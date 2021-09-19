Мален слева немного сместился к центру и с двадцати пяти метров пробил в ближний угол. Луте сместился к штанге и забрал мяч в руки.

К опасному прострелу Малена слева никто из партнёров не успел.

18' Крузе от углового флага навесил в центр штрафной площади. Мяч отскочил в сторону ворот, где Кобель сыграл на опережении Авонийи кулаком.

16' Ройс со штрафного сильно отправил мяч к левой штанге. После двух рикошетов, последним из которых был Холанн, сфера полетела правее цели.

15' Фридрих руками остановил Ройса и получил жёлтую карточку. Двадцать девять метров до ворот.

14' "Боруссия" расположилась на чужой половине поля, переводя мяч с фланга на фланг.

13' "Унион" старается прессинговать соперников в центре поля.

12' За длинный заброс Баумгартля в чужую штрафную площадь Авонийи побороться не смог.

10' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

ГЕРРЕЙРО!!! Геррейро слева обыгрался с Даудом, ворвался в штрафную площадь и нанёс мощнейший удар под перекладину. Луте мяч в прыжке достать не смог.

9' Гисельман слева навесил к дальней штанге, куда сместился Кобель и забрал мяч в руки.

8' Холанн не смог принять мяч после заброса Ройса верхом в штрафную площадь.

7' Прострел Малена слева в штрафную площадь перехватил Кнохе.

6' Озтунали в центре поля сзади ударил по ногам Аканджи.

5' Обе команды стараются быстро переводить мяч в линию атаки. Много длинных передач оказываются неточными.

4' У Беллингхема не прошла передача справа в штрафную площадь на Ройса.

3' Авонийи после прострела Прёмеля справа послал мяч в сетку, но арбитры уверенно зафиксировали офсайд у нападающего "Униона".

2' "Боруссия" играет в жёлто-чёрных футболках и чёрных трусах, "Унион" - в красной форме.