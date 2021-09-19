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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Венеция
1:2
Конец матча

Стадион:
Специя
0'
0:1
13' Гол
Бастони Симоне
26' Желтая карточка
Маццокки Паскуале
47' Желтая карточка
Феррер Сальвадор
57' Желтая карточка
Вакка Антонио
1:1
59' Гол
Чеккарони Пьетро
69' Желтая карточка
Бузио Джанлука
84' Желтая карточка
Хейманс Дан
1:2
90' Гол
Бурабия Мехди
90'+6
1
Маенпяя
Ники
7
Маццокки
Паскуале
31
Кальдара
Маттиа
32
Чеккарони
Пьетро
3
Молинаро
Кристиан
33
Чрнигой
Домен
5
Вакка
Антонио
27
Бузио
Джанлука
77
Окереке
Давид
14
Анри
Тома
17
Джонсон
Деннис
1
Зут
Йерун
27
Амьен-Аду
Кельвен
28
Эрлич
Мартин
43
Николау
Димитрис
20
Бастони
Симоне
21
Феррер
Сальвадор
7
Сала
Джакопо
25
Маджоре
Джулио
10
Верде
Даниэле
22
Антист
Жанис
11
Гьяси
Эммануэль
Венеция
4-3-3
Специя
4-3-3

Ход матча

13'
0:1
Бастони Симоне
(Маджоре Джулио)
23'
 
Христов Петко
Эрлич Мартин
26'
Маццокки Паскуале
 
47'
 
Феррер Сальвадор
55'
Перец Дор
Чрнигой Домен
 
57'
Вакка Антонио
 
59'
Чеккарони Пьетро
(Бузио Джанлука)
1:1
62'
Араму Маттиа
Окереке Давид
 
62'
Форте Франческо
Анри Тома
 
69'
Бузио Джанлука
 
70'
 
Манай Рей
Сала Джакопо
76'
Хейманс Дан
Вакка Антонио
 
76'
Кийине Софиан
Бузио Джанлука
 
77'
 
Подгоряну Суф
Антист Жанис
78'
 
Бурабия Мехди
Маджоре Джулио
78'
 
Нзола М'Бала
Верде Даниэле
84'
Хейманс Дан
 
90'
1:2
Бурабия Мехди

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 10
  • 0 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 10
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чеккарони Пьетро 1 0.25
2. Анри Тома 1 0.25
3. Окереке Давид 1 0.25
4. Араму Маттиа 0 0
5. Бузио Джанлука 0 0
Специя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бастони Симоне 2 0.5
2. Верде Даниэле 1 0.25
3. Бурабия Мехди 1 0.25
4. Гьяси Эммануэль 1 0.25
5. Амьен-Аду Кельвен 0 0
6. Маджоре Джулио 0 0

Карточки

Венеция
# Игрок      
1. Хейманс Дан 4 0
2. Вакка Антонио 2 0
3. Маенпяя Ники 1 0
4. Форте Франческо 1 0
5. Араму Маттиа 1 0
6. Кальдара Маттиа 1 0
7. Леццерини Лука 1 0
8. Чеккарони Пьетро 1 0
9. Эбюэхи Тайронн 1 0
10. Маццокки Паскуале 1 0
11. Фьордилино Антонио 1 0
12. Джонсон Деннис 1 0
13. Шнегг Давид 1 0
14. Бузио Джанлука 1 0
15. Тессманн Таннер 1 0
Специя
# Игрок      
1. Гьяси Эммануэль 2 0
2. Николау Димитрис 2 0
3. Амьен-Аду Кельвен 0 1
4. Мотта Тьяго 1 0
5. Бастони Симоне 1 0
6. Эрлич Мартин 1 0
7. Феррер Сальвадор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Венеция 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0
 Специя 60% (3) 0 0 20% (1) 0 20% (1)

Предыдущие игры

Венеция Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Эмполи 1:2 Венеция Брешия 4:0 Венеция Удинезе 3:0 Венеция Наполи 2:0 Венеция
Венеция 1:1 Фрозиноне Гронинген 0:0 Венеция Твенте 0:1 Венеция Утрехт 2:3 Венеция Венеция 1:1 Читтаделла Читтаделла 0:1 Венеция Лечче 1:1 Венеция Венеция 1:0 Лечче Венеция 3:2 Кьево Читтаделла 1:1 Венеция Венеция 0:0 Порденоне Пиза 2:2 Венеция Венеция 3:1 Кьево Салернитана 2:1 Венеция Венеция 3:0 Козенца СПАЛ 2013 1:1 Венеция
Специя Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Специя 0:1 Удинезе Лацио 6:1 Специя Кальяри 2:2 Специя Порденоне 1:3 Специя
Специя 2:2 Рома Специя 4:1 Торино Сампдория 2:2 Специя Специя 1:4 Наполи Верона 1:1 Специя Дженоа 2:0 Специя Специя 1:1 Интер Милан Болонья 4:1 Специя Специя 3:2 Кротоне Лацио 2:1 Специя Специя 2:1 Кальяри Аталанта 3:1 Специя Специя 1:1 Беневенто Ювентус 3:0 Специя Специя 2:2 Парма Фиорентина 3:0 Специя

Последние игры между собой

Венеция: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 0
Специя: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 2
Специя 0:1 Венеция Серия B Венеция 0:0 Специя Серия B Специя 1:1 Венеция Серия B Венеция 1:0 Специя Серия B
Специя 1:1 Венеция Серия B Венеция 0:0 Специя Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 4 3 1 0 15 - 4 10
2. Рома Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
3. Милан Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
4. Наполи Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
5. Фиорентина Заявка 4 3 0 1 7 - 6 9
6. Удинезе Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
7. Аталанта Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8. Болонья Заявка 4 2 1 1 5 - 8 7
9. Лацио Заявка 3 2 0 1 9 - 4 6
10. Торино Заявка 4 2 0 2 7 - 4 6
11. Сампдория Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
12. Сассуоло Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13. Специя Заявка 4 1 1 2 5 - 10 4
14. Венеция Заявка 4 1 0 3 3 - 8 3
15. Эмполи Заявка 4 1 0 3 3 - 8 3
16. Дженоа Заявка 4 1 0 3 5 - 10 3
17. Ювентус Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
18. Кальяри Заявка 3 0 1 2 5 - 9 1
19. Верона Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
20. Салернитана Заявка 4 0 0 4 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
2. Милан Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3. Наполи Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Рома Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Болонья Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
6. Удинезе Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
7. Лацио Заявка 1 1 0 0 6 - 1 3
8. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Торино Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
10. Аталанта Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Сампдория Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
12. Кальяри Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
13. Сассуоло Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14. Специя Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Венеция Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Эмполи Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
17. Ювентус Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Дженоа Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
19. Верона Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
20. Салернитана Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фиорентина Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
2. Аталанта Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Интер Милан Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4. Сампдория Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
5. Специя Заявка 3 1 1 1 5 - 9 4
6. Рома Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
7. Эмполи Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Удинезе Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Наполи Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Милан Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Торино Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Сассуоло Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
13. Лацио Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
14. Дженоа Заявка 2 1 0 1 3 - 6 3
15. Венеция Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
16. Ювентус Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
17. Болонья Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
18. Верона Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Кальяри Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20. Салернитана Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 4 1 0
2. Интер Милан Джеко Эдин 3 0 1
3. Рома Верету Жордан 3 0 1
4. Кальяри Педро Жоао 3 2 1
5. Интер Милан Мартинес Лаутаро 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Венеция Хейманс Дан 4 0
2. Дженоа Кришито Доменико 3 0
3. Фиорентина Бонавентура Джакомо 3 0
4. Сампдория Берешиньски Бартош 3 0
5. Эмполи Исмайли Ардиан 3 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pierluigi Penzo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Венеция 63.2% (91)
X 31.3% (45)
Специя 5.6% (8)
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Где смотреть матч Венеция 1:2 Специя онлайн


Прогнозы на матч Венеция 1:2 Специя

Исход игры
Венеция
63.2% (91)
Ничья
31.3% (45)
Специя
5.6% (8)
Тотал 2.5
Больше
25.35% (36)
Меньше
74.65% (106)
Обе команды забьют
Да
53.52% (76)
Нет
46.48% (66)
Популярный счёт
1:0 Венеция
34.7% (50)
1:1 Ничья
27.8% (40)
2:1 Венеция
18.1% (26)
2:0 Венеция
6.9% (10)
0:1 Специя
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
1:2 Специя
2.1% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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