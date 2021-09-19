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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Эмполи
0:3
Конец матча

Стадион:
Сампдория
0'
0:1
31' Гол
Капуто Франческо
0:2
52' Гол
Капуто Франческо
59' Желтая карточка
Журковски Шимон
0:3
70' Гол
Кандрева Антонио
73' Желтая карточка
Аскилдсен Кристоффер
88' Желтая карточка
Торрегросса Эрнесто
90' Желтая карточка
Луперто Себастьяно
90'+5
13
Викарио
Гульельмо
30
Стоянович
Петар
34
Исмайли
Ардиан
33
Луперто
Себастьяно
3
Марчицца
Риккардо
32
Хаас
Николас
28
Риччи
Самуэле
8
Хендерсон
Лиам
10
Байрами
Недим
7
Манкузо
Леонардо
9
Кутроне
Патрик
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
22
Йосида
Майя
15
Колли
Омар
3
Ауджелло
Томмазо
87
Кандрева
Антонио
2
Торсби
Мортен
5
Адриен
Силва
38
Дамсгор
Миккель
10
Капуто
Франческо
27
Квальярелла
Фабио
Эмполи
4-3-1-2
Сампдория
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Байрами Недим 1 (1) 0.25
2. Манкузо Леонардо 1 0.25
3. Бандинелли Филиппо 1 0.25
Сампдория
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Капуто Франческо 2 0.5
2. Кандрева Антонио 1 0.25
3. Йосида Майя 1 0.25
4. Ауджелло Томмазо 1 0.25
5. Берешиньски Бартош 0 0
6. Квальярелла Фабио 0 0

Карточки

Эмполи
# Игрок      
1. Исмайли Ардиан 3 0
2. Стоянович Петар 2 0
3. Хаас Николас 1 0
4. Луперто Себастьяно 1 0
5. Кутроне Патрик 1 0
6. Журковски Шимон 1 0
Сампдория
# Игрок      
1. Берешиньски Бартош 3 0
2. Торсби Мортен 2 0
3. Адриен Силва 1 0
4. Габбьядини Маноло 1 0
5. Мурру Никола 1 0
6. Торрегросса Эрнесто 1 0
7. Колли Омар 1 0
8. Аскилдсен Кристоффер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эмполи 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 0 33.33% (1)
 Сампдория 0 0 40% (2) 40% (2) 20% (1) 0

Предыдущие игры

Эмполи Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Эмполи 1:2 Венеция Реал Форте Куэрчета 2:8 Эмполи Ювентус 0:1 Эмполи Эмполи 1:3 Лацио
Эмполи 4:2 Виченца Виртус Удинезе 1:0 Эмполи Эмполи 9:0 Монтекатини Эмполи 3:0 Понтедера Castelfiorentino 0:12 Эмполи Эмполи 2:1 Лечче Салернитана 2:0 Эмполи Эмполи 4:0 Козенца Асколи 2:0 Эмполи Эмполи 2:2 Кьево Эмполи 4:2 Брешия Кремонезе 2:2 Эмполи Реджана 0:1 Эмполи Эмполи 1:0 Виртус Энтелла Эмполи 1:0 Порденоне Виченца Виртус 0:2 Эмполи
Сампдория Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Сампдория 2:2 Интер Милан Сампдория 3:1 Тернана Сассуоло 0:0 Сампдория Сампдория 0:1 Милан
Сампдория 3:2 Алессандрия Сампдория 1:0 Верона Сампдория 2:0 Пьяченца Сампдория 11:1 Кастильоне Сампдория 3:0 Парма Удинезе 0:1 Сампдория Сампдория 2:2 Специя Интер Милан 5:1 Сампдория Сампдория 2:0 Рома Сассуоло 1:0 Сампдория Кротоне 0:1 Сампдория Сампдория 3:1 Верона Сампдория 0:2 Наполи Милан 1:1 Сампдория Сампдория 1:0 Торино Болонья 3:1 Сампдория

Последние игры между собой

Эмполи: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 8
Сампдория: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 2
Сампдория 1:2 Эмполи Серия A Эмполи 2:4 Сампдория Серия A Сампдория 0:0 Эмполи Серия A Эмполи 0:1 Сампдория Серия A
Эмполи 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Эмполи Серия A Эмполи 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Эмполи Серия A Сампдория 1:0 Эмполи Серия B Эмполи 1:3 Сампдория Серия B Эмполи 2:1 Сампдория Кубок Сампдория 2:1 Эмполи Кубок Эмполи 0:2 Сампдория Серия A Сампдория 3:0 Эмполи Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 4 3 1 0 15 - 4 10
2. Рома Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
3. Милан Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
4. Наполи Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
5. Фиорентина Заявка 4 3 0 1 7 - 6 9
6. Удинезе Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
7. Аталанта Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8. Болонья Заявка 4 2 1 1 5 - 8 7
9. Лацио Заявка 3 2 0 1 9 - 4 6
10. Торино Заявка 4 2 0 2 7 - 4 6
11. Сампдория Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
12. Сассуоло Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13. Венеция Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
14. Эмполи Заявка 4 1 0 3 3 - 8 3
15. Дженоа Заявка 4 1 0 3 5 - 10 3
16. Ювентус Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
17. Специя Заявка 3 0 1 2 3 - 9 1
18. Кальяри Заявка 3 0 1 2 5 - 9 1
19. Верона Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
20. Салернитана Заявка 4 0 0 4 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
2. Милан Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3. Наполи Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Рома Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Болонья Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
6. Удинезе Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
7. Лацио Заявка 1 1 0 0 6 - 1 3
8. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Торино Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
10. Аталанта Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Сампдория Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
12. Кальяри Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
13. Сассуоло Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14. Венеция Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Эмполи Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
16. Ювентус Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Специя Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Дженоа Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
19. Верона Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
20. Салернитана Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фиорентина Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
2. Аталанта Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Интер Милан Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4. Сампдория Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
5. Рома Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
6. Эмполи Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Удинезе Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Наполи Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Милан Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Торино Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Сассуоло Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
12. Лацио Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
13. Дженоа Заявка 2 1 0 1 3 - 6 3
14. Венеция Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
15. Ювентус Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
16. Болонья Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
17. Специя Заявка 2 0 1 1 3 - 8 1
18. Верона Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Кальяри Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20. Салернитана Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 4 1 0
2. Интер Милан Джеко Эдин 3 0 1
3. Рома Верету Жордан 3 0 1
4. Кальяри Педро Жоао 3 2 1
5. Интер Милан Мартинес Лаутаро 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Дженоа Кришито Доменико 3 0
2. Фиорентина Бонавентура Джакомо 3 0
3. Сампдория Берешиньски Бартош 3 0
4. Эмполи Исмайли Ардиан 3 0
5. Венеция Хейманс Дан 3 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Эмполи 13.3% (19)
X 55.2% (79)
Сампдория 31.5% (45)
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Где смотреть матч Эмполи 0:3 Сампдория онлайн


Прогнозы на матч Эмполи 0:3 Сампдория

Исход игры
Эмполи
13.3% (19)
Ничья
55.2% (79)
Сампдория
31.5% (45)
Тотал 2.5
Больше
31.69% (45)
Меньше
68.31% (97)
Обе команды забьют
Да
80.99% (115)
Нет
19.01% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
49.7% (71)
1:2 Сампдория
23.1% (33)
1:0 Эмполи
8.4% (12)
0:1 Сампдория
4.9% (7)
2:1 Эмполи
4.2% (6)
2:2 Ничья
2.8% (4)
0:0 Ничья
2.8% (4)
0:2 Сампдория
2.1% (3)
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