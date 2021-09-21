Италия: Серия B 2021-2022
Беневенто
1:1
Первый тайм: 18'
Стадион: Чиро Вигорито
Читтаделла
1:0
5' ГолАкампора Дженнаро
1:1
13' ГолОквонкво Орджи
15
Глик
Камил
18
Фулон
Дам
23
Ионице
Артур
25
Сау
Марко
77
Маньеро
Лука
16
Вита
Алессио
72
Данци
Андреа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
-
18 Фулон ДамЗащитник
-
23 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Сау МаркоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Вокич ДеянНападающий
- Нападающий
-
38 Angelo Talia
-
Главный тренер: Fabio Caserta
- Основной состав
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
-
72 Данци АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Паван НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
Ход матча
5'
13'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Инсинье Роберто
|2 (1)
|0.4
|2.
|Фулон Дам
|1
|0.2
|3.
|Сау Марко
|1
|0.2
|4.
|Импрота Риккардо
|1
|0.2
|5.
|Акампора Дженнаро
|1
|0.2
|6.
|Летиция Гаэтано
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бальдини Энрико
|2 (1)
|0.4
|2.
|Оквонкво Орджи
|2
|0.4
|3.
|Адорни Давиде
|1
|0.2
|4.
|Фраре Доменико
|1
|0.2
|5.
|Вита Алессио
|0
|0
|6.
|Антонуччи Мирко
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Акампора Дженнаро
|3
|0
|2.
|Глик Камил
|1
|0
|3.
|Ионице Артур
|1
|0
|4.
|Импрота Риккардо
|1
|0
|5.
|Летиция Гаэтано
|1
|0
|6.
|Барба Федерико
|1
|0
|7.
|Вокич Деян
|1
|0
|8.
|Тельо Андрес
|1
|0
|9.
|Кало Джакомо
|1
|0
|10.
|Элия Сальваторе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кассандро Томмазо
|3
|0
|2.
|Тункара Мамаду
|2
|0
|3.
|Адорни Давиде
|2
|0
|4.
|Бенедетти Амедео
|1
|0
|5.
|Д'Урсо Кристиан
|1
|0
|6.
|Кастари Элхан
|1
|0
|7.
|Паван Никола
|1
|0
|8.
|Антонуччи Мирко
|1
|0
|9.
|Фраре Доменико
|1
|0
|10.
|Тавернелли Камилло
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Беневенто
|20% (1)
|40% (2)
|0
|40% (2)
|0
|0
|Читтаделла
|0
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|50% (3)
|0
Предыдущие игры
Беневенто Последние 20 матчей: +5 =6 -9Асколи 0:2 Беневенто Беневенто 0:0 Лечче Наполи 1:5 Беневенто Парма 1:0 Беневенто
Беневенто 4:3 Алессандрия Беневенто 2:1 СПАЛ 2013 Торино 1:1 Беневенто Беневенто 1:1 Кротоне Аталанта 2:0 Беневенто Беневенто 1:3 Кальяри Милан 2:0 Беневенто Беневенто 2:4 Удинезе Дженоа 2:2 Беневенто Лацио 5:3 Беневенто Беневенто 0:1 Сассуоло Беневенто 2:2 Парма Ювентус 0:1 Беневенто Беневенто 1:4 Фиорентина Специя 1:1 Беневенто Беневенто 0:3 Верона
Читтаделла Последние 20 матчей: +9 =5 -6Читтаделла 1:0 Порденоне Кремонезе 2:0 Читтаделла Читтаделла 4:2 Кротоне Читтаделла 1:0 Виченца Виртус
Читтаделла 2:1 Монца Венеция 1:1 Читтаделла Читтаделла 0:1 Венеция Монца 2:0 Читтаделла Читтаделла 3:0 Монца Читтаделла 1:0 Брешия Читтаделла 1:1 Венеция Асколи 2:0 Читтаделла Читтаделла 1:0 Виртус Энтелла Лечче 1:3 Читтаделла Читтаделла 1:0 Кьево Фрозиноне 1:1 Читтаделла Читтаделла 1:1 Реджина Виченца Виртус 1:0 Читтаделла СПАЛ 2013 1:0 Читтаделла Читтаделла 0:0 Салернитана
Последние игры между собой
Беневенто: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 3
Читтаделла: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|2.
|Асколи
|1:0
|5
|4
|0
|1
|6 - 4
|12
|3.
|Брешия
|5
|3
|2
|0
|14 - 6
|11
|4.
|Читтаделла
|1:1
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|5.
|Кремонезе
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|6.
|Фрозиноне
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|7.
|Реджина
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|8.
|Беневенто
|1:1
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|9.
|Парма
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|10.
|Монца
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|11.
|Перуджа
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|12.
|Лечче
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|13.
|СПАЛ 2013
|4
|1
|1
|2
|7 - 4
|4
|14.
|Козенца
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|15.
|Кротоне
|4
|0
|3
|1
|7 - 9
|3
|16.
|Комо
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|17.
|Тернана
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|18.
|Виченца Виртус
|4
|0
|0
|4
|2 - 8
|0
|19.
|Порденоне
|4
|0
|0
|4
|0 - 11
|0
|20.
|Алессандрия
|0:1
|5
|0
|0
|5
|6 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Читтаделла
|1:1
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|Реджина
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Кремонезе
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|Пиза
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|Беневенто
|1:1
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|6.
|СПАЛ 2013
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|7.
|Брешия
|2
|1
|1
|0
|7 - 3
|4
|8.
|Лечче
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|9.
|Монца
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|Парма
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Асколи
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|12.
|Козенца
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|13.
|Фрозиноне
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|14.
|Кротоне
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|15.
|Перуджа
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|16.
|Комо
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Алессандрия
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|18.
|Виченца Виртус
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|19.
|Тернана
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|20.
|Порденоне
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Асколи
|1:0
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|2.
|Брешия
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Пиза
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|4.
|Фрозиноне
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|5.
|Парма
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|6.
|Перуджа
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Беневенто
|1:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|Кремонезе
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Комо
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|10.
|Монца
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Реджина
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Тернана
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|13.
|Читтаделла
|1:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Кротоне
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|15.
|Лечче
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|16.
|Козенца
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|СПАЛ 2013
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Виченца Виртус
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|19.
|Порденоне
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|20.
|Алессандрия
|0:1
|3
|0
|0
|3
|5 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Кротоне
|Мулаттьери Самуэле
|5
|0
|0
|2.
|Алессандрия
|Корацца Симоне
|5
|1
|0
|3.
|Пиза
|Lorenzo Lucca
|3
|0
|1
|4.
|Брешия
|Морео Стефано
|3
|0
|0
|5.
|Брешия
|Ягелло Филип
|2
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Асколи
|Дионизи Федерико
|3
|0
|2.
|Асколи
|Бюхель Марсель
|3
|0
|3.
|СПАЛ 2013
|Вивиани Федерико
|3
|0
|4.
|Перуджа
|Лизи Франческо
|3
|0
|5.
|Беневенто
|Акампора Дженнаро
|3
|0