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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Боруссия Д
1:0
Первый тайм: 22'

Стадион:
Унион Берлин
0'
1:0
10' Гол
Геррейро Рафаэль
15' Желтая карточка
Фридрих Марвин
22'
1
Кобель
Грегор
24
Мёнье
Тома
16
Аканджи
Мануэль
15
Хуммельс
Матс
13
Геррейро
Рафаэль
22
Беллингхем
Джуд
28
Витсель
Аксель
8
Дауд
Махмуд
11
Ройс
Марко
9
Холанн
Эрлинг
21
Мален
Дониэлл
1
Луте
Андреас
5
Фридрих
Марвин
31
Кнохе
Робин
25
Баумгартль
Тимо
6
Рюэрсон
Юлиан
7
Озтунали
Левин
8
Хедира
Рани
21
Прёмель
Гриша
23
Гисельман
Нико
10
Крузе
Макс
14
Авонийи
Тайво
Боруссия Д
4-3-1-2
Унион Берлин
3-5-2

Ход матча

10'
Геррейро Рафаэль
1:0
15'
 
Фридрих Марвин

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 77 Владение мячом, % 23

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Холанн Эрлинг 5 (1) 1
2. Джованни Рейна 2 0.4
3. Ройс Марко 1 0.2
4. Беллингхем Джуд 1 0.2
5. Азар Торган 1 0.2
6. Брандт Юлиан 1 0.2
7. Геррейро Рафаэль 1 0.2
8. Мёнье Тома 0 0
Унион Берлин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Авонийи Тайво 3 0.6
2. Гисельман Нико 2 0.4
3. Крузе Макс 0 0
4. Харагути Генки 0 0

Карточки

Боруссия Д
# Игрок      
1. Мёнье Тома 2 0
2. Дауд Махмуд 2 0
3. Геррейро Рафаэль 1 0
4. Аканджи Мануэль 1 0
5. Вольф Мариус 1 0
6. Мален Дониэлл 1 0
7. Холанн Эрлинг 1 0
Унион Берлин
# Игрок      
1. Фридрих Марвин 1 1
2. Хедира Рани 2 0
3. Триммель Кристофер 1 0
4. Харагути Генки 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Боруссия Д 0 8.33% (1) 25% (3) 25% (3) 25% (3) 16.67% (2)
 Унион Берлин 40% (2) 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0 0

Предыдущие игры

Боруссия Д Последние 20 матчей: +15 =0 -5
Бешикташ 1:2 Боруссия Д Байер Л 3:4 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 Хоффенхайм Фрайбург 2:1 Боруссия Д
Боруссия Д 1:3 Бавария Боруссия Д 5:2 Айнтрахт Фр Веен Висбаден 0:3 Боруссия Д Боруссия Д 3:0 Болонья Боруссия Д 0:2 Атлетик Б Боруссия Д 1:3 Бохум Гиссен 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 3:1 Байер Л Майнц 1:3 Боруссия Д РБ Лейпциг 1:4 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 РБ Лейпциг Боруссия Д 5:0 Хольштайн Киль Вольфсбург 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Унион Берлин Боруссия Д 4:1 Вердер Боруссия Д 1:2 Манчестер Сити
Унион Берлин Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Славия Прага 3:1 Унион Берлин Унион Берлин 0:0 Аугсбург Унион Берлин 2:0 Лихтенберг 47 Унион Берлин 2:1 Боруссия М
Унион Берлин 0:0 КуПС Хоффенхайм 2:2 Унион Берлин КуПС 0:4 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Байер Л Тюркюджю Атаспор 0:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Атлетик Б Унион Берлин 2:0 Ницца Унион Берлин 1:1 Динамо Киев Унион Берлин 3:0 Динамо Дрезден Виктория Берлин 2:5 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 РБ Лейпциг Байер Л 1:1 Унион Берлин Вольфсбург 3:0 Унион Берлин Унион Берлин 3:1 Вердер Боруссия Д 2:0 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Штуттгарт

Последние игры между собой

Боруссия Д: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 2
Унион Берлин: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 5
Боруссия Д 2:0 Унион Берлин Бундеслига Унион Берлин 2:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 5:0 Унион Берлин Бундеслига Унион Берлин 3:1 Боруссия Д Бундеслига
Боруссия Д 3:2 Унион Берлин Кубок Боруссия Д 1:1 Унион Берлин Кубок Унион Берлин 1:3 Боруссия Д Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 5 4 1 0 20 - 4 13
2. Вольфсбург Заявка 4 4 0 0 6 - 1 12
3. Боруссия Д 1:0 Заявка 5 4 0 1 14 - 9 12
4. Байер Л Заявка 5 3 1 1 15 - 7 10
5. Майнц Заявка 5 3 1 1 6 - 2 10
6. Фрайбург Заявка 5 2 3 0 6 - 4 9
7. Кёльн Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
8. Герта Заявка 5 2 0 3 7 - 12 6
9. Унион Берлин 0:1 Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
10. Хоффенхайм Заявка 5 1 2 2 8 - 7 5
11. Аугсбург Заявка 5 1 2 2 2 - 8 5
12. РБ Лейпциг Заявка 5 1 1 3 6 - 7 4
13. Штуттгарт Заявка 5 1 1 3 9 - 12 4
14. Боруссия М Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
15. Арминия Заявка 5 0 4 1 3 - 5 4
16. Айнтрахт Фр Заявка 4 0 3 1 4 - 7 3
17. Бохум Заявка 5 1 0 4 4 - 13 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 5 0 1 4 3 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 3 3 0 0 15 - 2 9
2. Боруссия Д 1:0 Заявка 3 3 0 0 9 - 4 9
3. Майнц Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
4. Кёльн Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5. Вольфсбург Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
6. Унион Берлин 0:1 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
7. Боруссия М Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8. Фрайбург Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Байер Л Заявка 2 1 0 1 7 - 4 3
10. РБ Лейпциг Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
11. Герта Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Бохум Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
13. Штуттгарт Заявка 3 1 0 2 8 - 7 3
14. Аугсбург Заявка 3 1 0 2 2 - 8 3
15. Арминия Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
16. Айнтрахт Фр Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
17. Хоффенхайм Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
18. Гройтер Фюрт Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
2. Вольфсбург Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Фрайбург Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
4. Бавария Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
5. Хоффенхайм Заявка 3 1 1 1 6 - 3 4
6. Майнц Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Боруссия Д 1:0 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
8. Герта Заявка 3 1 0 2 4 - 9 3
9. Аугсбург Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
10. Унион Берлин 0:1 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Кёльн Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Штуттгарт Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
13. Айнтрахт Фр Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
14. Арминия Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
15. РБ Лейпциг Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
16. Боруссия М Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
17. Гройтер Фюрт Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
18. Бохум Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Бавария Левандовски Роберт 7 1 0
2. Боруссия Д Холанн Эрлинг 5 1 3
3. Кёльн Модест Антони 4 0 0
4. Байер Л Шик Патрик 4 0 0
5. Байер Л Вирц Флориан 3 0 4
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гройтер Фюрт Зегуйн Пауль 4 0
2. Айнтрахт Фр Ленц Кристофер 3 0
3. Байер Л Диаби Мусса 3 0
4. Кёльн Кайнц Флориан 1 1
5. Унион Берлин Фридрих Марвин 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    23'
    Озтунали на фланге сбил Мёнье.
  • Фол, нарушение
    22'
    Гисельман на фланге сбил Ройса.
  • 21'
    Мален слева вывел к воротам Холанна, чей удар заблокировал Фридрих.
  • 20'
    К опасному прострелу Малена слева никто из партнёров не успел.
  • 19'
    Мален слева немного сместился к центру и с двадцати пяти метров пробил в ближний угол. Луте сместился к штанге и забрал мяч в руки.
  • Угловой
    18'
    Крузе от углового флага навесил в центр штрафной площади. Мяч отскочил в сторону ворот, где Кобель сыграл на опережении Авонийи кулаком.
  • 16'
    Ройс со штрафного сильно отправил мяч к левой штанге. После двух рикошетов, последним из которых был Холанн, сфера полетела правее цели.
  • Желтая карточка
    15'
    Фридрих руками остановил Ройса и получил жёлтую карточку. Двадцать девять метров до ворот.
  • 14'
    "Боруссия" расположилась на чужой половине поля, переводя мяч с фланга на фланг.
  • 13'
    "Унион" старается прессинговать соперников в центре поля.
  • 12'
    За длинный заброс Баумгартля в чужую штрафную площадь Авонийи побороться не смог.
  • Описание гола
    10'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    ГЕРРЕЙРО!!! Геррейро слева обыгрался с Даудом, ворвался в штрафную площадь и нанёс мощнейший удар под перекладину. Луте мяч в прыжке достать не смог.
  • 9'
    Гисельман слева навесил к дальней штанге, куда сместился Кобель и забрал мяч в руки.
  • 8'
    Холанн не смог принять мяч после заброса Ройса верхом в штрафную площадь.
  • 7'
    Прострел Малена слева в штрафную площадь перехватил Кнохе.
  • Фол, нарушение
    6'
    Озтунали в центре поля сзади ударил по ногам Аканджи.
  • 5'
    Обе команды стараются быстро переводить мяч в линию атаки. Много длинных передач оказываются неточными.
  • 4'
    У Беллингхема не прошла передача справа в штрафную площадь на Ройса.
  • Офсайд
    3'
    Авонийи после прострела Прёмеля справа послал мяч в сетку, но арбитры уверенно зафиксировали офсайд у нападающего "Униона".
  • 2'
    "Боруссия" играет в жёлто-чёрных футболках и чёрных трусах, "Унион" - в красной форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Сигнал Идуна Парк"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Signal Iduna Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Боруссия Д 1:0 Унион Берлин онлайн


Прогнозы на матч Боруссия Д 1:0 Унион Берлин

Исход игры
Боруссия Д
97.9% (138)
Ничья
1.4% (2)
Унион Берлин
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
68.12% (94)
Меньше
31.88% (44)
Обе команды забьют
Да
65.94% (91)
Нет
34.06% (47)
Популярный счёт
3:1 Боруссия Д
34% (48)
2:0 Боруссия Д
29.8% (42)
2:1 Боруссия Д
22% (31)
3:0 Боруссия Д
2.8% (4)
3:2 Боруссия Д
2.8% (4)
4:1 Боруссия Д
2.8% (4)
5:1 Боруссия Д
1.4% (2)
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