Италия: Серия A 2021-2022
Эмполи
0:3
Конец матча
Стадион: Карло Кастеллани
Сампдория
0:1
31' ГолКапуто Франческо
0:2
52' ГолКапуто Франческо
59' Желтая карточкаЖурковски Шимон
0:3
70' ГолКандрева Антонио
73' Желтая карточкаАскилдсен Кристоффер
88' Желтая карточкаТоррегросса Эрнесто
90' Желтая карточкаЛуперто Себастьяно
32
Хаас
Николас
22
Йосида
Майя
15
Колли
Омар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Фурлан ЯкопоВратарь
- Защитник
-
42 Вити МаттиаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Андреацолли Аурелио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Йосида МайяЗащитник
-
15 Колли ОмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
31'
52'
59'
70'
82'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
6 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 7
-
8 Угловые 8
-
7 Офсайды 4
-
10 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Байрами Недим
|1 (1)
|0.25
|2.
|Манкузо Леонардо
|1
|0.25
|3.
|Бандинелли Филиппо
|1
|0.25
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Капуто Франческо
|2
|0.5
|2.
|Кандрева Антонио
|1
|0.25
|3.
|Йосида Майя
|1
|0.25
|4.
|Ауджелло Томмазо
|1
|0.25
|5.
|Берешиньски Бартош
|0
|0
|6.
|Квальярелла Фабио
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Исмайли Ардиан
|3
|0
|2.
|Стоянович Петар
|2
|0
|3.
|Хаас Николас
|1
|0
|4.
|Луперто Себастьяно
|1
|0
|5.
|Кутроне Патрик
|1
|0
|6.
|Журковски Шимон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Берешиньски Бартош
|3
|0
|2.
|Торсби Мортен
|2
|0
|3.
|Адриен Силва
|1
|0
|4.
|Габбьядини Маноло
|1
|0
|5.
|Мурру Никола
|1
|0
|6.
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0
|7.
|Колли Омар
|1
|0
|8.
|Аскилдсен Кристоффер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эмполи
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|Сампдория
|0
|0
|40% (2)
|40% (2)
|20% (1)
|0
Предыдущие игры
Эмполи Последние 20 матчей: +13 =2 -5Эмполи 1:2 Венеция Реал Форте Куэрчета 2:8 Эмполи Ювентус 0:1 Эмполи Эмполи 1:3 Лацио
Эмполи 4:2 Виченца Виртус Удинезе 1:0 Эмполи Эмполи 9:0 Монтекатини Эмполи 3:0 Понтедера Castelfiorentino 0:12 Эмполи Эмполи 2:1 Лечче Салернитана 2:0 Эмполи Эмполи 4:0 Козенца Асколи 2:0 Эмполи Эмполи 2:2 Кьево Эмполи 4:2 Брешия Кремонезе 2:2 Эмполи Реджана 0:1 Эмполи Эмполи 1:0 Виртус Энтелла Эмполи 1:0 Порденоне Виченца Виртус 0:2 Эмполи
Сампдория Последние 20 матчей: +11 =4 -5Сампдория 2:2 Интер Милан Сампдория 3:1 Тернана Сассуоло 0:0 Сампдория Сампдория 0:1 Милан
Сампдория 3:2 Алессандрия Сампдория 1:0 Верона Сампдория 2:0 Пьяченца Сампдория 11:1 Кастильоне Сампдория 3:0 Парма Удинезе 0:1 Сампдория Сампдория 2:2 Специя Интер Милан 5:1 Сампдория Сампдория 2:0 Рома Сассуоло 1:0 Сампдория Кротоне 0:1 Сампдория Сампдория 3:1 Верона Сампдория 0:2 Наполи Милан 1:1 Сампдория Сампдория 1:0 Торино Болонья 3:1 Сампдория
Последние игры между собой
Эмполи: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 8
Сампдория: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|15 - 4
|10
|2.
|Рома
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|3.
|Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|4.
|Наполи
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 6
|9
|6.
|Удинезе
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|7.
|Аталанта
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Болонья
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 8
|7
|9.
|Лацио
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 4
|6
|10.
|Торино
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 4
|6
|11.
|Сампдория
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Венеция
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|14.
|Эмполи
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|15.
|Дженоа
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|3
|16.
|Ювентус
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|17.
|Специя
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|18.
|Кальяри
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 9
|1
|19.
|Верона
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|20.
|Салернитана
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 1
|6
|2.
|Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Рома
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Болонья
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|6.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|7.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Торино
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|10.
|Аталанта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|Кальяри
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|Венеция
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Эмполи
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|16.
|Ювентус
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Специя
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Дженоа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|19.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|20.
|Салернитана
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|2.
|Аталанта
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|Сампдория
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|5.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|6.
|Эмполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Удинезе
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Торино
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|12.
|Лацио
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|Дженоа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|14.
|Венеция
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|15.
|Ювентус
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|16.
|Болонья
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|17.
|Специя
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 8
|1
|18.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Кальяри
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|20.
|Салернитана
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|4
|1
|0
|2.
|Интер Милан
|Джеко Эдин
|3
|0
|1
|3.
|Рома
|Верету Жордан
|3
|0
|1
|4.
|Кальяри
|Педро Жоао
|3
|2
|1
|5.
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Дженоа
|Кришито Доменико
|3
|0
|2.
|Фиорентина
|Бонавентура Джакомо
|3
|0
|3.
|Сампдория
|Берешиньски Бартош
|3
|0
|4.
|Эмполи
|Исмайли Ардиан
|3
|0
|5.
|Венеция
|Хейманс Дан
|3
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Эмполи 0:3 Сампдория
Исход игры
Эмполи
13.3% (19)
Ничья
55.2% (79)
Сампдория
31.5% (45)
Тотал 2.5
Больше
31.69% (45)
Меньше
68.31% (97)
Обе команды забьют
Да
80.99% (115)
Нет
19.01% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
49.7% (71)
1:2 Сампдория
23.1% (33)
1:0 Эмполи
8.4% (12)
0:1 Сампдория
4.9% (7)
2:1 Эмполи
4.2% (6)
2:2 Ничья
2.8% (4)
0:0 Ничья
2.8% (4)
0:2 Сампдория
2.1% (3)
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