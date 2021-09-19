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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Лацио
2:2
Конец матча

Стадион:
Кальяри
0'
6' Желтая карточка
Касерес Мартин
42' Желтая карточка
Фелипе Луис
1:0
45' Гол
Иммобиле Чиро
1:1
46' Гол
Педро Жоао
61' Желтая карточка
Дзаппа Габриэле
1:2
62' Гол
Кейта Бальде
83' Желтая карточка
Вальтер Маццарри
2:2
83' Гол
Катальди Данило
90' Вторая желтая карточка
Дзаппа Габриэле
90'+6
25
Рейна
Пепе
29
Лаццари
Мануэль
3
Луис
Фелипе
33
Ачерби
Франческо
23
Хюсай
Эльсейд
21
Милинкович-Савич
Сергей
6
Лукас
Лейва
10
Альберто
Луис
9
Педро
Родригес
17
Иммобиле
Чиро
7
Андерсон
Фелипе
28
Краньо
Алессио
4
Касерес
Мартин
23
Чеппители
Лука
44
Карбони
Андреа
22
Ликояннис
Хараламбос
18
Нандес
Найтан
8
Марин
Рэзван
14
Дейола
Алессандро
29
Далберт
Эстеван
10
Педро
Жоао
9
Кейта
Бальде
Лацио
4-3-3
Кальяри
4-4-1-1

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иммобиле Чиро 5 (1) 1.25
2. Альберто Луис 1 0.25
3. Милинкович-Савич Сергей 1 0.25
4. Андерсон Фелипе 1 0.25
5. Катальди Данило 1 0.25
6. Хюсай Эльсейд 1 0.25
7. Лаццари Мануэль 1 0.25
8. Рейна Пепе 0 0
9. Педро Родригес 0 0
10. Моро Рауль 0 0
Кальяри
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педро Жоао 4 (2) 1
2. Чеппители Лука 1 0.25
3. Кейта Бальде 1 0.25
4. Дейола Алессандро 1 0.25
5. Марин Рэзван 0 0

Карточки

Лацио
# Игрок      
1. Маурицио Сарри 0 1
2. Рейна Пепе 1 0
3. Лукас Лейва 1 0
4. Альберто Луис 1 0
5. Марушич Адам 1 0
6. Хюсай Эльсейд 1 0
7. Луис Фелипе 1 0
Кальяри
# Игрок      
1. Дзаппа Габриэле 2 1
2. Стротман Кевин 2 0
3. Годин Диего 1 0
4. Касерес Мартин 1 0
5. Педро Жоао 1 0
6. Чеппители Лука 1 0
7. Дейола Алессандро 1 0
8. Нандес Найтан 1 0
9. Далберт Эстеван 1 0
10. Вальтер Маццарри 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лацио 27.27% (3) 0 36.36% (4) 9.09% (1) 9.09% (1) 18.18% (2)
 Кальяри 14.29% (1) 14.29% (1) 0 28.57% (2) 42.86% (3) 0

Предыдущие игры

Лацио Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Галатасарай 1:0 Лацио Милан 2:0 Лацио Лацио 6:1 Специя Эмполи 1:3 Лацио
Лацио 1:1 Сассуоло Твенте 0:1 Лацио Лацио 1:1 Падова Триестина 2:5 Лацио Лацио 11:0 Fiori Barp Mas Сассуоло 2:0 Лацио Лацио 0:0 Торино Рома 2:0 Лацио Лацио 1:0 Парма Фиорентина 2:0 Лацио Лацио 4:3 Дженоа Лацио 3:0 Милан Наполи 5:2 Лацио Лацио 5:3 Беневенто Верона 0:1 Лацио Лацио 2:1 Специя
Кальяри Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Кальяри 2:3 Дженоа Милан 4:1 Кальяри Кальяри 2:2 Специя Кальяри 3:1 Пиза
Мальорка 1:0 Кальяри Кальяри 3:0 Ольбия Аугсбург 3:1 Кальяри Виченца Виртус 0:3 Кальяри Кальяри 16:1 Реал Виченца Кальяри 0:1 Дженоа Милан 0:0 Кальяри Кальяри 0:0 Фиорентина Беневенто 1:3 Кальяри Наполи 1:1 Кальяри Кальяри 3:2 Рома Удинезе 0:1 Кальяри Кальяри 4:3 Парма Интер Милан 1:0 Кальяри Кальяри 0:2 Верона Специя 2:1 Кальяри

Последние игры между собой

Лацио: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Кальяри: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
Лацио 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:2 Лацио Серия A Лацио 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:2 Лацио Серия A
Кальяри 1:2 Лацио Серия A Лацио 3:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:2 Лацио Серия A Лацио 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:0 Лацио Серия A Лацио 4:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:3 Лацио Серия A Лацио 4:2 Кальяри Серия A Кальяри 0:2 Лацио Серия A Лацио 2:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:0 Лацио Серия A Лацио 2:1 Кальяри Серия A Лацио 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:3 Лацио Серия A Кальяри 1:0 Лацио Серия A Лацио 2:1 Кальяри Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 4 3 1 0 15 - 4 10
2. Милан Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
3. Наполи Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
4. Рома Заявка 4 3 0 1 11 - 5 9
5. Фиорентина Заявка 4 3 0 1 7 - 6 9
6. Удинезе Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
7. Лацио Заявка 4 2 1 1 11 - 6 7
8. Аталанта Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
9. Болонья Заявка 4 2 1 1 5 - 8 7
10. Торино Заявка 4 2 0 2 7 - 4 6
11. Сампдория Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
12. Сассуоло Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13. Специя Заявка 4 1 1 2 5 - 10 4
14. Верона Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
15. Венеция Заявка 4 1 0 3 3 - 8 3
16. Эмполи Заявка 4 1 0 3 3 - 8 3
17. Дженоа Заявка 4 1 0 3 5 - 10 3
18. Кальяри Заявка 4 0 2 2 7 - 11 2
19. Ювентус Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
20. Салернитана Заявка 4 0 0 4 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
2. Милан Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3. Наполи Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Рома Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Болонья Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
6. Лацио Заявка 2 1 1 0 8 - 3 4
7. Удинезе Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
8. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Торино Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
10. Верона Заявка 3 1 0 2 6 - 8 3
11. Аталанта Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Сампдория Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Кальяри Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
14. Сассуоло Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
15. Специя Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Венеция Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Эмполи Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
18. Ювентус Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Дженоа Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
20. Салернитана Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фиорентина Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
2. Аталанта Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Интер Милан Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4. Сампдория Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
5. Специя Заявка 3 1 1 1 5 - 9 4
6. Эмполи Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Милан Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Удинезе Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Наполи Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Рома Заявка 2 1 0 1 6 - 3 3
11. Торино Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Сассуоло Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
13. Лацио Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
14. Дженоа Заявка 2 1 0 1 3 - 6 3
15. Венеция Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
16. Ювентус Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
17. Кальяри Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
18. Болонья Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
19. Верона Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Салернитана Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 5 1 0
2. Кальяри Педро Жоао 4 2 2
3. Интер Милан Джеко Эдин 3 0 1
4. Рома Верету Жордан 3 0 1
5. Рома Пеллегрини Лоренцо 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Венеция Хейманс Дан 4 0
2. Кальяри Дзаппа Габриэле 2 1
3. Дженоа Кришито Доменико 3 0
4. Фиорентина Бонавентура Джакомо 3 0
5. Сампдория Берешиньски Бартош 3 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Лацио 98.6% (141)
X 0.7% (1)
Кальяри 0.7% (1)
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Где смотреть матч Лацио 2:2 Кальяри онлайн


Прогнозы на матч Лацио 2:2 Кальяри

Исход игры
Лацио
98.6% (141)
Ничья
0.7% (1)
Кальяри
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
53.19% (75)
Меньше
46.81% (66)
Обе команды забьют
Да
51.06% (72)
Нет
48.94% (69)
Популярный счёт
2:0 Лацио
36.4% (52)
2:1 Лацио
32.9% (47)
3:1 Лацио
13.3% (19)
1:0 Лацио
9.1% (13)
3:0 Лацио
2.8% (4)
4:1 Лацио
2.1% (3)
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