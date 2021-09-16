Италия: Серия A 2021-2022
Ювентус
Позже
Стадион: Альянц Стэдиум
Милан
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дибала Пауло
|1
|0.33
|2.
|Куадрадо Хуан
|1
|0.33
|3.
|Мората Альваро
|1
|0.33
|4.
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Леау Рафаэл
|2
|0.67
|2.
|Жиру Оливье
|2 (1)
|0.67
|3.
|Диас Браим
|1
|0.33
|4.
|Ибрагимович Златан
|1
|0.33
|5.
|Тонали Сандро
|1
|0.33
|6.
|Ребич Анте
|0
|0
|7.
|Калабрия Давиде
|0
|0
|8.
|Тео Эрнандес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Роналду Криштиану
|1
|0
|2.
|Щесны Войцех
|1
|0
|3.
|Данило Луис
|1
|0
|4.
|Бернардески Федерико
|1
|0
|5.
|Локателли Мануэль
|1
|0
|6.
|Кулушевски Деян
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кьяер Симон
|1
|0
|2.
|Бакайоко Тьемуэ
|1
|0
|3.
|Диас Браим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ювентус
|66.67% (2)
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|0
|Милан
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|0
|14.29% (1)
|0
Предыдущие игры
Ювентус Последние 20 матчей: +12 =3 -5Мальмё 0:3 Ювентус Наполи 2:1 Ювентус Ювентус 0:1 Эмполи Удинезе 2:2 Ювентус
Ювентус 3:1 Аталанта Барселона 3:0 Ювентус Ювентус 2:1 Монца Ювентус 3:1 ФК Чезена Болонья 1:4 Ювентус Аталанта 1:2 Ювентус Ювентус 3:2 Интер Милан Сассуоло 1:3 Ювентус Ювентус 0:3 Милан Удинезе 1:2 Ювентус Фиорентина 1:1 Ювентус Ювентус 3:1 Парма Аталанта 1:0 Ювентус Ювентус 3:1 Дженоа Ювентус 2:1 Наполи Торино 2:2 Ювентус
Милан Последние 20 матчей: +12 =4 -4Ливерпуль 3:2 Милан Милан 2:0 Лацио Милан 4:1 Кальяри Сампдория 0:1 Милан
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Милан: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Милан 1:1 Ювентус Кубок Ювентус 1:0 Милан Серия A Ювентус 2:1 Милан Серия A Ювентус 1:0 Милан Суперкубок Милан 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 4:0 Милан Кубок Ювентус 3:1 Милан Серия A Милан 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Милан Серия A Ювентус 2:1 Милан Кубок Ювентус 1:1 Милан Суперкубок Милан 1:0 Ювентус Серия A Милан 0:1 Ювентус Кубок Милан 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Милан Серия A Ювентус 3:1 Милан Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|Наполи
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|5.
|Удинезе
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|6.
|Болонья
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|Лацио
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 4
|6
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|9.
|Аталанта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Торино
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 4
|3
|12.
|Венеция
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|13.
|Эмполи
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Дженоа
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|15.
|Сампдория
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Ювентус
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|17.
|Специя
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|18.
|Кальяри
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 9
|1
|19.
|Верона
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|20.
|Салернитана
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Рома
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Болонья
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|6.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Торино
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Аталанта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Кальяри
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|14.
|Венеция
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Дженоа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Эмполи
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|17.
|Ювентус
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Специя
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|20.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|2.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Эмполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Удинезе
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|9.
|Лацио
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Дженоа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|12.
|Венеция
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|13.
|Болонья
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Сампдория
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Ювентус
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|16.
|Специя
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 8
|1
|17.
|Торино
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Кальяри
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|20.
|Салернитана
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|4
|1
|0
|2.
|Рома
|Верету Жордан
|3
|0
|1
|3.
|Кальяри
|Педро Жоао
|3
|2
|1
|4.
|Фиорентина
|Влахович Душан
|3
|2
|0
|5.
|Сассуоло
|Джуричич Филип
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фиорентина
|Бонавентура Джакомо
|3
|0
|2.
|Сампдория
|Берешиньски Бартош
|3
|0
|3.
|Эмполи
|Исмайли Ардиан
|3
|0
|4.
|Венеция
|Хейманс Дан
|3
|0
|5.
|Верона
|Велозу Мигель
|1
|1
Прогнозы на матч Ювентус - Милан
Исход игры
Ювентус
40% (20)
Ничья
44% (22)
Милан
16% (8)
Тотал 2.5
Больше
56% (28)
Меньше
44% (22)
Обе команды забьют
Да
94% (47)
Нет
6% (3)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38% (19)
2:1 Ювентус
36% (18)
1:2 Милан
10% (5)
2:2 Ничья
6% (3)
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