Второй тайм

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

95' Андреа Карбони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Андреа Карбони предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

95' Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Катальди Данило навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

93' Милинкович-Савич Сергей нанес удар головой, но Алессио Краньо спокойно отбил мяч.

92' Опасность! Хюсай Эльсейд из команды Лацио отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

92' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Валюкевич Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Андреа Карбони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Удар от ворот произведет Кальяри

88' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Тактическая замена. Андерсон Фелипе уходит с поля и его заменяет Рауль Моро

88' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

88' Тактическая замена. Жуан Педро уходит с поля и его заменяет Паволетти Леонардо

86' Опасность! Андерсон Фелипе из команды Лацио отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

86' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Краньо Алессио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Г О О О О Л - Катальди Данило забивает ударом с правой ноги!

83' Вальтер Маццарри получает желтую карточку за неспортивное поведение

83' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Удар от ворот произведет Кальяри

80' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Андреа Карбони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Краньо Алессио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Валюкевич Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Дзаппа Габриэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Иммобиле Чиро из команды Лацио нанес удар, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.

75' Опасность! Альберто Луис из команды Лацио отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

74' Альберто Луис нанес удар издали, а Алессио Краньо отбил его обратно в игру!

74' Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Удар от ворот произведет Кальяри

71' Удар от ворот произведет Кальяри

70' Удар от ворот произведет Кальяри

70' Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Удар от ворот произведет Кальяри

69' Иммобиле Чиро из команды Лацио сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

68' Валюкевич Себастьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

67' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Милинкович-Савич Сергей нанес удар головой, но Алессио Краньо спокойно отбил мяч.

66' Андреа Карбони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Удар от ворот произведет Кальяри

64' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Жуан Педро сделал результативную передачу.

62' Г О О О О Л - Кейта Бальде забивает с правой ноги!

62' Жуан Педро из команды Кальяри сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...

62' Опасность! Ликояннис Хараламбос из команды Кальяри отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

62' Удар от ворот произведет Кальяри

62' Иммобиле Чиро оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

61' Дзаппа Габриэле получил желтую карточку от судьи

61' Ликояннис Хараламбос нанес удар издали, а Хосе Рейна отбил его обратно в игру!

60' Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе

60' Рейна Пепе взял и забрал мяч на выходе

59' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Лацио выполняет удар от ворот.

59' Нандес Найтан видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

59' Плохо сыграл Хюсай Эльсейд - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

58' Жуан Педро из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...

58' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Удар от ворот произведет Кальяри

56' Андерсон Фелипе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

56' Иммобиле Чиро нанес удар, мяч был парирован, но Алессио Краньо не удержал его в руках.

55' Педро Родригес нанес удар, мяч был парирован, но Алессио Краньо не удержал его в руках.

55' Удар от ворот произведет Кальяри

54' Иммобиле Чиро оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' Опасность! Альберто Луис из команды Лацио отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

54' Андерсон Фелипе из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

52' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Удар от ворот произведет Кальяри

51' Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Далберт Эстеван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' ГОООООЛ - Жуан Педро Кальяри забивает ударом головой

46' Жуан Педро из команды Кальяри играет в стеночку с партнером по команде. Марин Рэзван это был.

46' Кальяри устремляется вперед с мячом.