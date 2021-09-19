Италия: Серия A 2021-2022
Ювентус
Позже
Стадион: Альянц Стэдиум
Милан
12
Алекс
Сандро
25
Рабио
Адриен
10
Дибала
Пауло
16
Меньян
Майк
24
Кьяер
Симон
19
Тео
Эрнандес
79
Кесси
Франк
10
Диас
Браим
17
Леау
Рафаэл
12
Ребич
Анте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Алекс СандроЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
-
10 Дибала ПаулоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Перин МаттиаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Кин МойзеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Аллегри Массимилиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
-
24 Кьяер СимонЗащитник
- Защитник
-
19 Тео ЭрнандесЗащитник
- Полузащитник
-
79 Кесси ФранкПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Диас БраимПолузащитник
-
17 Леау РафаэлПолузащитник
-
12 Ребич АнтеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Конти АндреаЗащитник
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дибала Пауло
|1
|0.33
|2.
|Куадрадо Хуан
|1
|0.33
|3.
|Мората Альваро
|1
|0.33
|4.
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Леау Рафаэл
|2
|0.67
|2.
|Жиру Оливье
|2 (1)
|0.67
|3.
|Диас Браим
|1
|0.33
|4.
|Ибрагимович Златан
|1
|0.33
|5.
|Тонали Сандро
|1
|0.33
|6.
|Ребич Анте
|0
|0
|7.
|Калабрия Давиде
|0
|0
|8.
|Тео Эрнандес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Роналду Криштиану
|1
|0
|2.
|Щесны Войцех
|1
|0
|3.
|Данило Луис
|1
|0
|4.
|Бернардески Федерико
|1
|0
|5.
|Локателли Мануэль
|1
|0
|6.
|Кулушевски Деян
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кьяер Симон
|1
|0
|2.
|Бакайоко Тьемуэ
|1
|0
|3.
|Диас Браим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ювентус
|66.67% (2)
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|0
|Милан
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|0
|14.29% (1)
|0
Предыдущие игры
Ювентус Последние 20 матчей: +12 =3 -5Мальмё 0:3 Ювентус Наполи 2:1 Ювентус Ювентус 0:1 Эмполи Удинезе 2:2 Ювентус
Ювентус 3:1 Аталанта Барселона 3:0 Ювентус Ювентус 2:1 Монца Ювентус 3:1 ФК Чезена Болонья 1:4 Ювентус Аталанта 1:2 Ювентус Ювентус 3:2 Интер Милан Сассуоло 1:3 Ювентус Ювентус 0:3 Милан Удинезе 1:2 Ювентус Фиорентина 1:1 Ювентус Ювентус 3:1 Парма Аталанта 1:0 Ювентус Ювентус 3:1 Дженоа Ювентус 2:1 Наполи Торино 2:2 Ювентус
Милан Последние 20 матчей: +12 =4 -4Ливерпуль 3:2 Милан Милан 2:0 Лацио Милан 4:1 Кальяри Сампдория 0:1 Милан
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Милан: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Милан 1:1 Ювентус Кубок Ювентус 1:0 Милан Серия A Ювентус 2:1 Милан Серия A Ювентус 1:0 Милан Суперкубок Милан 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 4:0 Милан Кубок Ювентус 3:1 Милан Серия A Милан 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Милан Серия A Ювентус 2:1 Милан Кубок Ювентус 1:1 Милан Суперкубок Милан 1:0 Ювентус Серия A Милан 0:1 Ювентус Кубок Милан 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Милан Серия A Ювентус 3:1 Милан Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|15 - 4
|10
|2.
|Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|Наполи
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|4.
|Рома
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 5
|9
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 6
|9
|6.
|Удинезе
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|7.
|Лацио
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|11 - 6
|7
|8.
|Аталанта
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|9.
|Болонья
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 8
|7
|10.
|Торино
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 4
|6
|11.
|Сампдория
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Специя
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|14.
|Верона
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|15.
|Венеция
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|16.
|Эмполи
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|17.
|Дженоа
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|3
|18.
|Кальяри
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 11
|2
|19.
|Ювентус
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|20.
|Салернитана
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 1
|6
|2.
|Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Рома
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Болонья
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|6.
|Лацио
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|8 - 3
|4
|7.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Торино
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|10.
|Верона
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 8
|3
|11.
|Аталанта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Кальяри
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|Специя
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Венеция
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Эмполи
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|18.
|Ювентус
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Дженоа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|20.
|Салернитана
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|2.
|Аталанта
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|Сампдория
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|5.
|Специя
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 9
|4
|6.
|Эмполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Удинезе
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Рома
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 3
|3
|11.
|Торино
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|13.
|Лацио
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|14.
|Дженоа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|15.
|Венеция
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|16.
|Ювентус
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|17.
|Кальяри
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|18.
|Болонья
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|19.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Салернитана
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|5
|1
|0
|2.
|Кальяри
|Педро Жоао
|4
|2
|2
|3.
|Интер Милан
|Джеко Эдин
|3
|0
|1
|4.
|Рома
|Верету Жордан
|3
|0
|1
|5.
|Рома
|Пеллегрини Лоренцо
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Венеция
|Хейманс Дан
|4
|0
|2.
|Кальяри
|Дзаппа Габриэле
|2
|1
|3.
|Дженоа
|Кришито Доменико
|3
|0
|4.
|Фиорентина
|Бонавентура Джакомо
|3
|0
|5.
|Сампдория
|Берешиньски Бартош
|3
|0
Прогнозы на матч Ювентус - Милан
Исход игры
Ювентус
43.6% (68)
Ничья
37.8% (59)
Милан
18.6% (29)
Тотал 2.5
Больше
52.14% (73)
Меньше
47.86% (67)
Обе команды забьют
Да
86.43% (121)
Нет
13.57% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.8% (48)
2:1 Ювентус
26.9% (42)
1:2 Милан
10.3% (16)
1:0 Ювентус
7.1% (11)
2:2 Ничья
5.8% (9)
0:1 Милан
2.6% (4)
2:0 Ювентус
1.9% (3)
2:3 Милан
1.3% (2)
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