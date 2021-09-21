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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Порденоне
1:0
Второй тайм: 49'

Стадион:
Реджина
0'
28' Желтая карточка
Цаммарини Роберто
30' Желтая карточка
Ривас Ригоберто
1:0
43' Гол
Маньино Лука
44' Желтая карточка
Hamza El Kaouakibi
49'
22
Перизан
Самуэле
2
Hamza
El
Kaouakibi
31
Кампорезе
Микеле
3
Alessio
Sabbione
44
Хжановски
Адам
20
Купиш
Томаш
8
Петриччоне
Якопо
16
Маньино
Лука
33
Цаммарини
Роберто
90
Фолоруншо
Майкл
45
Sylla
Youssouph
12
Микай
Алессандро
33
Лакичевич
Иван
3
Ционек
Тьяго
13
Реджини
Васко
17
Ди
Кьяра
Джанлука
15
Бьянки
Николо
8
Кризетиг
Лоренцо
11
Риччи
Федерико
72
Кортиновис
Алессандро
99
Ривас
Ригоберто
30
Монтальто
Адриано
Порденоне
4-3-1-2
Реджина
4-2-3-1

Ход матча

28'
Цаммарини Роберто
 
30'
 
Ривас Ригоберто
43'
Маньино Лука
(Купиш Томаш)
1:0
44'
Hamza El Kaouakibi
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61

Бомбардиры внутри турнира

Порденоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маньино Лука 1 0.2
2. Купиш Томаш 0 0
Реджина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Галабинов Андрей 2 (1) 0.4
2. Хетемай Перпарим 1 0.2
3. Менез Жереми 1 0.2
4. Монтальто Адриано 1 0.2
5. Ривас Ригоберто 1 0.2
6. Риччи Федерико 0 0
7. Кортиновис Алессандро 0 0

Карточки

Порденоне
# Игрок      
1. Фаласко Никола 2 0
2. Цаммарини Роберто 2 0
3. Маньино Лука 2 0
4. Hamza El Kaouakibi 2 0
5. Кампорезе Микеле 0 1
6. Мисурака Джанвито 1 0
Реджина
# Игрок      
1. Менез Жереми 1 1
2. Хетемай Перпарим 2 0
3. Кризетиг Лоренцо 2 0
4. Ставропулос Димитрис 2 0
5. Ционек Тьяго 1 0
6. Ди Кьяра Джанлука 1 0
7. Бьянки Николо 1 0
8. Ривас Ригоберто 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Порденоне 0 0 0 0 0 0
 Реджина 0 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 50% (3) 0

Предыдущие игры

Порденоне Последние 20 матчей: +3 =3 -14
Читтаделла 1:0 Порденоне Порденоне 0:4 Парма СПАЛ 2013 5:0 Порденоне Порденоне 0:1 Перуджа
Порденоне 1:3 Специя Порденоне 2:4 Болонья Аталанта 2:1 Порденоне Порденоне 2:0 Козенца Венеция 0:0 Порденоне Порденоне 1:2 Салернитана Реджана 1:0 Порденоне Порденоне 2:2 Пиза Порденоне 2:0 Фрозиноне Кремонезе 2:1 Порденоне Порденоне 3:0 Виртус Энтелла Брешия 4:1 Порденоне Эмполи 1:0 Порденоне Порденоне 0:0 Пескара Монца 2:0 Порденоне Кьево 3:0 Порденоне
Реджина Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Реджина 2:1 СПАЛ 2013 Кротоне 1:1 Реджина Реджина 3:2 Тернана Реджина 0:0 Монца
Салернитана 2:0 Реджина Реджина 0:4 Фрозиноне Лечче 2:2 Реджина Реджина 2:2 Асколи Кремонезе 1:1 Реджина Реджина 2:1 Реджана Реджина 3:0 Виченца Виртус Читтаделла 1:1 Реджина Венеция 0:2 Реджина Реджина 1:1 Кьево Брешия 1:0 Реджина Реджина 1:0 Монца Пиза 0:0 Реджина Реджина 0:3 Эмполи СПАЛ 2013 1:4 Реджина Реджина 1:0 Порденоне

Последние игры между собой

Порденоне: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Реджина: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Реджина 1:0 Порденоне Серия B Порденоне 2:2 Реджина Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 1:0 5 5 0 0 11 - 2 15
2. Асколи 5 4 0 1 8 - 5 12
3. Брешия 5 3 2 0 14 - 6 11
4. Беневенто 5 3 1 1 10 - 5 10
5. Кремонезе 4 3 0 1 7 - 2 9
6. Читтаделла 5 3 0 2 7 - 8 9
7. Фрозиноне 5 2 3 0 8 - 4 9
8. Реджина 0:1 5 2 2 1 6 - 5 8
9. Лечче 2:0 5 2 2 1 6 - 6 8
10. Парма 4 2 1 1 8 - 4 7
11. Козенца 1:0 5 2 1 2 5 - 8 7
12. Монца 0:1 5 1 3 1 3 - 3 6
13. Перуджа 4 1 2 1 4 - 4 5
14. СПАЛ 2013 1:1 5 1 2 2 8 - 5 5
15. Порденоне 1:0 5 1 0 4 1 - 11 3
16. Кротоне 0:2 5 0 3 2 7 - 11 3
17. Комо 0:1 5 0 2 3 3 - 7 2
18. Тернана 4 0 1 3 4 - 10 1
19. Виченца Виртус 1:1 5 0 1 4 3 - 9 1
20. Алессандрия 5 0 0 5 7 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 1:0 3 3 0 0 4 - 0 9
2. Читтаделла 3 3 0 0 6 - 2 9
3. Беневенто 3 2 1 0 8 - 4 7
4. Реджина 0:1 3 2 1 0 5 - 3 7
5. Кремонезе 2 2 0 0 5 - 0 6
6. Козенца 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
7. СПАЛ 2013 1:1 3 1 2 0 7 - 2 5
8. Брешия 2 1 1 0 7 - 3 4
9. Монца 0:1 2 1 1 0 2 - 1 4
10. Лечче 2:0 2 1 1 0 4 - 3 4
11. Парма 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Асколи 2 1 0 1 1 - 2 3
13. Порденоне 1:0 3 1 0 2 1 - 5 3
14. Фрозиноне 3 0 3 0 4 - 4 3
15. Кротоне 0:2 3 0 2 1 3 - 5 2
16. Перуджа 2 0 1 1 3 - 4 1
17. Комо 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
18. Виченца Виртус 1:1 2 0 0 2 1 - 5 0
19. Алессандрия 2 0 0 2 2 - 6 0
20. Тернана 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Асколи 3 3 0 0 7 - 3 9
2. Брешия 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Пиза 1:0 2 2 0 0 7 - 2 6
4. Фрозиноне 2 2 0 0 4 - 0 6
5. Парма 2 1 1 0 6 - 2 4
6. Перуджа 2 1 1 0 1 - 0 4
7. Лечче 2:0 3 1 1 1 2 - 3 4
8. Беневенто 2 1 0 1 2 - 1 3
9. Кремонезе 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Комо 0:1 3 0 2 1 3 - 4 2
11. Монца 0:1 3 0 2 1 1 - 2 2
12. Реджина 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Тернана 2 0 1 1 3 - 4 1
14. Кротоне 0:2 2 0 1 1 4 - 6 1
15. Козенца 1:0 3 0 1 2 2 - 7 1
16. Виченца Виртус 1:1 3 0 1 2 2 - 4 1
17. СПАЛ 2013 1:1 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Читтаделла 2 0 0 2 1 - 6 0
19. Порденоне 1:0 2 0 0 2 0 - 6 0
20. Алессандрия 3 0 0 3 5 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Кротоне Мулаттьери Самуэле 5 0 0
2. Алессандрия Корацца Симоне 5 1 0
3. Козенца Гори Габриэле 3 0 1
4. Пиза Lorenzo Lucca 3 0 1
5. Беневенто Лападула Джанлука 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беневенто Акампора Дженнаро 4 0
2. Асколи Дионизи Федерико 3 0
3. Асколи Бюхель Марсель 3 0
4. СПАЛ 2013 Вивиани Федерико 3 0
5. Перуджа Лизи Франческо 3 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Hamza El Kaouakibi получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Маньино Лука бьет в цель!
  • Желтая карточка
    30'
    Ривас Ригоберто получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Цаммарини Роберто получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Порденоне
Ничья
Реджина
2.96
3.55
9.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Порденоне 1:0 Реджина онлайн




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