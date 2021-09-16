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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Ювентус
 
Позже

Стадион:
Милан

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дибала Пауло 1 0.33
2. Куадрадо Хуан 1 0.33
3. Мората Альваро 1 0.33
4. Бентанкур Родриго 0 0
Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Леау Рафаэл 2 0.67
2. Жиру Оливье 2 (1) 0.67
3. Диас Браим 1 0.33
4. Ибрагимович Златан 1 0.33
5. Тонали Сандро 1 0.33
6. Ребич Анте 0 0
7. Калабрия Давиде 0 0
8. Тео Эрнандес 0 0

Карточки

Ювентус
# Игрок      
1. Роналду Криштиану 1 0
2. Щесны Войцех 1 0
3. Данило Луис 1 0
4. Бернардески Федерико 1 0
5. Локателли Мануэль 1 0
6. Кулушевски Деян 1 0
Милан
# Игрок      
1. Кьяер Симон 1 0
2. Бакайоко Тьемуэ 1 0
3. Диас Браим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ювентус 66.67% (2) 33.33% (1) 0 0 0 0
 Милан 28.57% (2) 28.57% (2) 28.57% (2) 0 14.29% (1) 0

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Мальмё 0:3 Ювентус Наполи 2:1 Ювентус Ювентус 0:1 Эмполи Удинезе 2:2 Ювентус
Ювентус 3:1 Аталанта Барселона 3:0 Ювентус Ювентус 2:1 Монца Ювентус 3:1 ФК Чезена Болонья 1:4 Ювентус Аталанта 1:2 Ювентус Ювентус 3:2 Интер Милан Сассуоло 1:3 Ювентус Ювентус 0:3 Милан Удинезе 1:2 Ювентус Фиорентина 1:1 Ювентус Ювентус 3:1 Парма Аталанта 1:0 Ювентус Ювентус 3:1 Дженоа Ювентус 2:1 Наполи Торино 2:2 Ювентус
Милан Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Ливерпуль 3:2 Милан Милан 2:0 Лацио Милан 4:1 Кальяри Сампдория 0:1 Милан
Милан 2:1 Панатинаикос Реал Мадрид 0:0 Милан Валенсия 0:0 Милан Ницца 1:1 Милан Милан 5:0 Модена Аталанта 0:2 Милан Милан 0:0 Кальяри Торино 0:7 Милан Ювентус 0:3 Милан Милан 2:0 Беневенто Лацио 3:0 Милан Милан 1:2 Сассуоло Милан 2:1 Дженоа Парма 1:3 Милан Милан 1:1 Сампдория Фиорентина 2:3 Милан

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Милан: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Ювентус 0:3 Милан Серия A Милан 1:3 Ювентус Серия A Милан 4:2 Ювентус Серия A Ювентус 0:0 Милан Кубок
Милан 1:1 Ювентус Кубок Ювентус 1:0 Милан Серия A Ювентус 2:1 Милан Серия A Ювентус 1:0 Милан Суперкубок Милан 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 4:0 Милан Кубок Ювентус 3:1 Милан Серия A Милан 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Милан Серия A Ювентус 2:1 Милан Кубок Ювентус 1:1 Милан Суперкубок Милан 1:0 Ювентус Серия A Милан 0:1 Ювентус Кубок Милан 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Милан Серия A Ювентус 3:1 Милан Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
2. Милан Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
3. Наполи Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
4. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
5. Удинезе Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
6. Болонья Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7. Лацио Заявка 3 2 0 1 9 - 4 6
8. Фиорентина Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
9. Аталанта Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Сассуоло Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
11. Торино Заявка 3 1 0 2 6 - 4 3
12. Венеция Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
13. Эмполи Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
14. Дженоа Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
15. Сампдория Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16. Ювентус Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
17. Специя Заявка 3 0 1 2 3 - 9 1
18. Кальяри Заявка 3 0 1 2 5 - 9 1
19. Верона Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
20. Салернитана Заявка 3 0 0 3 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Рома Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Наполи Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Болонья Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
5. Удинезе Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
6. Лацио Заявка 1 1 0 0 6 - 1 3
7. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
8. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Торино Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
10. Сассуоло Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Аталанта Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Сампдория Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Кальяри Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
14. Венеция Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Дженоа Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Эмполи Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
17. Ювентус Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Специя Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Салернитана Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
20. Верона Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
2. Рома Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Наполи Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Эмполи Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Милан Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Удинезе Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Сассуоло Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
9. Лацио Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Фиорентина Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Дженоа Заявка 2 1 0 1 3 - 6 3
12. Венеция Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
13. Болонья Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Сампдория Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Ювентус Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
16. Специя Заявка 2 0 1 1 3 - 8 1
17. Торино Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Верона Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Кальяри Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20. Салернитана Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 4 1 0
2. Рома Верету Жордан 3 0 1
3. Кальяри Педро Жоао 3 2 1
4. Фиорентина Влахович Душан 3 2 0
5. Сассуоло Джуричич Филип 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фиорентина Бонавентура Джакомо 3 0
2. Сампдория Берешиньски Бартош 3 0
3. Эмполи Исмайли Ардиан 3 0
4. Венеция Хейманс Дан 3 0
5. Верона Велозу Мигель 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 сентября 2021, осталось 2 дня 20 часов.

    Главный судья: Довери Даниэле

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Ювентус 40% (20)
    X 44% (22)
    Милан 16% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Милан
    2.22
    3.75
    3.66
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Ювентус - Милан онлайн


    Прогнозы на матч Ювентус - Милан

    Исход игры
    Ювентус
    40% (20)
    Ничья
    44% (22)
    Милан
    16% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    56% (28)
    Меньше
    44% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    94% (47)
    Нет
    6% (3)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38% (19)
    2:1 Ювентус
    36% (18)
    1:2 Милан
    10% (5)
    2:2 Ничья
    6% (3)
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