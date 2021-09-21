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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Алессандрия
0:1
Первый тайм: 17'

Стадион:
Асколи
0'
0:1
11' Гол
Дионизи Федерико
17'
33
Руссо
Алессандро
19
Престиа
Джузеппе
13
Бенедетти
Симоне
7
Luca
Parodi
17
Мустаккьо
Маттиа
21
Казарини
Федерико
6
Ба
Абу
8
Лунетта
Габриэль
62
Миланезе
Томмазо
10
Маркони
Микеле
11
Арригини
Андреа
1
Леали
Никола
6
Federico
Baschirotto
33
Боттегин
Эрик
24
Авлонитис
Тасос
3
Д'Орацио
Томмазо
18
Michele
Collocolo
77
Бюхель
Марсель
32
Калигара
Фабрицио
37
Майстро
Фабио
9
Дионизи
Федерико
11
Илиев
Атанас
Алессандрия
3-4-3
Асколи
4-3-1-2

Ход матча

11'
0:1
Дионизи Федерико
(Калигара Фабрицио)

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Бомбардиры внутри турнира

Алессандрия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Корацца Симоне 5 (1) 1
2. Ба Абу 1 0.2
3. Мустаккьо Маттиа 0 0
4. Арригини Андреа 0 0
5. Riccardo Chiarello 0 0
Асколи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дионизи Федерико 3 (2) 0.6
2. Шарич Дарио 2 0.4
3. Бидуи Софьян 1 0.2
4. Фаббрини Диего 0 0
5. Д'Орацио Томмазо 0 0
6. Michele Collocolo 0 0

Карточки

Алессандрия
# Игрок      
1. Ди Дженнаро Маттео 1 1
2. Бенедетти Симоне 2 0
3. Челезия Кристиан 2 0
4. Казарини Федерико 1 0
5. Корацца Симоне 1 0
6. Бегетто Андреа 1 0
7. Luca Parodi 1 0
8. Мантовани Валерио 1 0
9. Лунетта Габриэль 1 0
10. Ба Абу 1 0
11. Пьероцци Эдоардо 1 0
Асколи
# Игрок      
1. Дионизи Федерико 3 0
2. Бюхель Марсель 3 0
3. Шарич Дарио 2 0
4. Боттегин Эрик 1 0
5. Эрамо Мирко 1 0
6. Феличоли Джанфилиппо 1 0
7. Michele Collocolo 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Алессандрия 33.33% (2) 0 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1)
 Асколи 20% (1) 0 20% (1) 40% (2) 20% (1) 0

Предыдущие игры

Алессандрия Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Лечче 3:2 Алессандрия Алессандрия 1:3 Брешия Алессандрия 3:2 Дженоа Пиза 2:0 Алессандрия
Беневенто 4:3 Алессандрия Сампдория 3:2 Алессандрия Аталанта 7:1 Алессандрия Падова 0:2 Алессандрия Алессандрия 0:0 Падова Падова 0:0 Алессандрия Алессандрия 2:2 Альбинолеффе Альбинолеффе 1:2 Алессандрия Алессандрия 1:0 ФералпиСало ФералпиСало 1:0 Алессандрия Алессандрия 0:1 Про Патрия Комо 2:1 Алессандрия Алессандрия 1:0 Перджолеттезе Про Сесто 0:1 Алессандрия Алессандрия 2:0 Ювентус (до 23 лет) Алессандрия 5:2 Луккьезе
Асколи Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Асколи 0:2 Беневенто Комо 0:1 Асколи Перуджа 2:3 Асколи Асколи 1:0 Козенца
Удинезе 3:1 Асколи Асколи 1:2 Наполи Кьево 3:0 Асколи Асколи 2:0 Читтаделла Реджина 2:2 Асколи Асколи 2:0 Эмполи СПАЛ 2013 1:2 Асколи Асколи 1:0 Монца Асколи 2:1 Виченца Виртус Козенца 2:1 Асколи Асколи 0:0 Кремонезе Пескара 2:3 Асколи Асколи 1:1 Венеция Виртус Энтелла 0:0 Асколи Асколи 0:2 Пиза Порденоне 1:1 Асколи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 4 4 0 0 10 - 2 12
2. Асколи 1:0 5 4 0 1 6 - 4 12
3. Брешия 5 3 2 0 14 - 6 11
4. Читтаделла 1:1 5 3 1 1 7 - 5 10
5. Кремонезе 4 3 0 1 7 - 2 9
6. Фрозиноне 5 2 3 0 8 - 4 9
7. Реджина 4 2 2 0 6 - 4 8
8. Беневенто 1:1 5 2 2 1 7 - 5 8
9. Парма 4 2 1 1 8 - 4 7
10. Монца 4 1 3 0 3 - 2 6
11. Перуджа 4 1 2 1 4 - 4 5
12. Лечче 4 1 2 1 4 - 6 5
13. СПАЛ 2013 4 1 1 2 7 - 4 4
14. Козенца 4 1 1 2 4 - 8 4
15. Кротоне 4 0 3 1 7 - 9 3
16. Комо 4 0 2 2 3 - 6 2
17. Тернана 4 0 1 3 4 - 10 1
18. Виченца Виртус 4 0 0 4 2 - 8 0
19. Порденоне 4 0 0 4 0 - 11 0
20. Алессандрия 0:1 5 0 0 5 6 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Читтаделла 1:1 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Реджина 3 2 1 0 5 - 3 7
3. Кремонезе 2 2 0 0 5 - 0 6
4. Пиза 2 2 0 0 3 - 0 6
5. Беневенто 1:1 3 1 2 0 5 - 4 5
6. СПАЛ 2013 2 1 1 0 6 - 1 4
7. Брешия 2 1 1 0 7 - 3 4
8. Лечче 2 1 1 0 4 - 3 4
9. Монца 2 1 1 0 2 - 1 4
10. Парма 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Асколи 1:0 2 1 0 1 1 - 2 3
12. Козенца 1 1 0 0 2 - 1 3
13. Фрозиноне 3 0 3 0 4 - 4 3
14. Кротоне 2 0 2 0 3 - 3 2
15. Перуджа 2 0 1 1 3 - 4 1
16. Комо 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Алессандрия 0:1 2 0 0 2 1 - 4 0
18. Виченца Виртус 2 0 0 2 1 - 5 0
19. Тернана 2 0 0 2 1 - 6 0
20. Порденоне 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Асколи 1:0 3 3 0 0 5 - 2 9
2. Брешия 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Пиза 2 2 0 0 7 - 2 6
4. Фрозиноне 2 2 0 0 4 - 0 6
5. Парма 2 1 1 0 6 - 2 4
6. Перуджа 2 1 1 0 1 - 0 4
7. Беневенто 1:1 2 1 0 1 2 - 1 3
8. Кремонезе 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Комо 2 0 2 0 3 - 3 2
10. Монца 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Реджина 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Тернана 2 0 1 1 3 - 4 1
13. Читтаделла 1:1 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Кротоне 2 0 1 1 4 - 6 1
15. Лечче 2 0 1 1 0 - 3 1
16. Козенца 3 0 1 2 2 - 7 1
17. СПАЛ 2013 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Виченца Виртус 2 0 0 2 1 - 3 0
19. Порденоне 2 0 0 2 0 - 6 0
20. Алессандрия 0:1 3 0 0 3 5 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Кротоне Мулаттьери Самуэле 5 0 0
2. Алессандрия Корацца Симоне 5 1 0
3. Пиза Lorenzo Lucca 3 0 1
4. Брешия Морео Стефано 3 0 0
5. Брешия Ягелло Филип 2 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Асколи Дионизи Федерико 3 0
2. Асколи Бюхель Марсель 3 0
3. СПАЛ 2013 Вивиани Федерико 3 0
4. Перуджа Лизи Франческо 3 0
5. Беневенто Акампора Дженнаро 3 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Алессандрия
Ничья
Асколи
2.60
3.22
2.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Алессандрия 0:1 Асколи онлайн




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