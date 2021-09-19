Главным арбитром на этот матч назначен Даниэле Довери из Рима. Помогать ему на бровках будут Чиро Карбоне и Мауро Вивенци. Резервным арбитром на этот матч назначен Антонио Рапуано.

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Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на центральном матче четвёртого тура чемпионата России между туринским "Ювентусом" и "Миланом". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров.