Второй тайм

95' Сампдория заслуженно побеждает в отличном матче

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Судья подбегает и показывает Луперто Себастьяно из команды Эмполи отложенную желтую карточку за фол.

94' Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе

93' Удар от ворот произведет Сампдория

93' Эмполи выполняет удар от ворот.

91' Удар от ворот произведет Сампдория

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Экдаль Альбин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе

88' Торрегросса Эрнесто получает желтую карточку за неспортивное поведение

87' Удар от ворот произведет Сампдория

86' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Йосида Майя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Удар от ворот произведет Сампдория

81' Журковски Шимон пробует нанести удар издали, но Эмиль Аудеро держит все под контролем

81' Йосида Майя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе

79' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Пинамонти Андреа нанес удар, мяч был парирован, но Эмиль Аудеро не удержал его в руках.

77' Удар от ворот произведет Сампдория

76' Йосида Майя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Журковски Шимон нанес удар издали, а Эмиль Аудеро отбил его обратно в игру!

74' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Аскилдсен Кристоффер получил желтую карточку от судьи

72' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Колли Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Г О О О О Л - Кандрева Антонио забивает с правой ноги!

70' Сампдория идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Сампдория выполняет удар от ворот.

69' Байрами Недим решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

67' Берешиньски Бартош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Йосида Майя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

65' Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе

65' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

62' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

60' Матч возобновлен

60' Адриен Силва на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Журковски Шимон получил желтую карточку от судьи

59' Колли Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Берешиньски Бартош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Эмполи выполняет удар от ворот.

57' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Викарио Гульельмо взял и забрал мяч на выходе

55' Удар от ворот произведет Сампдория

55' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Капуто Франческо из команды Сампдория сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

52' Г О О О О Л - Капуто Франческо забивает с левой ноги!

52' Отличные скиллы показывает Капуто Франческо , обводя своих соперников

51' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' ПЕРЕКЛАДИНА! Капуто Франческо упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!

48' Манкузо Леонардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Гульельмо Викарио отбил мяч на угловой после удара Дамсгор Миккель из штрафной площади.

47' Гульельмо Викарио отбил мяч на угловой после удара Дамсгор Миккель из штрафной площади.

46' Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.