Италия: Серия B 2021-2022
СПАЛ 2013
3:2
Конец матча
Стадион: Паоло Мацца
Виченца Виртус
29' Желтая карточкаМанчини Томмазо
1:0
30' ГолСек Демба
1:1
37' Гол в свои воротаКапрадосси Элио
40' Желтая карточкаКрочата Джованни
2:1
53' ГолВивиани Федерико
58' Желтая карточкаТрипальделли Алессандро
3:1
62' ГолКоломбо Лоренцо
3:2
90' ГолПроя Федерико
22
Тиам
Демба
21
Сек
Демба
- Основной состав
-
22 Тиам ДембаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сек ДембаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Кокколо ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Мора ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хосеп Клотет Руис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
19 Ерарди МариоЗащитник
- Защитник
-
30 Ригони ЛукаПолузащитник
-
26 Крекко ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ди Карло Доменико
Ход матча
29'
30'
1:0
37'
1:1
40'
53'
2:1
62'
3:1
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 4
-
11 Угловые 8
-
1 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
55 Владение мячом, % 45
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Коломбо Лоренцо
|3
|0.6
|2.
|Вивиани Федерико
|2
|0.4
|3.
|Манкозу Марко
|1
|0.2
|4.
|Эспозито Сальваторе
|1 (1)
|0.2
|5.
|Капрадосси Элио
|1
|0.2
|6.
|Латте Лат Эммануэль
|1
|0.2
|7.
|Сек Демба
|1
|0.2
|8.
|Д'Орацио Людовико
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Проя Федерико
|2
|0.4
|2.
|Меджорини Риккардо
|1 (1)
|0.2
|3.
|Брускаджин Маттео
|0
|0
|4.
|Раноккья Филиппо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вивиани Федерико
|3
|0
|2.
|Крочата Джованни
|2
|0
|3.
|Капрадосси Элио
|1
|0
|4.
|Викари Франческо
|1
|0
|5.
|Дикманн Лоренцо
|1
|0
|6.
|Трипальделли Алессандро
|1
|0
|7.
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0
|8.
|Коломбо Лоренцо
|1
|0
|9.
|Да Рива Якопо
|1
|0
|10.
|Сек Демба
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кальдерони Марко
|2
|0
|2.
|Паделла Эмануэле
|2
|0
|3.
|Брускаджин Маттео
|2
|0
|4.
|Дьяв Давиде
|2
|0
|5.
|Меджорини Риккардо
|1
|0
|6.
|Джакомелли Стефано
|1
|0
|7.
|Лонго Самуэле
|1
|0
|8.
|Проя Федерико
|1
|0
|9.
|Понтиссо Симоне
|1
|0
|10.
|Дальмонте Никола
|1
|0
|11.
|Раноккья Филиппо
|1
|0
|12.
|Ди Пардо Алессандро
|1
|0
|13.
|Манчини Томмазо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|СПАЛ 2013
|10% (1)
|20% (2)
|30% (3)
|10% (1)
|30% (3)
|0
|Виченца Виртус
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|66.67% (2)
Предыдущие игры
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +6 =6 -8Реджина 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Монца СПАЛ 2013 5:0 Порденоне Пиза 1:0 СПАЛ 2013
Беневенто 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Кремонезе Реджана 1:2 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Фрозиноне Брешия 3:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Асколи Лечче 1:2 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Венеция Кьево 1:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Читтаделла Пиза 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Виртус Энтелла Пескара 0:1 СПАЛ 2013 Салернитана 0:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:4 Реджина Виченца Виртус 2:2 СПАЛ 2013
Виченца Виртус Последние 20 матчей: +6 =2 -12Виченца Виртус 1:3 Пиза Козенца 2:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:2 Фрозиноне Читтаделла 1:0 Виченца Виртус
Эмполи 4:2 Виченца Виртус Сассуоло 3:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:3 Кальяри Виченца Виртус 2:1 Реджана Фрозиноне 1:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:3 Брешия Виртус Энтелла 1:2 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:2 Лечче Реджина 3:0 Виченца Виртус Асколи 2:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:0 Читтаделла Виченца Виртус 1:0 Пескара Козенца 1:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:2 Эмполи Кьево 1:2 Виченца Виртус Виченца Виртус 3:1 Кремонезе
Последние игры между собой
СПАЛ 2013: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Виченца Виртус: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|5
|5
|0
|0
|12 - 3
|15
|2.
|Асколи
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|12
|3.
|Брешия
|5
|3
|2
|0
|14 - 6
|11
|4.
|Беневенто
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|5.
|Кремонезе
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|6.
|Читтаделла
|5
|3
|0
|2
|7 - 8
|9
|7.
|Фрозиноне
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|8.
|Реджина
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|9.
|Лечче
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|10.
|Парма
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|11.
|СПАЛ 2013
|5
|2
|1
|2
|10 - 6
|7
|12.
|Козенца
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|13.
|Монца
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|14.
|Перуджа
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|15.
|Кротоне
|5
|0
|3
|2
|7 - 12
|3
|16.
|Комо
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|17.
|Тернана
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|18.
|Порденоне
|5
|0
|1
|4
|1 - 12
|1
|19.
|Виченца Виртус
|5
|0
|0
|5
|4 - 11
|0
|20.
|Алессандрия
|5
|0
|0
|5
|7 - 15
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Читтаделла
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|3.
|Реджина
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|СПАЛ 2013
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|5.
|Беневенто
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|6.
|Кремонезе
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|7.
|Козенца
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|8.
|Брешия
|2
|1
|1
|0
|7 - 3
|4
|9.
|Монца
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|Лечче
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|11.
|Парма
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Асколи
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|13.
|Фрозиноне
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|14.
|Кротоне
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|15.
|Перуджа
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|16.
|Порденоне
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|17.
|Комо
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|Виченца Виртус
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|19.
|Алессандрия
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|20.
|Тернана
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Асколи
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|2.
|Брешия
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Пиза
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|4.
|Фрозиноне
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|5.
|Парма
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|6.
|Перуджа
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Лечче
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Беневенто
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|Кремонезе
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Реджина
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Монца
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|Комо
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|13.
|Тернана
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|Кротоне
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|15.
|Козенца
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|16.
|СПАЛ 2013
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|17.
|Читтаделла
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|18.
|Порденоне
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|19.
|Виченца Виртус
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|20.
|Алессандрия
|3
|0
|0
|3
|5 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Кротоне
|Мулаттьери Самуэле
|5
|0
|0
|2.
|Алессандрия
|Корацца Симоне
|5
|1
|0
|3.
|Пиза
|Lorenzo Lucca
|4
|0
|1
|4.
|Козенца
|Гори Габриэле
|3
|0
|1
|5.
|Беневенто
|Лападула Джанлука
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беневенто
|Акампора Дженнаро
|4
|0
|2.
|Асколи
|Дионизи Федерико
|3
|0
|3.
|Асколи
|Бюхель Марсель
|3
|0
|4.
|СПАЛ 2013
|Вивиани Федерико
|3
|0
|5.
|Перуджа
|Лизи Франческо
|3
|0