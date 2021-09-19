Второй тайм

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Бурабия Мехди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

94' Этот гол претендует на звание "Гола года"!

94' Г О О О О Л - Бурабия Мехди из команды Специя правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

94' Отличные скиллы показывает Бурабия Мехди , обводя своих соперников

93' Николау Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Кийине Софиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

92' Николау Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Араму Маттиа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' Бастони Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Гьяси Эммануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Амьен-Аду Кельвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Христов Петко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Удар от ворот произведет Венеция

89' Гьяси Эммануэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

89' Отличные скиллы показывает Гьяси Эммануэль , обводя своих соперников

88' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Специя выполняет удар от ворот.

86' Бастони Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Джонсон Деннис из команды Венеция навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

85' Перец Дор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Хейманс Дан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

84' Нзола М'Бала выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Николау Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Христов Петко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Маенпяя Ники взял и забрал мяч на выходе

80' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

77' Тактическая замена. Янис Антисте уходит с поля и его заменяет Суф Подгореану

77' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Матч возобновится спорным мячом

75' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

75' Удар от ворот произведет Венеция

74' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Хорошую попытку сделал Маджоре Джулио . Удар в створ, но вратарь начеку

72' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Удар от ворот произведет Специя

70' Джонсон Деннис не смог попасть в створ ударом издали

69' Янис Антисте наказан за толчок Чеккарони Пьетро

69' Бузио Джанлука получил желтую карточку от судьи

68' Форте Франческо нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

68' Удар от ворот произведет Специя

68' Араму Маттиа решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

66' Бастони Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Араму Маттиа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

64' Специя выполняет удар от ворот.

64' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Венеция выполняет удар от ворот.

62' Гьяси Эммануэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

59' Бузио Джанлука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

58' Удар от ворот произведет Венеция

58' Гьяси Эммануэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

58' Плохо сыграл Кальдара Маттиа - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

58' Сала Джакопо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

57' Вакка Антонио получил желтую карточку от судьи

56' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Венеция выполняет удар от ворот.

55' Верде Даниэле не смог попасть в створ ударом издали

55' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Хорошую попытку сделал Окереке Давид . Удар в створ, но вратарь начеку

54' Опасность! Джонсон Деннис из команды Венеция отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

53' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Янис Антисте нанес удар, но тот был заблокирован.

52' Молинаро Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

52' Окереке Давид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

51' Чеккарони Пьетро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Чрнигой Домен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Чеккарони Пьетро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

50' Маенпяя Ники предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

50' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Удар от ворот произведет Специя

49' Чрнигой Домен не смог попасть в створ ударом издали

48' Николау Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Бузио Джанлука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Молинаро Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Феррер Сальвадор получил желтую карточку от судьи

46' Венеция выполняет удар от ворот.