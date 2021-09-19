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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Ювентус
 
Позже

Стадион:
Милан
1
Щесны
Войцех
6
Данило
Луис
19
Бонуччи
Леонардо
3
Кьеллини
Джорджо
12
Алекс
Сандро
11
Куадрадо
Хуан
30
Бентанкур
Родриго
27
Локателли
Мануэль
25
Рабио
Адриен
10
Дибала
Пауло
9
Мората
Альваро
16
Меньян
Майк
23
Томори
Фикайо
24
Кьяер
Симон
13
Романьоли
Алессио
19
Тео
Эрнандес
8
Тонали
Сандро
79
Кесси
Франк
56
Салемакерс
Алексис
10
Диас
Браим
17
Леау
Рафаэл
12
Ребич
Анте
Ювентус
4-4-2
Милан
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дибала Пауло 1 0.33
2. Куадрадо Хуан 1 0.33
3. Мората Альваро 1 0.33
4. Бентанкур Родриго 0 0
Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Леау Рафаэл 2 0.67
2. Жиру Оливье 2 (1) 0.67
3. Диас Браим 1 0.33
4. Ибрагимович Златан 1 0.33
5. Тонали Сандро 1 0.33
6. Ребич Анте 0 0
7. Калабрия Давиде 0 0
8. Тео Эрнандес 0 0

Карточки

Ювентус
# Игрок      
1. Роналду Криштиану 1 0
2. Щесны Войцех 1 0
3. Данило Луис 1 0
4. Бернардески Федерико 1 0
5. Локателли Мануэль 1 0
6. Кулушевски Деян 1 0
Милан
# Игрок      
1. Кьяер Симон 1 0
2. Бакайоко Тьемуэ 1 0
3. Диас Браим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ювентус 66.67% (2) 33.33% (1) 0 0 0 0
 Милан 28.57% (2) 28.57% (2) 28.57% (2) 0 14.29% (1) 0

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Мальмё 0:3 Ювентус Наполи 2:1 Ювентус Ювентус 0:1 Эмполи Удинезе 2:2 Ювентус
Ювентус 3:1 Аталанта Барселона 3:0 Ювентус Ювентус 2:1 Монца Ювентус 3:1 ФК Чезена Болонья 1:4 Ювентус Аталанта 1:2 Ювентус Ювентус 3:2 Интер Милан Сассуоло 1:3 Ювентус Ювентус 0:3 Милан Удинезе 1:2 Ювентус Фиорентина 1:1 Ювентус Ювентус 3:1 Парма Аталанта 1:0 Ювентус Ювентус 3:1 Дженоа Ювентус 2:1 Наполи Торино 2:2 Ювентус
Милан Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Ливерпуль 3:2 Милан Милан 2:0 Лацио Милан 4:1 Кальяри Сампдория 0:1 Милан
Милан 2:1 Панатинаикос Реал Мадрид 0:0 Милан Валенсия 0:0 Милан Ницца 1:1 Милан Милан 5:0 Модена Аталанта 0:2 Милан Милан 0:0 Кальяри Торино 0:7 Милан Ювентус 0:3 Милан Милан 2:0 Беневенто Лацио 3:0 Милан Милан 1:2 Сассуоло Милан 2:1 Дженоа Парма 1:3 Милан Милан 1:1 Сампдория Фиорентина 2:3 Милан

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Милан: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Ювентус 0:3 Милан Серия A Милан 1:3 Ювентус Серия A Милан 4:2 Ювентус Серия A Ювентус 0:0 Милан Кубок
Милан 1:1 Ювентус Кубок Ювентус 1:0 Милан Серия A Ювентус 2:1 Милан Серия A Ювентус 1:0 Милан Суперкубок Милан 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 4:0 Милан Кубок Ювентус 3:1 Милан Серия A Милан 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Милан Серия A Ювентус 2:1 Милан Кубок Ювентус 1:1 Милан Суперкубок Милан 1:0 Ювентус Серия A Милан 0:1 Ювентус Кубок Милан 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Милан Серия A Ювентус 3:1 Милан Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 4 3 1 0 15 - 4 10
2. Милан Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
3. Наполи Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
4. Рома Заявка 4 3 0 1 11 - 5 9
5. Фиорентина Заявка 4 3 0 1 7 - 6 9
6. Удинезе Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
7. Лацио Заявка 4 2 1 1 11 - 6 7
8. Аталанта Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
9. Болонья Заявка 4 2 1 1 5 - 8 7
10. Торино Заявка 4 2 0 2 7 - 4 6
11. Сампдория Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
12. Сассуоло Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13. Специя Заявка 4 1 1 2 5 - 10 4
14. Верона Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
15. Венеция Заявка 4 1 0 3 3 - 8 3
16. Эмполи Заявка 4 1 0 3 3 - 8 3
17. Дженоа Заявка 4 1 0 3 5 - 10 3
18. Кальяри Заявка 4 0 2 2 7 - 11 2
19. Ювентус Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
20. Салернитана Заявка 4 0 0 4 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
2. Милан Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3. Наполи Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Рома Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Болонья Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
6. Лацио Заявка 2 1 1 0 8 - 3 4
7. Удинезе Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
8. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Торино Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
10. Верона Заявка 3 1 0 2 6 - 8 3
11. Аталанта Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Сампдория Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Кальяри Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
14. Сассуоло Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
15. Специя Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Венеция Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Эмполи Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
18. Ювентус Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Дженоа Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
20. Салернитана Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фиорентина Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
2. Аталанта Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Интер Милан Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4. Сампдория Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
5. Специя Заявка 3 1 1 1 5 - 9 4
6. Эмполи Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Милан Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Удинезе Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Наполи Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Рома Заявка 2 1 0 1 6 - 3 3
11. Торино Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Сассуоло Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
13. Лацио Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
14. Дженоа Заявка 2 1 0 1 3 - 6 3
15. Венеция Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
16. Ювентус Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
17. Кальяри Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
18. Болонья Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
19. Верона Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Салернитана Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 5 1 0
2. Кальяри Педро Жоао 4 2 2
3. Интер Милан Джеко Эдин 3 0 1
4. Рома Верету Жордан 3 0 1
5. Рома Пеллегрини Лоренцо 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Венеция Хейманс Дан 4 0
2. Кальяри Дзаппа Габриэле 2 1
3. Дженоа Кришито Доменико 3 0
4. Фиорентина Бонавентура Джакомо 3 0
5. Сампдория Берешиньски Бартош 3 0
Весь список
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Даниэле Довери из Рима. Помогать ему на бровках будут Чиро Карбоне и Мауро Вивенци. Резервным арбитром на этот матч назначен Антонио Рапуано. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на центральном матче четвёртого тура чемпионата России между туринским "Ювентусом" и "Миланом". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 сентября 2021, осталось 8 минут.

    Главный судья: Довери Даниэле

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 156
Ювентус 43.6% (68)
X 37.8% (59)
Милан 18.6% (29)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ювентус
Ничья
Милан
2.03
3.77
4.12
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Ювентус - Милан онлайн


Прогнозы на матч Ювентус - Милан

Исход игры
Ювентус
43.6% (68)
Ничья
37.8% (59)
Милан
18.6% (29)
Тотал 2.5
Больше
52.14% (73)
Меньше
47.86% (67)
Обе команды забьют
Да
86.43% (121)
Нет
13.57% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.8% (48)
2:1 Ювентус
26.9% (42)
1:2 Милан
10.3% (16)
1:0 Ювентус
7.1% (11)
2:2 Ничья
5.8% (9)
0:1 Милан
2.6% (4)
2:0 Ювентус
1.9% (3)
2:3 Милан
1.3% (2)
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