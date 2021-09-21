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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
СПАЛ 2013
3:2
Конец матча

Стадион:
Виченца Виртус
0'
29' Желтая карточка
Манчини Томмазо
1:0
30' Гол
Сек Демба
1:1
37' Гол в свои ворота
Капрадосси Элио
40' Желтая карточка
Крочата Джованни
2:1
53' Гол
Вивиани Федерико
58' Желтая карточка
Трипальделли Алессандро
3:1
62' Гол
Коломбо Лоренцо
3:2
90' Гол
Проя Федерико
90'+6
22
Тиам
Демба
24
Дикманн
Лоренцо
23
Викари
Франческо
17
Капрадосси
Элио
3
Трипальделли
Алессандро
5
Эспозито
Сальваторе
77
Вивиани
Федерико
21
Сек
Демба
8
Манкозу
Марко
7
Крочата
Джованни
9
Коломбо
Лоренцо
22
Гранди
Маттео
18
Ди
Пардо
Алессандро
13
Пазини
Никола
23
Каппеллетти
Даниэль
24
Кальдерони
Марко
6
Дзонта
Лорис
27
Понтиссо
Симоне
11
Раноккья
Филиппо
8
Проя
Федерико
39
Манчини
Томмазо
10
Джакомелли
Стефано
СПАЛ 2013
4-2-3-1
Виченца Виртус
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

СПАЛ 2013
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Коломбо Лоренцо 3 0.6
2. Вивиани Федерико 2 0.4
3. Манкозу Марко 1 0.2
4. Эспозито Сальваторе 1 (1) 0.2
5. Капрадосси Элио 1 0.2
6. Латте Лат Эммануэль 1 0.2
7. Сек Демба 1 0.2
8. Д'Орацио Людовико 0 0
Виченца Виртус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Проя Федерико 2 0.4
2. Меджорини Риккардо 1 (1) 0.2
3. Брускаджин Маттео 0 0
4. Раноккья Филиппо 0 0

Карточки

СПАЛ 2013
# Игрок      
1. Вивиани Федерико 3 0
2. Крочата Джованни 2 0
3. Капрадосси Элио 1 0
4. Викари Франческо 1 0
5. Дикманн Лоренцо 1 0
6. Трипальделли Алессандро 1 0
7. Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0
8. Коломбо Лоренцо 1 0
9. Да Рива Якопо 1 0
10. Сек Демба 1 0
Виченца Виртус
# Игрок      
1. Кальдерони Марко 2 0
2. Паделла Эмануэле 2 0
3. Брускаджин Маттео 2 0
4. Дьяв Давиде 2 0
5. Меджорини Риккардо 1 0
6. Джакомелли Стефано 1 0
7. Лонго Самуэле 1 0
8. Проя Федерико 1 0
9. Понтиссо Симоне 1 0
10. Дальмонте Никола 1 0
11. Раноккья Филиппо 1 0
12. Ди Пардо Алессандро 1 0
13. Манчини Томмазо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 СПАЛ 2013 10% (1) 20% (2) 30% (3) 10% (1) 30% (3) 0
 Виченца Виртус 0 33.33% (1) 0 0 0 66.67% (2)

Предыдущие игры

СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Реджина 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Монца СПАЛ 2013 5:0 Порденоне Пиза 1:0 СПАЛ 2013
Беневенто 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Кремонезе Реджана 1:2 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Фрозиноне Брешия 3:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Асколи Лечче 1:2 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Венеция Кьево 1:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Читтаделла Пиза 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Виртус Энтелла Пескара 0:1 СПАЛ 2013 Салернитана 0:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:4 Реджина Виченца Виртус 2:2 СПАЛ 2013
Виченца Виртус Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Виченца Виртус 1:3 Пиза Козенца 2:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:2 Фрозиноне Читтаделла 1:0 Виченца Виртус
Эмполи 4:2 Виченца Виртус Сассуоло 3:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:3 Кальяри Виченца Виртус 2:1 Реджана Фрозиноне 1:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:3 Брешия Виртус Энтелла 1:2 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:2 Лечче Реджина 3:0 Виченца Виртус Асколи 2:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:0 Читтаделла Виченца Виртус 1:0 Пескара Козенца 1:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:2 Эмполи Кьево 1:2 Виченца Виртус Виченца Виртус 3:1 Кремонезе

Последние игры между собой

СПАЛ 2013: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Виченца Виртус: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Виченца Виртус 2:2 СПАЛ 2013 Серия B СПАЛ 2013 3:2 Виченца Виртус Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 5 5 0 0 12 - 3 15
2. Асколи 5 4 0 1 8 - 5 12
3. Брешия 5 3 2 0 14 - 6 11
4. Беневенто 5 3 1 1 10 - 5 10
5. Кремонезе 4 3 0 1 7 - 2 9
6. Читтаделла 5 3 0 2 7 - 8 9
7. Фрозиноне 5 2 3 0 8 - 4 9
8. Реджина 5 2 3 0 7 - 5 9
9. Лечче 5 2 2 1 7 - 6 8
10. Парма 4 2 1 1 8 - 4 7
11. СПАЛ 2013 5 2 1 2 10 - 6 7
12. Козенца 5 2 1 2 6 - 8 7
13. Монца 5 1 3 1 4 - 4 6
14. Перуджа 4 1 2 1 4 - 4 5
15. Кротоне 5 0 3 2 7 - 12 3
16. Комо 5 0 2 3 3 - 8 2
17. Тернана 4 0 1 3 4 - 10 1
18. Порденоне 5 0 1 4 1 - 12 1
19. Виченца Виртус 5 0 0 5 4 - 11 0
20. Алессандрия 5 0 0 5 7 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Читтаделла 3 3 0 0 6 - 2 9
3. Реджина 3 2 1 0 5 - 3 7
4. СПАЛ 2013 3 2 1 0 9 - 3 7
5. Беневенто 3 2 1 0 8 - 4 7
6. Кремонезе 2 2 0 0 5 - 0 6
7. Козенца 2 2 0 0 4 - 1 6
8. Брешия 2 1 1 0 7 - 3 4
9. Монца 2 1 1 0 2 - 1 4
10. Лечче 2 1 1 0 4 - 3 4
11. Парма 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Асколи 2 1 0 1 1 - 2 3
13. Фрозиноне 3 0 3 0 4 - 4 3
14. Кротоне 3 0 2 1 3 - 6 2
15. Перуджа 2 0 1 1 3 - 4 1
16. Порденоне 3 0 1 2 1 - 6 1
17. Комо 2 0 0 2 0 - 3 0
18. Виченца Виртус 2 0 0 2 1 - 5 0
19. Алессандрия 2 0 0 2 2 - 6 0
20. Тернана 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Асколи 3 3 0 0 7 - 3 9
2. Брешия 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Пиза 2 2 0 0 7 - 2 6
4. Фрозиноне 2 2 0 0 4 - 0 6
5. Парма 2 1 1 0 6 - 2 4
6. Перуджа 2 1 1 0 1 - 0 4
7. Лечче 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Беневенто 2 1 0 1 2 - 1 3
9. Кремонезе 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Реджина 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Монца 3 0 2 1 2 - 3 2
12. Комо 3 0 2 1 3 - 5 2
13. Тернана 2 0 1 1 3 - 4 1
14. Кротоне 2 0 1 1 4 - 6 1
15. Козенца 3 0 1 2 2 - 7 1
16. СПАЛ 2013 2 0 0 2 1 - 3 0
17. Читтаделла 2 0 0 2 1 - 6 0
18. Порденоне 2 0 0 2 0 - 6 0
19. Виченца Виртус 3 0 0 3 3 - 6 0
20. Алессандрия 3 0 0 3 5 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Кротоне Мулаттьери Самуэле 5 0 0
2. Алессандрия Корацца Симоне 5 1 0
3. Пиза Lorenzo Lucca 4 0 1
4. Козенца Гори Габриэле 3 0 1
5. Беневенто Лападула Джанлука 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беневенто Акампора Дженнаро 4 0
2. Асколи Дионизи Федерико 3 0
3. Асколи Бюхель Марсель 3 0
4. СПАЛ 2013 Вивиани Федерико 3 0
5. Перуджа Лизи Франческо 3 0
Весь список
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