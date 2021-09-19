Германия: Бундеслига 2021-2022
Боруссия Д
1:0
Первый тайм: 22'
Стадион: Сигнал Идуна Парк
Унион Берлин
1:0
10' ГолГеррейро Рафаэль
15' Желтая карточкаФридрих Марвин
24
Мёнье
Тома
11
Ройс
Марко
31
Кнохе
Робин
10
Крузе
Макс
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Мёнье ТомаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ройс МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Хитц MapвинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Азар ТорганПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Рашль ТобиасПолузащитник
-
39 Вольф МариусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Крузе МаксНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Вшолек ПавелПолузащитник
-
18 Эндо КейтаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Ход матча
10'
1:0
15'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
77 Владение мячом, % 23
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Холанн Эрлинг
|5 (1)
|1
|2.
|Джованни Рейна
|2
|0.4
|3.
|Ройс Марко
|1
|0.2
|4.
|Беллингхем Джуд
|1
|0.2
|5.
|Азар Торган
|1
|0.2
|6.
|Брандт Юлиан
|1
|0.2
|7.
|Геррейро Рафаэль
|1
|0.2
|8.
|Мёнье Тома
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Авонийи Тайво
|3
|0.6
|2.
|Гисельман Нико
|2
|0.4
|3.
|Крузе Макс
|0
|0
|4.
|Харагути Генки
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мёнье Тома
|2
|0
|2.
|Дауд Махмуд
|2
|0
|3.
|Геррейро Рафаэль
|1
|0
|4.
|Аканджи Мануэль
|1
|0
|5.
|Вольф Мариус
|1
|0
|6.
|Мален Дониэлл
|1
|0
|7.
|Холанн Эрлинг
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фридрих Марвин
|1
|1
|2.
|Хедира Рани
|2
|0
|3.
|Триммель Кристофер
|1
|0
|4.
|Харагути Генки
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Боруссия Д
|0
|8.33% (1)
|25% (3)
|25% (3)
|25% (3)
|16.67% (2)
|Унион Берлин
|40% (2)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Боруссия Д Последние 20 матчей: +15 =0 -5Бешикташ 1:2 Боруссия Д Байер Л 3:4 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 Хоффенхайм Фрайбург 2:1 Боруссия Д
Боруссия Д 1:3 Бавария Боруссия Д 5:2 Айнтрахт Фр Веен Висбаден 0:3 Боруссия Д Боруссия Д 3:0 Болонья Боруссия Д 0:2 Атлетик Б Боруссия Д 1:3 Бохум Гиссен 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 3:1 Байер Л Майнц 1:3 Боруссия Д РБ Лейпциг 1:4 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 РБ Лейпциг Боруссия Д 5:0 Хольштайн Киль Вольфсбург 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Унион Берлин Боруссия Д 4:1 Вердер Боруссия Д 1:2 Манчестер Сити
Унион Берлин Последние 20 матчей: +11 =6 -3Славия Прага 3:1 Унион Берлин Унион Берлин 0:0 Аугсбург Унион Берлин 2:0 Лихтенберг 47 Унион Берлин 2:1 Боруссия М
Унион Берлин 0:0 КуПС Хоффенхайм 2:2 Унион Берлин КуПС 0:4 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Байер Л Тюркюджю Атаспор 0:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Атлетик Б Унион Берлин 2:0 Ницца Унион Берлин 1:1 Динамо Киев Унион Берлин 3:0 Динамо Дрезден Виктория Берлин 2:5 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 РБ Лейпциг Байер Л 1:1 Унион Берлин Вольфсбург 3:0 Унион Берлин Унион Берлин 3:1 Вердер Боруссия Д 2:0 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Штуттгарт
Последние игры между собой
Боруссия Д: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 2
Унион Берлин: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|20 - 4
|13
|2.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|6 - 1
|12
|3.
|Боруссия Д
|1:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 9
|12
|4.
|Байер Л
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|15 - 7
|10
|5.
|Майнц
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|7.
|Кёльн
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|8.
|Герта
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 12
|6
|9.
|Унион Берлин
|0:1 Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 7
|5
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 8
|5
|12.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|9 - 12
|4
|14.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|15.
|Арминия
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 5
|4
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 7
|3
|17.
|Бохум
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 13
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|15 - 2
|9
|2.
|Боруссия Д
|1:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 4
|9
|3.
|Майнц
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|4.
|Кёльн
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|6.
|Унион Берлин
|0:1 Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Байер Л
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|7 - 4
|3
|10.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|11.
|Герта
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Бохум
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|8 - 7
|3
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|15.
|Арминия
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|17.
|Хоффенхайм
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|2.
|Вольфсбург
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|4.
|Бавария
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|6.
|Майнц
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Боруссия Д
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|8.
|Герта
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|9.
|Аугсбург
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|10.
|Унион Берлин
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Кёльн
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|13.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|14.
|Арминия
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|Боруссия М
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|17.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
|18.
|Бохум
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Бавария
|Левандовски Роберт
|7
|1
|0
|2.
|Боруссия Д
|Холанн Эрлинг
|5
|1
|3
|3.
|Кёльн
|Модест Антони
|4
|0
|0
|4.
|Байер Л
|Шик Патрик
|4
|0
|0
|5.
|Байер Л
|Вирц Флориан
|3
|0
|4
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гройтер Фюрт
|Зегуйн Пауль
|4
|0
|2.
|Айнтрахт Фр
|Ленц Кристофер
|3
|0
|3.
|Байер Л
|Диаби Мусса
|3
|0
|4.
|Кёльн
|Кайнц Флориан
|1
|1
|5.
|Унион Берлин
|Фридрих Марвин
|1
|1
Прогнозы на матч Боруссия Д 1:0 Унион Берлин
Исход игры
Боруссия Д
97.9% (138)
Ничья
1.4% (2)
Унион Берлин
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
68.12% (94)
Меньше
31.88% (44)
Обе команды забьют
Да
65.94% (91)
Нет
34.06% (47)
Популярный счёт
3:1 Боруссия Д
34% (48)
2:0 Боруссия Д
29.8% (42)
2:1 Боруссия Д
22% (31)
3:0 Боруссия Д
2.8% (4)
3:2 Боруссия Д
2.8% (4)
4:1 Боруссия Д
2.8% (4)
5:1 Боруссия Д
1.4% (2)
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