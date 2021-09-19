Италия: Серия A 2021-2022
Верона
Позже
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
Рома
21
Гюнтер
Корай
14
Илич
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Илич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Четин МертЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тудор Игор
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
63 Боер ПьетроВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Перес КарлесПолузащитник
- Полузащитник
-
55 Дарбо ЭбримаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дзакканьи Маттиа
|2 (1)
|0.67
|2.
|Илич Иван
|1
|0.33
|3.
|Лазович Дарко
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Верету Жордан
|3
|1
|2.
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|0.67
|3.
|Абрахам Тэмми
|1
|0.33
|4.
|Мхитарян Генрих
|1
|0.33
|5.
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0.33
|6.
|Кристанте Бриан
|1
|0.33
|7.
|Шомуродов Элдор
|0
|0
|8.
|Перес Карлес
|0
|0
|9.
|Винья Матиас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Велозу Мигель
|1
|1
|2.
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|3.
|Фараони Марко
|1
|0
|4.
|Чеккерини Федерико
|1
|0
|5.
|Тамез Адриен
|1
|0
|6.
|Барак Антонин
|1
|0
|7.
|Маньяни Джанджакомо
|1
|0
|8.
|Eusebio Di Francesco
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дзаньоло Николо
|1
|1
|2.
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|3.
|Кристанте Бриан
|1
|0
|4.
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0
|5.
|Перес Карлес
|1
|0
|6.
|Ибаньес Рожер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Верона
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|Рома
|0
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|33.33% (3)
Предыдущие игры
Верона Последние 20 матчей: +4 =5 -11Болонья 1:0 Верона Верона 1:3 Интер Милан Верона 2:3 Сассуоло Верона 3:0 Катанзаро
Сампдория 1:0 Верона Верона 3:2 Модена Виртус Верона 0:0 Верона Верона 5:0 Реал Виченца Наполи 1:1 Верона Верона 2:2 Болонья Кротоне 2:1 Верона Верона 1:1 Торино Верона 1:1 Специя Интер Милан 1:0 Верона Верона 1:2 Фиорентина Сампдория 3:1 Верона Верона 0:1 Лацио Кальяри 0:2 Верона Верона 0:2 Аталанта Сассуоло 3:2 Верона
Рома Последние 20 матчей: +14 =3 -3Рома 5:1 ЦСКА София Рома 2:1 Сассуоло Салернитана 0:4 Рома Рома 3:0 Трабзонспор
Рома 3:1 Фиорентина Трабзонспор 1:2 Рома Рома 5:0 Раджа Касабланка Бетис 5:2 Рома Белененсеш 1:3 Рома Рома 0:0 Севилья Порту 1:1 Рома Рома 5:2 Дебрецен Триестина 0:1 Рома Рома 2:0 Тернана Специя 2:2 Рома Рома 2:0 Лацио Интер Милан 3:1 Рома Рома 5:0 Кротоне Рома 3:2 Манчестер Юнайтед Сампдория 2:0 Рома
Последние игры между собой
Верона: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 8
Рома: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|15 - 4
|10
|2.
|Рома
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|3.
|Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|4.
|Наполи
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 6
|9
|6.
|Удинезе
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|7.
|Аталанта
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Болонья
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 8
|7
|9.
|Лацио
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 4
|6
|10.
|Торино
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 4
|6
|11.
|Сампдория
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Специя
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|14.
|Венеция
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|15.
|Эмполи
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|16.
|Дженоа
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|3
|17.
|Ювентус
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|18.
|Кальяри
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 9
|1
|19.
|Верона
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|20.
|Салернитана
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 1
|6
|2.
|Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Рома
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Болонья
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|6.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|7.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Торино
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|10.
|Аталанта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|Кальяри
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|Специя
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Венеция
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Эмполи
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|17.
|Ювентус
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Дженоа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|19.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|20.
|Салернитана
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|2.
|Аталанта
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|Сампдория
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|5.
|Специя
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 9
|4
|6.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|7.
|Эмполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Удинезе
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Торино
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|13.
|Лацио
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|14.
|Дженоа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|15.
|Венеция
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|16.
|Ювентус
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|17.
|Болонья
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|18.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Кальяри
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|20.
|Салернитана
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|4
|1
|0
|2.
|Интер Милан
|Джеко Эдин
|3
|0
|1
|3.
|Рома
|Верету Жордан
|3
|0
|1
|4.
|Кальяри
|Педро Жоао
|3
|2
|1
|5.
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Венеция
|Хейманс Дан
|4
|0
|2.
|Дженоа
|Кришито Доменико
|3
|0
|3.
|Фиорентина
|Бонавентура Джакомо
|3
|0
|4.
|Сампдория
|Берешиньски Бартош
|3
|0
|5.
|Эмполи
|Исмайли Ардиан
|3
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Верона - Рома
Исход игры
Верона
0.7% (1)
Ничья
3.5% (5)
Рома
95.7% (135)
Тотал 2.5
Больше
69.57% (96)
Меньше
30.43% (42)
Обе команды забьют
Да
71.74% (99)
Нет
28.26% (39)
Популярный счёт
1:2 Рома
47.5% (67)
0:2 Рома
21.3% (30)
1:3 Рома
15.6% (22)
0:1 Рома
5% (7)
1:1 Ничья
3.5% (5)
1:4 Рома
1.4% (2)
2:3 Рома
1.4% (2)
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