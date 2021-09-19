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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Верона
 
Позже

Стадион:
Рома
96
Монтипо
Лоренцо
27
Давидович
Павел
21
Гюнтер
Корай
17
Чеккерини
Федерико
5
Фараони
Марко
24
Бесса
Даниэль
14
Илич
Иван
8
Лазович
Дарко
7
Барак
Антонин
10
Капрари
Джанлука
99
Симеоне
Джованни
1
Патрисиу
Руй
2
Карсдорп
Рик
23
Манчини
Джанлука
3
Ибаньес
Рожер
13
Калафьори
Рикардо
4
Кристанте
Бриан
17
Верету
Жордан
22
Дзаньоло
Николо
7
Пеллегрини
Лоренцо
14
Шомуродов
Элдор
9
Абрахам
Тэмми
Верона
3-4-2-1
Рома
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Верона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дзакканьи Маттиа 2 (1) 0.67
2. Илич Иван 1 0.33
3. Лазович Дарко 0 0
Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Верету Жордан 3 1
2. Пеллегрини Лоренцо 2 0.67
3. Абрахам Тэмми 1 0.33
4. Мхитарян Генрих 1 0.33
5. Эль-Шаарави Стефан 1 0.33
6. Кристанте Бриан 1 0.33
7. Шомуродов Элдор 0 0
8. Перес Карлес 0 0
9. Винья Матиас 0 0

Карточки

Верона
# Игрок      
1. Велозу Мигель 1 1
2. Ди Кармине Самуэль 1 0
3. Фараони Марко 1 0
4. Чеккерини Федерико 1 0
5. Тамез Адриен 1 0
6. Барак Антонин 1 0
7. Маньяни Джанджакомо 1 0
8. Eusebio Di Francesco 1 0
Рома
# Игрок      
1. Дзаньоло Николо 1 1
2. Мхитарян Генрих 1 0
3. Кристанте Бриан 1 0
4. Пеллегрини Лоренцо 1 0
5. Перес Карлес 1 0
6. Ибаньес Рожер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Верона 33.33% (1) 0 0 0 33.33% (1) 33.33% (1)
 Рома 0 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2) 22.22% (2) 33.33% (3)

Предыдущие игры

Верона Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Болонья 1:0 Верона Верона 1:3 Интер Милан Верона 2:3 Сассуоло Верона 3:0 Катанзаро
Сампдория 1:0 Верона Верона 3:2 Модена Виртус Верона 0:0 Верона Верона 5:0 Реал Виченца Наполи 1:1 Верона Верона 2:2 Болонья Кротоне 2:1 Верона Верона 1:1 Торино Верона 1:1 Специя Интер Милан 1:0 Верона Верона 1:2 Фиорентина Сампдория 3:1 Верона Верона 0:1 Лацио Кальяри 0:2 Верона Верона 0:2 Аталанта Сассуоло 3:2 Верона
Рома Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Рома 5:1 ЦСКА София Рома 2:1 Сассуоло Салернитана 0:4 Рома Рома 3:0 Трабзонспор
Рома 3:1 Фиорентина Трабзонспор 1:2 Рома Рома 5:0 Раджа Касабланка Бетис 5:2 Рома Белененсеш 1:3 Рома Рома 0:0 Севилья Порту 1:1 Рома Рома 5:2 Дебрецен Триестина 0:1 Рома Рома 2:0 Тернана Специя 2:2 Рома Рома 2:0 Лацио Интер Милан 3:1 Рома Рома 5:0 Кротоне Рома 3:2 Манчестер Юнайтед Сампдория 2:0 Рома

Последние игры между собой

Верона: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 8
Рома: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 1
Рома 3:1 Верона Серия A Верона 3:0 Рома Серия A Рома 2:1 Верона Серия A Верона 1:3 Рома Серия A
Верона 0:1 Рома Серия A Рома 3:0 Верона Серия A Рома 1:1 Верона Серия A Верона 1:1 Рома Серия A Верона 1:1 Рома Серия A Рома 2:0 Верона Серия A Верона 1:3 Рома Серия A Рома 3:0 Верона Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 4 3 1 0 15 - 4 10
2. Рома Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
3. Милан Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
4. Наполи Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
5. Фиорентина Заявка 4 3 0 1 7 - 6 9
6. Удинезе Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
7. Аталанта Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8. Болонья Заявка 4 2 1 1 5 - 8 7
9. Лацио Заявка 3 2 0 1 9 - 4 6
10. Торино Заявка 4 2 0 2 7 - 4 6
11. Сампдория Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
12. Сассуоло Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13. Специя Заявка 4 1 1 2 5 - 10 4
14. Венеция Заявка 4 1 0 3 3 - 8 3
15. Эмполи Заявка 4 1 0 3 3 - 8 3
16. Дженоа Заявка 4 1 0 3 5 - 10 3
17. Ювентус Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
18. Кальяри Заявка 3 0 1 2 5 - 9 1
19. Верона Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
20. Салернитана Заявка 4 0 0 4 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
2. Милан Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3. Наполи Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Рома Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Болонья Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
6. Удинезе Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
7. Лацио Заявка 1 1 0 0 6 - 1 3
8. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Торино Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
10. Аталанта Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Сампдория Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
12. Кальяри Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
13. Сассуоло Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14. Специя Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Венеция Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Эмполи Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
17. Ювентус Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Дженоа Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
19. Верона Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
20. Салернитана Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фиорентина Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
2. Аталанта Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Интер Милан Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4. Сампдория Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
5. Специя Заявка 3 1 1 1 5 - 9 4
6. Рома Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
7. Эмполи Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Удинезе Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Наполи Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Милан Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Торино Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Сассуоло Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
13. Лацио Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
14. Дженоа Заявка 2 1 0 1 3 - 6 3
15. Венеция Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
16. Ювентус Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
17. Болонья Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
18. Верона Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Кальяри Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20. Салернитана Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 4 1 0
2. Интер Милан Джеко Эдин 3 0 1
3. Рома Верету Жордан 3 0 1
4. Кальяри Педро Жоао 3 2 1
5. Интер Милан Мартинес Лаутаро 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Венеция Хейманс Дан 4 0
2. Дженоа Кришито Доменико 3 0
3. Фиорентина Бонавентура Джакомо 3 0
4. Сампдория Берешиньски Бартош 3 0
5. Эмполи Исмайли Ардиан 3 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Верона - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 сентября 2021, осталось 6 минут.

    Главный судья: Мареска Фабио

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 141
    Верона 0.7% (1)
    X 3.5% (5)
    Рома 95.7% (135)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Верона
    Ничья
    Рома
    3.76
    3.80
    2.17
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Верона - Рома онлайн


    Прогнозы на матч Верона - Рома

    Исход игры
    Верона
    0.7% (1)
    Ничья
    3.5% (5)
    Рома
    95.7% (135)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.57% (96)
    Меньше
    30.43% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    71.74% (99)
    Нет
    28.26% (39)
    Популярный счёт
    1:2 Рома
    47.5% (67)
    0:2 Рома
    21.3% (30)
    1:3 Рома
    15.6% (22)
    0:1 Рома
    5% (7)
    1:1 Ничья
    3.5% (5)
    1:4 Рома
    1.4% (2)
    2:3 Рома
    1.4% (2)
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