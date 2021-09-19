Италия: Серия A 2021-2022
Лацио
2:2
Конец матча
Стадион: Стадио Олимпико
Кальяри
6' Желтая карточкаКасерес Мартин
42' Желтая карточкаФелипе Луис
1:0
45' ГолИммобиле Чиро
1:1
46' ГолПедро Жоао
61' Желтая карточкаДзаппа Габриэле
1:2
62' ГолКейта Бальде
83' Желтая карточкаВальтер Маццарри
2:2
83' ГолКатальди Данило
90' Вторая желтая карточкаДзаппа Габриэле
25
Рейна
Пепе
10
Педро
Жоао
- Основной состав
-
25 Рейна ПепеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
4 ПатрикЗащитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Башич ТомаПолузащитник
- Нападающий
-
27 Моро РаульНападающий
-
94 Мурики ВедатНападающий
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Педро ЖоаоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Фариас ДиегоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маццарри Вальтер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
42'
45'
46'
1:1
61'
62'
1:2
83'
83'
2:2
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
9 Удары по воротам 3
-
10 Удары в створ 3
-
10 Угловые 1
-
1 Офсайды 4
-
3 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иммобиле Чиро
|5 (1)
|1.25
|2.
|Альберто Луис
|1
|0.25
|3.
|Милинкович-Савич Сергей
|1
|0.25
|4.
|Андерсон Фелипе
|1
|0.25
|5.
|Катальди Данило
|1
|0.25
|6.
|Хюсай Эльсейд
|1
|0.25
|7.
|Лаццари Мануэль
|1
|0.25
|8.
|Рейна Пепе
|0
|0
|9.
|Педро Родригес
|0
|0
|10.
|Моро Рауль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Педро Жоао
|4 (2)
|1
|2.
|Чеппители Лука
|1
|0.25
|3.
|Кейта Бальде
|1
|0.25
|4.
|Дейола Алессандро
|1
|0.25
|5.
|Марин Рэзван
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Маурицио Сарри
|0
|1
|2.
|Рейна Пепе
|1
|0
|3.
|Лукас Лейва
|1
|0
|4.
|Альберто Луис
|1
|0
|5.
|Марушич Адам
|1
|0
|6.
|Хюсай Эльсейд
|1
|0
|7.
|Луис Фелипе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дзаппа Габриэле
|2
|1
|2.
|Стротман Кевин
|2
|0
|3.
|Годин Диего
|1
|0
|4.
|Касерес Мартин
|1
|0
|5.
|Педро Жоао
|1
|0
|6.
|Чеппители Лука
|1
|0
|7.
|Дейола Алессандро
|1
|0
|8.
|Нандес Найтан
|1
|0
|9.
|Далберт Эстеван
|1
|0
|10.
|Вальтер Маццарри
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лацио
|27.27% (3)
|0
|36.36% (4)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|Кальяри
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|42.86% (3)
|0
Предыдущие игры
Лацио Последние 20 матчей: +11 =3 -6Галатасарай 1:0 Лацио Милан 2:0 Лацио Лацио 6:1 Специя Эмполи 1:3 Лацио
Кальяри Последние 20 матчей: +8 =4 -8Кальяри 2:3 Дженоа Милан 4:1 Кальяри Кальяри 2:2 Специя Кальяри 3:1 Пиза
Мальорка 1:0 Кальяри Кальяри 3:0 Ольбия Аугсбург 3:1 Кальяри Виченца Виртус 0:3 Кальяри Кальяри 16:1 Реал Виченца Кальяри 0:1 Дженоа Милан 0:0 Кальяри Кальяри 0:0 Фиорентина Беневенто 1:3 Кальяри Наполи 1:1 Кальяри Кальяри 3:2 Рома Удинезе 0:1 Кальяри Кальяри 4:3 Парма Интер Милан 1:0 Кальяри Кальяри 0:2 Верона Специя 2:1 Кальяри
Последние игры между собой
Лацио: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Кальяри: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
Кальяри 1:2 Лацио Серия A Лацио 3:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:2 Лацио Серия A Лацио 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:0 Лацио Серия A Лацио 4:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:3 Лацио Серия A Лацио 4:2 Кальяри Серия A Кальяри 0:2 Лацио Серия A Лацио 2:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:0 Лацио Серия A Лацио 2:1 Кальяри Серия A Лацио 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:3 Лацио Серия A Кальяри 1:0 Лацио Серия A Лацио 2:1 Кальяри Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|15 - 4
|10
|2.
|Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|Наполи
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|4.
|Рома
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 5
|9
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 6
|9
|6.
|Удинезе
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|7.
|Лацио
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|11 - 6
|7
|8.
|Аталанта
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|9.
|Болонья
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 8
|7
|10.
|Торино
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 4
|6
|11.
|Сампдория
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Специя
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|14.
|Верона
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|15.
|Венеция
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|16.
|Эмполи
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|17.
|Дженоа
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|3
|18.
|Кальяри
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 11
|2
|19.
|Ювентус
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|20.
|Салернитана
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 1
|6
|2.
|Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Рома
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Болонья
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|6.
|Лацио
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|8 - 3
|4
|7.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Торино
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|10.
|Верона
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 8
|3
|11.
|Аталанта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Кальяри
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|Специя
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Венеция
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Эмполи
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|18.
|Ювентус
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Дженоа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|20.
|Салернитана
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|2.
|Аталанта
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|Сампдория
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|5.
|Специя
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 9
|4
|6.
|Эмполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Удинезе
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Рома
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 3
|3
|11.
|Торино
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|13.
|Лацио
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|14.
|Дженоа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|15.
|Венеция
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|16.
|Ювентус
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|17.
|Кальяри
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|18.
|Болонья
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|19.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Салернитана
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|5
|1
|0
|2.
|Кальяри
|Педро Жоао
|4
|2
|2
|3.
|Интер Милан
|Джеко Эдин
|3
|0
|1
|4.
|Рома
|Верету Жордан
|3
|0
|1
|5.
|Рома
|Пеллегрини Лоренцо
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Венеция
|Хейманс Дан
|4
|0
|2.
|Кальяри
|Дзаппа Габриэле
|2
|1
|3.
|Дженоа
|Кришито Доменико
|3
|0
|4.
|Фиорентина
|Бонавентура Джакомо
|3
|0
|5.
|Сампдория
|Берешиньски Бартош
|3
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Лацио 2:2 Кальяри
Исход игры
Лацио
98.6% (141)
Ничья
0.7% (1)
Кальяри
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
53.19% (75)
Меньше
46.81% (66)
Обе команды забьют
Да
51.06% (72)
Нет
48.94% (69)
Популярный счёт
2:0 Лацио
36.4% (52)
2:1 Лацио
32.9% (47)
3:1 Лацио
13.3% (19)
1:0 Лацио
9.1% (13)
3:0 Лацио
2.8% (4)
4:1 Лацио
2.1% (3)
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