Италия: Серия B 2021-2022
Порденоне
1:0
Второй тайм: 49'
Стадион: Stadio Guido Teghil
Реджина
28' Желтая карточкаЦаммарини Роберто
30' Желтая карточкаРивас Ригоберто
1:0
43' ГолМаньино Лука
44' Желтая карточкаHamza El Kaouakibi
20
Купиш
Томаш
16
Маньино
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Купиш ТомашПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Маньино ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Паза СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Пинато МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
72 Matteo Perri
-
Главный тренер: Massimo Paci
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Лариби КаримПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Денис ХерманНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
Ход матча
30'
43'
1:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
3 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
39 Владение мячом, % 61
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маньино Лука
|1
|0.2
|2.
|Купиш Томаш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Галабинов Андрей
|2 (1)
|0.4
|2.
|Хетемай Перпарим
|1
|0.2
|3.
|Менез Жереми
|1
|0.2
|4.
|Монтальто Адриано
|1
|0.2
|5.
|Ривас Ригоберто
|1
|0.2
|6.
|Риччи Федерико
|0
|0
|7.
|Кортиновис Алессандро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фаласко Никола
|2
|0
|2.
|Цаммарини Роберто
|2
|0
|3.
|Маньино Лука
|2
|0
|4.
|Hamza El Kaouakibi
|2
|0
|5.
|Кампорезе Микеле
|0
|1
|6.
|Мисурака Джанвито
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Менез Жереми
|1
|1
|2.
|Хетемай Перпарим
|2
|0
|3.
|Кризетиг Лоренцо
|2
|0
|4.
|Ставропулос Димитрис
|2
|0
|5.
|Ционек Тьяго
|1
|0
|6.
|Ди Кьяра Джанлука
|1
|0
|7.
|Бьянки Николо
|1
|0
|8.
|Ривас Ригоберто
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Порденоне
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Реджина
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|50% (3)
|0
Предыдущие игры
Порденоне Последние 20 матчей: +3 =3 -14Читтаделла 1:0 Порденоне Порденоне 0:4 Парма СПАЛ 2013 5:0 Порденоне Порденоне 0:1 Перуджа
Порденоне 1:3 Специя Порденоне 2:4 Болонья Аталанта 2:1 Порденоне Порденоне 2:0 Козенца Венеция 0:0 Порденоне Порденоне 1:2 Салернитана Реджана 1:0 Порденоне Порденоне 2:2 Пиза Порденоне 2:0 Фрозиноне Кремонезе 2:1 Порденоне Порденоне 3:0 Виртус Энтелла Брешия 4:1 Порденоне Эмполи 1:0 Порденоне Порденоне 0:0 Пескара Монца 2:0 Порденоне Кьево 3:0 Порденоне
Реджина Последние 20 матчей: +8 =8 -4Реджина 2:1 СПАЛ 2013 Кротоне 1:1 Реджина Реджина 3:2 Тернана Реджина 0:0 Монца
Салернитана 2:0 Реджина Реджина 0:4 Фрозиноне Лечче 2:2 Реджина Реджина 2:2 Асколи Кремонезе 1:1 Реджина Реджина 2:1 Реджана Реджина 3:0 Виченца Виртус Читтаделла 1:1 Реджина Венеция 0:2 Реджина Реджина 1:1 Кьево Брешия 1:0 Реджина Реджина 1:0 Монца Пиза 0:0 Реджина Реджина 0:3 Эмполи СПАЛ 2013 1:4 Реджина Реджина 1:0 Порденоне
Последние игры между собой
Порденоне: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Реджина: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|1:0
|5
|5
|0
|0
|11 - 2
|15
|2.
|Асколи
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|12
|3.
|Брешия
|5
|3
|2
|0
|14 - 6
|11
|4.
|Беневенто
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|5.
|Кремонезе
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|6.
|Читтаделла
|5
|3
|0
|2
|7 - 8
|9
|7.
|Фрозиноне
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|8.
|Реджина
|0:1
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|9.
|Лечче
|2:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|10.
|Парма
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|11.
|Козенца
|1:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|12.
|Монца
|0:1
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|13.
|Перуджа
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|14.
|СПАЛ 2013
|1:1
|5
|1
|2
|2
|8 - 5
|5
|15.
|Порденоне
|1:0
|5
|1
|0
|4
|1 - 11
|3
|16.
|Кротоне
|0:2
|5
|0
|3
|2
|7 - 11
|3
|17.
|Комо
|0:1
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|18.
|Тернана
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|19.
|Виченца Виртус
|1:1
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|20.
|Алессандрия
|5
|0
|0
|5
|7 - 15
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|1:0
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|2.
|Читтаделла
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|3.
|Беневенто
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|4.
|Реджина
|0:1
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|Кремонезе
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|6.
|Козенца
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|7.
|СПАЛ 2013
|1:1
|3
|1
|2
|0
|7 - 2
|5
|8.
|Брешия
|2
|1
|1
|0
|7 - 3
|4
|9.
|Монца
|0:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|Лечче
|2:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|11.
|Парма
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Асколи
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|13.
|Порденоне
|1:0
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|14.
|Фрозиноне
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|15.
|Кротоне
|0:2
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|16.
|Перуджа
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|17.
|Комо
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|Виченца Виртус
|1:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|19.
|Алессандрия
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|20.
|Тернана
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Асколи
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|2.
|Брешия
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Пиза
|1:0
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|4.
|Фрозиноне
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|5.
|Парма
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|6.
|Перуджа
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Лечче
|2:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|8.
|Беневенто
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|Кремонезе
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Комо
|0:1
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|11.
|Монца
|0:1
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|12.
|Реджина
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Тернана
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|Кротоне
|0:2
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|15.
|Козенца
|1:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|16.
|Виченца Виртус
|1:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|17.
|СПАЛ 2013
|1:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Читтаделла
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|19.
|Порденоне
|1:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|20.
|Алессандрия
|3
|0
|0
|3
|5 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Кротоне
|Мулаттьери Самуэле
|5
|0
|0
|2.
|Алессандрия
|Корацца Симоне
|5
|1
|0
|3.
|Козенца
|Гори Габриэле
|3
|0
|1
|4.
|Пиза
|Lorenzo Lucca
|3
|0
|1
|5.
|Беневенто
|Лападула Джанлука
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беневенто
|Акампора Дженнаро
|4
|0
|2.
|Асколи
|Дионизи Федерико
|3
|0
|3.
|Асколи
|Бюхель Марсель
|3
|0
|4.
|СПАЛ 2013
|Вивиани Федерико
|3
|0
|5.
|Перуджа
|Лизи Франческо
|3
|0