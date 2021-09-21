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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Беневенто
1:1
Первый тайм: 18'

Стадион:
Читтаделла
29
Палеари
Альберто
3
Летиция
Гаэтано
15
Глик
Камил
93
Барба
Федерико
18
Фулон
Дам
23
Ионице
Артур
5
Кало
Джакомо
4
Акампора
Дженнаро
19
Инсинье
Роберто
25
Сау
Марко
16
Импрота
Риккардо
77
Маньеро
Лука
84
Кассандро
Томмазо
15
Фраре
Доменико
5
Адорни
Давиде
3
Бенедетти
Амедео
16
Вита
Алессио
72
Данци
Андреа
23
Бранка
Симоне
48
Антонуччи
Мирко
21
Тавернелли
Камилло
22
Оквонкво
Орджи
Беневенто
4-3-3
Читтаделла
4-3-1-2

Ход матча

5'
Акампора Дженнаро
(Импрота Риккардо)
1:0
13'
1:1
Оквонкво Орджи
(Антонуччи Мирко)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Бомбардиры внутри турнира

Беневенто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Инсинье Роберто 2 (1) 0.4
2. Фулон Дам 1 0.2
3. Сау Марко 1 0.2
4. Импрота Риккардо 1 0.2
5. Акампора Дженнаро 1 0.2
6. Летиция Гаэтано 0 0
Читтаделла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бальдини Энрико 2 (1) 0.4
2. Оквонкво Орджи 2 0.4
3. Адорни Давиде 1 0.2
4. Фраре Доменико 1 0.2
5. Вита Алессио 0 0
6. Антонуччи Мирко 0 0

Карточки

Беневенто
# Игрок      
1. Акампора Дженнаро 3 0
2. Глик Камил 1 0
3. Ионице Артур 1 0
4. Импрота Риккардо 1 0
5. Летиция Гаэтано 1 0
6. Барба Федерико 1 0
7. Вокич Деян 1 0
8. Тельо Андрес 1 0
9. Кало Джакомо 1 0
10. Элия Сальваторе 1 0
Читтаделла
# Игрок      
1. Кассандро Томмазо 3 0
2. Тункара Мамаду 2 0
3. Адорни Давиде 2 0
4. Бенедетти Амедео 1 0
5. Д'Урсо Кристиан 1 0
6. Кастари Элхан 1 0
7. Паван Никола 1 0
8. Антонуччи Мирко 1 0
9. Фраре Доменико 1 0
10. Тавернелли Камилло 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Беневенто 20% (1) 40% (2) 0 40% (2) 0 0
 Читтаделла 0 16.67% (1) 0 33.33% (2) 50% (3) 0

Предыдущие игры

Беневенто Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Асколи 0:2 Беневенто Беневенто 0:0 Лечче Наполи 1:5 Беневенто Парма 1:0 Беневенто
Беневенто 4:3 Алессандрия Беневенто 2:1 СПАЛ 2013 Торино 1:1 Беневенто Беневенто 1:1 Кротоне Аталанта 2:0 Беневенто Беневенто 1:3 Кальяри Милан 2:0 Беневенто Беневенто 2:4 Удинезе Дженоа 2:2 Беневенто Лацио 5:3 Беневенто Беневенто 0:1 Сассуоло Беневенто 2:2 Парма Ювентус 0:1 Беневенто Беневенто 1:4 Фиорентина Специя 1:1 Беневенто Беневенто 0:3 Верона
Читтаделла Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Читтаделла 1:0 Порденоне Кремонезе 2:0 Читтаделла Читтаделла 4:2 Кротоне Читтаделла 1:0 Виченца Виртус
Читтаделла 2:1 Монца Венеция 1:1 Читтаделла Читтаделла 0:1 Венеция Монца 2:0 Читтаделла Читтаделла 3:0 Монца Читтаделла 1:0 Брешия Читтаделла 1:1 Венеция Асколи 2:0 Читтаделла Читтаделла 1:0 Виртус Энтелла Лечче 1:3 Читтаделла Читтаделла 1:0 Кьево Фрозиноне 1:1 Читтаделла Читтаделла 1:1 Реджина Виченца Виртус 1:0 Читтаделла СПАЛ 2013 1:0 Читтаделла Читтаделла 0:0 Салернитана

Последние игры между собой

Беневенто: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 3
Читтаделла: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 7
Читтаделла 1:2 Беневенто Серия B Беневенто 4:1 Читтаделла Серия B Беневенто 0:3 Читтаделла Серия B Читтаделла 1:2 Беневенто Серия B
Беневенто 1:0 Читтаделла Серия B Беневенто 1:0 Читтаделла Кубок Читтаделла 0:1 Беневенто Серия B Читтаделла 1:0 Беневенто Серия B Беневенто 1:0 Читтаделла Серия B Беневенто 2:4 Читтаделла Лега Про
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 4 4 0 0 10 - 2 12
2. Асколи 1:0 5 4 0 1 6 - 4 12
3. Брешия 5 3 2 0 14 - 6 11
4. Читтаделла 1:1 5 3 1 1 7 - 5 10
5. Кремонезе 4 3 0 1 7 - 2 9
6. Фрозиноне 5 2 3 0 8 - 4 9
7. Реджина 4 2 2 0 6 - 4 8
8. Беневенто 1:1 5 2 2 1 7 - 5 8
9. Парма 4 2 1 1 8 - 4 7
10. Монца 4 1 3 0 3 - 2 6
11. Перуджа 4 1 2 1 4 - 4 5
12. Лечче 4 1 2 1 4 - 6 5
13. СПАЛ 2013 4 1 1 2 7 - 4 4
14. Козенца 4 1 1 2 4 - 8 4
15. Кротоне 4 0 3 1 7 - 9 3
16. Комо 4 0 2 2 3 - 6 2
17. Тернана 4 0 1 3 4 - 10 1
18. Виченца Виртус 4 0 0 4 2 - 8 0
19. Порденоне 4 0 0 4 0 - 11 0
20. Алессандрия 0:1 5 0 0 5 6 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Читтаделла 1:1 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Реджина 3 2 1 0 5 - 3 7
3. Кремонезе 2 2 0 0 5 - 0 6
4. Пиза 2 2 0 0 3 - 0 6
5. Беневенто 1:1 3 1 2 0 5 - 4 5
6. СПАЛ 2013 2 1 1 0 6 - 1 4
7. Брешия 2 1 1 0 7 - 3 4
8. Лечче 2 1 1 0 4 - 3 4
9. Монца 2 1 1 0 2 - 1 4
10. Парма 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Асколи 1:0 2 1 0 1 1 - 2 3
12. Козенца 1 1 0 0 2 - 1 3
13. Фрозиноне 3 0 3 0 4 - 4 3
14. Кротоне 2 0 2 0 3 - 3 2
15. Перуджа 2 0 1 1 3 - 4 1
16. Комо 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Алессандрия 0:1 2 0 0 2 1 - 4 0
18. Виченца Виртус 2 0 0 2 1 - 5 0
19. Тернана 2 0 0 2 1 - 6 0
20. Порденоне 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Асколи 1:0 3 3 0 0 5 - 2 9
2. Брешия 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Пиза 2 2 0 0 7 - 2 6
4. Фрозиноне 2 2 0 0 4 - 0 6
5. Парма 2 1 1 0 6 - 2 4
6. Перуджа 2 1 1 0 1 - 0 4
7. Беневенто 1:1 2 1 0 1 2 - 1 3
8. Кремонезе 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Комо 2 0 2 0 3 - 3 2
10. Монца 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Реджина 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Тернана 2 0 1 1 3 - 4 1
13. Читтаделла 1:1 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Кротоне 2 0 1 1 4 - 6 1
15. Лечче 2 0 1 1 0 - 3 1
16. Козенца 3 0 1 2 2 - 7 1
17. СПАЛ 2013 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Виченца Виртус 2 0 0 2 1 - 3 0
19. Порденоне 2 0 0 2 0 - 6 0
20. Алессандрия 0:1 3 0 0 3 5 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Кротоне Мулаттьери Самуэле 5 0 0
2. Алессандрия Корацца Симоне 5 1 0
3. Пиза Lorenzo Lucca 3 0 1
4. Брешия Морео Стефано 3 0 0
5. Брешия Ягелло Филип 2 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Асколи Дионизи Федерико 3 0
2. Асколи Бюхель Марсель 3 0
3. СПАЛ 2013 Вивиани Федерико 3 0
4. Перуджа Лизи Франческо 3 0
5. Беневенто Акампора Дженнаро 3 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Беневенто
Ничья
Читтаделла
2.18
3.45
4.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Беневенто 1:1 Читтаделла онлайн




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