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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Тоттенхэм
 
Позже

Стадион:
Челси

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сон Хынмин 2 0.5
2. Алли Деле 1 (1) 0.25
3. Бергвейн Стевен 0 0
Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 3 0.75
2. Ковачич Матео 1 0.25
3. Джеймс Рис II 1 0.25
4. Алонсо Маркос 1 0.25
5. Чалоба Трево 1 0.25
6. Пулишич Кристиан 1 0.25
7. Хаверц Кай 1 0.25
8. Аспиликуэта Сесар 0 0
9. Маунт Мэйсон 0 0

Карточки

Тоттенхэм
# Игрок      
1. Танганга Джафет 2 1
2. Кейн Гарри 2 0
3. Лукас Моура 2 0
4. Скипп Оливер 2 0
5. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
6. Алли Деле 1 0
7. Санчес Давинсон 1 0
Челси
# Игрок      
1. Джеймс Рис II 0 1
2. Алонсо Маркос 1 0
3. Рюдигер Антонио 1 0
4. Менди Эдуар 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тоттенхэм 33.33% (1) 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0
 Челси 22.22% (2) 22.22% (2) 22.22% (2) 22.22% (2) 0 11.11% (1)

Предыдущие игры

Тоттенхэм Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Ренн 2:2 Тоттенхэм Кристал Пэлас 3:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Уотфорд Тоттенхэм 3:0 Пасуш де Феррейра
Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм Пасуш де Феррейра 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити Тоттенхэм 1:0 Арсенал Челси 2:2 Тоттенхэм Милтон-Кейнс Донс 1:3 Тоттенхэм Колчестер 0:3 Тоттенхэм Лейтон Ориент 1:1 Тоттенхэм Лестер 2:4 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла Тоттенхэм 2:0 Вулверхэмптон Лидс 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Эвертон 2:2 Тоттенхэм
Челси Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Челси 1:0 Зенит Челси 3:0 Астон Вилла Ливерпуль 1:1 Челси Арсенал 0:2 Челси
Челси 3:0 Кристал Пэлас Челси 1:1 Вильярреал Челси 2:2 Тоттенхэм Арсенал 1:2 Челси Борнмут 1:2 Челси Манчестер Сити 0:1 Челси Астон Вилла 2:1 Челси Челси 2:1 Лестер Челси 0:1 Лестер Челси 0:1 Арсенал Манчестер Сити 1:2 Челси Челси 2:0 Реал Мадрид Челси 2:0 Фулхэм Реал Мадрид 1:1 Челси Вест Хэм 0:1 Челси Челси 0:0 Брайтон

Последние игры между собой

Тоттенхэм: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Челси: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Челси 2:2 Тоттенхэм Товарищеские матчи Тоттенхэм 0:1 Челси Премьер-лига Челси 0:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Челси Кубок лиги
Челси 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:2 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Тоттенхэм Премьер-лига Челси 2:1 Тоттенхэм Кубок лиги Тоттенхэм 1:0 Челси Кубок лиги Тоттенхэм 3:1 Челси Премьер-лига Челси 1:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:2 Челси Премьер-лига Челси 4:2 Тоттенхэм Кубок Тоттенхэм 2:0 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Челси 2:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Тоттенхэм Кубок лиги Тоттенхэм 5:3 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Тоттенхэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
2. Манчестер Юнайтед Заявка 4 3 1 0 11 - 3 10
3. Челси Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
4. Эвертон Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
5. Брайтон Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
6. Тоттенхэм Заявка 4 3 0 1 3 - 3 9
7. Манчестер Сити Заявка 4 3 0 1 11 - 1 9
8. Вест Хэм Заявка 4 2 2 0 10 - 5 8
9. Лестер Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
10. Брентфорд Заявка 4 1 2 1 3 - 2 5
11. Кристал Пэлас Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
12. Астон Вилла Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13. Вулверхэмптон Заявка 4 1 0 3 2 - 3 3
14. Уотфорд Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
15. Арсенал Заявка 4 1 0 3 1 - 9 3
16. Саутгемптон Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
17. Лидс Заявка 4 0 2 2 4 - 11 2
18. Бёрнли Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
19. Ньюкасл Заявка 4 0 1 3 5 - 12 1
20. Норвич Заявка 4 0 0 4 1 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Эвертон Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Тоттенхэм Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Манчестер Сити Заявка 2 2 0 0 10 - 0 6
5. Манчестер Юнайтед Заявка 2 2 0 0 9 - 2 6
6. Кристал Пэлас Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
7. Вест Хэм Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
8. Астон Вилла Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9. Ливерпуль Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
10. Брентфорд Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
11. Лестер Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Брайтон Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Уотфорд Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
14. Арсенал Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
15. Саутгемптон Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
16. Лидс Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
17. Бёрнли Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Ньюкасл Заявка 2 0 1 1 4 - 6 1
19. Вулверхэмптон Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
20. Норвич Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Брайтон Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Челси Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Эвертон Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Вест Хэм Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
6. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Тоттенхэм Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
8. Манчестер Сити Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
9. Лестер Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
10. Вулверхэмптон Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
11. Брентфорд Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Саутгемптон Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
13. Кристал Пэлас Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
14. Лидс Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
15. Уотфорд Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
16. Бёрнли Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
17. Астон Вилла Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
18. Ньюкасл Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
19. Арсенал Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
20. Норвич Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вест Хэм Антонио Майкл 4 0 3
2. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 4 0 0
3. Ливерпуль Салах Мохамед 3 1 2
4. Челси Лукаку Ромелу 3 0 0
5. Эвертон Грэй Демарай 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Тоттенхэм Танганга Джафет 2 1
2. Лидс Купер Лиам 3 0
3. Манчестер Юнайтед Погба Поль 3 0
4. Уотфорд Этебо Огенекаро 3 0
5. Вест Хэм Антонио Майкл 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 сентября 2021, осталось 2 дня 16 часов 45 минут.

    Главный судья: Тирни Пол

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Тоттенхэм 10% (5)
    X 16% (8)
    Челси 74% (37)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тоттенхэм
    Ничья
    Челси
    4.75
    3.94
    1.87
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Тоттенхэм - Челси онлайн


    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Челси

    Исход игры
    Тоттенхэм
    10% (5)
    Ничья
    16% (8)
    Челси
    74% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    81.25% (39)
    Меньше
    18.75% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    91.67% (44)
    Нет
    8.33% (4)
    Популярный счёт
    1:2 Челси
    58% (29)
    1:1 Ничья
    10% (5)
    0:1 Челси
    6% (3)
    2:2 Ничья
    6% (3)
    2:1 Тоттенхэм
    4% (2)
    1:3 Челси
    4% (2)
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