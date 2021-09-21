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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Кротоне
0:2
Второй тайм: 49'

Стадион:
Лечче
0'
0:1
4' Гол
Ди Мариано Франческо
20' Желтая карточка
Эстевес Науэль
0:2
23' Гол
Ди Мариано Франческо
29' Желтая карточка
Туиа Алессандро
49'
1
Феста
Марко
6
Davide
Mondonico
19
Канестрелли
Симоне
30
Пас
Нехуэн
32
Могос
Василе
8
Эстевес
Науэль
15
Донса
Годфред
29
Сала
Марко
99
Марич
Мирко
10
Бенали
Ахмед
9
Мулаттьери
Самуэле
21
Габриэл
Васконселлос
17
Гендрей
Валентин
13
Туиа
Алессандро
5
Лучиони
Фабио
25
Галло
Антонино
14
Хельгасон
Торир
42
Юлманд
Мортен
8
Гарджуло
Марио
27
Стрефецца
Габриэль
9
Кода
Массимо
10
Ди
Мариано
Франческо
Кротоне
3-4-2-1
Лечче
4-3-3

Ход матча

4'
0:1
Ди Мариано Франческо
(Гарджуло Марио)
20'
Эстевес Науэль
 
23'
0:2
Ди Мариано Франческо
(Стрефецца Габриэль)
29'
 
Туиа Алессандро
46'
Молина Сальваторе
Сала Марко
 
46'
Неделчару Ионуц
Davide Mondonico
 
46'
Вулич Милош
Донса Годфред
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Бомбардиры внутри турнира

Кротоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мулаттьери Самуэле 5 1
2. Бенали Ахмед 1 0.2
3. Неделчару Ионуц 1 0.2
4. Марич Мирко 0 0
5. Могос Василе 0 0
6. Борелло Джузеппе 0 0
7. Вулич Милош 0 0
8. Каргбо Аугустус 0 0
Лечче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кода Массимо 2 (1) 0.4
2. Ди Мариано Франческо 2 0.4
3. Родригес Пабло 1 0.2
4. Туиа Алессандро 1 0.2
5. Лучиони Фабио 0 0
6. Майер Жан 0 0
7. Гарджуло Марио 0 0
8. Стрефецца Габриэль 0 0

Карточки

Кротоне
# Игрок      
1. Эстевес Науэль 2 0
2. Вулич Милош 2 0
3. Висентин Сантьяго 2 0
4. Бенали Ахмед 1 0
5. Донса Годфред 1 0
6. Могос Василе 1 0
7. Молина Сальваторе 1 0
8. Неделчару Ионуц 1 0
9. Борелло Джузеппе 1 0
10. Davide Mondonico 1 0
Лечче
# Игрок      
1. Туиа Алессандро 2 0
2. Майер Жан 1 0
3. Ди Мариано Франческо 1 0
4. Стрефецца Габриэль 1 0
5. Бьёркенгрен Йон 1 0
6. Хельгасон Торир 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кротоне 0 14.29% (1) 0 28.57% (2) 42.86% (3) 14.29% (1)
 Лечче 25% (1) 0 25% (1) 0 0 50% (2)

Предыдущие игры

Кротоне Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Брешия 2:2 Кротоне Кротоне 1:1 Реджина Читтаделла 4:2 Кротоне Кротоне 2:2 Комо
Кротоне 2:2 Брешия Интер Милан 6:0 Кротоне Кротоне 0:0 Фиорентина Беневенто 1:1 Кротоне Кротоне 2:1 Верона Рома 5:0 Кротоне Кротоне 0:2 Интер Милан Парма 3:4 Кротоне Кротоне 0:1 Сампдория Кротоне 1:2 Удинезе Специя 3:2 Кротоне Наполи 4:3 Кротоне Кротоне 2:3 Болонья Лацио 3:2 Кротоне Кротоне 4:2 Торино Аталанта 5:1 Кротоне
Лечче Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Лечче 1:0 ФералпиСало Лечче 3:2 Алессандрия Джиана Эрминио 0:1 Лечче Беневенто 0:0 Лечче
Лечче 4:1 Леньяго Салус Лечче 1:1 Комо Про Верчелли 1:0 Лечче Кремонезе 3:0 Лечче Парма 1:3 Лечче Херенвен 1:1 Лечче Лечче 1:1 Венеция Венеция 1:0 Лечче Эмполи 2:1 Лечче Лечче 1:4 Гроссето Лечче 2:2 Реджина Монца 1:0 Лечче Лечче 1:2 Альбинолеффе Лечче 1:3 Читтаделла Луккьезе 1:0 Лечче Про Верчелли 1:3 Лечче

Последние игры между собой

Кротоне: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
Лечче: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
Кротоне 2:2 Лечче Серия B Лечче 1:0 Кротоне Серия B Лечче 0:2 Кротоне Кубок Кротоне 1:1 Лечче Серия B
Лечче 0:0 Кротоне Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 1:0 5 5 0 0 11 - 2 15
2. Асколи 5 4 0 1 8 - 5 12
3. Брешия 5 3 2 0 14 - 6 11
4. Беневенто 5 3 1 1 10 - 5 10
5. Кремонезе 4 3 0 1 7 - 2 9
6. Читтаделла 5 3 0 2 7 - 8 9
7. Фрозиноне 5 2 3 0 8 - 4 9
8. Реджина 0:1 5 2 2 1 6 - 5 8
9. Лечче 2:0 5 2 2 1 6 - 6 8
10. Парма 4 2 1 1 8 - 4 7
11. Козенца 1:0 5 2 1 2 5 - 8 7
12. Монца 0:1 5 1 3 1 3 - 3 6
13. Перуджа 4 1 2 1 4 - 4 5
14. СПАЛ 2013 1:1 5 1 2 2 8 - 5 5
15. Порденоне 1:0 5 1 0 4 1 - 11 3
16. Кротоне 0:2 5 0 3 2 7 - 11 3
17. Комо 0:1 5 0 2 3 3 - 7 2
18. Тернана 4 0 1 3 4 - 10 1
19. Виченца Виртус 1:1 5 0 1 4 3 - 9 1
20. Алессандрия 5 0 0 5 7 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 1:0 3 3 0 0 4 - 0 9
2. Читтаделла 3 3 0 0 6 - 2 9
3. Беневенто 3 2 1 0 8 - 4 7
4. Реджина 0:1 3 2 1 0 5 - 3 7
5. Кремонезе 2 2 0 0 5 - 0 6
6. Козенца 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
7. СПАЛ 2013 1:1 3 1 2 0 7 - 2 5
8. Брешия 2 1 1 0 7 - 3 4
9. Монца 0:1 2 1 1 0 2 - 1 4
10. Лечче 2:0 2 1 1 0 4 - 3 4
11. Парма 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Асколи 2 1 0 1 1 - 2 3
13. Порденоне 1:0 3 1 0 2 1 - 5 3
14. Фрозиноне 3 0 3 0 4 - 4 3
15. Кротоне 0:2 3 0 2 1 3 - 5 2
16. Перуджа 2 0 1 1 3 - 4 1
17. Комо 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
18. Виченца Виртус 1:1 2 0 0 2 1 - 5 0
19. Алессандрия 2 0 0 2 2 - 6 0
20. Тернана 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Асколи 3 3 0 0 7 - 3 9
2. Брешия 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Пиза 1:0 2 2 0 0 7 - 2 6
4. Фрозиноне 2 2 0 0 4 - 0 6
5. Парма 2 1 1 0 6 - 2 4
6. Перуджа 2 1 1 0 1 - 0 4
7. Лечче 2:0 3 1 1 1 2 - 3 4
8. Беневенто 2 1 0 1 2 - 1 3
9. Кремонезе 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Комо 0:1 3 0 2 1 3 - 4 2
11. Монца 0:1 3 0 2 1 1 - 2 2
12. Реджина 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Тернана 2 0 1 1 3 - 4 1
14. Кротоне 0:2 2 0 1 1 4 - 6 1
15. Козенца 1:0 3 0 1 2 2 - 7 1
16. Виченца Виртус 1:1 3 0 1 2 2 - 4 1
17. СПАЛ 2013 1:1 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Читтаделла 2 0 0 2 1 - 6 0
19. Порденоне 1:0 2 0 0 2 0 - 6 0
20. Алессандрия 3 0 0 3 5 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Кротоне Мулаттьери Самуэле 5 0 0
2. Алессандрия Корацца Симоне 5 1 0
3. Козенца Гори Габриэле 3 0 1
4. Пиза Lorenzo Lucca 3 0 1
5. Беневенто Лападула Джанлука 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беневенто Акампора Дженнаро 4 0
2. Асколи Дионизи Федерико 3 0
3. Асколи Бюхель Марсель 3 0
4. СПАЛ 2013 Вивиани Федерико 3 0
5. Перуджа Лизи Франческо 3 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Кротоне
Ничья
Лечче
26.27
8.55
2.63
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Кротоне 0:2 Лечче онлайн




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