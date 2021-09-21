Италия: Серия B 2021-2022
0:1
4' ГолДи Мариано Франческо
20' Желтая карточкаЭстевес Науэль
0:2
23' ГолДи Мариано Франческо
29' Желтая карточкаТуиа Алессандро
30
Пас
Нехуэн
32
Могос
Василе
29
Сала
Марко
99
Марич
Мирко
10
Бенали
Ахмед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Пас НехуэнЗащитник
-
32 Могос ВасилеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Сала МаркоПолузащитник
-
99 Марич МиркоПолузащитник
-
10 Бенали АхмедПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Оддеи БрайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Скиро ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Francesco Modesto
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Блен АлексисПолузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Барони Марко
Ход матча
4'
20'
23'
29'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мулаттьери Самуэле
|5
|1
|2.
|Бенали Ахмед
|1
|0.2
|3.
|Неделчару Ионуц
|1
|0.2
|4.
|Марич Мирко
|0
|0
|5.
|Могос Василе
|0
|0
|6.
|Борелло Джузеппе
|0
|0
|7.
|Вулич Милош
|0
|0
|8.
|Каргбо Аугустус
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кода Массимо
|2 (1)
|0.4
|2.
|Ди Мариано Франческо
|2
|0.4
|3.
|Родригес Пабло
|1
|0.2
|4.
|Туиа Алессандро
|1
|0.2
|5.
|Лучиони Фабио
|0
|0
|6.
|Майер Жан
|0
|0
|7.
|Гарджуло Марио
|0
|0
|8.
|Стрефецца Габриэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эстевес Науэль
|2
|0
|2.
|Вулич Милош
|2
|0
|3.
|Висентин Сантьяго
|2
|0
|4.
|Бенали Ахмед
|1
|0
|5.
|Донса Годфред
|1
|0
|6.
|Могос Василе
|1
|0
|7.
|Молина Сальваторе
|1
|0
|8.
|Неделчару Ионуц
|1
|0
|9.
|Борелло Джузеппе
|1
|0
|10.
|Davide Mondonico
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Туиа Алессандро
|2
|0
|2.
|Майер Жан
|1
|0
|3.
|Ди Мариано Франческо
|1
|0
|4.
|Стрефецца Габриэль
|1
|0
|5.
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0
|6.
|Хельгасон Торир
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кротоне
|0
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|42.86% (3)
|14.29% (1)
|Лечче
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
|0
|50% (2)
Предыдущие игры
Кротоне Последние 20 матчей: +4 =5 -11Брешия 2:2 Кротоне Кротоне 1:1 Реджина Читтаделла 4:2 Кротоне Кротоне 2:2 Комо
Кротоне 2:2 Брешия Интер Милан 6:0 Кротоне Кротоне 0:0 Фиорентина Беневенто 1:1 Кротоне Кротоне 2:1 Верона Рома 5:0 Кротоне Кротоне 0:2 Интер Милан Парма 3:4 Кротоне Кротоне 0:1 Сампдория Кротоне 1:2 Удинезе Специя 3:2 Кротоне Наполи 4:3 Кротоне Кротоне 2:3 Болонья Лацио 3:2 Кротоне Кротоне 4:2 Торино Аталанта 5:1 Кротоне
Лечче Последние 20 матчей: +6 =5 -9Лечче 1:0 ФералпиСало Лечче 3:2 Алессандрия Джиана Эрминио 0:1 Лечче Беневенто 0:0 Лечче
Лечче 4:1 Леньяго Салус Лечче 1:1 Комо Про Верчелли 1:0 Лечче Кремонезе 3:0 Лечче Парма 1:3 Лечче Херенвен 1:1 Лечче Лечче 1:1 Венеция Венеция 1:0 Лечче Эмполи 2:1 Лечче Лечче 1:4 Гроссето Лечче 2:2 Реджина Монца 1:0 Лечче Лечче 1:2 Альбинолеффе Лечче 1:3 Читтаделла Луккьезе 1:0 Лечче Про Верчелли 1:3 Лечче
Последние игры между собой
Кротоне: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
Лечче: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|1:0
|5
|5
|0
|0
|11 - 2
|15
|2.
|Асколи
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|12
|3.
|Брешия
|5
|3
|2
|0
|14 - 6
|11
|4.
|Беневенто
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|5.
|Кремонезе
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|6.
|Читтаделла
|5
|3
|0
|2
|7 - 8
|9
|7.
|Фрозиноне
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|8.
|Реджина
|0:1
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|9.
|Лечче
|2:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|10.
|Парма
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|11.
|Козенца
|1:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|12.
|Монца
|0:1
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|13.
|Перуджа
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|14.
|СПАЛ 2013
|1:1
|5
|1
|2
|2
|8 - 5
|5
|15.
|Порденоне
|1:0
|5
|1
|0
|4
|1 - 11
|3
|16.
|Кротоне
|0:2
|5
|0
|3
|2
|7 - 11
|3
|17.
|Комо
|0:1
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|18.
|Тернана
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|19.
|Виченца Виртус
|1:1
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|20.
|Алессандрия
|5
|0
|0
|5
|7 - 15
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|1:0
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|2.
|Читтаделла
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|3.
|Беневенто
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|4.
|Реджина
|0:1
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|Кремонезе
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|6.
|Козенца
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|7.
|СПАЛ 2013
|1:1
|3
|1
|2
|0
|7 - 2
|5
|8.
|Брешия
|2
|1
|1
|0
|7 - 3
|4
|9.
|Монца
|0:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|Лечче
|2:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|11.
|Парма
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Асколи
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|13.
|Порденоне
|1:0
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|14.
|Фрозиноне
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|15.
|Кротоне
|0:2
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|16.
|Перуджа
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|17.
|Комо
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|Виченца Виртус
|1:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|19.
|Алессандрия
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|20.
|Тернана
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Асколи
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|2.
|Брешия
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Пиза
|1:0
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|4.
|Фрозиноне
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|5.
|Парма
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|6.
|Перуджа
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Лечче
|2:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|8.
|Беневенто
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|Кремонезе
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Комо
|0:1
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|11.
|Монца
|0:1
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|12.
|Реджина
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Тернана
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|Кротоне
|0:2
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|15.
|Козенца
|1:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|16.
|Виченца Виртус
|1:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|17.
|СПАЛ 2013
|1:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Читтаделла
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|19.
|Порденоне
|1:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|20.
|Алессандрия
|3
|0
|0
|3
|5 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Кротоне
|Мулаттьери Самуэле
|5
|0
|0
|2.
|Алессандрия
|Корацца Симоне
|5
|1
|0
|3.
|Козенца
|Гори Габриэле
|3
|0
|1
|4.
|Пиза
|Lorenzo Lucca
|3
|0
|1
|5.
|Беневенто
|Лападула Джанлука
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беневенто
|Акампора Дженнаро
|4
|0
|2.
|Асколи
|Дионизи Федерико
|3
|0
|3.
|Асколи
|Бюхель Марсель
|3
|0
|4.
|СПАЛ 2013
|Вивиани Федерико
|3
|0
|5.
|Перуджа
|Лизи Франческо
|3
|0