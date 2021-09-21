  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2021-2022

Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Беневенто
4:1
Конец матча

Стадион:
Читтаделла
0'
1:0
5' Гол
Акампора Дженнаро
1:1
13' Гол
Оквонкво Орджи
30' Желтая карточка
Акампора Дженнаро
35' Желтая карточка
Оквонкво Орджи
40' Желтая карточка
Данци Андреа
45' Желтая карточка
Антонуччи Мирко
63' Желтая карточка
Бенедетти Амедео
2:1
69' Гол
Лападула Джанлука
3:1
84' Гол
Лападула Джанлука
4:1
86' Гол
Лападула Джанлука
88' Желтая карточка
Паван Никола
90'+5
29
Палеари
Альберто
3
Летиция
Гаэтано
15
Глик
Камил
93
Барба
Федерико
18
Фулон
Дам
23
Ионице
Артур
5
Кало
Джакомо
4
Акампора
Дженнаро
19
Инсинье
Роберто
25
Сау
Марко
16
Импрота
Риккардо
77
Маньеро
Лука
84
Кассандро
Томмазо
15
Фраре
Доменико
5
Адорни
Давиде
3
Бенедетти
Амедео
16
Вита
Алессио
72
Данци
Андреа
23
Бранка
Симоне
48
Антонуччи
Мирко
21
Тавернелли
Камилло
22
Оквонкво
Орджи
Беневенто
4-3-3
Читтаделла
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Беневенто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лападула Джанлука 3 0.6
2. Инсинье Роберто 2 (1) 0.4
3. Фулон Дам 1 0.2
4. Сау Марко 1 0.2
5. Импрота Риккардо 1 0.2
6. Акампора Дженнаро 1 0.2
7. Летиция Гаэтано 0 0
8. Мончини Габриэле 0 0
Читтаделла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оквонкво Орджи 3 0.6
2. Бальдини Энрико 2 (1) 0.4
3. Адорни Давиде 1 0.2
4. Фраре Доменико 1 0.2
5. Антонуччи Мирко 0 0
6. Вита Алессио 0 0

Карточки

Беневенто
# Игрок      
1. Акампора Дженнаро 4 0
2. Глик Камил 1 0
3. Ионице Артур 1 0
4. Импрота Риккардо 1 0
5. Летиция Гаэтано 1 0
6. Барба Федерико 1 0
7. Вокич Деян 1 0
8. Тельо Андрес 1 0
9. Кало Джакомо 1 0
10. Элия Сальваторе 1 0
Читтаделла
# Игрок      
1. Кассандро Томмазо 3 0
2. Бенедетти Амедео 2 0
3. Тункара Мамаду 2 0
4. Адорни Давиде 2 0
5. Паван Никола 2 0
6. Антонуччи Мирко 2 0
7. Д'Урсо Кристиан 1 0
8. Кастари Элхан 1 0
9. Оквонкво Орджи 1 0
10. Данци Андреа 1 0
11. Фраре Доменико 1 0
12. Тавернелли Камилло 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Беневенто 22.22% (2) 22.22% (2) 0 22.22% (2) 11.11% (1) 22.22% (2)
 Читтаделла 14.29% (1) 14.29% (1) 0 28.57% (2) 42.86% (3) 0

Предыдущие игры

Беневенто Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Асколи 0:2 Беневенто Беневенто 0:0 Лечче Наполи 1:5 Беневенто Парма 1:0 Беневенто
Беневенто 4:3 Алессандрия Беневенто 2:1 СПАЛ 2013 Торино 1:1 Беневенто Беневенто 1:1 Кротоне Аталанта 2:0 Беневенто Беневенто 1:3 Кальяри Милан 2:0 Беневенто Беневенто 2:4 Удинезе Дженоа 2:2 Беневенто Лацио 5:3 Беневенто Беневенто 0:1 Сассуоло Беневенто 2:2 Парма Ювентус 0:1 Беневенто Беневенто 1:4 Фиорентина Специя 1:1 Беневенто Беневенто 0:3 Верона
Читтаделла Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Читтаделла 1:0 Порденоне Кремонезе 2:0 Читтаделла Читтаделла 4:2 Кротоне Читтаделла 1:0 Виченца Виртус
Читтаделла 2:1 Монца Венеция 1:1 Читтаделла Читтаделла 0:1 Венеция Монца 2:0 Читтаделла Читтаделла 3:0 Монца Читтаделла 1:0 Брешия Читтаделла 1:1 Венеция Асколи 2:0 Читтаделла Читтаделла 1:0 Виртус Энтелла Лечче 1:3 Читтаделла Читтаделла 1:0 Кьево Фрозиноне 1:1 Читтаделла Читтаделла 1:1 Реджина Виченца Виртус 1:0 Читтаделла СПАЛ 2013 1:0 Читтаделла Читтаделла 0:0 Салернитана

Последние игры между собой

Беневенто: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 3
Читтаделла: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 7
Читтаделла 1:2 Беневенто Серия B Беневенто 4:1 Читтаделла Серия B Беневенто 0:3 Читтаделла Серия B Читтаделла 1:2 Беневенто Серия B
Беневенто 1:0 Читтаделла Серия B Беневенто 1:0 Читтаделла Кубок Читтаделла 0:1 Беневенто Серия B Читтаделла 1:0 Беневенто Серия B Беневенто 1:0 Читтаделла Серия B Беневенто 2:4 Читтаделла Лега Про
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 1:0 5 5 0 0 11 - 2 15
2. Асколи 5 4 0 1 8 - 5 12
3. Брешия 5 3 2 0 14 - 6 11
4. Беневенто 5 3 1 1 10 - 5 10
5. Кремонезе 4 3 0 1 7 - 2 9
6. Читтаделла 5 3 0 2 7 - 8 9
7. Фрозиноне 5 2 3 0 8 - 4 9
8. Реджина 0:1 5 2 2 1 6 - 5 8
9. Лечче 2:0 5 2 2 1 6 - 6 8
10. Парма 4 2 1 1 8 - 4 7
11. Козенца 1:0 5 2 1 2 5 - 8 7
12. Монца 0:1 5 1 3 1 3 - 3 6
13. Перуджа 4 1 2 1 4 - 4 5
14. СПАЛ 2013 1:1 5 1 2 2 8 - 5 5
15. Порденоне 1:0 5 1 0 4 1 - 11 3
16. Кротоне 0:2 5 0 3 2 7 - 11 3
17. Комо 0:1 5 0 2 3 3 - 7 2
18. Тернана 4 0 1 3 4 - 10 1
19. Виченца Виртус 1:1 5 0 1 4 3 - 9 1
20. Алессандрия 5 0 0 5 7 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 1:0 3 3 0 0 4 - 0 9
2. Читтаделла 3 3 0 0 6 - 2 9
3. Беневенто 3 2 1 0 8 - 4 7
4. Реджина 0:1 3 2 1 0 5 - 3 7
5. Кремонезе 2 2 0 0 5 - 0 6
6. Козенца 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
7. СПАЛ 2013 1:1 3 1 2 0 7 - 2 5
8. Брешия 2 1 1 0 7 - 3 4
9. Монца 0:1 2 1 1 0 2 - 1 4
10. Лечче 2:0 2 1 1 0 4 - 3 4
11. Парма 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Асколи 2 1 0 1 1 - 2 3
13. Порденоне 1:0 3 1 0 2 1 - 5 3
14. Фрозиноне 3 0 3 0 4 - 4 3
15. Кротоне 0:2 3 0 2 1 3 - 5 2
16. Перуджа 2 0 1 1 3 - 4 1
17. Комо 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
18. Виченца Виртус 1:1 2 0 0 2 1 - 5 0
19. Алессандрия 2 0 0 2 2 - 6 0
20. Тернана 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Асколи 3 3 0 0 7 - 3 9
2. Брешия 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Пиза 1:0 2 2 0 0 7 - 2 6
4. Фрозиноне 2 2 0 0 4 - 0 6
5. Парма 2 1 1 0 6 - 2 4
6. Перуджа 2 1 1 0 1 - 0 4
7. Лечче 2:0 3 1 1 1 2 - 3 4
8. Беневенто 2 1 0 1 2 - 1 3
9. Кремонезе 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Комо 0:1 3 0 2 1 3 - 4 2
11. Монца 0:1 3 0 2 1 1 - 2 2
12. Реджина 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Тернана 2 0 1 1 3 - 4 1
14. Кротоне 0:2 2 0 1 1 4 - 6 1
15. Козенца 1:0 3 0 1 2 2 - 7 1
16. Виченца Виртус 1:1 3 0 1 2 2 - 4 1
17. СПАЛ 2013 1:1 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Читтаделла 2 0 0 2 1 - 6 0
19. Порденоне 1:0 2 0 0 2 0 - 6 0
20. Алессандрия 3 0 0 3 5 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Кротоне Мулаттьери Самуэле 5 0 0
2. Алессандрия Корацца Симоне 5 1 0
3. Козенца Гори Габриэле 3 0 1
4. Пиза Lorenzo Lucca 3 0 1
5. Беневенто Лападула Джанлука 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беневенто Акампора Дженнаро 4 0
2. Асколи Дионизи Федерико 3 0
3. Асколи Бюхель Марсель 3 0
4. СПАЛ 2013 Вивиани Федерико 3 0
5. Перуджа Лизи Франческо 3 0
Весь список
Где смотреть матч Беневенто 4:1 Читтаделла онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 