенхэм 2:0 Вулверхэмптон Лидс 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Эвертон 2:2 Тоттенхэм
Челси Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Челси 1:0 Зенит Челси 3:0 Астон Вилла Ливерпуль 1:1 Челси Арсенал 0:2 Челси
Челси 3:0 Кристал Пэлас Челси 1:1 Вильярреал Челси 2:2 Тоттенхэм Арсенал 1:2 Челси Борнмут 1:2 Челси Манчестер Сити 0:1 Челси Астон Вилла 2:1 Челси Челси 2:1 Лестер Челси 0:1 Лестер Челси 0:1 Арсенал Манчестер Сити 1:2 Челси Челси 2:0 Реал Мадрид Челси 2:0 Фулхэм Реал Мадрид 1:1 Челси Вест Хэм 0:1 Челси Челси 0:0 Брайтон

Последние игры между собой

Тоттенхэм: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Челси: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Челси 2:2 Тоттенхэм Товарищеские матчи Тоттенхэм 0:1 Челси Премьер-лига Челси 0:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Челси Кубок лиги
Челси 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:2 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Тоттенхэм Премьер-лига Челси 2:1 Тоттенхэм Кубок лиги Тоттенхэм 1:0 Челси Кубок лиги Тоттенхэм 3:1 Челси Премьер-лига Челси 1:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:2 Челси Премьер-лига Челси 4:2 Тоттенхэм Кубок Тоттенхэм 2:0 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Челси 2:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Тоттенхэм Кубок лиги Тоттенхэм 5:3 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Тоттенхэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 5 4 1 0 12 - 1 13
2. Манчестер Юнайтед Заявка 5 4 1 0 13 - 4 13
3. Брайтон Заявка 5 4 0 1 7 - 4 12
4. Челси 0:0 Заявка 5 3 2 0 9 - 1 11
5. Эвертон Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
6. Тоттенхэм 0:0 Заявка 5 3 1 1 3 - 3 10
7. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 11 - 1 10
8. Вест Хэм Заявка 5 2 2 1 11 - 7 8
9. Брентфорд Заявка 5 2 2 1 5 - 2 8
10. Астон Вилла Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
11. Уотфорд Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
12. Лестер Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
13. Арсенал Заявка 5 2 0 3 2 - 9 6
14. Кристал Пэлас Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Саутгемптон Заявка 5 0 4 1 4 - 6 4
16. Вулверхэмптон Заявка 5 1 0 4 2 - 5 3
17. Лидс Заявка 5 0 3 2 5 - 12 3
18. Ньюкасл Заявка 5 0 2 3 6 - 13 2
19. Бёрнли Заявка 5 0 1 4 3 - 9 1
20. Норвич Заявка 5 0 0 5 2 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Тоттенхэм 0:0 Заявка 3 2 1 0 2 - 0 7
3. Манчестер Сити Заявка 3 2 1 0 10 - 0 7
4. Астон Вилла Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
5. Манчестер Юнайтед Заявка 2 2 0 0 9 - 2 6
6. Челси 0:0 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
7. Эвертон Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
8. Брайтон Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
9. Кристал Пэлас Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
10. Вест Хэм Заявка 3 1 1 1 7 - 5 4
11. Брентфорд Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
12. Лестер Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
13. Уотфорд Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
14. Арсенал Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
15. Саутгемптон Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
16. Ньюкасл Заявка 3 0 2 1 5 - 7 2
17. Лидс Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
18. Бёрнли Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
19. Вулверхэмптон Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
20. Норвич Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Ливерпуль Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
3. Брайтон Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Челси 0:0 Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
5. Брентфорд Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
6. Вест Хэм Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
7. Эвертон Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
8. Тоттенхэм 0:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
9. Вулверхэмптон Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
10. Манчестер Сити Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Уотфорд Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
12. Лестер Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
13. Арсенал Заявка 3 1 0 2 1 - 7 3
14. Саутгемптон Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
15. Лидс Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
16. Кристал Пэлас Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
17. Бёрнли Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
18. Астон Вилла Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
19. Ньюкасл Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
20. Норвич Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вест Хэм Антонио Майкл 4 0 3
2. Ливерпуль Салах Мохамед 4 1 2
3. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 4 0 0
4. Вест Хэм Бенрахма Саид 3 0 2
5. Лестер Варди Джейми 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Тоттенхэм Танганга Джафет 2 1
2. Лидс Купер Лиам 3 0
3. Манчестер Юнайтед Погба Поль 3 0
4. Уотфорд Этебо Огенекаро 3 0
5. Вест Хэм Антонио Майкл 1 1
Весь список
  • После матча
  • Видеоповтор
    ⚽ Смотрите бесплатно видеотрансляцию матча на сайте букмекера WinLinе
  • Первый тайм
  • 22'
    5:3 - такова статистика по ударам по воротам. В створ ворот "шпоры" попали только один раз, а Льорису ещё не доводилось серьёзно вступать в игру.
  • 21'
    Подачи со стандартных положений пока что не получаются опасными у "шпор", но рано или поздно количество может перерасти в качество.
  • Угловой
    20'
    С правого фланга диагональная передача прошла на Кейна, который врывался в штрафную площадку, но пробить по воротам помешал Силва. Будет ещё один угловой.
  • 19'
    Регилон с левого фланга выполнил навес на дальний край штрафной площади к лицевой линии, откуда Дайер выполнял головой скидку в центр, но мяч стал достаточно простой добычей для Кепы.
  • Угловой
    18'
    Уже свой третий угловой в этом матче заработали "шпоры". С правого фланга со стандарта последовала подача в центр штрафной площади в направлении Кейна, но до адресата мяч не дошёл.
  • Опасный момент
    17'
    Лукаку отобрал мяч в центре поля, после чего "синие" убегали в контратаку три в два, но Маунт выполнил плохой пас в противоход Ромелу, который изловчился всё-таки в касание отпасовать обратно, но удар Мэйсона был готов заблокировать защитник.
  • 16'
    В первой трети тайма большую часть игрового времени мяч проводит на половине поля "Челси", но до опасных моментов у ворот Кепы дело не доходит.
  • 15'
    Самым активным у "Тоттенхэма" пока что можно назвать Сона, который своими действиями старается завести партнёров по команде на подвиги.
  • 14'
    Эмерсон в середине поля очень неудачно упал, наткнувшись лицом на ногу Ковачичу. Надо немного времени теперь дать пострадавшему, чтобы тот пришёл в себя.
  • 13'
    Из глубины поля прошла подача на правый край штрафной площади на Аспиликуэту, который головой выполнял скидку в центр на Хаверца, но тот промахнулся по мячу, пытаясь пробить с лёту.
  • 12'
    Маунт получил мяч на правом фланге атаки, после чего сразу попытался сместиться в центр, но Регилон чисто выбил мяч из-под ног англичанина.
  • 11'
    Постепенно стартовый сумбур начинает стихать. Быстрый гол в матче забить никому не удалось.
  • 10'
    Сон по правому краю на скорости врывался в чужую штрафную площадку, но в борьбе с Силвой далеко отпустил от себя мяч, подарив для соперников удар от ворот.
  • Фол, нарушение
    9'
    Теперь Лукаку отметился нарушением правил в центральной зоне. В первую десятиминутку грозному бельгийскому форварду в этом матче нечем похвастаться.
  • 8'
    В контратаке "Челси" снова Лукаку помешал Хаверцу. На этот раз немец пробивал по воротам с дальней дистанции, но угодил в своего нападающего.
  • 7'
    Активней на стартовых минутах встречи действуют "шпоры". Очень непросто "синим" будет заработать очки в этом дерби. Хотя именно команда Томаса Тухеля считалась букмекерами фаворитом.
  • Угловой
    6'
    Кейн на силу пробивал со штрафного удара, но попал в одного из соперников, который стоял рядом со "стенкой". В итоге мяч срикошетил на ещё один угловой.
  • Фол, нарушение
    5'
    Опасный штрафной удар Ромеро заработал для "Тоттенхэма" в 19-ти метрах от ворот соперника, немного левее центральной оси.
  • Угловой
    4'
    Два острых прострела с каждого из флангов следовали в штрафную площадку гостей. Защитникам "Челси" удалось отбить мяч на угловой.
  • 3'
    Сон в первой атаке "Тоттенхэма" наносил дальний удар по воротам, но мяч попал в одного из защитников "синих".
  • Офсайд
    2'
    В первой атаке "Челси" Лукаку забрался в положение "вне игры". Невнимательно бельгиец сыграл, по сути отобрав мяч у рвущегося вперёд Хаверца.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tottenham Hotspur Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Тоттенхэм 0:0 Челси онлайн


Прогнозы на матч Тоттенхэм 0:0 Челси

Исход игры
Тоттенхэм
7.5% (12)
Ничья
20% (32)
Челси
72.5% (116)
Тотал 2.5
Больше
58.22% (85)
Меньше
41.78% (61)
Обе команды забьют
Да
71.92% (105)
Нет
28.08% (41)
Популярный счёт
1:2 Челси
40% (64)
0:1 Челси
18.8% (30)
1:1 Ничья
13.8% (22)
2:2 Ничья
5% (8)
0:2 Челси
3.1% (5)
1:3 Челси
2.5% (4)
2:1 Тоттенхэм
1.9% (3)
2:3 Челси
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 