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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Алессандрия
1:3
Конец матча

Стадион:
Асколи
0'
0:1
11' Гол
Дионизи Федерико
0:2
38' Гол
Боттегин Эрик
41' Желтая карточка
Престиа Джузеппе
49' Желтая карточка
Калигара Фабрицио
0:3
58' Гол
Michele Collocolo
1:3
68' Гол
Паломби Симоне
90'+6
33
Руссо
Алессандро
19
Престиа
Джузеппе
13
Бенедетти
Симоне
7
Luca
Parodi
17
Мустаккьо
Маттиа
21
Казарини
Федерико
6
Ба
Абу
8
Лунетта
Габриэль
62
Миланезе
Томмазо
10
Маркони
Микеле
11
Арригини
Андреа
1
Леали
Никола
6
Federico
Baschirotto
33
Боттегин
Эрик
24
Авлонитис
Тасос
3
Д'Орацио
Томмазо
18
Michele
Collocolo
77
Бюхель
Марсель
32
Калигара
Фабрицио
37
Майстро
Фабио
9
Дионизи
Федерико
11
Илиев
Атанас
Алессандрия
3-4-3
Асколи
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Алессандрия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Корацца Симоне 5 (1) 1
2. Паломби Симоне 1 0.2
3. Ба Абу 1 0.2
4. Мустаккьо Маттиа 0 0
5. Арригини Андреа 0 0
6. Riccardo Chiarello 0 0
7. Лунетта Габриэль 0 0
Асколи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дионизи Федерико 3 (2) 0.6
2. Шарич Дарио 2 0.4
3. Michele Collocolo 1 0.2
4. Боттегин Эрик 1 0.2
5. Бидуи Софьян 1 0.2
6. Фаббрини Диего 0 0
7. Д'Орацио Томмазо 0 0
8. Майстро Фабио 0 0
9. Калигара Фабрицио 0 0

Карточки

Алессандрия
# Игрок      
1. Ди Дженнаро Маттео 1 1
2. Бенедетти Симоне 2 0
3. Челезия Кристиан 2 0
4. Казарини Федерико 1 0
5. Престиа Джузеппе 1 0
6. Корацца Симоне 1 0
7. Бегетто Андреа 1 0
8. Luca Parodi 1 0
9. Мантовани Валерио 1 0
10. Лунетта Габриэль 1 0
11. Ба Абу 1 0
12. Пьероцци Эдоардо 1 0
Асколи
# Игрок      
1. Дионизи Федерико 3 0
2. Бюхель Марсель 3 0
3. Шарич Дарио 2 0
4. Боттегин Эрик 1 0
5. Эрамо Мирко 1 0
6. Феличоли Джанфилиппо 1 0
7. Michele Collocolo 1 0
8. Калигара Фабрицио 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Алессандрия 28.57% (2) 0 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1)
 Асколи 25% (2) 0 25% (2) 37.5% (3) 12.5% (1) 0

Предыдущие игры

Алессандрия Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Лечче 3:2 Алессандрия Алессандрия 1:3 Брешия Алессандрия 3:2 Дженоа Пиза 2:0 Алессандрия
Беневенто 4:3 Алессандрия Сампдория 3:2 Алессандрия Аталанта 7:1 Алессандрия Падова 0:2 Алессандрия Алессандрия 0:0 Падова Падова 0:0 Алессандрия Алессандрия 2:2 Альбинолеффе Альбинолеффе 1:2 Алессандрия Алессандрия 1:0 ФералпиСало ФералпиСало 1:0 Алессандрия Алессандрия 0:1 Про Патрия Комо 2:1 Алессандрия Алессандрия 1:0 Перджолеттезе Про Сесто 0:1 Алессандрия Алессандрия 2:0 Ювентус (до 23 лет) Алессандрия 5:2 Луккьезе
Асколи Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Асколи 0:2 Беневенто Комо 0:1 Асколи Перуджа 2:3 Асколи Асколи 1:0 Козенца
Удинезе 3:1 Асколи Асколи 1:2 Наполи Кьево 3:0 Асколи Асколи 2:0 Читтаделла Реджина 2:2 Асколи Асколи 2:0 Эмполи СПАЛ 2013 1:2 Асколи Асколи 1:0 Монца Асколи 2:1 Виченца Виртус Козенца 2:1 Асколи Асколи 0:0 Кремонезе Пескара 2:3 Асколи Асколи 1:1 Венеция Виртус Энтелла 0:0 Асколи Асколи 0:2 Пиза Порденоне 1:1 Асколи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 1:0 5 5 0 0 11 - 2 15
2. Асколи 5 4 0 1 8 - 5 12
3. Брешия 5 3 2 0 14 - 6 11
4. Беневенто 5 3 1 1 10 - 5 10
5. Кремонезе 4 3 0 1 7 - 2 9
6. Читтаделла 5 3 0 2 7 - 8 9
7. Фрозиноне 5 2 3 0 8 - 4 9
8. Реджина 0:1 5 2 2 1 6 - 5 8
9. Лечче 2:0 5 2 2 1 6 - 6 8
10. Парма 4 2 1 1 8 - 4 7
11. Козенца 1:0 5 2 1 2 5 - 8 7
12. Монца 0:1 5 1 3 1 3 - 3 6
13. Перуджа 4 1 2 1 4 - 4 5
14. СПАЛ 2013 1:1 5 1 2 2 8 - 5 5
15. Порденоне 1:0 5 1 0 4 1 - 11 3
16. Кротоне 0:2 5 0 3 2 7 - 11 3
17. Комо 0:1 5 0 2 3 3 - 7 2
18. Тернана 4 0 1 3 4 - 10 1
19. Виченца Виртус 1:1 5 0 1 4 3 - 9 1
20. Алессандрия 5 0 0 5 7 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 1:0 3 3 0 0 4 - 0 9
2. Читтаделла 3 3 0 0 6 - 2 9
3. Беневенто 3 2 1 0 8 - 4 7
4. Реджина 0:1 3 2 1 0 5 - 3 7
5. Кремонезе 2 2 0 0 5 - 0 6
6. Козенца 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
7. СПАЛ 2013 1:1 3 1 2 0 7 - 2 5
8. Брешия 2 1 1 0 7 - 3 4
9. Монца 0:1 2 1 1 0 2 - 1 4
10. Лечче 2:0 2 1 1 0 4 - 3 4
11. Парма 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Асколи 2 1 0 1 1 - 2 3
13. Порденоне 1:0 3 1 0 2 1 - 5 3
14. Фрозиноне 3 0 3 0 4 - 4 3
15. Кротоне 0:2 3 0 2 1 3 - 5 2
16. Перуджа 2 0 1 1 3 - 4 1
17. Комо 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
18. Виченца Виртус 1:1 2 0 0 2 1 - 5 0
19. Алессандрия 2 0 0 2 2 - 6 0
20. Тернана 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Асколи 3 3 0 0 7 - 3 9
2. Брешия 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Пиза 1:0 2 2 0 0 7 - 2 6
4. Фрозиноне 2 2 0 0 4 - 0 6
5. Парма 2 1 1 0 6 - 2 4
6. Перуджа 2 1 1 0 1 - 0 4
7. Лечче 2:0 3 1 1 1 2 - 3 4
8. Беневенто 2 1 0 1 2 - 1 3
9. Кремонезе 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Комо 0:1 3 0 2 1 3 - 4 2
11. Монца 0:1 3 0 2 1 1 - 2 2
12. Реджина 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Тернана 2 0 1 1 3 - 4 1
14. Кротоне 0:2 2 0 1 1 4 - 6 1
15. Козенца 1:0 3 0 1 2 2 - 7 1
16. Виченца Виртус 1:1 3 0 1 2 2 - 4 1
17. СПАЛ 2013 1:1 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Читтаделла 2 0 0 2 1 - 6 0
19. Порденоне 1:0 2 0 0 2 0 - 6 0
20. Алессандрия 3 0 0 3 5 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Кротоне Мулаттьери Самуэле 5 0 0
2. Алессандрия Корацца Симоне 5 1 0
3. Козенца Гори Габриэле 3 0 1
4. Пиза Lorenzo Lucca 3 0 1
5. Беневенто Лападула Джанлука 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беневенто Акампора Дженнаро 4 0
2. Асколи Дионизи Федерико 3 0
3. Асколи Бюхель Марсель 3 0
4. СПАЛ 2013 Вивиани Федерико 3 0
5. Перуджа Лизи Франческо 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Престиа Джузеппе получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Боттегин Эрик бьет в цель!
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Дионизи Федерико бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Алессандрия 1:3 Асколи онлайн




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