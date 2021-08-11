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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Боруссия Д
 
Позже

Стадион:
Унион Берлин

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Холанн Эрлинг 5 (1) 1.25
2. Джованни Рейна 2 0.5
3. Ройс Марко 1 0.25
4. Беллингхем Джуд 1 0.25
5. Азар Торган 1 0.25
6. Брандт Юлиан 1 0.25
7. Геррейро Рафаэль 1 0.25
8. Мёнье Тома 0 0
Унион Берлин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Авонийи Тайво 3 0.75
2. Гисельман Нико 2 0.5
3. Крузе Макс 0 0
4. Харагути Генки 0 0

Карточки

Боруссия Д
# Игрок      
1. Мёнье Тома 2 0
2. Дауд Махмуд 2 0
3. Геррейро Рафаэль 1 0
4. Аканджи Мануэль 1 0
5. Вольф Мариус 1 0
6. Мален Дониэлл 1 0
7. Холанн Эрлинг 1 0
Унион Берлин
# Игрок      
1. Фридрих Марвин 1 1
2. Хедира Рани 2 0
3. Триммель Кристофер 1 0
4. Харагути Генки 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Боруссия Д 0 8.33% (1) 25% (3) 25% (3) 25% (3) 16.67% (2)
 Унион Берлин 40% (2) 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0 0

Предыдущие игры

Боруссия Д Последние 20 матчей: +15 =0 -5
Бешикташ 1:2 Боруссия Д Байер Л 3:4 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 Хоффенхайм Фрайбург 2:1 Боруссия Д
Боруссия Д 1:3 Бавария Боруссия Д 5:2 Айнтрахт Фр Веен Висбаден 0:3 Боруссия Д Боруссия Д 3:0 Болонья Боруссия Д 0:2 Атлетик Б Боруссия Д 1:3 Бохум Гиссен 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 3:1 Байер Л Майнц 1:3 Боруссия Д РБ Лейпциг 1:4 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 РБ Лейпциг Боруссия Д 5:0 Хольштайн Киль Вольфсбург 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Унион Берлин Боруссия Д 4:1 Вердер Боруссия Д 1:2 Манчестер Сити
Унион Берлин Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Славия Прага 3:1 Унион Берлин Унион Берлин 0:0 Аугсбург Унион Берлин 2:0 Лихтенберг 47 Унион Берлин 2:1 Боруссия М
Унион Берлин 0:0 КуПС Хоффенхайм 2:2 Унион Берлин КуПС 0:4 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Байер Л Тюркюджю Атаспор 0:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Атлетик Б Унион Берлин 2:0 Ницца Унион Берлин 1:1 Динамо Киев Унион Берлин 3:0 Динамо Дрезден Виктория Берлин 2:5 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 РБ Лейпциг Байер Л 1:1 Унион Берлин Вольфсбург 3:0 Унион Берлин Унион Берлин 3:1 Вердер Боруссия Д 2:0 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Штуттгарт

Последние игры между собой

Боруссия Д: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 2
Унион Берлин: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 5
Боруссия Д 2:0 Унион Берлин Бундеслига Унион Берлин 2:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 5:0 Унион Берлин Бундеслига Унион Берлин 3:1 Боруссия Д Бундеслига
Боруссия Д 3:2 Унион Берлин Кубок Боруссия Д 1:1 Унион Берлин Кубок Унион Берлин 1:3 Боруссия Д Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вольфсбург Заявка 4 4 0 0 6 - 1 12
2. Бавария Заявка 4 3 1 0 13 - 4 10
3. Майнц Заявка 4 3 0 1 6 - 2 9
4. Боруссия Д Заявка 4 3 0 1 13 - 9 9
5. Фрайбург Заявка 4 2 2 0 6 - 4 8
6. Байер Л Заявка 4 2 1 1 12 - 6 7
7. Кёльн Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
8. Унион Берлин Заявка 4 1 3 0 5 - 4 6
9. Хоффенхайм Заявка 4 1 1 2 8 - 7 4
10. Штуттгарт Заявка 4 1 1 2 8 - 9 4
11. Боруссия М Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
12. РБ Лейпциг Заявка 4 1 0 3 5 - 6 3
13. Герта Заявка 4 1 0 3 5 - 11 3
14. Бохум Заявка 4 1 0 3 4 - 6 3
15. Айнтрахт Фр Заявка 4 0 3 1 4 - 7 3
16. Арминия Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
17. Аугсбург Заявка 4 0 2 2 1 - 8 2
18. Гройтер Фюрт Заявка 4 0 1 3 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
2. Майнц Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Боруссия Д Заявка 2 2 0 0 8 - 4 6
4. Кёльн Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Вольфсбург Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
6. Унион Берлин Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
7. Боруссия М Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8. Фрайбург Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Байер Л Заявка 2 1 0 1 7 - 4 3
10. РБ Лейпциг Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
11. Штуттгарт Заявка 2 1 0 1 7 - 4 3
12. Бохум Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
13. Айнтрахт Фр Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Арминия Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
15. Хоффенхайм Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16. Гройтер Фюрт Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Герта Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Аугсбург Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вольфсбург Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Байер Л Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
3. Бавария Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
4. Фрайбург Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Майнц Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
6. Боруссия Д Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
7. Хоффенхайм Заявка 2 1 0 1 6 - 3 3
8. Герта Заявка 3 1 0 2 4 - 9 3
9. Аугсбург Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
10. Унион Берлин Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Кёльн Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Арминия Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
13. Штуттгарт Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
14. Айнтрахт Фр Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
15. РБ Лейпциг Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
16. Бохум Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
17. Боруссия М Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
18. Гройтер Фюрт Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Бавария Левандовски Роберт 6 1 0
2. Боруссия Д Холанн Эрлинг 5 1 3
3. Байер Л Диаби Мусса 3 0 1
4. Кёльн Модест Антони 3 0 0
5. Унион Берлин Авонийи Тайво 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гройтер Фюрт Зегуйн Пауль 4 0
2. Айнтрахт Фр Ленц Кристофер 3 0
3. Байер Л Диаби Мусса 3 0
4. Кёльн Кайнц Флориан 1 1
5. Унион Берлин Фридрих Марвин 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Унион Берлин от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 сентября 2021, осталось 2 дня 16 часов 45 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Боруссия Д 96.1% (49)
    X 2% (1)
    Унион Берлин 2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия Д
    Ничья
    Унион Берлин
    1.41
    5.75
    8.80
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Боруссия Д - Унион Берлин онлайн


    Прогнозы на матч Боруссия Д - Унион Берлин

    Исход игры
    Боруссия Д
    96.1% (49)
    Ничья
    2% (1)
    Унион Берлин
    2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    64% (32)
    Меньше
    36% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    60% (30)
    Нет
    40% (20)
    Популярный счёт
    2:0 Боруссия Д
    31.4% (16)
    3:1 Боруссия Д
    29.4% (15)
    2:1 Боруссия Д
    17.6% (9)
    3:0 Боруссия Д
    5.9% (3)
    4:1 Боруссия Д
    3.9% (2)
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