Италия: Серия B 2021-2022
Алессандрия
1:3
Конец матча
Стадион: Stadio G. Moccagatta
Асколи
0:1
11' ГолДионизи Федерико
0:2
38' ГолБоттегин Эрик
41' Желтая карточкаПрестиа Джузеппе
49' Желтая карточкаКалигара Фабрицио
0:3
58' ГолMichele Collocolo
1:3
68' ГолПаломби Симоне
6
Ба
Абу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
6 Ба АбуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Лонго Морено
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Илиев АтанасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Бидуи СофьянНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Andrea Sottil
Ход матча
11'
38'
0:2
41'
58'
68'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 6
-
14 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
66 Владение мячом, % 34
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Корацца Симоне
|5 (1)
|1
|2.
|Паломби Симоне
|1
|0.2
|3.
|Ба Абу
|1
|0.2
|4.
|Мустаккьо Маттиа
|0
|0
|5.
|Арригини Андреа
|0
|0
|6.
|Riccardo Chiarello
|0
|0
|7.
|Лунетта Габриэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дионизи Федерико
|3 (2)
|0.6
|2.
|Шарич Дарио
|2
|0.4
|3.
|Michele Collocolo
|1
|0.2
|4.
|Боттегин Эрик
|1
|0.2
|5.
|Бидуи Софьян
|1
|0.2
|6.
|Фаббрини Диего
|0
|0
|7.
|Д'Орацио Томмазо
|0
|0
|8.
|Майстро Фабио
|0
|0
|9.
|Калигара Фабрицио
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ди Дженнаро Маттео
|1
|1
|2.
|Бенедетти Симоне
|2
|0
|3.
|Челезия Кристиан
|2
|0
|4.
|Казарини Федерико
|1
|0
|5.
|Престиа Джузеппе
|1
|0
|6.
|Корацца Симоне
|1
|0
|7.
|Бегетто Андреа
|1
|0
|8.
|Luca Parodi
|1
|0
|9.
|Мантовани Валерио
|1
|0
|10.
|Лунетта Габриэль
|1
|0
|11.
|Ба Абу
|1
|0
|12.
|Пьероцци Эдоардо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дионизи Федерико
|3
|0
|2.
|Бюхель Марсель
|3
|0
|3.
|Шарич Дарио
|2
|0
|4.
|Боттегин Эрик
|1
|0
|5.
|Эрамо Мирко
|1
|0
|6.
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0
|7.
|Michele Collocolo
|1
|0
|8.
|Калигара Фабрицио
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Алессандрия
|28.57% (2)
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|Асколи
|25% (2)
|0
|25% (2)
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|0
Предыдущие игры
Алессандрия Последние 20 матчей: +9 =2 -9Лечче 3:2 Алессандрия Алессандрия 1:3 Брешия Алессандрия 3:2 Дженоа Пиза 2:0 Алессандрия
Беневенто 4:3 Алессандрия Сампдория 3:2 Алессандрия Аталанта 7:1 Алессандрия Падова 0:2 Алессандрия Алессандрия 0:0 Падова Падова 0:0 Алессандрия Алессандрия 2:2 Альбинолеффе Альбинолеффе 1:2 Алессандрия Алессандрия 1:0 ФералпиСало ФералпиСало 1:0 Алессандрия Алессандрия 0:1 Про Патрия Комо 2:1 Алессандрия Алессандрия 1:0 Перджолеттезе Про Сесто 0:1 Алессандрия Алессандрия 2:0 Ювентус (до 23 лет) Алессандрия 5:2 Луккьезе
Асколи Последние 20 матчей: +9 =5 -6Асколи 0:2 Беневенто Комо 0:1 Асколи Перуджа 2:3 Асколи Асколи 1:0 Козенца
Удинезе 3:1 Асколи Асколи 1:2 Наполи Кьево 3:0 Асколи Асколи 2:0 Читтаделла Реджина 2:2 Асколи Асколи 2:0 Эмполи СПАЛ 2013 1:2 Асколи Асколи 1:0 Монца Асколи 2:1 Виченца Виртус Козенца 2:1 Асколи Асколи 0:0 Кремонезе Пескара 2:3 Асколи Асколи 1:1 Венеция Виртус Энтелла 0:0 Асколи Асколи 0:2 Пиза Порденоне 1:1 Асколи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|1:0
|5
|5
|0
|0
|11 - 2
|15
|2.
|Асколи
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|12
|3.
|Брешия
|5
|3
|2
|0
|14 - 6
|11
|4.
|Беневенто
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|5.
|Кремонезе
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|6.
|Читтаделла
|5
|3
|0
|2
|7 - 8
|9
|7.
|Фрозиноне
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|8.
|Реджина
|0:1
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|9.
|Лечче
|2:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|10.
|Парма
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|11.
|Козенца
|1:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|12.
|Монца
|0:1
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|13.
|Перуджа
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|14.
|СПАЛ 2013
|1:1
|5
|1
|2
|2
|8 - 5
|5
|15.
|Порденоне
|1:0
|5
|1
|0
|4
|1 - 11
|3
|16.
|Кротоне
|0:2
|5
|0
|3
|2
|7 - 11
|3
|17.
|Комо
|0:1
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|18.
|Тернана
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|19.
|Виченца Виртус
|1:1
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|20.
|Алессандрия
|5
|0
|0
|5
|7 - 15
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|1:0
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|2.
|Читтаделла
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|3.
|Беневенто
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|4.
|Реджина
|0:1
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|Кремонезе
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|6.
|Козенца
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|7.
|СПАЛ 2013
|1:1
|3
|1
|2
|0
|7 - 2
|5
|8.
|Брешия
|2
|1
|1
|0
|7 - 3
|4
|9.
|Монца
|0:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|Лечче
|2:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|11.
|Парма
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Асколи
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|13.
|Порденоне
|1:0
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|14.
|Фрозиноне
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|15.
|Кротоне
|0:2
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|16.
|Перуджа
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|17.
|Комо
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|Виченца Виртус
|1:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|19.
|Алессандрия
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|20.
|Тернана
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Асколи
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|2.
|Брешия
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Пиза
|1:0
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|4.
|Фрозиноне
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|5.
|Парма
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|6.
|Перуджа
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Лечче
|2:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|8.
|Беневенто
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|Кремонезе
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Комо
|0:1
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|11.
|Монца
|0:1
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|12.
|Реджина
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Тернана
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|Кротоне
|0:2
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|15.
|Козенца
|1:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|16.
|Виченца Виртус
|1:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|17.
|СПАЛ 2013
|1:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Читтаделла
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|19.
|Порденоне
|1:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|20.
|Алессандрия
|3
|0
|0
|3
|5 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Кротоне
|Мулаттьери Самуэле
|5
|0
|0
|2.
|Алессандрия
|Корацца Симоне
|5
|1
|0
|3.
|Козенца
|Гори Габриэле
|3
|0
|1
|4.
|Пиза
|Lorenzo Lucca
|3
|0
|1
|5.
|Беневенто
|Лападула Джанлука
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беневенто
|Акампора Дженнаро
|4
|0
|2.
|Асколи
|Дионизи Федерико
|3
|0
|3.
|Асколи
|Бюхель Марсель
|3
|0
|4.
|СПАЛ 2013
|Вивиани Федерико
|3
|0
|5.
|Перуджа
|Лизи Франческо
|3
|0