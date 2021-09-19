Италия: Серия A 2021-2022
Венеция
1:2
Конец матча
Стадион: Пьерлуиджи Пенцо
Специя
0:1
13' ГолБастони Симоне
26' Желтая карточкаМаццокки Паскуале
47' Желтая карточкаФеррер Сальвадор
57' Желтая карточкаВакка Антонио
1:1
59' ГолЧеккарони Пьетро
69' Желтая карточкаБузио Джанлука
84' Желтая карточкаХейманс Дан
1:2
90' ГолБурабия Мехди
14
Анри
Тома
28
Эрлич
Мартин
22
Антист
Жанис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Анри ТомаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
91 Нери ФилиппоВратарь
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Перец ДорПолузащитник
- Нападающий
-
10 Араму МаттиаНападающий
-
Главный тренер: Дзанетти Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Антист ЖанисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Зовко ПетарВратарь
- Вратарь
-
14 Кивиор ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Нзола М'БалаНападающий
-
Главный тренер: Thiago Motta
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
13'
0:1
47'
57'
59'
69'
84'
90'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
7 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 6
-
3 Угловые 10
-
0 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 10
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.25
|2.
|Анри Тома
|1
|0.25
|3.
|Окереке Давид
|1
|0.25
|4.
|Араму Маттиа
|0
|0
|5.
|Бузио Джанлука
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бастони Симоне
|2
|0.5
|2.
|Верде Даниэле
|1
|0.25
|3.
|Бурабия Мехди
|1
|0.25
|4.
|Гьяси Эммануэль
|1
|0.25
|5.
|Амьен-Аду Кельвен
|0
|0
|6.
|Маджоре Джулио
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хейманс Дан
|4
|0
|2.
|Вакка Антонио
|2
|0
|3.
|Маенпяя Ники
|1
|0
|4.
|Форте Франческо
|1
|0
|5.
|Араму Маттиа
|1
|0
|6.
|Кальдара Маттиа
|1
|0
|7.
|Леццерини Лука
|1
|0
|8.
|Чеккарони Пьетро
|1
|0
|9.
|Эбюэхи Тайронн
|1
|0
|10.
|Маццокки Паскуале
|1
|0
|11.
|Фьордилино Антонио
|1
|0
|12.
|Джонсон Деннис
|1
|0
|13.
|Шнегг Давид
|1
|0
|14.
|Бузио Джанлука
|1
|0
|15.
|Тессманн Таннер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гьяси Эммануэль
|2
|0
|2.
|Николау Димитрис
|2
|0
|3.
|Амьен-Аду Кельвен
|0
|1
|4.
|Мотта Тьяго
|1
|0
|5.
|Бастони Симоне
|1
|0
|6.
|Эрлич Мартин
|1
|0
|7.
|Феррер Сальвадор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Венеция
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|Специя
|60% (3)
|0
|0
|20% (1)
|0
|20% (1)
Предыдущие игры
Венеция Последние 20 матчей: +9 =7 -4Эмполи 1:2 Венеция Брешия 4:0 Венеция Удинезе 3:0 Венеция Наполи 2:0 Венеция
Венеция 1:1 Фрозиноне Гронинген 0:0 Венеция Твенте 0:1 Венеция Утрехт 2:3 Венеция Венеция 1:1 Читтаделла Читтаделла 0:1 Венеция Лечче 1:1 Венеция Венеция 1:0 Лечче Венеция 3:2 Кьево Читтаделла 1:1 Венеция Венеция 0:0 Порденоне Пиза 2:2 Венеция Венеция 3:1 Кьево Салернитана 2:1 Венеция Венеция 3:0 Козенца СПАЛ 2013 1:1 Венеция
Специя Последние 20 матчей: +4 =7 -9Специя 0:1 Удинезе Лацио 6:1 Специя Кальяри 2:2 Специя Порденоне 1:3 Специя
Специя 2:2 Рома Специя 4:1 Торино Сампдория 2:2 Специя Специя 1:4 Наполи Верона 1:1 Специя Дженоа 2:0 Специя Специя 1:1 Интер Милан Болонья 4:1 Специя Специя 3:2 Кротоне Лацио 2:1 Специя Специя 2:1 Кальяри Аталанта 3:1 Специя Специя 1:1 Беневенто Ювентус 3:0 Специя Специя 2:2 Парма Фиорентина 3:0 Специя
Последние игры между собой
Венеция: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 0
Специя: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|15 - 4
|10
|2.
|Рома
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|3.
|Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|4.
|Наполи
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 6
|9
|6.
|Удинезе
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|7.
|Аталанта
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Болонья
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 8
|7
|9.
|Лацио
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 4
|6
|10.
|Торино
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 4
|6
|11.
|Сампдория
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Специя
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|14.
|Венеция
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|15.
|Эмполи
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|16.
|Дженоа
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|3
|17.
|Ювентус
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|18.
|Кальяри
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 9
|1
|19.
|Верона
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|20.
|Салернитана
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 1
|6
|2.
|Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Рома
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Болонья
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|6.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|7.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Торино
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|10.
|Аталанта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|Кальяри
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|Специя
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Венеция
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Эмполи
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|17.
|Ювентус
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Дженоа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|19.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|20.
|Салернитана
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|2.
|Аталанта
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|Сампдория
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|5.
|Специя
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 9
|4
|6.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|7.
|Эмполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Удинезе
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Торино
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|13.
|Лацио
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|14.
|Дженоа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|15.
|Венеция
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|16.
|Ювентус
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|17.
|Болонья
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|18.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Кальяри
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|20.
|Салернитана
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|4
|1
|0
|2.
|Интер Милан
|Джеко Эдин
|3
|0
|1
|3.
|Рома
|Верету Жордан
|3
|0
|1
|4.
|Кальяри
|Педро Жоао
|3
|2
|1
|5.
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Венеция
|Хейманс Дан
|4
|0
|2.
|Дженоа
|Кришито Доменико
|3
|0
|3.
|Фиорентина
|Бонавентура Джакомо
|3
|0
|4.
|Сампдория
|Берешиньски Бартош
|3
|0
|5.
|Эмполи
|Исмайли Ардиан
|3
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Венеция 1:2 Специя
Исход игры
Венеция
63.2% (91)
Ничья
31.3% (45)
Специя
5.6% (8)
Тотал 2.5
Больше
25.35% (36)
Меньше
74.65% (106)
Обе команды забьют
Да
53.52% (76)
Нет
46.48% (66)
Популярный счёт
1:0 Венеция
34.7% (50)
1:1 Ничья
27.8% (40)
2:1 Венеция
18.1% (26)
2:0 Венеция
6.9% (10)
0:1 Специя
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
1:2 Специя
2.1% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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